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01.08.2017 09:20  В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы

В очередном выпуске Chrome Canary, нестабильной сборке, которая послужит основой для формирования релиза Chrome 62, появился встроенный блокировщик рекламы. Блокировщик пока доступен только для платформы Android. Появление блокировщика в стабильных выпусках запланировано на начало 2018 года. Встроенный блокировщик рассматривается как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов.

Встроенный блокировщик нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди недопустимых блоков выделяются:

  • Перекрывающие контент всплывающие окна;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;
  • Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.




  1. Главная ссылка к новости (https://techcrunch.com/2017/07...)
  2. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  3. OpenNews: Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
  4. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
  5. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  6. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, adblock
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  • 1.1, Аноним, 09:25, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    За мобильными версиями сайтов действительно замечена маниакальная любовь перекры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:42, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Ну держись теперь Мегафон!
     
  • 1.2, commiethebeastie, 09:33, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Конкурентов блокирует?
     
     
  • 2.3, Undefined, 09:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Бинго!

    Иначе пчелы против меда, лол.

     
  • 1.5, Аноним, 09:42, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А теперь попробуем зайти на ютуб без блокировщиков и посмотреть какое-нибудь вид... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Ordu, 10:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И что же интересно?
     
  • 2.22, Аноним, 11:29, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня в лисе с некоторых пор ютубовская реклама даже через uBlock Origin иногда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, Аноним, 13:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что должны? Смартфонов не имею, просто интересно. На десктопе всё в порядке.
     
  • 1.6, Аноним, 10:04, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это не блокировщик рекламы, это "блокировщик рекламы не от google".
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:50, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще-то это именно блокировщик рекламы от гугла.
     
     
  • 3.12, Michael Shigorin, 10:55, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда уж "блокировщик от гугла рекламы не от гугла"?
     
  • 3.14, Аноним, 10:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    рекламы не от гугла, а не блокировщик не от гугла
     
     
  • 4.21, Аноним, 11:27, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так от гугла или не от гугла? Я что-то запутался.
     
     
  • 5.23, user, 11:52, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    от рекламы
     
     
  • 6.31, Др Анон, 14:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блокировщик хоть?
     
  • 1.8, alter, 10:23, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну пока "честно" работают блокировщики только в мобильном firefox. Все остальные, якобы встроенные, якобы блокировщики только делают вид.
     
  • 1.9, Аноним, 10:33, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    ну что, геiфон как всегда в пролете, лол
     
     
  • 2.18, iPony, 11:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там же вроде как общесистемный же есть
     
  • 2.19, username, 11:18, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Читаю с яблокофона эту страничку, в сафари. Без рекламы. Телефон не рутован.
    По моему это вы страдаете и радуетесь недоблокировщику как дети.
     
  • 1.10, A.Stahl, 10:49, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы

    Какая омерзительная фраза. Агрессивные блокировщики рекламы. Им альтернатива. Мне вдруг захотелось придушить мерчендайзера. Или двух. Г-р-р-р...

     
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 10:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне вдруг захотелось придушить мерчендайзера. Или двух. Г-р-р-р...

    Это которые банки по полкам расставляют?  Гм, их-то за что.

     
     
  • 3.16, kai3341, 11:00, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну не знает наш юный друг, чем отличается маркетолог от мерчендайзера
     
  • 3.17, A.Stahl, 11:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хе, ты, похоже, не знаешь ЗАЧЕМ они это делают. Эти существа не просто грузчики, расставляющие товар на полках. Они выставляют дорогое гoвно так, чтобы его было заметней. Они прячут товары так, чтобы тебе пришлось походить по магазину(и смотреть на дорогое гoвно) в поисках нужного тебе товара. Они... Гр-р-р-р...
     
  • 2.15, kai3341, 10:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Два чая этому господину
     
  • 1.20, Аноним, 11:19, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вот уроды. пора переходить на хромиум
     
     
  • 2.26, ryoken, 12:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > вот уроды. пора переходить на хромиум

    Столько ошибок в слове Nightly...

     
  • 1.24, Аноним, 11:53, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Описано типичное приложение из маркета ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Ващенаглухо, 12:39, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    uBlock туда можно поставить ?
     
     
  • 2.28, Аноним, 12:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    можно по всяком случае, пока еще сетевой диктатор разрешает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, dimqua, 13:30, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В том-то и дело, что Chrome для Android в дополнения не умеет, поэтому - нет.
     

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