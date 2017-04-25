25.04.2017 08:03  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0

На андроид два интерпретатора, оба прошлогодних версий. В Debian - 1.9.1, пока добавил туда репозиторий с 3.0.0 несколько раз поудивлялся. чего-то там про OpenPGP один раз всплыло, потом удивительное название дистрибутива и удивительная ругань при обновлении(пришлось удалить пакеты instead с настройками перед установкой 3.0.0). После этого всего установилось и запустилось, но instead в избранном остался и игры никуда не делись из папки с играми. Можно как-то нормально поместить его свежие версии в Debian, чтобы без этих пальцезагибонов про MIT?

