21.11.2017 14:08  Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension

Состоялся релиз новой ветки NoScript 10, популярного дополнения для блокирования нежелательного JavaScript-кода. Выпуск примечателен переводом дополнения с XUL на WebExtension, что позволяет использовать его вместе с Firefox 57, в котором была прекращена поддержка XUL. Сопровождение прошлой ветки NoScript 5.x, базирующейся на XUL, планируется обеспечить до времени окончания поддержки ESR-ветки Firefox 52.

Кроме перехода на WebExtension в новой версии NoScript реализована система блокирования скриптов на основе ограничений на загрузку ресурсов, определённых через правила CSP (Content Security Policy). Также рализован фильтр для противодействия XSS-атакам, учитывающий запросы через асинхронный API webRequest, и возможность по мере работы построения белого списка межсайтовых запросов. В режимы DEFAULT, TRUSTED, UNTRUSTED и CUSTOM добавлен блокировщик активного контента. При этом, в связи с отсутствием в API WebExtension некоторых необходимых для работы возможностей, функциональность NoScript 10 пока отстаёт от прошлых выпусков, например, пока нет поддержки ClearClick (защита от Clickjacking) и ABE (Application Boundaries Enforcer, защита от CSRF).



