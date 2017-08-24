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24.08.2017 21:51  SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs

Компания SUSE сообщила о намерении продолжить обеспечение поддержки файловой системы Btrfs в своих продуктах, несмотря на решение компании Red Hat прекратить поддержку Btfs в будущем значительном выпуске RHEL 8. В ответ на опасения пользователей о закате проекта Btrfs, представители SUSE заверили, что компания продолжает делать ставку на данную ФС, как и раньше будет принимать активное участие в разработке и применять Btrfs в качестве файловой системы по умолчанию для системных разделов в SUSE Linux Enterprise.

Оценка вклада различных компаний в разработку Btrfs указывает на то, что с 2013 года участие Red Hat несущественно, в то время как в последние годы основными локомотивами развития Btrfs являются SUSE, Oracle, Fujitsu, FusionIO и Facebook:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/communiti...)
  2. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
  3. OpenNews: Facebook приступает к тестовому внедрению файловой системы Btrfs
  4. OpenNews: Создатель Btrfs считает, что данная ФС достигла стабильного состояния
  5. OpenNews: Проект CoreOS рассматривает возможность ухода от использования Btrfs
  6. OpenNews: Первая тестовая версия openSUSE 13.2, перешедшая на Btrfs по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: btrfs, suse
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  • 1.1, 321, 21:56, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Так её же Oracle Linux продолжит двигать, также несмотря на шапку Суся тут как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:00, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Твои мотивы понятны, но это же не значит, что надо писать все глупости, лезущие ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, angra, 22:08, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну ты хоть на график посмотри, кто там на самом деле сбоку.
     
     
  • 3.7, 321, 22:26, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    график от @suse.com
    Обычные маркетаны, не более
     
  • 2.10, топик, 23:08, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ораклу не то чтоб сильно была нужна бтрфс.. а вот сусе действительно сделала ставку и вложила существенно ресурсов в бтр.. логично что бросать инвестиции они не станут.

    вопрос в том что редхат будет предлагать как новую коровью ФС

     
  • 1.3, lucentcode, 22:01, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Странно, что RH не поддерживает разработку Btrfs. Из актуальных ФС для Linux - это самая фичастая ОС(ZFS может и фичастей, но её лицензионные проблемы никогда не сделают её дефолтной ФС в мире Linux).
     
     
  • 2.5, DeadMustdie, 22:11, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Странно, что RH не поддерживает разработку Btrfs. Из актуальных ФС для Linux - это самая фичастая ОС(ZFS может и фичастей, но её лицензионные проблемы никогда не сделают её дефолтной ФС в мире Linux).

    RedHat сделал отличную рабочую конструкцию из кластерного варианта LVM и GFS2.
    Им фичастость BTRFS особо низачем, суета одна и геморрой с поддержкой ещё одного зверька.

     
     
  • 3.6, Аноним, 22:19, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > отличную рабочую конструкцию
    > GFS2

    HA-HA-HA! NO!

     
  • 2.8, Аноним, 22:32, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они решили пилить свой велосипед под названием Stratis http www phoronix com ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, топик, 23:12, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Они решили пилить свой велосипед под названием Stratis.
    > http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Stratis-Red-Hat-Project

    шёл 2017й год, мы продолжали достигать ZFS feature parity как могли..

     
  • 2.9, Аноним, 22:39, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    не фичастая, а переусложненная есть разница в том числе архитектурно она неукл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, xen, 23:49, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Btrfs годная, доводилось использовать её встроенный RAID, online добавление и изъятие дисков массива очень удобно: воткнул новый диск, две команды, и можно отдыхать.
     
  • 1.13, Neptus, 23:50, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://russianfedora.pro/posts/budushchee-btrfs/
     

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