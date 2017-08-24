24.08.2017 21:51  SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs

Компания SUSE сообщила о намерении продолжить обеспечение поддержки файловой системы Btrfs в своих продуктах, несмотря на решение компании Red Hat прекратить поддержку Btfs в будущем значительном выпуске RHEL 8. В ответ на опасения пользователей о закате проекта Btrfs, представители SUSE заверили, что компания продолжает делать ставку на данную ФС, как и раньше будет принимать активное участие в разработке и применять Btrfs в качестве файловой системы по умолчанию для системных разделов в SUSE Linux Enterprise.

Оценка вклада различных компаний в разработку Btrfs указывает на то, что с 2013 года участие Red Hat несущественно, в то время как в последние годы основными локомотивами развития Btrfs являются SUSE, Oracle, Fujitsu, FusionIO и Facebook: