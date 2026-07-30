Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлен singularity-shell - неофициальный клиент планировщика задач Singularity

30.07.2026 02:50 (MSK)

Представлен singularity-shell - неофициальный настольный клиент планировщика задач Singularity. Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Пакет singularity-shell доступен для установки из репозитория Роса 13.

Официальное настольное приложение представляет из себя упакованную в Electron веб-версию, способную работать без интернета, однако поставляется только как snap-пакет, а значит, чтобы им пользоваться, нужно прогружать в память не только блоб Electron, но и посторонний набор библиотек, что видится неразумной тратой ресурсов портативного компьютера, а запускать посторонние исполняемые файлы опасно.

С помощью AI-модели Kimi K3 был сделан работающий прототип на системном QtWebEngine, которое запускает поставляемый в составе snap JavaScript, а затем с помощью AI-модели DeepSeek V4 Pro оно было доработано до требуемого состояния. Местами при необходимости делаются подстановки javascript и CSS для корректировки запускаемого без изменений оригинального javascript/electron приложения.

Реализовать работу печати плана дня, крепко завязанную на Chromium/Electron, пока не удалось. В остальном приложение выполняет свою основную функцию - работу оффлайн и синхронизацию с сервером, чего нельзя достичь при использовании обычной веб-версии.

При первом запуске скачивается snap-пакет, из которого извлекается полезная часть на JavaScript:

Затем в фоне выполняется проверка наличия обновлений (которую можно отключить флагом командной строки).

Реализовано сохранение масштаба:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mikhailnov/...)
Автор новости: mikhailnov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65999-singularity
Ключевые слова: singularity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, alek_0503 (ok), 04:29, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    В список правил сайта нужно внести строгий запрет на публикацию любых новостей о проектах, сделанных через ai
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 07:24, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наоборот, мясных нужно отструнить от власти в пользу ИИ, а запрещалку отобрать, чтоб только снилась
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 08:36, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отстранялка у тебя не выросла.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 08:58, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маразм у тебя зато вырос уже.
     
  • 2.18, Аноним (18), 08:46, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и луdduты пожаловали.
    А что еще запретить надо?

    Вообще удивляет как на техническом форуме обитает столько "запрещалкиных".

     
     
  • 3.20, Аноним (19), 08:59, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретить текстовые редакторы. Вернуть перфокарты.
     
  • 3.24, МИСАКА (?), 09:20, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 04:31, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt

    Основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет.

     
     
  • 2.3, alek_0503 (ok), 04:33, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно бояться GTK,а нужно находить баланс
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 09:28, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот люди и нашли баланс, написали под qt и теперь не боятся что новый GTK всё поломает.
     
  • 2.9, Аноним (9), 05:35, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt
    >> на системном QtWebEngine
    > Основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет.
    >> QtWebEngine
    > аналогов которому нет.

    Как бы тебе это тактично сказать... Electron вполне себе аналог QtWebEngine. И от Qt, собственно, не зависит.

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 06:35, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Electron вполне себе аналог QtWebEngine

    А еще аналог 100500 вещей, которые для графического приложения не нужны.

     
     
  • 4.21, Аноним (9), 09:03, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же сам пел про "основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет." 🤷

    Если до тебя не дошло, говорю прямо: в сабже C++ и Qt просто как обертка для запуска QWebEngine.

     

  • 1.4, Аноним (4), 04:44, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > https://github.com/mikhailnov/singularity-shell
    > Автор новости: mikhailnov
    > Роса 13
    > Нейрослопный код, UI, ридми

    Офигенное комбо! Молодцы, Opennet!

     
     
  • 2.7, Ваня фанат СПО из подмосковья (?), 04:55, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    оно еще и под GPL
     
     
  • 3.13, mikhailnov (ok), 07:26, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И не на Расте...
     

  • 1.5, мяв (?), 04:54, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    автор молодец, норм тема, так держать, вебассембли в gcc когда ?
     
  • 1.6, мяв (?), 04:55, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (9), 05:26, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Официальное настольное приложение [...] поставляется только как snap-пакет, а значит, чтобы им пользоваться, нужно прогружать в память не только блоб Electron

    То ли дело подгружать в память QtWebEngine.

    > нужно прогружать в память [...] посторонний набор библиотек, что видится неразумной тратой ресурсов портативного компьютера, а запускать посторонние исполняемые файлы опасно.

    Зато подгружать в память стороннее навайбкоженое поделие от васяна - это точно не опасно.

    > Официальное настольное приложение [...] поставляется только как snap-пакет
    > При первом запуске скачивается snap-пакет

    Ясно, понятно...

     
     
  • 2.11, mikhailnov (ok), 07:10, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) Несколько приложений на системном QtWebEngine = прогруженный в память один раз QtWebEngine (память экономится, на счет процессора - надо считать)
    2) сделанное васяном на коленке поделие можете проверить, код у вас есть
    3) ... и из него достаются только javascript, HTML и картинки
     
     
  • 3.23, Аноним (9), 09:15, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Несколько приложений на системном QtWebEngine = прогруженный в память один раз QtWebEngine

    Расшаренная SO-шка QtWebEngine - это такая мизерная экономия памяти на фоне самой веб-туфты, которая в нем крутиться, что даже обсуждать смешно.

    > сделанное васяном на коленке поделие можете проверить, код у вас есть

    "Сделанное васяном на коленке поделие" - это уже само по себе достаточный показатель "качества". Не хватало в нем еще и копошиться.

    > и из него достаются только javascript, HTML и картинки

    Я понимаю, но если оно настолько корявое, что тянет snap, то какой смысл им пользоваться, если из этого же snap можно поставить официальный клиент, а не бастардный нейрослоп. Как я уже говорил, экономия на расшаренных системных либах - сущий мизер на фоне того, сколько отжирают те самые js/html/картинки - вне зависимости от того, внутри Eelectron оно крутится или QtWebEngine.

     

  • 1.14, User (??), 07:41, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот интересно, "борьба с электроном" с помощью AI это True, или не очень-Ъ? Или если бороться-не-на-rust'е?
    Какие интересные Этические Аспекты использования новых технологий открываются перед комментаторами opennet...
     
  • 1.16, Аноним (16), 08:13, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотелось бы увидеть сравнение возможностей с MeetVap, не могу выбрать. Склоняюсь к тому, чтобы написать собственный инструмент.
     
  • 1.22, Аноним (22), 09:15, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для этой сингуляри нужно покупать топовый смарт или ноут и носить чемодан с аккумуляторами?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру