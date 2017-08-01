01.08.2017 09:20  В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы

В очередном выпуске Chrome Canary, нестабильной сборке, которая послужит основой для формирования релиза Chrome 62, появился встроенный блокировщик рекламы. Блокировщик пока доступен только для платформы Android. Появление блокировщика в стабильных выпусках запланировано на начало 2018 года. Встроенный блокировщик рассматривается как разумная альтернатива агрессивным блокировщикам рекламы, которые блокируют не только навязчивые рекламные блоки, но и добросовестные рекламные сети, что наносит ущерб как рекламной индустрии, так и владельцам сайтов.

Встроенный блокировщик нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди недопустимых блоков выделяются: