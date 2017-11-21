21.11.2017 14:08  Выпуск Firefox-дополнения NoScript 10, переведённого на технологию WebExtension

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|2.6, другой аноним, 14:37, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не он один. Например, KeeFox в предверии появления 57 превратился в Kee. Тоже весь интерфейс перепахали. А вот uBlock и Privacy Badger - все ок.
Собсно отсуствие NoScript и заставило меня снести 57 и поставить 52esr. Ну еще ждем flashblock.
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|5.26, AnonPlus, 16:05, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я так и сделал, кстати, когда систему переустановил. Забыл поставить флеш, а теперь уже и не буду - оказалось, что он ни разу мне не понадобился.
Firefox уже довольно давно умеет автоматически прозрачно для пользователя заменять код встроенных ютубовских флеш-плееров на HTML5-версию (если владелец сайта давно забросил сайт и сам не поменял код, как советует YouTube).
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|3.29, AnonPlus, 16:06, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не он один. Например, KeeFox в предверии появления 57 превратился в Kee.
Я его вообще снёс (KeeFox) и вместо этого включил в KeePass опцию "автонабор". А в браузер поставил простейшее дополнение, которое в заголовок вкладки добавляет URL. Теперь KeePass легко может по заголовку понять, какую запись из базы надо взять и ввести в этой вкладке по нажатию хоткея.
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|3.39, paulus, 17:07, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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uBlock нормально не работает левая часть, где домены показывает. Но да, дизайн тот же. Пришлось пока вернуться на АВР.
Privacy Badger вовсю замерзает и браузер морозит, удалил.
NoScript сделали жуткий и неудобный, мало что блочит пока. Вернулся на uMatrix. И буду косо посматривать на развитие NoScript.
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|2.8, dfh, 15:00, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Оно же просто изменяет глобальные настройки. Могу порекомендовать https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/policy-control/, божественный аддон, может изменять настройки отдельно для каждого сайта, и всё легко настраивается. Кстати, он доступен с недавних пор и на андроид-версии, правда, интерфейс там такой же, и менее удобно настраивать для каждого сайта, но всё же.
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|3.27, Борщдрайвен бигдата, 16:05, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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…чем носкрипт!
А теперь серьёзно. uMatrix — очень уж замороченая приблуда. Да, позволяет тонко управлять, что можно загружать, что нет. Недостаток в том, что за год использования волей-неволей придется выучить адреса всех популярных CDN, а для завшивевших аналитикой и прочей рекламной гадостью ресурсов надо будет подбирать вручную минимально необходимый набор скриптов.
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|2.11, dfh, 15:08, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Может кто поянить как этим расширением пользоваться, если половина сайтов при его
> использовании не работают? Тот же Aliexpress. Как-то настраивать?
Если вы имеете ввиду именно 10 версию, то видимо никак. Её только-только выкатили,и у меня не отображает совершенно никакого графического интерфейса. Но, однако, кажется в настройках есть белый список. Попробуйте занести туда нужный сайт
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|1.15, Аномномномнимус, 15:20, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Может кто видел в дикой природе работающий аналог Tab Groups? Есть Tab Workspaces, но оно сырое что капец и похоже что на него забили
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|2.42, paulus, 17:12, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> С таким интерфейсом это использовать невозможно.
Угу, так же подумал когда новый АВР увидел. Лучше бы сделали как в хромсторе, один дизайн, а не разные. Такое впечатление, что всех разрабов бешеные собаки покусали...
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