20.02.2017 22:17  В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок

Проект NetBSD объявил о реализации возможности осуществления повторяемых сборок, позволяющих убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Повторяемые сборки пока поддерживаются только для архитектур amd64 и sparc64.

Похожие инициативы развиваются проектами FreeBSD, Fedora, Ubuntu, Tails, OpenWrt, LEDE, openSUSE и Arch Linux. Например, во FreeBSD уже обеспечена возможность повторяемой сборки базовой системы и примерно 80% портов, а в Debian Testing повторяемые сборки реализованы для более чем 90% пакетов.

Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

Для обеспечения повторяемых сборок требуется учитывать множество нюансов, таких как использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), исключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.



