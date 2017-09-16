16.09.2017 08:05  Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox

Проект Mozilla представил дополнение Firefox Multi-Account Containers с реализацией контекстных контейнеров, ранее проходившее тестирование в рамках программы Test Pilot и намечавшееся для интеграции в основной состав Firefox. Код дополнения распространяется под лицензией MPL. Контекстные контейнеры предоставляют возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей, что позволяет отделить между собой информацию отдельных групп страниц.

Например, можно создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций или организовать одновременное использование разных аккаунтов пользователя на одном сайте (можно одновременно открыть рабочий и личный аккаунты в Facebook, Gmail, Instagram, Twitter и любых других сайтах). Контейнеры также можно использовать для исключения утечки данных о посещении определённых сайтов без перехода в режим "инкогнито" (сеансы и настройки для этих сайтов будут сохраняться, но не будут видны сайтам в других контейнерах).

В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. При этом для всех контейнеров используется общая база автодополнения форм, сохранённые пароли и флаги HSTS. Под вопросом находится реализация раздельных истории посещений, закладок и хранилища TLS-сертификатов. Визуально разделение контейнеров осуществляется при помощи цветов и меток - каждый контейнер снабжается цветной полоской под кнопкой перехода на вкладку и пиктограммой в адресной строке. Цвет и пиктограмма выбираются пользователем при создании или настройке контейнера.