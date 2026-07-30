Представлен singularity-shell - неофициальный настольный клиент планировщика задач Singularity. Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Пакет singularity-shell доступен для установки из репозитория Роса 13.

Официальное настольное приложение представляет из себя упакованную в Electron веб-версию, способную работать без интернета, однако поставляется только как snap-пакет, а значит, чтобы им пользоваться, нужно прогружать в память не только блоб Electron, но и посторонний набор библиотек, что видится неразумной тратой ресурсов портативного компьютера, а запускать посторонние исполняемые файлы опасно.

С помощью AI-модели Kimi K3 был сделан работающий прототип на системном QtWebEngine, которое запускает поставляемый в составе snap JavaScript, а затем с помощью AI-модели DeepSeek V4 Pro оно было доработано до требуемого состояния. Местами при необходимости делаются подстановки javascript и CSS для корректировки запускаемого без изменений оригинального javascript/electron приложения.

Реализовать работу печати плана дня, крепко завязанную на Chromium/Electron, пока не удалось. В остальном приложение выполняет свою основную функцию - работу оффлайн и синхронизацию с сервером, чего нельзя достичь при использовании обычной веб-версии.

При первом запуске скачивается snap-пакет, из которого извлекается полезная часть на JavaScript:

Затем в фоне выполняется проверка наличия обновлений (которую можно отключить флагом командной строки).

Реализовано сохранение масштаба: