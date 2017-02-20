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20.02.2017 22:17  В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок

Проект NetBSD объявил о реализации возможности осуществления повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Повторяемые сборки пока поддерживаются только для архитектур amd64 и sparc64.

Похожие инициативы развиваются проектами FreeBSD, Fedora, Ubuntu, Tails, OpenWrt, LEDE, openSUSE и Arch Linux. Например, во FreeBSD уже обеспечена возможность повторяемой сборки базовой системы и примерно 80% портов, а в Debian Testing повторяемые сборки реализованы для более чем 90% пакетов.

Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

Для обеспечения повторяемых сборок требуется учитывать множество нюансов, таких как использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), исключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Корпорации профинансируют обеспечение повторяемых сборок пакетов в дистрибутивах
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2016 года
  4. OpenNews: Ведущие корпорации профинансируют создание повторяемых сборок Debian и средства выявления ошибок в СПО
  5. OpenNews: Для 83% пакетов в основном репозитории Debian доказана тождественность сборок исходным текстам
  6. OpenNews: Проект по обеспечению повторяемости сборки пакетов для Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: netbsd
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