В Fedora приостановлена деятельность "Community Initiatives"

Управляющий совет проекта Fedora (Fedora Council) объявил о приостановке деятельности процесса Community Initiatives, созданного для реализации в дистрибутиве крупных долгосрочных проектов, внедрение которых не укладывается в рамки шестимесячного цикла подготовки релизов Fedora Linux. Предполагалось, что Community Initiatives направит усилия сообщества на реализацию крупных идей, а также позволит получить необходимые ресурсы и поддержку от управляющего совета. Проекты, уже запущенные в рамках процесса Community Initiatives, такие как Fedora Forge, Atomic и Fedora Docs 2026, продолжат работу при полной поддержке управляющего совета и будут доведены до конца в соответствии с намеченным планом.

Причиной приостановки Community Initiatives стали проблемы с отсутствием должной обратной связи с сообществом, всплывшие в процессе утверждения проекта Fedora AI Developer Desktop, который был одобрен, несмотря на существенные возражения при обсуждении в сообществе. Ожидалось, что участники из сообщества обратятся к представителям управляющего совета в случае опасений по тем или иным предстоящим решениям, но на деле совет не был уведомлён о возможных проблемах и голосовал без учёта мнения сообщества.

Процесс Community Initiatives признан не эффективным и приостановлен до создания нового механизма, позволяющего открыто и прозрачно продвигать стратегические проекты, учитывая мнение сообщества. Предполагается, что новый механизм будет привлекать сообщество к совместному обсуждению проектов на раннем этапе продвижения идей, а не ставить перед фактом после уже принятого решения.

В качестве одного из возможных вариантов реформирования рассматривается предложение по созданию "песочницы" для упрощения тестирования новых идей и экспериментирования с новыми технологиями в дистрибутиве, без риска снижения стабильности основного проекта. Песочница позволит развивать инновационные идеи по развитию дистрибутива бок о бок с основным дистрибутивом.

Развиваемые в песочнице проекты будут интегрироваться в основной состав дистрибутива после выполнения определённых условий, подтверждения ценности для проекта и наличия интереса других разработчиков. Жизненный цикл экспериментальных технологий подразумевает наличие нескольких этапов становления с рецензированием в контрольных точках, привязанных ко времени, и переходом на другой этап после достижения соответствия определённым для каждого этапа критериям.

Что касается проекта Fedora AI Developer Desktop по созданию атомарно обновляемых десктоп-редакций Fedora Linux для разработчиков, использующих и разрабатывающих AI-технологии, то его обсуждение закрыто их-за неэффективности механизма Community Initiative. Инициаторам данного проекта рекомендовано попытаться реализовать его другим путём. Когда проект созреет, то сможет получить статус официальной редакции Fedora через признание Remix-редакции после отправки соответствующей заявки по согласования товарных знаков и утверждения в техническом комитете FESCo. До этого инициатива будет оставаться независимой разработкой, а не официальным проектом Fedora.



