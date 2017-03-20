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20.03.2017 18:56  Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе

Компания EYEO, курирующая разработку блокировщика рекламы Adblock Plus, представила первых членов независимого комитета по приемлемой рекламе, который возьмет контроль над программой Acceptable Ads. Комитет включает представителей 9 групп, разделённых на три коалиции - представители лиц, получающих прибыль от размещения рекламы, защитники интересов пользователей и эксперты. В первую коалицию вошли рекламодатели, разработчики рекламных технологий, рекламные агентства, рекламные агенты, издатели и создатели контента. Во второй коалиции представлены представители организаций по защите цифровых прав и пользователи, а в третьей исследователи, разработчики браузеров и "творческие агенты".

Независимый комитет получит полный контроль над критериями приемлемой рекламы и формированием белых списков. Это поможет достичь компромисса между пользователями, которые хотят блокировать навязчивую рекламу, и издателями, которые живут за счет доходов от коммерческих размещений. В соответствии предложенными критериями, реклама считается приемлемой, если представлена статическим контентом (текст или изображение без анимации, звуков, видео и интерактивных блоков), достаточно отдалена от контента, явно воспринимается как реклама и не перекрывает другое содержимое.

Блокировщики рекламы Adblock Plus, AdBlock, Adblock Browser и Crystal будут придерживаться критериев приемлемой рекламы, разработанных комитетом, предлагая пользователям возможность блокировать нежелательные объявления и видеть более качественную рекламу. На данный момент в комитет выбраны восемь представителей, остаются свободными два места для представителей организаций по защите цифровых прав и одно место пользователя (всего 11 членов). Одним из членов комитета станет обычный интернет-пользователь, который в процессе принятия решений получит равные права с профессионалами рекламной индустрии. Выбор пользователя будет произведён через социальные сети, заявки принимаются с 15 март.

Утвержденные члены комитета:

  • Рекламодатели: Dell, Ad-tech, Rocket Fuel Inc, Criteo, Rakuten Marketing, Native Ads, Sharethrough, The Media Trust;, BuySellAds.com, Look Listen, ZEDO, Bidio, Instinctive, Adtoma AB;
  • Рекламные агентства: M&C Saatchi Mobile Saatchi & Saatchi, The Tombras Group, TLGG, Schaaf-PartnerCentric;
  • Издатели и создатели контента: Condé Nast, TED Talks, Dennis Publishing, Local Media Consortium, Leaf Group;
  • Творческий агент: Jay Morgan (J. Walter Thompson Worldwide)
  • Исследователь: Bloor Research International Ltd.
  • User Agent: UC Web (подразделение компании Alibaba, развивающее браузер UC Browser).


  1. Главная ссылка к новости (https://acceptableads.com/en/b...)
  2. OpenNews: Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой
  3. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
  4. OpenNews: Проект AdBlock Plus выиграл второе разбирательство в немецком суде
  5. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  6. OpenNews: Google, Amazon и Microsoft заключили соглашение с AdBlock Plus
Автор новости: EYEO PR
Тип: К сведению
Ключевые слова: adblock
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  • 1.2, Аноним, 18:49, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну а что, никто не хочет повторять судьбу Листьева Ребята, продайте проект анон... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, A.Stahl, 18:54, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +46 +/
    >>Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
    >приемлемой рекламе

    Какой омерзительный термин. На лбу себе пусть рекламную татуировку сделают -- я считаю это вполне приемлемым.

     
     
  • 2.55, ПацаныЧеДелатьБудем, 22:57, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Подстилки прогнулись. Какой плагин теперь ставить?
     
     
  • 3.60, A.Stahl, 23:04, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    uBlock
     
     
  • 4.65, Аноним, 23:27, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    не UBlock, а UBlock origin - это разные вещи
     
  • 3.63, Аноним, 23:16, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    удали браузер
     
  • 3.102, Noname, 09:05, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Какой плагин теперь ставить?

    Я через /etc/hosts блочу. Вполне себе чистенько.

     
  • 1.4, Sluggard, 18:57, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +38 +/
    > Блокировщики рекламы Adblock Plus, AdBlock, Adblock Browser и Crystal будут

    ...похоронены и преданы забвению. Аминь.

