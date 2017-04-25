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25.04.2017 08:03  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0

После года разработки вышел игровой движок INSTEAD 3.0.0 (Simple Text Adventure, The Interpreter), ориентированный на создание игр в жанре текстовых приключений, который также подходит для разработки простых аркадных или казуальных игр. Игры создаются на языке Lua. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Основные изменения:

  • Новый API STEAD3, благодаря которому делать игры стало ещё проще;
  • Новый INSTEAD-JS, позволяющий запускать игры прямо в браузере;
  • Переписана часть на языке Си, теперь INSTEAD стал модульным;
  • В исходный код включен пример минимального интерпретатора (100 строк);
  • Графические возможности расширены за счет подсистемы pixels;
  • Звуковые возможности расширены за счет поддержки генерации звука из кода;

Вместе с новым выпуском движка представлены три новые игры:



  1. Главная ссылка к новости (http://instead.syscall.ru/ru//...)
  2. OpenNews: Вышел игровой движок INSTEAD 1.5.0 и игра Особняк на его основе
Автор новости: бедный буратино
Тип: Программы
Ключевые слова: instead, game
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  • 1.1, Аноним, 08:26, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Игры шедевральны Это просто новый жанр для интерактивных книг Если заинтересов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, angra, 08:43, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не будет никакого прорыва. Всё это изобретено десятки лет назад причем на куда более высоком уровне, но большей части современным игроков нужно совсем другое.
     
  • 2.8, mamonts, 09:06, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Помню в 90-х читал книгу Гарри Гаррисона, и там в конце книги была как раз такая игра, вместе с выбором были номера страниц, которые надо было открывать при том или ином решении.
     
     
  • 3.9, Celcion, 09:20, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Целые книги были такими, причем - дофига: https://ru.wikipedia.org/wiki/Choose_Your_Own_Adventure
     
     
  • 4.10, Карабас Барабас, 09:32, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тут все-таки больше похоже именно на квесты. Объекты, комнаты и все такое. В игре моделируется мир, а не разветвленное дерево параграфов.
     
  • 3.17, Аноним, 10:04, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта книга кстати портирована ;) на INSTEAD
     
  • 2.11, Это я, 09:32, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Еще на ZX Spectrum в такое играл.
     
  • 1.2, EuPhobos, 08:32, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Какой-то студент освоил в if .. else в lua, и назвал это "игровым движком"?
     
     
  • 2.4, бедный буратино, 08:42, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    этому движку лет больше, чем тебе :)
     
  • 2.7, Карабас Барабас, 08:51, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Почитай документацию: https://github.com/instead-hub/instead/blob/master/doc/stead3.md
     
  • 1.3, Аноним, 08:34, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    O, среди разработчиков technix, автор Frenzy.
     
  • 1.5, бедный буратино, 08:43, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    надо маинтайнеру в openbsd написать, чтобы обновил

    ой, блин, это же я там маинтайнер. тогда надо обновить

     
     
  • 2.12, тоже Аноним, 09:32, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Сначала напиши! Порядок есть порядок.
     
     
  • 3.15, бедный буратино, 09:57, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сначала напиши! Порядок есть порядок.

    пусть Мальвина напишет

     
  • 2.25, Аноним, 14:13, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жалкая попытка то ли похватстаться неизвестно чем, то ли привлечь внимание к тру... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 14:48, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мнение WSLной подстилочки очень важно для нас, пшите ищо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 15:06, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого, ты оторвал губы от очка своего нежного друга
     
  • 1.13, botman, 09:51, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На андроид два интерпретатора, оба прошлогодних версий. В Debian - 1.9.1, пока добавил туда репозиторий с 3.0.0 несколько раз поудивлялся. чего-то там про OpenPGP один раз всплыло, потом удивительное название дистрибутива и удивительная ругань при обновлении(пришлось удалить пакеты instead с настройками перед установкой 3.0.0). После этого всего установилось и запустилось, но instead в избранном остался и игры никуда не делись из папки с играми. Можно как-то нормально поместить его свежие версии в Debian, чтобы без этих пальцезагибонов про MIT?
     
     
  • 2.14, бедный буратино, 09:56, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я ставил в Debian 8 из ppa для 14.04

    в андроиде - instead-ng, скоро будет новая версия

     
  • 2.16, Карабас Барабас, 09:59, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На андроид пользуйся instead-ng.
    Скоро он обновится до 3.0.
    Насчет инстеда в дебиане вопрос к мантейнеру. Вероятно, он пропал. Без мантейнера в дебиан делать нечего. Если есть желающие (и имеющие возможность) помочь -- будем рады.
     
  • 1.18, Харли, 10:13, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Старый, нет - доисторический - dungeon, зеленым по черному на PDP-11... такое ощущение что не в прошлом веке было, а в прошлом тысячелетии. Ща бы о5 зависнуть на ночь в дисплейном классе... Пошел работать ))))
     
     
  • 2.19, Карабас Барабас, 10:18, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Pdp11? Не я это начал!

    http://instead-games.ru/game.php?ID=197

     
  • 1.20, Карабас Барабас, 10:24, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кому нравится проект и есть что сказать, но лень регаться на форуме, заходите в http://club.stscall.ru
     
     
  • 2.21, Карабас Барабас, 10:25, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Кому нравится проект и есть что сказать, но лень регаться на форуме,
    > заходите в http://club.stscall.ru

    Тьфу. http://club.syscall.ru

     
     
  • 3.23, Аноним, 12:30, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зашёл и не понял ничего. Там хоть темы какие-то есть? Всё в одной куче.
     
     
  • 4.24, бедный буратино, 12:34, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем тебе темы? там сообщений-то с гулькин нос. но вообще - есть.
     
  • 1.22, rshadow, 12:14, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый INSTEAD-JS, позволяющий запускать игры прямо в браузере

    Круто. Теперь ждем когда мобильную версию завезут. На мобильнике пока неюзабельно.

     
     
  • 2.26, Аноним, 14:14, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо на kickstarter замутить. Хочу миллион!
     

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