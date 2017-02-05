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05.02.2017 10:55  Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1

Опубликовано обновление проекта Pyston 0.6.1, в рамках которого компанией Dropbox развивалась высокопроизводительная реализация языка Python, созданная с использованием наработок проекта LLVM и использующая JIT-компиляцию для достижения высокой производительности. Код Pyston написан на языке C++ и распространяется под лицензией Apache.

Кроме исправления ошибок и устранения несовместимостей в новой версии в представлены значительные оптимизации производительности. При проведении штатных тестов Pyston 0.6.1 работает в среднем на 95% быстрее, чем CPython, в более реалистичных тестах на основе реальных web-приложений Pyston обгоняет CPython на 48%, а на серверах Dropbox - на 10%.

К сожалению дальнейшее развитие проекта будет зависеть от интереса к нему независимого сообщества - компания Dropbox приняла решение прекратить разработку своими силами и Pyston 0.6.1 стал последним релизом, подготовленным инженерами Dropbox в своё основное рабочее время. Проанализировав состояние проекта компания пришла к выводу, что на поддержание совместимости с CPython и обеспечение приемлемого потребления памяти требуется значительно больше ресурсов и затрат, чем ожидалось. Но решающим фактором отказа от проекта Pyston стали не оправдавшиеся завышенные надежды на производительность Pyston.

Несмотря на неплохие показатели в синтетических тестах, на реальных серверах Dropbox использование Pyston позволило добиться лишь ускорения кода на 10%, что значительно меньше ожидаемого (планировалось добиться повышения производительности как минимум в два раза). В текущем виде Pyston обеспечивает неплохую совместимость с CPython, достаточную для выполнения серверного кода Dropbox, но всё время при разработке ушло на обеспечение совместимости и снижение потребления памяти, а не на оптимизацию специфичных нагрузок. В итоге, более реалистичным путём оптимизации в Dropbox стала переработка кода, требующего высокой производительности, на других языках, таких как Go.

В ближайшее время занятые в разработке Pyston инженеры будут переключены на работу над другими проектами. Код Pyston останется открытым и доступным для развития сообществом. Рассматриваются возможности продолжения развития отдельных частей проекта или их переноса в CPython.

Напомним, что в отличие от проекта PyPy, также продвигающего идею применения JIT для ускорения выполнения Python-скриптов, в Pyston используется не трассирующий JIT, базирующийся на компиляции в машинный код часто выполняемых циклов, а применяемый в современных JavaScript-движках JIT на основе трансляции отдельных методов (method-at-a-time), который, по мнению инженеров Dropbox, является более перспективной технологией. Принцип работы Pyston сводится к разбору кода на языке Python и его трансляции в промежуточное представление LLVM (IR, Intermediate Representation). Далее IR-представление проходит обработку в оптимизаторе LLVM и передаётся для исполнения в JIT-движок LLVM, который преобразует IR-представление в машинный код.

Для получения информации о типах переменных для программ на динамическом языке Python применяется техника вероятностного предсказания типов объектов с последующим уточнением правильности выбора типа в процессе выполнения. Таким образом Pyston постоянно варьирует выполнение между двумя ветками - быстрой, когда данные о предсказанных типах подтверждаются, и медленной, используемой в случае рассогласования данных о типе. Работа может осуществляться в многопоточном режиме, допускающем параллельное выполнение нескольких нитей кода на языке Python и избавленном от глобальной блокировки интерпретатора (GIL, global interpreter lock). <

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pyston.org/2017/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  3. OpenNews: Выпуск Pyston 0.5, реализации языка Python с JIT-компилятором
  4. OpenNews: Выпуск Pyston 0.4, реализации языка Python с JIT-компилятором
  5. OpenNews: Выпуск Cython 0.25, компилятора для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pyston, python
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  • 1.1, Аноним, 11:10, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Ускорить один из популярных языков в два раза не так уж и просто, кто бы мог под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:49, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    в PHP этого добились
     
  • 1.2, proud_anon, 11:10, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Поняли наконец, что идея использования питона в качестве высокопроизводительного языка ущербна изначально. Костыли только отсрочили момент осознания. Быстро, Дешево, Качественно - выбери только 2 критерия.
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:39, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выбираю Быстро и Качественно Что делать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Xasd, 11:46, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    rust наверно?

