20.03.2017 18:56  Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе

Компания EYEO, курирующая разработку блокировщика рекламы Adblock Plus, представила первых членов независимого комитета по приемлемой рекламе, который возьмет контроль над программой Acceptable Ads. Комитет включает представителей 9 групп, разделённых на три коалиции - представители лиц, получающих прибыль от размещения рекламы, защитники интересов пользователей и эксперты. В первую коалицию вошли рекламодатели, разработчики рекламных технологий, рекламные агентства, рекламные агенты, издатели и создатели контента. Во второй коалиции представлены представители организаций по защите цифровых прав и пользователи, а в третьей исследователи, разработчики браузеров и "творческие агенты". Независимый комитет получит полный контроль над критериями приемлемой рекламы и формированием белых списков. Это поможет достичь компромисса между пользователями, которые хотят блокировать навязчивую рекламу, и издателями, которые живут за счет доходов от коммерческих размещений. В соответствии предложенными критериями, реклама считается приемлемой, если представлена статическим контентом (текст или изображение без анимации, звуков, видео и интерактивных блоков), достаточно отдалена от контента, явно воспринимается как реклама и не перекрывает другое содержимое. Блокировщики рекламы Adblock Plus, AdBlock, Adblock Browser и Crystal будут придерживаться критериев приемлемой рекламы, разработанных комитетом, предлагая пользователям возможность блокировать нежелательные объявления и видеть более качественную рекламу. На данный момент в комитет выбраны восемь представителей, остаются свободными два места для представителей организаций по защите цифровых прав и одно место пользователя (всего 11 членов). Одним из членов комитета станет обычный интернет-пользователь, который в процессе принятия решений получит равные права с профессионалами рекламной индустрии. Выбор пользователя будет произведён через социальные сети, заявки принимаются с 15 март. Утвержденные члены комитета: Рекламодатели: Dell, Ad-tech, Rocket Fuel Inc, Criteo, Rakuten Marketing, Native Ads, Sharethrough, The Media Trust;, BuySellAds.com, Look Listen, ZEDO, Bidio, Instinctive, Adtoma AB;

Рекламные агентства: M&C Saatchi Mobile Saatchi & Saatchi, The Tombras Group, TLGG, Schaaf-PartnerCentric;

Издатели и создатели контента: Condé Nast, TED Talks, Dennis Publishing, Local Media Consortium, Leaf Group;

Творческий агент: Jay Morgan (J. Walter Thompson Worldwide)

Исследователь: Bloor Research International Ltd.

User Agent: UC Web (подразделение компании Alibaba, развивающее браузер UC Browser).