     
  • 1.5, Аноним, 18:58, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    > UC Web (maker of UC Browser, a subsidiary of Alibaba)

    Мда, критерии приемлимости рекламы будет определять самый мерзкий и беспринципный рекламодатель, который не гнушается враньём (типа для устранения уязвимостей установите  UC Browser) и баннерами с автоматическим переходом без спроса пользователя. Более мерзкой рекламы, чем реклама  UC Browser трудно придумать.

    http://www.opera.com/blogs/news/2016/03/malicious-insecure-ads-linking-uc-bro

     
     
  • 2.29, freehck, 20:28, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Угу Вообще странная тенденция, этот комитет AdBlock должен по идее диктовать р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 20:36, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В этом мире диктует тот, у кого деньги Поэтому ждем покупку адблока гуглом с по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, freehck, 21:19, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А гуглу-то с этого что Он всё же корпорация, а им бескорыстные поступки чужды ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, Аноним, 21:45, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Что ж Вы такой недогадливый 1 Будут навязаны выгодные корпорации критерии при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, nur, 22:57, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    наверно гугл не дурак и понимает что эти дебNлы наворотили кучу мных слов, натащ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.67, Аноним, 23:44, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не, паря, гугл дурак Они корпорации живут несколько иными критериями, чем мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (6)

  • 1.6, Аноним, 19:00, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    uBlock в коалицию не вошёл.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 19:02, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +15 +/
    Зачем ему пачкаться об эту "коалицию"?
     
  • 1.9, яя, 19:12, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    уже давно на ublock. браузер тормозить перестал, никакой рекламы, удобно прибивать новую.
     
     
  • 2.19, Илья, 19:58, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Тоже на ублоке Ещё не стоит забывать ту его версию, которая сама на баннеры наж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, nur, 22:59, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а можно подробнее как именно это происходит а то не заметил такой функции, пло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, cir, 01:22, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/reek/anti-adblock-killer#instruction
     
     
  • 5.98, nur, 08:27, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Step 4: Support Author
    >>     Donate It

    спасибо, нинужно

     
  • 4.92, Аноним, 05:37, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https www google ru url sa t rct j q esrc s source web cd 1 cad rja uact 8 ve... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, Аноним, 05:55, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прошу прощения.
    https://adnauseam.io/
     
  • 2.36, lucentcode, 21:13, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Тоже с ABP перешёл на uBlock около года назад, и я очень доволен, что сделал правильный выбор. Приемлемой рекламы не бывает. Если мне что-то нужно, я сам найду информацию о нужных мне продуктах, и как правило меня больше интересуют независимые обзоры и отзывы, чем реклама.
     
     
  • 3.40, freehck, 21:23, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А, собственно, в чём преимущество uBlock перед ABP Или разница только в политик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 21:34, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Он быстрее работает. Тот случай, когда реклама не врет. :)
     
  • 4.47, all_glory_to_the_hypnotoad, 21:57, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    он как имнимум намного удобнее в использовании и пока нет вот этих п их замаше... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.66, Sluggard, 23:35, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Меньше ресурсов жрёт, и браузер с ним не так тупит.
    Ну а теперь добавилось ещё одно преимущество: он не входит в коалицию из новости. ;)
     
  • 1.10, Аноним, 19:26, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Оно до сих пор ещё живо?!
     
  • 1.11, Аноним, 19:33, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > User Agent: UC Web

    Шта?

     
  • 1.13, Аноним, 19:38, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну мы же айтишники. Мы умные. Прорвемся. А для блондинок это катастрофа, ага.
     
     
  • 2.53, chinarulezzz, 22:54, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    теперь установим им ublock, всего-то Если же это не блондинка, но тоже важно, т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Илья, 19:51, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Графики разные красивые, коммитеты и коалиции. Только толку от этого мало так как понятие ненавязчивая реклама противоречит само себе.

    Однв проблема: слишком много форков

     
     
  • 2.16, Илья, 19:53, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кствти, а реклама про увеличение члена приемлема?
     
     
  • 3.18, фа, 19:57, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если отвалят достаточно этой "коалиции", то будет приемлема
     
  • 3.23, buggy, 20:09, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Для члена - да.
     
     
  • 4.42, freehck, 21:25, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, для кого приемлема реклама презервативов. :D
     
     
  • 5.64, Аноним, 23:21, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для многих лиц в широком возрастном диапазоне. Не стесняйся.
     
  • 3.30, Аноним, 20:31, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Придется принять, иначе половая дискриминация получится и нетолерантность.
     
