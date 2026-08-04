Выпуск Prismriver Lyrics 1.0.0, инструментария для поиска текстов песен

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|2.5, Аноним (5), 11:01, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не требует js? Не впаривает рекламу? Не сливает поиск в АНБ?
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|4.29, Аноним (29), 15:34, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит ли так рисковать, учитывая что Яндекс недостаточно контролирует свою инфраструктуру от сливов данных?
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|1.3, Аноним (3), 10:23, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Синхронизация по времени нужна заранее сделанная, или он походу анализирует волну и помогает подбирает?
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|1.13, Перастерос (ok), 12:29, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я использовал DeadBeef в котором у меня выводились:
обложка альбома,
текст песни,
инфо о группе,
похожие артисты.
К сожалению, в новых версиях мертвой говядины эти плагины отвалились, а может и api зажали сайты, с которых это всё тянулось. Было чертовски удобно, особенно, когда у тебя свое онлайн-радио и описалово с похожими артистами очень кстати.
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|2.25, Аноним (25), 14:38, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У deadbeef когда-то был плагин infobar - он выводил текст песни. В нём было несколько встроенных провайдеров, а ещё он умел вызывать внешний скрипт с параметрами песни (при её запуске). Если он ещё - то сабж можешь приделать.
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|1.14, Hack3r (?), 12:37, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проект создан 5 дней назад. Все коммиты содержат сообщения «Refactor: full rewrite», которые невозможно отследить. Весь проект — один большой ИИ slop.
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|3.19, Hack3r (?), 14:02, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Существуют тысячи vibecoded проектов.
Нужны ли нам новости обо всех них на LOR и OpenNet?
И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично.
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|4.21, limafresh (ok), 14:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично
Не всегда. Если проект - какой-то маленький аддон, виджет или что-то подобное на "пару файлов", и перед выпуском он хорошо протестирован, то вполне заслуживает 1.0.0.
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|5.23, Hack3r (?), 14:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну если хорошо протестирован то да
но тут весь проект 5 дней - от начала до конца =)
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|6.27, Аноним (26), 14:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>весь проект 5 дней - от начала до конца
А сколько, по-твоему, нужно на поиск и парсинг текста песни?
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|7.28, Hack3r (?), 15:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может тогда начнем новости про однострочники на перле тоже писать?
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|4.22, limafresh (ok), 14:15, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если не vibecoded? То есть вам нужны новости про каждый не-vibecoded-плеер или калькулятор, коих тоже тысячи? То же самое писали бы наверное. Кому-то надо, кому-то нет.
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|5.24, Hack3r (?), 14:32, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже верно
но бывают большие проекты с разными интересными идеями
которые разрабатывают и поддерживают небольшие команды
такие плееры еще может быть норм публиковать
но мини скрипт - который клод напишет за пару часов публиковать странно
также описание проекта полное God know:
укажи какие есть инструменты уже
чем это решение лучше
какие источники для поиска поддерживаются
Roadmap
See the open issues for a full list of proposed features (and known issues).
и пустой список там lol
такие проекты делаются за 5 дней - а потом на него забьют болт и не будут поддерживать
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