    "быстро" -- я так понимаю имеется ввиду "быстро работает программа"

    "дёшево" -- значит "быстро и дёшево написать на коленке программу"

    "качественно" -- "на 1 процент кода -- допустить маленькую вероятность в нём ошибки"

    "дёшево"+"качественно" это понятное дело ниша для Python

     
     
  • 4.13, Аноним, 12:10, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы шутите Rust далеко не быстрый Да и не слишком качественный с его существенн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Аноним, 12:36, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ruby? Elixir?
     
  • 3.16, Anonymous1, 12:54, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> Быстро, Дешево, Качественно - выбери только 2 критерия.
    > Выбираю Быстро и Качественно. Что делать?

    Платить много-много денег для разработки. По-моему, очевидно.

     
  • 3.17, бедный буратино, 13:23, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    заплатить миллион за python
     
  • 2.9, cmp, 11:45, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели хоть до кого-то доходит, что все эти скрипто поделки лишь саппорт, и городить огород типа пипи и прочего тупик и неизбежное фиаско.
     
  • 1.3, Аноним, 11:12, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Мда уж. Вот тебе и "сверхбыстрый питон". Рожденный ползать, как говорится,..
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:02, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо понимать, что питон оказался достаточным для достижения ими того положения,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, www2, 13:42, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямо так и писал - "не занимайтесь"? Врёте нещадно. Не занимайтесь ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ оптимизацией. Сначала пишем, потом ищем узкие места, узкие места оптимизируем. Писать сразу "оптимизированно" не стоит, потому что как правило получается экономия на спичках в ущерб читабельности кода.
     
  • 1.4, Аноним, 11:14, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не шмогли Перспективная технология , да, в то время как у PyPy на синтетике на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:26, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы там не забывайте, что этот ваш пи-пи является подмножеством, а не самим питон... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Филипп Филиппович, 11:36, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PyPy — это не RPython. RPython — это то, на чём PyPy написан. А реализует PyPy именно полноценный Python.

    И потом, тормоза — в головах. Когда на Python пишется код, по-настоящему критичный по производительности и памяти (кроме случаев, когда всё критичное упрятано, скажем, в библиотеку на C/C++, а на Python сделана только логика обвязки), это проблема не столько языка, сколько выбора языка. Для фрагментов, которые обещают стать бутылочными горлышками, на Python можно писать макет, самую первую версию и т.п. Но и только.

    Рецепт-то прост. У данного языка есть масса ниш, в которых он хорош, но не надо пытаться лезть туда, где — как минимум, при существующих реализациях — он является не лучшим выбором.

     
     
  • 4.11, Аноним, 11:58, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Слуште, Филип Филипыч А зачем обвязки на тормозном языке делать, когда быстрых ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, Аноним, 12:36, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что быстрее сделать на питоне, а потом узкие места как всего лишь автори... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, Аноним, 13:40, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О, ну конечно Вот вы бы решили проблему, повысив производительность на порядок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.22, funny.falcon, 13:47, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что, до появления Go, Python был самым "легко усвояевым" языком общего назначения.
    Т.е. из тех языков, на которых можно было писать "почти-всё-что-угодно", он был проще всего в изучении, и имел меньше всего косяков в самом языке и рантайме (чем выгодно отличался от perl и php).

    Теперь нишу подобного языка всё больше отвоёвывает Go, т.к. он, в добавок к перечисленным достоинствам, ещё и быстрый.

     
  • 1.6, Аноним, 11:32, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    https blog selectel ru oblachnoe-xranilishhe-obnovlenie-api Слово людям, кото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, эцсамое, 13:45, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    1 миллион хелловорлдов в секунду на питоне:

    https://medium.com/@squeaky_pl/million-requests-per-second-with-python-95

     
  • 1.18, бедный буратино, 13:23, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как корабль назовёте - так он вам и поплывёт
     

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