  • 1.17, Haron Prime, 19:54, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    мда.... совсем Палант скурвился...
    а как хорошо всё начиналось (((
     
  • 1.20, Аноним, 20:01, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Яснопонятно Не старайтесь, ребяты Спустили репутацию в сельский сортир - обрат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним84701, 20:13, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Эк красиво недосказали, что основана компания собственно автором адблока и неким... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, rm_, 20:17, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Показательно что никому из браузер-вендоров не пришло в голову пачкаться об этот театр абсурда, кроме китайцев, с их конечно же всемирно известным и широко популярным продуктом "UC Browser".
     
  • 1.26, Аноним, 20:19, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А потом всё что блокирует лишнее объявят вредоностным И представители браузеро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, chinarulezzz, 22:57, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    даже в такой жестокой картине мира нас всех спасёт форк ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 20:27, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто вообще все эти люди Где, например, Гугл, как рекламодатель, Мозилла, как со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 20:58, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так мозиллам и гуглам нафиг не уперлось делиться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, Аноним, 20:33, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как на счёт рекламного контента, объемом с целую статью, на популярных медиа-р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 20:36, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Хорошая реклама такого рода совершенно не мешает, и даже может быть полезной Пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.94, Илья, 06:13, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > При условии

    у меня нет статистических данных, но предположу, что отношение к статье помеченной тегом реклама будет более критичным. Да и сам материал будет менее кликабелен

     
     
  • 4.101, тоже Аноним, 09:01, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если автор текста не держит читателя за идиота - более критичное отношение ей не страшно.
    Посмотрите, например, статьи С. Абдульманова aka milfgard или помеченные тегом "РЕКЛАМА" посты в дневнике Л. Каганова aka lleo. Ни тому, ни другому совершенно не мешает критически настроенный читатель.
     
  • 1.38, ano, 21:20, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    о, еще одни решалы что остальным можно/нужно созерцать.
     
  • 1.41, Мадара, 21:24, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    приемлемая реклама это как умеренные террористы
     
  • 1.44, Анинимим, 21:38, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Мой список приемлемой рекламы: []
     
  • 1.49, Аноним, 22:01, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать Союз Меча и Орала ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, Аноним, 22:24, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хотелось бы верить в чудеса, но интересно сколько uBlock Origin продержится
     
  • 1.51, nonamed anon, 22:36, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    первым делом на опеннете надо рекламу запретить. Пусть загибается или ищет другие способы выживания. Ваш КО.
     
     
  • 2.59, nur, 23:03, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    теперь реквестирую в тред Шигорина... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Sluggard, 23:55, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чиркова реквестируй. Шигорин модератор, а не владелец. )
     
  • 2.61, chinarulezzz, 23:08, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Очень точный коммент P S Стремиться нужно к децентрализованным сетям Извиняюс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.78, rshadow, 01:15, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На опеннете есть реклама? О_о
     
  • 1.62, Аноним, 23:16, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    давно использую ublock origin...
     
  • 1.70, Sluggard, 00:02, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Глянул статистику на https://addons.mozilla.org и там всё не очень радужно:
    Adblock Plus — 17 837 747 пользователей (самое популярное расширение).
    uBlock Origin —  3 410 653 пользователя.

    Хотя нам-то какое дело? Пусть хавают.

     
     
  • 2.71, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:13, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    нужно смотреть динамику во времени, как-то так

    https://trends.google.com/trends/explore?q=ad%20block,ublock

    ну и статистике мозиллы не стоит верить, рейтинги тоже вещь продаваемая.

     
     
  • 3.72, Sluggard, 00:21, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > нужно смотреть динамику во времени, как-то так
    > https://trends.google.com/trends/explore?q=ad%20block,ublock
    > ну и статистике мозиллы тоже не стоит верить, рейтинги тоже вешь продаваемая.

    Динамика по времени отражает популярность запросов в Google, и только. А рейтинг Mozilla —  установки.
    Я вот uBlock (и много чего ещё) в Google не искал — на странице расширений в Firefox есть поиск среди дополнений.

     
     
  • 4.73, больно умных тут много, 00:34, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    молодец, набил постец. Пиши куда приз высылать.
     
     
  • 5.74, Sluggard, 00:35, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > молодец, набил постец. Пиши куда приз высылать.

