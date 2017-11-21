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21.11.2017 14:08  Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension

Состоялся релиз новой ветки NoScript 10, популярного дополнения для блокирования нежелательного JavaScript-кода. Выпуск примечателен переводом дополнения с XUL на WebExtension, что позволяет использовать его вместе с Firefox 57, в котором была прекращена поддержка XUL. Сопровождение прошлой ветки NoScript 5.x, базирующейся на XUL, планируется обеспечить до времени окончания поддержки ESR-ветки Firefox 52.

Кроме перехода на WebExtension в новой версии NoScript реализована система блокирования скриптов на основе ограничений на загрузку ресурсов, определённых через правила CSP (Content Security Policy). Также рализован фильтр для противодействия XSS-атакам, учитывающий запросы через асинхронный API webRequest, и возможность по мере работы построения белого списка межсайтовых запросов. В режимы DEFAULT, TRUSTED, UNTRUSTED и CUSTOM добавлен блокировщик активного контента. При этом, в связи с отсутствием в API WebExtension некоторых необходимых для работы возможностей, функциональность NoScript 10 пока отстаёт от прошлых выпусков, например, пока нет поддержки ClearClick (защита от Clickjacking) и ABE (Application Boundaries Enforcer, защита от CSRF).

  1. Главная ссылка к новости (https://addons.mozilla.org/en-...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  3. OpenNews: В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas
  4. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  5. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  6. OpenNews: В Firefox-дополнении NoScript 5.0 начался переход на технологию WebExtension
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: noscript
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  • 1.1, iPony, 14:17, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Во. А то сколько соплей и слёз тут было.
     
     
  • 2.13, Аномномномнимус, 15:14, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Одно дополнение (и то с неполным функционалом) из десятков что-то существенно меняет? Серьёзно?
     
  • 1.3, istepan, 14:29, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Какой же он вырвигласный.
     
     
  • 2.6, другой аноним, 14:37, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Не он один. Например, KeeFox в предверии появления 57 превратился в Kee. Тоже весь интерфейс перепахали. А вот uBlock и Privacy Badger - все ок.
    Собсно отсуствие NoScript и заставило меня снести 57 и поставить 52esr. Ну еще ждем flashblock.
     
     
  • 3.14, Аноним, 15:16, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    umatrix позволяет блокирвать кроссдоменные скрипты А вместо флэшблока можно по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 15:48, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А можно просто не ставить флеш Серьёзно, последний год точно не видел сайтов, г... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, AnonPlus, 16:05, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я так и сделал, кстати, когда систему переустановил. Забыл поставить флеш, а теперь уже и не буду - оказалось, что он ни разу мне не понадобился.

    Firefox уже довольно давно умеет автоматически прозрачно для пользователя заменять код встроенных ютубовских флеш-плееров на HTML5-версию (если владелец сайта давно забросил сайт и сам не поменял код, как советует YouTube).

     
     
  • 6.38, Аноним, 17:00, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ой, а можно теперь тоже самое для дополнений??
     
  • 5.30, Аноним, 16:25, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я так делаю с 2014, если не с 2013 Полёт нормальный И браузер тормозить перест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 15:50, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так в том и прелесть ESR, что пока сидишь на нём до выхода следующего, там всё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 16:26, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    This.
     
  • 3.29, AnonPlus, 16:06, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Не он один. Например, KeeFox в предверии появления 57 превратился в Kee.

    Я его вообще снёс (KeeFox) и вместо этого включил в KeePass опцию "автонабор". А в браузер поставил простейшее дополнение, которое в заголовок вкладки добавляет URL. Теперь KeePass легко может по заголовку понять, какую запись из базы надо взять и ввести в этой вкладке по нажатию хоткея.

     
  • 3.34, rshadow, 16:47, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну еще ждем flashblock.

    Flash наверно в онлайн играх только и остался? Удалил его год назад, ни разу не пожалел.

     
  • 3.39, paulus, 17:07, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    uBlock нормально не работает левая часть, где домены показывает. Но да, дизайн тот же. Пришлось пока вернуться на АВР.
    Privacy Badger вовсю замерзает и браузер морозит, удалил.
    NoScript сделали жуткий и неудобный, мало что блочит пока. Вернулся на uMatrix. И буду косо посматривать на развитие NoScript.
     
