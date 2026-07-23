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В Fedora 45 намерены задействовать web-интерфейс для удалённой установки атомарных редакций

23.07.2026 10:44 (MSK)

В выпуске Fedora Linux 45, намеченном на осень 2026 года, планируют реализовать возможность использования web-интерфейса Anaconda WebUI для удалённого управления установкой атомарно обновляемых образов Fedora Atomic Desktop (Silverblue, Kinoite и т.п.). План пока не утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux. В случае утверждения изменения, пользователи смогут загрузить Fedora на целевой системе с опцией "inst.webui.remote" и управлять установкой через web-браузер на другом компьютере с аутентификацией по PIN-коду и шифрованием трафика.

Одновременно опубликовано предложение по замене инсталлятора в iso-образах Fedora Atomic. Вместо классического инсталлятора Anaconda с интерфейсом на базе GTK предлагается задействовать новый инсталлятор, использующий встроенный web-интерфейс и уже применяемый в Fedora Workstation и live-сборках.

В Fedora 45 также предлагается реализовать первую стадию подготовки к удалению API для доступа к криптоподсистеме ядра Linux из пространства пользователя (CRYPTO_USER_API - Crypto Userspace API). Данный API объявлен в ядре устаревшим из-за потенциальных проблем с безопасностью и запланирован к удалению. Использование Crypto Userspace API в дистрибутиве будет ограничено несколькими известными пакетами, чтобы своевременно подготовиться к его полному удалению и выявить неочевидные применения, в которых он продолжает использоваться. Crypto Userspace API применяется в таких пакетах, как iwd, cryptsetup (используется в tcplay и VeraCrypt) и libkcapi (используется в dracut), но первая стадия не повлияет на их работу.

Удаление Crypto Userspace API ожидается не раньше ядра 7.3. В ядре 7.2 объявлен устаревшим механизм AF_ALG, эксплуатируемый в уязвимости Copy Fail для модификации данных в страничном кэше, и намечен для удаления в одном из будущих выпусков. AF_ALG позволяет задействовать аппаратные ускорители для криптографических вычислений в Crypto API ядра, но применяется в достаточно специфичных ситуациях. В ядре 7.2 оставлены только программные реализации криптоалгоритмов, а поддержка аппаратных криптоускорителей в crypto API ядра удалена, так как AF_ALG существенно расширяет поверхность атаки, но не даёт выигрыша в производительности, по сравнению в реализацией криптографии в пользовательском пространстве.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora приостановлена деятельность "Community Initiatives"
  3. OpenNews: В Fedora 45 намерены включить защиту на основе теневого стека
  4. OpenNews: Проект Fedora вводит обязательную двухфакторную аутентификацию для привилегированных сопровождающих
  5. OpenNews: В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений
  6. OpenNews: Microsoft развивает дистрибутив общего назначения Azure Linux 4 на базе Fedora Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65960-fedora
Ключевые слова: fedora, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 11:06, 23/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Удаление Crypto Userspace API ожидается не раньше ядра 7.3.
    > В ядре 7.2 оставлены только программные реализации криптоалгоритмов

    и программные тоже тю-тю в 7.3? Мы знаем что ты любишь безопасность, поэтому мы запретим тебе шифроваться ради безопасности.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:38, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не так, инструмент для безопасТность, вдруг оказался опасТностью :)
     
  • 2.6, нах. (?), 12:04, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чотатам ксати один гени(т)альный менеджер прожектов болтал языком про низзя-низзя бряк юзерапи? А, ну это рабам низзя. Кому-нада - можна!
     

  • 1.5, нах. (?), 12:03, 23/07/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    а как же нытье что низзя-низзя нихарашо дублировать (идеальный, хахахаха) код ядра? А, теперь его для ядра низзя, а для юзеров наоборот - дублируйте, твари, ишь повадились ядерные апи без спросу пользовать!

    И сразу баги исправлять стало незачем, в ведре ж код идеальный, через него-то непроэксплуатируют.

     
  • 1.7, Аноним (7), 14:01, 23/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > web-интерфейс для удалённой установки

    В этом же инструменте ведь не будет уязвимостей?

     
  • 1.8, Аноним (8), 15:24, 23/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > web-интерфейс
    > Anaconda
    > WebUI
    > Атомарное

    Господи Исусе...

     

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