    Лучше сам приходи. В районный ПНД, по месту регистрации. Проблемы у тебя, похоже, малыш.

     
  • 4.76, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:58, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шарик, ты балбес. Статистика мозиллы во-первых, хрен знает что отражает на самом деле. А во-вторых, она статична, из неё не видно динамики изменения популярности, ну или я как-то не так смотрю. А гугл хорошо отражает трентереса к продукту, ты то можешь поставить что угодно, но навряд ли сразу научишься эффективно пользоваться.
     
     
  • 5.77, Sluggard, 01:04, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хрен знает, что отражает? Статична? Ну на, держи, раз сам не осилил дальше покопаться в статистике Mozilla:
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/adblock-plus/statistics/?last=30
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/statistics/?last=30
    Там тебе и загрузки, и пользователи, и динамика с графиками, и многое другое.
    Ещё вскукареки будут?
     
     
  • 6.84, all_glory_to_the_hypnotoad, 02:04, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну так, придурок, посмотри теперь на графики и попробуй догадаться что там не так. Да и та же по ним виден небольшой тренд угасания адблока и значительный роста ublock.
     
     
  • 7.85, Sluggard, 02:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, то есть насчёт отражения непонятно чего, и статичности данных, ты признаёшь, что не по делу было?

    >> небольшой тренд угасания адблока и значительный роста ublock

    И? Я с этим где-то спорил? Или это противоречит приведённым мной цифрам в изначальном комменте? Интерес спадает к AdBlock, растёт к uBlock, и тем не менее:
    AdBlock — в среднем 17 837 747 ежедневных пользователей; в среднем 19,665,431 за последние 365 дней.
    uBlock — в среднем 3 410 653 ежедневных пользователей; в среднем 1,836,221 за последние 365 дней.
    Или ты до сих пор не понимаешь, что в моём первом в этой ветке комменте речь шла о текущем количестве юзеров, а не о тенденциях, и не о том, что может быть когда-нибудь в будущем.

     
     
  • 8.97, Аноним, 08:24, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И откуда Mozilla берёт эту статистику?
     
     
  • 9.103, тоже Аноним, 09:06, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FF проверяет, свежи ли обновления. Для этого ежедневно отправляет запрос на сервер Мозиллы со списком и текущими версиями. Готовая статистика.
     
  • 1.75, Клоун_аттакуют, 00:57, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Настаёт то время когда корпораций правят а не люди.
    Хватит плодить программистов. Хватит плодить роботов.
    ХВАТИТ!!!
    Они зло, им своё чсв свой продукт типо сматрите какие мы крутые, таких людей раньше уничтожали. Уничтожать надо и сейчас.
     
     
  • 2.80, rshadow, 01:19, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Слава роботам!
    Смерть человекам!

    (c) Бендер

     
  • 1.79, Аноним, 01:16, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ай вай всио пропало, всио Большинство коментов под любой новостью на опеннете ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.90, Аноним, 04:18, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Из Адблокплюса пропала возможность отключить ненавязчивую?

    А долго ли?

     
     
  • 3.91, Аноним, 05:01, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Явно до поры пока львиная доля их пользователей не станет выключать эти вайтлист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.104, Аноним, 09:36, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты главное подстраивайся под ситуацию, прогибайся, терпи
     
  • 1.82, vantoo, 01:47, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Члены комитета: Рекламодатели, Рекламные агентства, Издатели и создатели контента...
    А кто представляет интересы обычных пользователей? Это как если бы волки создали "независимый" комитет по правам овец и устанавливали там правила "гуманных" способов поедания этих самых овец.
     
     
  • 2.89, Аноним, 04:16, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть, есть там пользователи Смотрите и читайте внимательнее Во второй коалици... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.95, Аноним, 06:42, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже все нормальные люди давно перешли на uBlock Origin Быстрв, легкий, без омерз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.99, iPony, 08:35, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не знаю, чего тут так у всех полыхает. Вообще сферу рекламы надо регулировать.

    Есть рэкетиры-блокировщики, которые вымогают бабло у рекламщиков за белые списки. Есть рекламщики, которые перегибают палку с объявлениями "увеличь своего коня" на весь экран.

    Нужна действительна регуляция, и интернет с пристойной рекламой.

     
     
  • 2.100, Аноним, 08:57, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    регуляция ни в коем случае не нужна, как и вмешательство государства вообще куда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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