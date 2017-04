25.04.2017 08:03  Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0

После года разработки вышел игровой движок INSTEAD 3.0.0 (Simple Text Adventure, The Interpreter), ориентированный на создание игр в жанре текстовых приключений, который также подходит для разработки простых аркадных или казуальных игр. Игры создаются на языке Lua. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Основные изменения: Новый API STEAD3, благодаря которому делать игры стало ещё проще;

Новый INSTEAD-JS, позволяющий запускать игры прямо в браузере;

Переписана часть на языке Си, теперь INSTEAD стал модульным;

В исходный код включен пример минимального интерпретатора (100 строк);

Графические возможности расширены за счет подсистемы pixels;

Звуковые возможности расширены за счет поддержки генерации звука из кода; Вместе с новым выпуском движка представлены три новые игры: Проводник;

Инстедоз 5;

Инженер.