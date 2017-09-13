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13.09.2017 11:02  Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79

Опубликован релиз Blender 2.79 - свободного, профессионального пакета для создания трёхмерной компьютерной графики.

Основные особенности релиза:

  • Улучшения системы рендеринга Cycles. Известно, что при небольшом количестве проходов при рендере изображения могут появляться шумы. Разработчики добавили специальный фильтр Denoise, который позволяет избавиться от артефактов, без увеличения циклов обработки. Настройки фильтра находятся в панели Render Layers.
  • Оптимизирована вся система рендеринга и улучшена поддержка OpenCL. Теперь компиляция шейдеров выполняется многопоточно (ускорение до 20% на CPU с инструкциями AVX2), а GPU на базе AMD Radeon не уступают в производительности чипам от NVIDIA;

  • Добавлен режим управления цветом Filmic, позволяющий добиться фотореалистичных результатов и лучше обрабатывающий содержимое с высоким динамическим диапазоном (HDR);
  • Добавлено свойство Shadow Catcher, позволяющее организовать реалистичное наложение взаимных теней на сцене с несколькими объектами;
  • Новый модификатор Surface Deform. Данный модификатор позволяет упростить создание деформации или анимации для сложных моделей. Идея заключается в копировании настроенной деформации с прокси объекта на итоговый. Например, вы можете анимировать простую плоскость с помощью модификатора Cloth. Затем, используя Surface Deform, перенести результат на сложносоставную модель, созданной при помощи модификатора Array;
  • PBR-шейдер Principled Node. Новая нода предлагает большое количество опций, объединенных в одном узле. Это позволяет упростить настройку материала и добиться нужной реалистичности. Узел использует принципы строения шейдера Disney, разработанных студией Pixar (известен еще как шейдер PBR);
  • В Grease Pencil, инструмент для создания анимации векторных и рисованных изображений, добавлен режим интерполяции переходов между двумя рисованными кадрами;
  • Многочисленные улучшения в интерфейсе: шаблоны для определения повторно используемых настроек, автоматическое масштабирование для экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI), реорганизация панелей секвенсора и редактора UV, ярлыки для ключевых кадров и драйверов, расширенные всплывающие подсказки с информацией о причинах неактивности кнопок и т.д.
  • Обновлен список встроенных плагинов. В текущую сборку добавлено более двух десятков новых дополнений, самого разного назначения: плагин Dynamic Sky для генерации неба с солнцем и облаками, Archipack с набором элементов для создания архитектуры, Mesh Edit Tools расширяющий набор инструментов моделирования и многие другие.

В новой версии Blender также был добавлен важный патч (предложенный разработчиками Blend4Web), позволяющий значительно упростить работу создателей дополнений. Однако, проекты, сохраненные в Blender 2.79 и выше не смогут корректно работать в более старых версиях программы.

Отмечается, что выпуск 2.79 является последним в серии 2.7x и усилия разработчиков теперь сосредоточены на формировании ветки 2.8, в которой ожидаются интеграция наработок проекта Viewport с поддержкой динамического отображения содержимого благодаря новому движку рендеринга Eevee, поддерживающего отрисовку в режиме реального времени. Также будет предложен новый интерфейс для двумерного рисования, возможность использования рабочих областей (вкладок), полная переработка графа зависимостей и новый интерфейс для управления ресурсами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/featur...)
  2. OpenNews: Обновление свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b
  3. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
  4. OpenNews: Подготовленный сообществом Blender мультфильм победил на фестивале SIGGRAPH 2016
  5. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.77
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.76
Автор новости: blenderman
Тип: Программы
Ключевые слова: blender
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  • 1.1, Аноним, 11:10, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +16 +/
    Один из самых качественных Open Source проектов. Молодцы, что развивают.

     
  • 1.2, Аноним, 11:28, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Тонкости изменений Blender 2 79 https www youtube com watch v d1GMBPavAwQ В... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:39, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати, возможно кому-то будет интересно https ru wikipedia org wiki Blender... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:03, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда поддержку wayland сделают?
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:19, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сейчас выпустят Ubuntu 17 10 на ней оттестируют Wayland на большой аудитории и н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Sup, 13:21, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да разработчикам есть дело до какой-то там Убунты.
     
  • 2.9, Аноним, 13:20, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по тому как лихо они, сейчас, добавляют фичи для Х11 и комментов о Вейланде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:24, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что за фичи для X11 когда у них весь интерфейс самостоятельно рендерится средс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, svsd_val, 12:18, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отличная новость, отличный проект =) Развиваются шикарно! Пойду донатну ещё малёх им =)
     
  • 1.7, Аноним, 12:52, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шумодав впечатлил
     
  • 1.8, Аноним, 13:10, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    производительность amd подтянули, замечательно
     
  • 1.12, Аноним, 14:42, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость, но некорректная инфа про Shadow Catcher Это специальное свойс... весь текст скрыт [показать]
     

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