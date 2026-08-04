Выпуск Prismriver Lyrics 1.0.0, инструментария для поиска текстов песен

2.18 , Вася Пупкин ( ? ), 13:37, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – если работает, то какая разница?

3.19 , Hack3r ( ? ), 14:02, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Существуют тысячи vibecoded проектов.

Нужны ли нам новости обо всех них на LOR и OpenNet? И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично.

4.21 , limafresh ( ok ), 14:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично Не всегда. Если проект - какой-то маленький аддон, виджет или что-то подобное на "пару файлов", и перед выпуском он хорошо протестирован, то вполне заслуживает 1.0.0.

5.23 , Hack3r ( ? ), 14:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну если хорошо протестирован то да

но тут весь проект 5 дней - от начала до конца =)

6.27 , Аноним ( 26 ), 14:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >весь проект 5 дней - от начала до конца А сколько, по-твоему, нужно на поиск и парсинг текста песни?

7.28 , Hack3r ( ? ), 15:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может тогда начнем новости про однострочники на перле тоже писать?

4.22 , limafresh ( ok ), 14:15, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если не vibecoded? То есть вам нужны новости про каждый не-vibecoded-плеер или калькулятор, коих тоже тысячи? То же самое писали бы наверное. Кому-то надо, кому-то нет.

5.24 , Hack3r ( ? ), 14:32, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тоже верно

но бывают большие проекты с разными интересными идеями

которые разрабатывают и поддерживают небольшие команды

такие плееры еще может быть норм публиковать но мини скрипт - который клод напишет за пару часов публиковать странно также описание проекта полное God know:

укажи какие есть инструменты уже

чем это решение лучше

какие источники для поиска поддерживаются Roadmap

See the open issues for a full list of proposed features (and known issues).

и пустой список там lol такие проекты делаются за 5 дней - а потом на него забьют болт и не будут поддерживать

