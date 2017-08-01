01.08.2017 09:20  В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы

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|1.8, alter, 10:23, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Ну пока "честно" работают блокировщики только в мобильном firefox. Все остальные, якобы встроенные, якобы блокировщики только делают вид.
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|1.10, A.Stahl, 10:49, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы
Какая омерзительная фраза. Агрессивные блокировщики рекламы. Им альтернатива. Мне вдруг захотелось придушить мерчендайзера. Или двух. Г-р-р-р...
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|3.17, A.Stahl, 11:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хе, ты, похоже, не знаешь ЗАЧЕМ они это делают. Эти существа не просто грузчики, расставляющие товар на полках. Они выставляют дорогое гoвно так, чтобы его было заметней. Они прячут товары так, чтобы тебе пришлось походить по магазину(и смотреть на дорогое гoвно) в поисках нужного тебе товара. Они... Гр-р-р-р...
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