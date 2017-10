19.10.2017 10:17  Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8

Компания Samsung анонсировала разработку проекта, который позволит использовать на планшете Note 8 и смартфонах Galaxy S8 и S8+ любые Linux-приложения и полноценный рабочий стол, при подключении к стационарному монитору, клавиатуре и мыши при помощи адаптера DeX Station. Для реализации данной возможности пользователям будет предложено приложение "Linux on Galaxy", которое позволит запустить на смартфоне выбранный пользователем дистрибутив Linux. Выбранное окружение будет функционировать в контейнере, запущенном поверх штатного ядра Linux платформы Android. Приложение также позволит одновременно запускать несколько разных Linux-окружений на одном устройстве. При необходимости использования функциональности, которая отсутствует в Android, пользователь сможет переключиться на приложение "Linux on Galaxy" и запустить любую программу из состава установленных дистрибутивов Linux. Развиваемая возможность в том числе рассматривается как основа для организации переносимой среды для разработчиков приложений. Разработчик сможет установить на смартфон полноценное окружение для разработки, доступное в любой момент и в любом месте. Находясь в дороге разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства, а затем продолжить работу, подключив смартфон к большому монитору. В настоящее время работа над "Linux on Galaxy" ещё не завершена, но пользователям уже предлагается подписаться на уведомление о готовности приложения к загрузке. Из уже существующих похожих проектов, позволяющих запустить рабочий стол при подключении к смартфону монитора по HDMI или при помощи технологий, подобных Miracast и WiFi Display, можно отметить: Maru OS, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy.