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Выпуск Prismriver Lyrics 1.0.0, инструментария для поиска текстов песен

04.08.2026 09:06 (MSK)

Вышла первая версия проекта Prismriver Lyrics, развивающего набор инструментов для поиска текстов песен из различных источников. Проект включает два пакета, построенных на общем движке поиска: консольной утилиты prismriver-lyrics и текстового интерфейса prismriver-lyrics-tui на базе фреймворка Textual. Программа prismriver-lyrics-tui отслеживает состояние плеера через MPRIS, автоматически запускает поиск при смене трека и подсвечивает текущую строку для синхронизированных по времени (LRC) текстов. Код написан на Python и распространяется под лицензией MIT.

Основные возможности:

  • Более 30 плагинов для поиска текстов песен.
  • Фильтрация результатов по плагину, языку, оригиналу/переводу и синхронизированному/обычному тексту. Возможно ограничение числа выводимых результатов ("--limit"/"-l").
  • Синхронизированные по времени (LRC) тексты с подсветкой текущей строки в TUI по мере воспроизведения трека.
  • Ручной поиск по названию и исполнителю в CLI и TUI.
  • Навигация в TUI в стиле vim.
  • Выбор темы оформления (стандартные из Textual).
  • Дисковый кэш результатов, хранимый в SQLite, с настраиваемым временем жизни ("--cache-ttl") и возможностью его отключить ("--no-cache").
  • Пакет prismriver-lyrics можно использовать как библиотеку в своих Python-проектах.

Установка (доступны оба пакета, можно ставить по отдельности): 


  $ pip install prismriver-lyrics
  $ pip install prismriver-lyrics-tui

Поиск текста песни из командной строки: 


   $ prismriver-lyrics --artist "The Clash" --title "Police and Thieves"


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/anlar/prism...)
Автор новости: anlar
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66027-music
Ключевые слова: music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем это лучше гугл поиска?
     
     
  • 2.2, limafresh (ok), 09:55, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для любителей консоли
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не требует js? Не впаривает рекламу? Не сливает поиск в АНБ?
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 11:08, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, это питон, тогда действительно вопрос.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:42, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питононенавистник детектед!
     
     
  • 5.30, omnirootofc (ok), 15:43, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько токенов потратил на детект?
     
  • 4.31, Аноним (31), 16:31, 04/08/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.15, слабый гусь (?), 13:10, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ищите яндексом, если объявлены в розыск в США.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:34, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит ли так рисковать, учитывая что Яндекс недостаточно контролирует свою инфраструктуру от сливов данных?
     
     
  • 5.32, Аноним (31), 16:32, 04/08/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Синхронизация по времени нужна заранее сделанная, или он походу анализирует волну и помогает подбирает?
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:03, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как сейчас вижу - пользователь в терминале тексты песен ищет.
     

  • 1.13, Перастерос (ok), 12:29, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я использовал DeadBeef в котором у меня выводились:
    обложка альбома,
    текст песни,
    инфо о группе,
    похожие артисты.

    К сожалению, в новых версиях мертвой говядины эти плагины отвалились, а может и api зажали сайты, с которых это всё тянулось. Было чертовски удобно, особенно, когда у тебя свое онлайн-радио и описалово с похожими артистами очень кстати.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:38, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У deadbeef когда-то был плагин infobar - он выводил текст песни. В нём было несколько встроенных провайдеров, а ещё он умел вызывать внешний скрипт с параметрами песни (при её запуске). Если он ещё - то сабж можешь приделать.
     

  • 1.14, Hack3r (?), 12:37, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект создан 5 дней назад. Все коммиты содержат сообщения «Refactor: full rewrite», которые невозможно отследить. Весь проект — один большой ИИ slop.
     
     
  • 2.18, Вася Пупкин (?), 13:37, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    если работает, то какая разница?
     
     
  • 3.19, Hack3r (?), 14:02, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существуют тысячи vibecoded проектов.
    Нужны ли нам новости обо всех них на LOR и OpenNet?

    И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично.

     
     
  • 4.21, limafresh (ok), 14:12, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И да, добавлять версию 1.0 к проекту, сделанному за 5 дней, просто странно и эгоистично

    Не всегда. Если проект - какой-то маленький аддон, виджет или что-то подобное на "пару файлов", и перед выпуском он хорошо протестирован, то вполне заслуживает 1.0.0.

     
     
  • 5.23, Hack3r (?), 14:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если хорошо протестирован то да
    но тут весь проект 5 дней - от начала до конца =)
     
     
  • 6.27, Аноним (26), 14:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >весь проект 5 дней - от начала до конца

    А сколько, по-твоему, нужно на поиск и парсинг текста песни?

     
     
  • 7.28, Hack3r (?), 15:24, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может тогда начнем новости про однострочники на перле тоже писать?
     
  • 4.22, limafresh (ok), 14:15, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не vibecoded? То есть вам нужны новости про каждый не-vibecoded-плеер или калькулятор, коих тоже тысячи? То же самое писали бы наверное. Кому-то надо, кому-то нет.
     
     
  • 5.24, Hack3r (?), 14:32, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже верно
    но бывают большие проекты с разными интересными идеями
    которые разрабатывают и поддерживают небольшие команды
    такие плееры еще может быть норм публиковать

    но мини скрипт - который клод напишет за пару часов публиковать странно

    также описание проекта полное God know:
    укажи какие есть инструменты уже
    чем это решение лучше
    какие источники для поиска поддерживаются

    Roadmap
    See the open issues for a full list of proposed features (and known issues).
    и пустой список там lol

    такие проекты делаются за 5 дней - а потом на него забьют болт и не будут поддерживать  

     

  • 1.16, слабый гусь (?), 13:12, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне и уткаутка прекрасно ищет. Ну, могу и в эпол мьюзик почитать.
     

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