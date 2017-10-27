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27.10.2017 10:52  Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy

Разработчики Mozilla планируют в рамках инициативы Test Pilot провести тестирование четырёх новых возможностей, которые потенциально в будущем могут войти в основной состав Firefox. До конца года в Test Pilot планируется начать тестирование дополнения Lockbox, после чего в начале 2018 года ожидается включение в программу тестирования дополнений Tabsplit, ThemesRfun и Foxy. Lockbox представляет собой менеджер паролей, который расширяет встроенные средства управления паролями в Firefox. Про функциональность дополнений Tabsplit, ThemesRfun и Foxy пока можно догадываться только по их названиям (что-то связанное с разбиением вкладок, темами оформления и голосовым управлением), репозитории для данных дополнений пока не созданы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/10...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse
  6. OpenNews: Проект Mozilla представил три новые экспериментальные возможности для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: testpilot, mozilla
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  • 1.1, dimqua, 11:04, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > менеджер паролей, который расширяет встроенные средства управления паролями

    Не понял, чем он их расширяет.

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:12, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Например, генерацией пароля определённой величины или энтропии, с выбором состав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, мнеленьписатьаноним, 11:15, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так есть же кипас(х)(с)
     
     
  • 4.5, Atterratio, 11:54, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты бы ещё сказал pwgen
     
  • 4.6, iPony, 11:55, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он страшный
     
  • 4.14, VINRARUS, 12:39, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же dd if=/dev/random bs=99 count=1 | md5sum | md5sum
     
  • 3.4, Аноним, 11:30, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я вот не понимаю, почему этого нет из коробки и гораздо раньше Видимо расширени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, A.Stahl, 11:58, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Foxy... пока можно догадываться только по их названиям ... голосовым управлением

    Как, простите, из названия "Foxy" можно было догадаться, что это что-то связанное с голосовым управлением?

     
  • 1.8, DmA, 12:07, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то Firefox Quantum тоже не пахнет приватностью как и сам Firefox :
    ни одной зелёной галочки при тестировании на приватность и блокировку отслеживания https://panopticlick.eff.org
    Лажа
     
     
  • 2.12, пох, 12:20, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ни одной зелёной галочки при тестировании на приватность и блокировку отслеживания

    потому что зеленые галочки появляются только при ломании совместимости с нормальным вебом, увы и ах.

     
  • 2.13, key, 12:33, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какой браузер все эти галочки получает? Тут без расширений не обойтись.
     
  • 1.9, Аноним, 12:07, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А когда в тестпилот завезут плагин с gta5?
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 12:19, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GNU telnet agent? Ну не всё же сетевое тянуть в браузер...
     
  • 2.15, VINRARUS, 12:54, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В очередь после Crysis!
     
  • 1.10, Фуррь, 12:13, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy

    ... но только не возможности поддержки браузера!

     

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