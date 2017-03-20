20.03.2017 18:56  Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе

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|1.3, A.Stahl, 18:54, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+46 +/–
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>>Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
>приемлемой рекламе
Какой омерзительный термин. На лбу себе пусть рекламную татуировку сделают -- я считаю это вполне приемлемым.
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|1.4, Sluggard, 18:57, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+38 +/–
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> Блокировщики рекламы Adblock Plus, AdBlock, Adblock Browser и Crystal будут
...похоронены и преданы забвению. Аминь.
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|1.9, яя, 19:12, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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уже давно на ublock. браузер тормозить перестал, никакой рекламы, удобно прибивать новую.
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|2.36, lucentcode, 21:13, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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Тоже с ABP перешёл на uBlock около года назад, и я очень доволен, что сделал правильный выбор. Приемлемой рекламы не бывает. Если мне что-то нужно, я сам найду информацию о нужных мне продуктах, и как правило меня больше интересуют независимые обзоры и отзывы, чем реклама.
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|4.66, Sluggard, 23:35, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Меньше ресурсов жрёт, и браузер с ним не так тупит.
Ну а теперь добавилось ещё одно преимущество: он не входит в коалицию из новости. ;)
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|1.15, Илья, 19:51, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Графики разные красивые, коммитеты и коалиции. Только толку от этого мало так как понятие ненавязчивая реклама противоречит само себе.
Однв проблема: слишком много форков
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|1.25, rm_, 20:17, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Показательно что никому из браузер-вендоров не пришло в голову пачкаться об этот театр абсурда, кроме китайцев, с их конечно же всемирно известным и широко популярным продуктом "UC Browser".
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|3.94, Илья, 06:13, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> При условии
у меня нет статистических данных, но предположу, что отношение к статье помеченной тегом реклама будет более критичным. Да и сам материал будет менее кликабелен
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|4.101, тоже Аноним, 09:01, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Если автор текста не держит читателя за идиота - более критичное отношение ей не страшно.
Посмотрите, например, статьи С. Абдульманова aka milfgard или помеченные тегом "РЕКЛАМА" посты в дневнике Л. Каганова aka lleo. Ни тому, ни другому совершенно не мешает критически настроенный читатель.
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|3.72, Sluggard, 00:21, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> нужно смотреть динамику во времени, как-то так
> https://trends.google.com/trends/explore?q=ad%20block,ublock
> ну и статистике мозиллы тоже не стоит верить, рейтинги тоже вешь продаваемая.
Динамика по времени отражает популярность запросов в Google, и только. А рейтинг Mozilla — установки.
Я вот uBlock (и много чего ещё) в Google не искал — на странице расширений в Firefox есть поиск среди дополнений.
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|5.74, Sluggard, 00:35, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> молодец, набил постец. Пиши куда приз высылать.
Лучше сам приходи. В районный ПНД, по месту регистрации. Проблемы у тебя, похоже, малыш.
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|4.76, all_glory_to_the_hypnotoad, 00:58, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Шарик, ты балбес. Статистика мозиллы во-первых, хрен знает что отражает на самом деле. А во-вторых, она статична, из неё не видно динамики изменения популярности, ну или я как-то не так смотрю. А гугл хорошо отражает трентереса к продукту, ты то можешь поставить что угодно, но навряд ли сразу научишься эффективно пользоваться.
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|7.85, Sluggard, 02:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ну, то есть насчёт отражения непонятно чего, и статичности данных, ты признаёшь, что не по делу было?
>> небольшой тренд угасания адблока и значительный роста ublock
И? Я с этим где-то спорил? Или это противоречит приведённым мной цифрам в изначальном комменте? Интерес спадает к AdBlock, растёт к uBlock, и тем не менее:
AdBlock — в среднем 17 837 747 ежедневных пользователей; в среднем 19,665,431 за последние 365 дней.
uBlock — в среднем 3 410 653 ежедневных пользователей; в среднем 1,836,221 за последние 365 дней.
Или ты до сих пор не понимаешь, что в моём первом в этой ветке комменте речь шла о текущем количестве юзеров, а не о тенденциях, и не о том, что может быть когда-нибудь в будущем.
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|1.75, Клоун_аттакуют, 00:57, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Настаёт то время когда корпораций правят а не люди.
Хватит плодить программистов. Хватит плодить роботов.
ХВАТИТ!!!
Они зло, им своё чсв свой продукт типо сматрите какие мы крутые, таких людей раньше уничтожали. Уничтожать надо и сейчас.
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|1.82, vantoo, 01:47, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Члены комитета: Рекламодатели, Рекламные агентства, Издатели и создатели контента...
А кто представляет интересы обычных пользователей? Это как если бы волки создали "независимый" комитет по правам овец и устанавливали там правила "гуманных" способов поедания этих самых овец.
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|1.99, iPony, 08:35, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Не знаю, чего тут так у всех полыхает. Вообще сферу рекламы надо регулировать.
Есть рэкетиры-блокировщики, которые вымогают бабло у рекламщиков за белые списки. Есть рекламщики, которые перегибают палку с объявлениями "увеличь своего коня" на весь экран.
Нужна действительна регуляция, и интернет с пристойной рекламой.
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