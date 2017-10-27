27.10.2017 10:52  Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy

Разработчики Mozilla планируют в рамках инициативы Test Pilot провести тестирование четырёх новых возможностей, которые потенциально в будущем могут войти в основной состав Firefox. До конца года в Test Pilot планируется начать тестирование дополнения Lockbox, после чего в начале 2018 года ожидается включение в программу тестирования дополнений Tabsplit, ThemesRfun и Foxy. Lockbox представляет собой менеджер паролей, который расширяет встроенные средства управления паролями в Firefox. Про функциональность дополнений Tabsplit, ThemesRfun и Foxy пока можно догадываться только по их названиям (что-то связанное с разбиением вкладок, темами оформления и голосовым управлением), репозитории для данных дополнений пока не созданы.



