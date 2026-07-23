В Fedora 45 намерены задействовать web-интерфейс для удалённой установки атомарных редакций

В выпуске Fedora Linux 45, намеченном на осень 2026 года, планируют реализовать возможность использования web-интерфейса Anaconda WebUI для удалённого управления установкой атомарно обновляемых образов Fedora Atomic Desktop (Silverblue, Kinoite и т.п.). План пока не утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux. В случае утверждения изменения, пользователи смогут загрузить Fedora на целевой системе с опцией "inst.webui.remote" и управлять установкой через web-браузер на другом компьютере с аутентификацией по PIN-коду и шифрованием трафика.

Одновременно опубликовано предложение по замене инсталлятора в iso-образах Fedora Atomic. Вместо классического инсталлятора Anaconda с интерфейсом на базе GTK предлагается задействовать новый инсталлятор, использующий встроенный web-интерфейс и уже применяемый в Fedora Workstation и live-сборках.

В Fedora 45 также предлагается реализовать первую стадию подготовки к удалению API для доступа к криптоподсистеме ядра Linux из пространства пользователя (CRYPTO_USER_API - Crypto Userspace API). Данный API объявлен в ядре устаревшим из-за потенциальных проблем с безопасностью и запланирован к удалению. Использование Crypto Userspace API в дистрибутиве будет ограничено несколькими известными пакетами, чтобы своевременно подготовиться к его полному удалению и выявить неочевидные применения, в которых он продолжает использоваться. Crypto Userspace API применяется в таких пакетах, как iwd, cryptsetup (используется в tcplay и VeraCrypt) и libkcapi (используется в dracut), но первая стадия не повлияет на их работу.

Удаление Crypto Userspace API ожидается не раньше ядра 7.3. В ядре 7.2 объявлен устаревшим механизм AF_ALG, эксплуатируемый в уязвимости Copy Fail для модификации данных в страничном кэше, и намечен для удаления в одном из будущих выпусков. AF_ALG позволяет задействовать аппаратные ускорители для криптографических вычислений в Crypto API ядра, но применяется в достаточно специфичных ситуациях. В ядре 7.2 оставлены только программные реализации криптоалгоритмов, а поддержка аппаратных криптоускорителей в crypto API ядра удалена, так как AF_ALG существенно расширяет поверхность атаки, но не даёт выигрыша в производительности, по сравнению в реализацией криптографии в пользовательском пространстве.



