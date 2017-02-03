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02.02.2017 23:49  Обновление GIMP 2.8.20 и оценка состояния разработки GIMP 2.10

Доступен корректирующий выпуск растрового графического редактора GIMP 2.8.20, в котором отмечено 26 исправлений. В новом выпуске устранено несколько серьёзных проблем, проявляющихся на платформах macOS и Windows. В частности, в macOS устранены крахи при использовании drag&drop, налажен процесс выбора языка и отключена представленная в macOS Sierra функция автоматического раскрытия окон во вкладках. В Windows устранены непроизвольные переключения между устройствами ввода, мешающие использованию GIMP на планшетах.

Кроме того, можно отметить публикацию обзора проблем, блокирующих следующий значительный выпуск GIMP 2.10, и планов по созданию GIMP 3.0. Для релиза 2.10, остаётся исправить около 60 ошибок и доделать такие возможности, как режим линейной тоновой коррекции, переработанные методы сохранения режимов слоёв в XCF, темы оформления интерфейса и наборы пиктограмм, улучшенные средства управления цветом и расширенный инструмент деформации.

Что касается перехода на GTK3+, намеченного на GIMP 3.0, то портирование почти остановилось с 2012 года. Несмотря на то, что порт на GTK+3 компилируется и даже в каком-то виде работает, от требует актуализации, аудита и значительной доработки. В настоящее время все силы брошены на разработку GIMP 2.10 и никаких прогнозов о времени завершения порта на GTK+3 не даётся. Не исключается, что переход состоится сразу на ветку GTK+4.

Также отмечается, что так как стабилизация новых возможностей приводит к затягиванию подготовки значительных релизов, в ветке GIMP 2.10 будут приняты некоторые послабления, допускающие интеграцию новшеств в промежуточных выпусках. Недостаточно стабилизированные для первого релиза 2.10 возможности будут отключены, но по мере их стабилизации смогут добавляться в последующих обновлениях к ветке 2.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2017...)
  2. OpenNews: В графическом редакторе GIMP 2.9.4 предложено новое оформление интерфейса
  3. OpenNews: Предварительный выпуск графического редактора GIMP 2.10
  4. OpenNews: Проект GIMP празднует двадцатилетие. Релиз GIMP 2.8.16
  5. OpenNews: Обновление растрового графического редактора GIMP 2.8.12
  6. OpenNews: SourceForge передал аккаунт GIMP в руки распространителей рекламного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp
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  • 1.1, Аноним, 00:07, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А лучше сразу на Qt перейти
     
     
  • 2.4, th3m3, 00:28, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тогда будет Qimp. Уже не то.
     
  • 2.5, Pinkie Pie, 00:34, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Проще тогда уж криту допилить. Сейчас она очень хороша, но она для рисования, а не редактирования.
     
  • 1.2, Аноним, 00:09, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Facepalm xcf Слоупочность разработчиков выходит на новый уровень ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 00:19, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как я понял разработчики GIMP уже давно не контролируют разработку GTK. Этим, кажется, гномеры нынче промышляют. И переход с GTK2 на GTK3 ещё никому легко не давался.
    Возможно когда-то GIMPовцы плюнут и действительно перейдут на Qt. И GTK окончательно станет Gnome toolkit вместо GIMP toolkit.
     
     
  • 3.6, Pinkie Pie, 00:35, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как я понял разработчики GIMP уже давно не контролируют разработку GTK. Этим,
    > кажется, гномеры нынче промышляют. И переход с GTK2 на GTK3 ещё
    > никому легко не давался.
    > Возможно когда-то GIMPовцы плюнут и действительно перейдут на Qt. И GTK окончательно
    > станет Gnome toolkit вместо GIMP toolkit.

    Все куда проще. У гимпа практически не осталось разработчиков.

     
     
  • 4.9, Аноним, 00:43, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И это очень печально.
     
  • 3.10, Аноним, 00:44, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем более - проcрaть собственный же тулкит, это особенным талантом надо обладать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 00:40, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я понимаю на линуксе ничего нету кроме гимпа, но какой резон на маке-то гимп зап... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 00:42, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как говаривал один знакомый линуксоид К тому времени как допилят гимп, уже ден... весь текст скрыт [показать]
     

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