27.10.2017 10:52  Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy

|
|
|
|1.1, dimqua, 11:04, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
> менеджер паролей, который расширяет встроенные средства управления паролями
Не понял, чем он их расширяет.
|
|1.7, A.Stahl, 11:58, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
>Foxy... пока можно догадываться только по их названиям ... голосовым управлением
Как, простите, из названия "Foxy" можно было догадаться, что это что-то связанное с голосовым управлением?
|
|
|
|2.12, пох, 12:20, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> ни одной зелёной галочки при тестировании на приватность и блокировку отслеживания
потому что зеленые галочки появляются только при ломании совместимости с нормальным вебом, увы и ах.
|
|1.10, Фуррь, 12:13, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
... но только не возможности поддержки браузера!
|