В Fedora 45 намерены включить защиту на основе теневого стека

2.12 , Аноним ( 10 ), 10:08, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в случае переполнения буфера в стеке А остальное?

Или use-after-free, double-free и т.д уже не страшно? Сейчас просто пытаются костылями исправить убогость.

3.20 , aname ( ok ), 10:22, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> в случае переполнения буфера в стеке

> А остальное?

> Или use-after-free, double-free и т.д уже не страшно?

> Сейчас просто пытаются костылями исправить убогость. Убогость ансейфа раста, надо понимать?

4.30 , Аноним ( 30 ), 10:51, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убогость СИ.

В расте хоть сейф есть, а у д̶ы̶р̶я̶в̶ы̶х̶ перфорированных весь код ансейф. К расту судя по его добавлению в AOSP, ядро, клоудфларю или git претензий нет 🤷🏻‍♂️.

5.35 , aname ( ok ), 11:11, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Убогость СИ.

> В расте хоть сейф есть, а у д̶ы̶р̶я̶в̶ы̶х̶ перфорированных

> весь код ансейф.

> К расту судя по его добавлению в AOSP, ядро, клоудфларю или git

> претензий нет 🤷🏻‍♂️. Да, мы все видели, что произошло с клаудфларяй после добавления раста.

То ли ещё будет. Ну да, в Си весь код ансейф. Пишите нормально- будет нормально. seL-4 отличный пример, что если писать нормально- будет нормально. Хочешь спорить- пруфуй дыры в seL-4.

6.39 , Аноним ( 39 ), 11:32, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, мы все видели, что произошло с клаудфларяй после добавления раста. Оно упало.

Это именно то, что предлагают разработчики "теневого стека") В когда оно было на СИ, то просто утекали юзерские данные почти пол года. > То ли ещё будет. Пугалки такие пугалки) > Ну да, в Си весь код ансейф. Пишите нормально- будет нормально. Э.. это да.

Но почему никто не пишет?

Ни разрабы ядра, ни диды которые Х11 делали, ни разработчики либ (сколько там дыреней через библиотеки шрифтов?). Может хотят, но не могут?

По причине.. ну не знаю, того что инструмент овно? > seL-4 отличный пример, что если писать нормально- будет нормально. Не, seL-4 - отличный пример, что убогая дьipяшка не может выдать нормальный код. Приходится брать Хаскель, писать на нем прототип и фреймворк для верификации.

В итоге на 8,700 строк C и 600 строк ассемблера получилось 200,000 строк Isabelle script - примерно в 20 раз больше чем кода на дьipяxe и асме. Теперь по времени (читай по деньгам, так как средний программер такое не осилит)

- написание abstract заняло примерно 4 человеко-месяца

- два человеко-года ушло на весь Haskell прототип (design, documentation, coding, testing)

- на executable spec потратили всего лишь 2 человеко-месяца

- начальная трансляция в С заняла 3 недели, а полная C implementation - 2 человеко-месяца

- общие затраты на seL4-specific proof 11 человеко-лет Советую почитать статью "seL4: Formal Verification of an OS Kernel"

sigops.org/s/conferences/sosp/2009/papers/klein-sosp09.pdf > Хочешь спорить- пруфуй дыры в seL-4. Какая поsosная попытка манипуляции.

Тебе должно быть стыдно. Ну ладно, опущусь на твой уровень.

1. Сайт самого sel4

sel4.systems/About/FAQ.html#does-sel4-have-zero-bugs

There may still be unexpected features in the specification and one or more of the assumptions may not apply. 2. Оказывается в доке могут быть не описаны особенности платформ

github.com/seL4/seL4/issues/1108

7.41 , aname ( ok ), 11:54, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> Хочешь спорить- пруфуй дыры в seL-4.

> Какая поsosная попытка манипуляции.

> Тебе должно быть стыдно.

> Ну ладно, опущусь на твой уровень.

> 1. Сайт самого sel4

> sel4.systems/About/FAQ.html#does-sel4-have-zero-bugs

> There may still be unexpected features in the specification and one or

> more of the assumptions may not apply.

> 2. Оказывается в доке могут быть не описаны особенности платформ

> github.com/seL4/seL4/issues/1108 Тебе до моего уровня дорости бы. > По причине.. ну не знаю, того что инструмент овно? Почему же, почему же, uutils не стал coreutils?

Эх, оказывается, вот оно чо.

А ведь есть ещё горы всего. > Но почему никто не пишет? Видимо, в этом есть какая- то причина? > Это именно то, что предлагают разработчики "теневого стека") А ведь для этого разработали раст. Я против траты усилий создателей процессоров на то, что уже реализовано в расте. > seL-4 - отличный пример, что убогая дьipяшка

> не может выдать нормальный код. На чём же написана seL-4? > Какая поsosная попытка манипуляции. Ну, какие ты можешь выдать манипуляции, кстати, осуждаю, такие ты и выдаёшь

Пруфы про дыры- то будут? CVE, RCE?

8.43 , Аноним ( 43 ), 12:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ахахаха Давай жги еще Что значит не стал Планы замены coreutils никуда не ис... 9.46 , aname ( ok ), 13:18, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален Так инструмент же идеальный, а что случилось- то Кажетс... 10.49 , Аноним ( 49 ), 14:37, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это бред растохейтеров, которые даже не читали документацию Баги Они случаются... 4.32 , Аноним ( 32 ), 10:52, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убогость СИ.

В расте хоть сейф есть, а у д̶ы̶р̶я̶в̶ы̶х̶ перфорированных весь код ансейф. К расту судя по его добавлению в AOSP, ядро, клоудфларю или git претензий нет 🤷🏻‍♂️.

4.42 , Аноним ( 42 ), 11:59, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У тебя половина библиотек в расте дёргает сишные функции. А оставшиеся unsafe на unsafe и unsafe-ом погоняет. И ты ещё выпендриваешься. Тебя нужно переписать. А миллионы строк оттестированного кода на Си - нет. Прими это. Следущая остановка - депрессия.

5.44 , Аноним ( 44 ), 12:44, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У тебя половина библиотек в расте дёргает сишные функции. Отлично, значит есть что улучшить. > А оставшиеся unsafe на unsafe и unsafe-ом погоняет. Громкий бздох в лужу, но я не вижу доказательств. > И ты ещё выпендриваешься. Тебя нужно переписать. У тебя какой-то приступ шuзы? > А миллионы строк оттестированного кода на Си - нет. 1000+ CVE в ядре за месяц наверное нашли в каких-то других миллионах строк кода)

Dirty Fag'и продолжают делайть Copy Fail'ы.

Дырени в Х11 находят уже третий десяток лет. > Прими это. Следущая остановка - депрессия. Депрессия от чего?

Я то доволен: дырявый код заменеяется на менее дырявый (ошибки логики и тд).

Вон хром выкинул FreeType от дырявых. Так что я доволен, жую попкорн.

