13.09.2017 11:02  Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79

Опубликован релиз Blender 2.79 - свободного, профессионального пакета для создания трёхмерной компьютерной графики. Основные особенности релиза: Улучшения системы рендеринга Cycles. Известно, что при небольшом количестве проходов при рендере изображения могут появляться шумы. Разработчики добавили специальный фильтр Denoise, который позволяет избавиться от артефактов, без увеличения циклов обработки. Настройки фильтра находятся в панели Render Layers.

Оптимизирована вся система рендеринга и улучшена поддержка OpenCL. Теперь компиляция шейдеров выполняется многопоточно (ускорение до 20% на CPU с инструкциями AVX2), а GPU на базе AMD Radeon не уступают в производительности чипам от NVIDIA;





Добавлен режим управления цветом Filmic, позволяющий добиться фотореалистичных результатов и лучше обрабатывающий содержимое с высоким динамическим диапазоном (HDR);

Добавлено свойство Shadow Catcher, позволяющее организовать реалистичное наложение взаимных теней на сцене с несколькими объектами;

Новый модификатор Surface Deform. Данный модификатор позволяет упростить создание деформации или анимации для сложных моделей. Идея заключается в копировании настроенной деформации с прокси объекта на итоговый. Например, вы можете анимировать простую плоскость с помощью модификатора Cloth. Затем, используя Surface Deform, перенести результат на сложносоставную модель, созданной при помощи модификатора Array;

PBR-шейдер Principled Node. Новая нода предлагает большое количество опций, объединенных в одном узле. Это позволяет упростить настройку материала и добиться нужной реалистичности. Узел использует принципы строения шейдера Disney, разработанных студией Pixar (известен еще как шейдер PBR);

В Grease Pencil, инструмент для создания анимации векторных и рисованных изображений, добавлен режим интерполяции переходов между двумя рисованными кадрами;

Многочисленные улучшения в интерфейсе: шаблоны для определения повторно используемых настроек, автоматическое масштабирование для экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI), реорганизация панелей секвенсора и редактора UV, ярлыки для ключевых кадров и драйверов, расширенные всплывающие подсказки с информацией о причинах неактивности кнопок и т.д.

Обновлен список встроенных плагинов. В текущую сборку добавлено более двух десятков новых дополнений, самого разного назначения: плагин Dynamic Sky для генерации неба с солнцем и облаками, Archipack с набором элементов для создания архитектуры, Mesh Edit Tools расширяющий набор инструментов моделирования и многие другие. В новой версии Blender также был добавлен важный патч (предложенный разработчиками Blend4Web), позволяющий значительно упростить работу создателей дополнений. Однако, проекты, сохраненные в Blender 2.79 и выше не смогут корректно работать в более старых версиях программы. Отмечается, что выпуск 2.79 является последним в серии 2.7x и усилия разработчиков теперь сосредоточены на формировании ветки 2.8, в которой ожидаются интеграция наработок проекта Viewport с поддержкой динамического отображения содержимого благодаря новому движку рендеринга Eevee, поддерживающего отрисовку в режиме реального времени. Также будет предложен новый интерфейс для двумерного рисования, возможность использования рабочих областей (вкладок), полная переработка графа зависимостей и новый интерфейс для управления ресурсами.



