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19.10.2017 10:17  Samsung обеспечит поддержку запуска Linux-дистрибутивов на смартфонах Galaxy S8

Компания Samsung анонсировала разработку проекта, который позволит использовать на планшете Note 8 и смартфонах Galaxy S8 и S8+ любые Linux-приложения и полноценный рабочий стол, при подключении к стационарному монитору, клавиатуре и мыши при помощи адаптера DeX Station. Для реализации данной возможности пользователям будет предложено приложение "Linux on Galaxy", которое позволит запустить на смартфоне выбранный пользователем дистрибутив Linux.

Выбранное окружение будет функционировать в контейнере, запущенном поверх штатного ядра Linux платформы Android. Приложение также позволит одновременно запускать несколько разных Linux-окружений на одном устройстве. При необходимости использования функциональности, которая отсутствует в Android, пользователь сможет переключиться на приложение "Linux on Galaxy" и запустить любую программу из состава установленных дистрибутивов Linux.

Развиваемая возможность в том числе рассматривается как основа для организации переносимой среды для разработчиков приложений. Разработчик сможет установить на смартфон полноценное окружение для разработки, доступное в любой момент и в любом месте. Находясь в дороге разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства, а затем продолжить работу, подключив смартфон к большому монитору.

В настоящее время работа над "Linux on Galaxy" ещё не завершена, но пользователям уже предлагается подписаться на уведомление о готовности приложения к загрузке. Из уже существующих похожих проектов, позволяющих запустить рабочий стол при подключении к смартфону монитора по HDMI или при помощи технологий, подобных Miracast и WiFi Display, можно отметить: Maru OS, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.samsungmobilepress....)
  2. OpenNews: NexDock, устройство превращающее смартфон в ноутбук
  3. OpenNews: Релиз Linux Deploy 1.2.7, приложения для установки Linux на Android-устройства
  4. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android
  5. OpenNews: Представлен продукт Ubuntu для Android, превращающий подключенный к монитору телефон в ПК
  6. OpenNews: Интеграция Debian GNU/Linux окружения на телефон с Google Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: samsung, android, desktop
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  • 1.1, Аноним, 10:20, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    А Canonical не смогла.
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:23, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    У Каноникола была идея использовать одно окружение для десктопа и смартфона, а т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, iPony, 10:35, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А так да, не смогла захватить уже попиленный рынок смартфонов.

    Что значит попиленный? Подобное было только у компании <CENSORED> со всякими HP Elite x3 (их сейчас сворачивают на).
    Делай - не хочу.
    Только вот бабло где? В том и проблема, что пользователю оно и не особо надо. Иметь всюду такое что-то среднее.

     
     
  • 4.13, Аноним, 11:10, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То и значит Android или iOS, остальной - маргинальщина для энтузиастов и фанати... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:21, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очередной chroot
     
  • 1.4, Аноним, 10:22, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    По заголовку уже и подумал, что наконец запилили установку нормальных дистрибути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:52, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем на телефоне кривой дистр линя, с убогим и мелким десктопным интырьфейсом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, VladSh, 10:29, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для полного счастья из запущенного в контейнере Linux'а запустить через Wine что-нибудь виндовое...
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 10:52, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для полного счастья из запущенного в контейнере Linux'а запустить через Wine что-нибудь
    > виндовое...

    Микрософт будет рад: удвоит рэкет с адроидов.

     
  • 2.14, Аноним, 11:11, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет wine под arm, так что не суждено твоим мечтам сбыться ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, LU, 10:32, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >разработчик сможет начать решать поставленную задачу с мобильного устройства

    Это такая маркетоидная шутка?

     
     
  • 2.10, Аноним, 10:37, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    ага, причем видимо по их мнению основной задачей разработчиков является строител... весь текст скрыт [показать]
     

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