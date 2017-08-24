24.08.2017 21:51  SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs

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|2.10, топик, 23:08, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ораклу не то чтоб сильно была нужна бтрфс.. а вот сусе действительно сделала ставку и вложила существенно ресурсов в бтр.. логично что бросать инвестиции они не станут.
вопрос в том что редхат будет предлагать как новую коровью ФС
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|1.3, lucentcode, 22:01, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Странно, что RH не поддерживает разработку Btrfs. Из актуальных ФС для Linux - это самая фичастая ОС(ZFS может и фичастей, но её лицензионные проблемы никогда не сделают её дефолтной ФС в мире Linux).
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|2.5, DeadMustdie, 22:11, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Странно, что RH не поддерживает разработку Btrfs. Из актуальных ФС для Linux - это самая фичастая ОС(ZFS может и фичастей, но её лицензионные проблемы никогда не сделают её дефолтной ФС в мире Linux).
RedHat сделал отличную рабочую конструкцию из кластерного варианта LVM и GFS2.
Им фичастость BTRFS особо низачем, суета одна и геморрой с поддержкой ещё одного зверька.
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|1.12, xen, 23:49, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Btrfs годная, доводилось использовать её встроенный RAID, online добавление и изъятие дисков массива очень удобно: воткнул новый диск, две команды, и можно отдыхать.
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