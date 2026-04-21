Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.54

Представлен релиз распределенной системы управления исходными текстами Git 2.54. Git отличается высокой производительностью и предоставляет средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, а также удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 770 изменений, подготовленных при участии 137 разработчиков (66 впервые приняли участие в разработке Git). Основные новшества: Реализована команда "git history", предоставляющая экспериментальные возможности для перезаписи истории изменений, более простые и безопасные в использовании, чем перебазирование коммитов командой "git rebase". Предоставляются две операции: "git history reword <commit>" для перезаписи сообщения в указанном коммите без изменения рабочего дерева и индекса (кроме примечания, остальное остаётся нетронутым). Например, для исправления опечатки. "git history split <commit>" для интерактивного разделения указанного коммита на два разных коммита с перемещением выбранных частей из исходного коммита в дополнительный коммит. В будущих выпусках ожидается добавление дополнительных команд: "git history fixup" для исправления коммита, "git history drop" для удаления коммита, "git history reorder" для изменения порядка следования коммитов и "git history squash" для объединения коммитов.

Реализован новый метод определения обработчиков (hook) в файлах конфигурации. Вместо размещения скриптов с обработчиками в каталоге ".git/hooks" в каждом репозитории, команды для вызова обработчиков теперь можно задавать непосредственно в файлах конфигурации. Настройки можно привязывать к репозиторию или указывать в файлах конфигурации, действующих для всех репозиториев (/etc/gitconfig) или репозиториев пользователя (~/.gitconfig). Возможна привязка нескольких обработчиков к одному событию. Скрипты из ".git/hooks" по-прежнему продолжают вызываться, но запускаются после обработчиков из файлов кофигурации. Для просмотра списка обработчиков следует использовать команду "git hook list", а для выборочного отключения вызова обработчиков - настройку "hook.<name>.enabled = false". [hook "linter"] event = pre-commit command = ~/bin/linter --cpp20 [hook "no-leaks"] event = pre-commit command = ~/bin/leak-detector $ git hook list pre-commit global linter ~/bin/linter --cpp20 local no-leaks ~/bin/leak-detector

В команде "git maintenance" по умолчанию задействована стратегия "geometric" ("git config set maintenance.strategy geometric"), позволяющая сократить время обслуживания крупных монорепозиториев. По сравнению с ранее применяемой стратегией, использующей логику как в команде "git gc", новая стратегия избегает переупаковки всех объектов и исключает излишне ресурсоёмкие операции, такие как слияние всех pack-файлов (по возможности объединение производится частями и без чистки удалённых объектов).

База данных объектов (ODB) и связанные с ней API переведены на новую архитектуру, основанную на использовании подключаемых бэкендов. Проведённая реструктуризация абстрагирует формат хранения объектов и в дальнейшем позволит реализовать такие возможности, как альтернативные бэкенды и форматы объектов, например, для более эффективного хранения крупных бинарных файлов или для оптимизации работы крупных git-хостингов.

В команде "git repo structure", выводящей сведения о структуре репозитория, обеспечено отображение не только общего размера, но и показа самых крупных объектов каждого типа, что позволяет обойтись при оценке размера без использования сторонней утилиты git-sizer. $ git repo structure ... | * Largest objects | | | * Commits | | | * Maximum size [1] | 17.23 KiB | | * Maximum parents [2] | 10 | | * Trees | | | * Maximum size [3] | 58.85 KiB | | * Maximum entries [4] | 1.18 k | | * Blobs | | | * Maximum size [5] | 1019.51 KiB | | * Tags | | | * Maximum size [6] | 7.13 KiB |

В команде "git replay", применяемой вместо "git rebase" для воссоздания истории на сервере без рабочего дерева, включено по умолчанию атомарное обновление ссылок (вместо вывода списка команд update-ref для ручного выполнения), реализована опция "--revert" для отмены изменений от серии коммитов, обеспечено отбрасывание результирующих пустых коммитов и появилась возможность воссоздания истории вплоть до корневого коммита.

В "git rev-list" и похожие команды добавлена опция "--maximal-only" для показа только коммитов, недостижимых другими коммитами.

В команду "git repo info" добавлена опция "--keys" для вывода вписка всех известных ключей.

В команде "git add -p" при навигации между блоками кода при помощи клавиш "J" и "K" обеспечена пометка уже одобренных и пропущенных блоков. Добавлена опция "--no-auto-advance" для отключения автоматического перехода к следующему файлу, чтобы иметь возможность вернуться к прошлым файлам перед коммитом.

Проведена оптимизация web-интерфейса "gitweb" для работы с мобильных устройств.

В команде "git apply --directory" перед использованием обеспечена нормализация файловых путей, таких как "./un/../normalized/path".

Документирована возможность добавления собственных подкоманд через размещение файлов "git-<cmd>" в каталоге с исполняемыми файлами.

В команду "git send-email" добавлена поддержка клиентских сертификатов.

Для команды "git status" реализована настройка "status.compareBranches", через которую можно указать ветки, с которыми будет производиться сравнение текущей ветки. [status] compareBranches = @{upstream} @{push}

В "git rebase" добавлена опция "--trailer" для упрощения добавления метаданных ко всем коммитам. git rebase --trailer "Reviewed-by: Test <test@example.com>"

В команду "git fast-import" добавлена возможность замены подписей для коммитов, которые стали невалидны после импорта.

Добавлена поддержка упаковки (compaction) многопакетных индексов MIDX (multi-pack index), при которой между собой объединяются мелкие слои MIDX-индекса c информацией о доступности объектов и связанные с ними bitmap-файлы, что позволяет уменьшить число накопившихся слоёв в давно существующих репозиториях.

В команде "git backfill" реализована возможность указания ревизий (диапазонов коммитов) и масок путей (pathspec) для ограничения загружаемых частей истории изменений. git backfill main~100..main git backfill -- '*.c'

Добавлены альтернативные формы вызова команды "git config list" - "git config -l" и "git config --list".

Разрешено использование не-ASCII символов в именах псевдонимов команд, задаваемых в файле конфигурации. [alias "получить"] command = fetch

Изменено отображение подписей, у которых истёк срок действия GPG-ключей, но которые были валидны на момент подписания коммита. Подобные подписи теперь отображаются как корректные с примечанием об устаревании ключа (ранее они подсвечивались красным цветом, что создавало впечатление об их некорректности).

При обращении к репозиториям по HTTP обеспечена обработка ошибки с кодом 429 (Too Many Requests). Завершившиеся подобной ошибкой запросы теперь рассматриваются не как фатальная проблема, а как временная ошибка, для которой через какое-время следует повторить операцию. Задержка перед повтором задаётся через опцию "http.retryAfter", число повторов - "http.maxRetries", время ожидания - "http.maxRetryTime".



