25.04.2017 08:03  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0

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|2.6, angra, 08:43, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не будет никакого прорыва. Всё это изобретено десятки лет назад причем на куда более высоком уровне, но большей части современным игроков нужно совсем другое.
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|2.8, mamonts, 09:06, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Помню в 90-х читал книгу Гарри Гаррисона, и там в конце книги была как раз такая игра, вместе с выбором были номера страниц, которые надо было открывать при том или ином решении.
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|4.10, Карабас Барабас, 09:32, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Тут все-таки больше похоже именно на квесты. Объекты, комнаты и все такое. В игре моделируется мир, а не разветвленное дерево параграфов.
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|1.13, botman, 09:51, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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На андроид два интерпретатора, оба прошлогодних версий. В Debian - 1.9.1, пока добавил туда репозиторий с 3.0.0 несколько раз поудивлялся. чего-то там про OpenPGP один раз всплыло, потом удивительное название дистрибутива и удивительная ругань при обновлении(пришлось удалить пакеты instead с настройками перед установкой 3.0.0). После этого всего установилось и запустилось, но instead в избранном остался и игры никуда не делись из папки с играми. Можно как-то нормально поместить его свежие версии в Debian, чтобы без этих пальцезагибонов про MIT?
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|2.16, Карабас Барабас, 09:59, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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На андроид пользуйся instead-ng.
Скоро он обновится до 3.0.
Насчет инстеда в дебиане вопрос к мантейнеру. Вероятно, он пропал. Без мантейнера в дебиан делать нечего. Если есть желающие (и имеющие возможность) помочь -- будем рады.
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|1.18, Харли, 10:13, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Старый, нет - доисторический - dungeon, зеленым по черному на PDP-11... такое ощущение что не в прошлом веке было, а в прошлом тысячелетии. Ща бы о5 зависнуть на ночь в дисплейном классе... Пошел работать ))))
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