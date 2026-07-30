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|1.1, alek_0503 (ok), 04:29, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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В список правил сайта нужно внести строгий запрет на публикацию любых новостей о проектах, сделанных через ai
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|2.12, Аноним (12), 07:24, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Наоборот, мясных нужно отструнить от власти в пользу ИИ, а запрещалку отобрать, чтоб только снилась
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|2.18, Аноним (18), 08:46, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, а вот и луdduты пожаловали.
А что еще запретить надо?
Вообще удивляет как на техническом форуме обитает столько "запрещалкиных".
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|1.2, Аноним (2), 04:31, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt
Основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет.
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|3.25, Аноним (25), 09:28, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот люди и нашли баланс, написали под qt и теперь не боятся что новый GTK всё поломает.
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|2.9, Аноним (9), 05:35, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Код написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt
>> на системном QtWebEngine
> Основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет.
>> QtWebEngine
> аналогов которому нет.
Как бы тебе это тактично сказать... Electron вполне себе аналог QtWebEngine. И от Qt, собственно, не зависит.
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|3.10, Аноним (2), 06:35, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Electron вполне себе аналог QtWebEngine
А еще аналог 100500 вещей, которые для графического приложения не нужны.
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|4.21, Аноним (9), 09:03, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же сам пел про "основа любого кроссплатформенного графического приложения в 2026 году аналогов которому нет." 🤷
Если до тебя не дошло, говорю прямо: в сабже C++ и Qt просто как обертка для запуска QWebEngine.
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|1.5, мяв (?), 04:54, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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автор молодец, норм тема, так держать, вебассембли в gcc когда ?
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|1.8, Аноним (9), 05:26, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Официальное настольное приложение [...] поставляется только как snap-пакет, а значит, чтобы им пользоваться, нужно прогружать в память не только блоб Electron
То ли дело подгружать в память QtWebEngine.
> нужно прогружать в память [...] посторонний набор библиотек, что видится неразумной тратой ресурсов портативного компьютера, а запускать посторонние исполняемые файлы опасно.
Зато подгружать в память стороннее навайбкоженое поделие от васяна - это точно не опасно.
> Официальное настольное приложение [...] поставляется только как snap-пакет
> При первом запуске скачивается snap-пакет
Ясно, понятно...
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|2.11, mikhailnov (ok), 07:10, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) Несколько приложений на системном QtWebEngine = прогруженный в память один раз QtWebEngine (память экономится, на счет процессора - надо считать)
2) сделанное васяном на коленке поделие можете проверить, код у вас есть
3) ... и из него достаются только javascript, HTML и картинки
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|3.23, Аноним (9), 09:15, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Несколько приложений на системном QtWebEngine = прогруженный в память один раз QtWebEngine
Расшаренная SO-шка QtWebEngine - это такая мизерная экономия памяти на фоне самой веб-туфты, которая в нем крутиться, что даже обсуждать смешно.
> сделанное васяном на коленке поделие можете проверить, код у вас есть
"Сделанное васяном на коленке поделие" - это уже само по себе достаточный показатель "качества". Не хватало в нем еще и копошиться.
> и из него достаются только javascript, HTML и картинки
Я понимаю, но если оно настолько корявое, что тянет snap, то какой смысл им пользоваться, если из этого же snap можно поставить официальный клиент, а не бастардный нейрослоп. Как я уже говорил, экономия на расшаренных системных либах - сущий мизер на фоне того, сколько отжирают те самые js/html/картинки - вне зависимости от того, внутри Eelectron оно крутится или QtWebEngine.
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|1.14, User (??), 07:41, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот интересно, "борьба с электроном" с помощью AI это True, или не очень-Ъ? Или если бороться-не-на-rust'е?
Какие интересные Этические Аспекты использования новых технологий открываются перед комментаторами opennet...
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|1.16, Аноним (16), 08:13, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотелось бы увидеть сравнение возможностей с MeetVap, не могу выбрать. Склоняюсь к тому, чтобы написать собственный инструмент.
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|1.22, Аноним (22), 09:15, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для этой сингуляри нужно покупать топовый смарт или ноут и носить чемодан с аккумуляторами?
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