  • 1.4, Аноним, 14:30, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень хочется вот это увидеть на 57 https addons mozilla org ru firefox addo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, dfh, 15:00, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Оно же просто изменяет глобальные настройки. Могу порекомендовать https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/policy-control/, божественный аддон, может изменять настройки отдельно для каждого сайта, и всё легко настраивается. Кстати, он доступен с недавних пор и на андроид-версии, правда, интерфейс там такой же, и менее удобно настраивать для каждого сайта, но всё же.
     
     
  • 3.44, Аноним, 18:03, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не то
     
  • 2.10, dfh, 15:01, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там запятая в ссылке кстати, надо бы убрать.
     
  • 1.5, Виталик, 14:36, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Кому нужен noscript когда есть umatrix?
     
     
  • 2.23, Rfr, 15:53, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну, носкрипт себя хорошо зарекомендовал -- не зря же его в тор брауезер включили.

    А чем юматрикс лучше?

     
     
  • 3.27, Борщдрайвен бигдата, 16:05, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    …чем носкрипт!

    А теперь серьёзно. uMatrix — очень уж замороченая приблуда. Да, позволяет тонко управлять, что можно загружать, что нет. Недостаток в том, что за год использования волей-неволей придется выучить адреса всех популярных CDN, а для завшивевших аналитикой и прочей рекламной гадостью ресурсов надо будет подбирать вручную минимально необходимый набор скриптов.

     
  • 1.7, другой аноним, 14:40, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вся ж... в том, что выпуская новые расширения, совместимые с 57, авторы забивают на старые версии, например, на 52esr.
     
     
  • 2.12, kknight, 15:14, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Вам не угодить...
     
  • 1.9, Аноним, 15:01, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Может кто поянить как этим расширением пользоваться, если половина сайтов при ег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, dfh, 15:08, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Может кто поянить как этим расширением пользоваться, если половина сайтов при его
    > использовании не работают? Тот же Aliexpress. Как-то настраивать?

    Если вы имеете ввиду именно 10 версию, то видимо никак. Её только-только выкатили,и у меня не отображает совершенно никакого графического интерфейса. Но, однако, кажется в настройках есть белый список. Попробуйте занести туда нужный сайт

     
     
  • 3.25, dfsf, 15:58, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перезапусти браузер, у меня только после этого появился интерфейс. Страшненький, но есть.
     
  • 1.15, Аномномномнимус, 15:20, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Может кто видел в дикой природе работающий аналог Tab Groups? Есть Tab Workspaces, но оно сырое что капец и похоже что на него забили
     
     
  • 2.16, anonym43543545465765765765765765, 15:28, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    есть аналог: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/foxytab
     
     
  • 3.32, Аноним, 16:29, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это совсем не то, но всё равно офигенно Могу избавиться от пары аддонов и верну... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 15:42, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новый Адблок разучился показывать список блокируемых элементов Кто в 57 так уме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 16:41, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    uBlock Origin
     
     
  • 3.36, Аноним, 16:54, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И как, можно пользоваться этими ссылками для защищённых от скачивания рисунков ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.40, paulus, 17:10, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый Адблок разучился показывать список блокируемых элементов. Кто в 57 так умеет?

    uMatrix, uBlock

     
  • 1.18, Аноним, 15:46, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Очень сырая версия Думаю к лету многие дополнения наверстают необходимый функци... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Владимир Р, 15:50, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    asterisk click2dial активно юзался, а тут отпал засада полная :-(
     
  • 1.22, Аноним, 15:50, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну что, ждём версии для хромого?
     
  • 1.24, koblin, 15:55, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает, есть что-нибудь для замены tab groups кроме firefox esr?
     
  • 1.28, Аноним, 16:05, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Даунгред до 55ой версии. Беды не чаю.
     
  • 1.35, ЫКУ, 16:49, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Удалил его к чертовой бабушке.
    С таким интерфейсом это использовать невозможно.
     
     
  • 2.42, paulus, 17:12, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > С таким интерфейсом это использовать невозможно.

    Угу, так же подумал когда новый АВР увидел. Лучше бы сделали как в хромсторе, один дизайн, а не разные. Такое впечатление, что всех разрабов бешеные собаки покусали...

     
  • 1.37, Аноним, 16:56, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем он нужен, если в ublock можно режим для advanced users просто включить?
     
     
  • 2.41, paulus, 17:11, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем он нужен, если в ublock можно режим для advanced users просто
    > включить?

    Так он как раз на фф57 плохо работает, в отличии от uMatrix :(

     
  • 1.43, Аноним, 17:29, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Напоминаю https github com gorhill uMatrix issues 297 И это про старый носкри... весь текст скрыт [показать]
     

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