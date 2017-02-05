05.02.2017 10:55  Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1

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|1.2, proud_anon, 11:10, 05/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Поняли наконец, что идея использования питона в качестве высокопроизводительного языка ущербна изначально. Костыли только отсрочили момент осознания. Быстро, Дешево, Качественно - выбери только 2 критерия.
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|3.10, Xasd, 11:46, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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rust наверно?
"быстро" -- я так понимаю имеется ввиду "быстро работает программа"
"дёшево" -- значит "быстро и дёшево написать на коленке программу"
"качественно" -- "на 1 процент кода -- допустить маленькую вероятность в нём ошибки"
"дёшево"+"качественно" это понятное дело ниша для Python
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|3.16, Anonymous1, 12:54, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>> Быстро, Дешево, Качественно - выбери только 2 критерия.
> Выбираю Быстро и Качественно. Что делать?
Платить много-много денег для разработки. По-моему, очевидно.
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|3.20, www2, 13:42, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Прямо так и писал - "не занимайтесь"? Врёте нещадно. Не занимайтесь ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ оптимизацией. Сначала пишем, потом ищем узкие места, узкие места оптимизируем. Писать сразу "оптимизированно" не стоит, потому что как правило получается экономия на спичках в ущерб читабельности кода.
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|3.7, Филипп Филиппович, 11:36, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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PyPy — это не RPython. RPython — это то, на чём PyPy написан. А реализует PyPy именно полноценный Python.
И потом, тормоза — в головах. Когда на Python пишется код, по-настоящему критичный по производительности и памяти (кроме случаев, когда всё критичное упрятано, скажем, в библиотеку на C/C++, а на Python сделана только логика обвязки), это проблема не столько языка, сколько выбора языка. Для фрагментов, которые обещают стать бутылочными горлышками, на Python можно писать макет, самую первую версию и т.п. Но и только.
Рецепт-то прост. У данного языка есть масса ниш, в которых он хорош, но не надо пытаться лезть туда, где — как минимум, при существующих реализациях — он является не лучшим выбором.
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|5.22, funny.falcon, 13:47, 05/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что, до появления Go, Python был самым "легко усвояевым" языком общего назначения.
Т.е. из тех языков, на которых можно было писать "почти-всё-что-угодно", он был проще всего в изучении, и имел меньше всего косяков в самом языке и рантайме (чем выгодно отличался от perl и php).
Теперь нишу подобного языка всё больше отвоёвывает Go, т.к. он, в добавок к перечисленным достоинствам, ещё и быстрый.
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