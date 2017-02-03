02.02.2017 23:49  Обновление GIMP 2.8.20 и оценка состояния разработки GIMP 2.10

Доступен корректирующий выпуск растрового графического редактора GIMP 2.8.20, в котором отмечено 26 исправлений. В новом выпуске устранено несколько серьёзных проблем, проявляющихся на платформах macOS и Windows. В частности, в macOS устранены крахи при использовании drag&drop, налажен процесс выбора языка и отключена представленная в macOS Sierra функция автоматического раскрытия окон во вкладках. В Windows устранены непроизвольные переключения между устройствами ввода, мешающие использованию GIMP на планшетах.

Кроме того, можно отметить публикацию обзора проблем, блокирующих следующий значительный выпуск GIMP 2.10, и планов по созданию GIMP 3.0. Для релиза 2.10, остаётся исправить около 60 ошибок и доделать такие возможности, как режим линейной тоновой коррекции, переработанные методы сохранения режимов слоёв в XCF, темы оформления интерфейса и наборы пиктограмм, улучшенные средства управления цветом и расширенный инструмент деформации.

Что касается перехода на GTK3+, намеченного на GIMP 3.0, то портирование почти остановилось с 2012 года. Несмотря на то, что порт на GTK+3 компилируется и даже в каком-то виде работает, от требует актуализации, аудита и значительной доработки. В настоящее время все силы брошены на разработку GIMP 2.10 и никаких прогнозов о времени завершения порта на GTK+3 не даётся. Не исключается, что переход состоится сразу на ветку GTK+4.

Также отмечается, что так как стабилизация новых возможностей приводит к затягиванию подготовки значительных релизов, в ветке GIMP 2.10 будут приняты некоторые послабления, допускающие интеграцию новшеств в промежуточных выпусках. Недостаточно стабилизированные для первого релиза 2.10 возможности будут отключены, но по мере их стабилизации смогут добавляться в последующих обновлениях к ветке 2.10.



