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В Fedora приостановлена деятельность "Community Initiatives"

03.07.2026 20:56 (MSK)

Управляющий совет проекта Fedora (Fedora Council) объявил о приостановке деятельности процесса Community Initiatives, созданного для реализации в дистрибутиве крупных долгосрочных проектов, внедрение которых не укладывается в рамки шестимесячного цикла подготовки релизов Fedora Linux. Предполагалось, что Community Initiatives направит усилия сообщества на реализацию крупных идей, а также позволит получить необходимые ресурсы и поддержку от управляющего совета. Проекты, уже запущенные в рамках процесса Community Initiatives, такие как Fedora Forge, Atomic и Fedora Docs 2026, продолжат работу при полной поддержке управляющего совета и будут доведены до конца в соответствии с намеченным планом.

Причиной приостановки Community Initiatives стали проблемы с отсутствием должной обратной связи с сообществом, всплывшие в процессе утверждения проекта Fedora AI Developer Desktop, который был одобрен, несмотря на существенные возражения при обсуждении в сообществе. Ожидалось, что участники из сообщества обратятся к представителям управляющего совета в случае опасений по тем или иным предстоящим решениям, но на деле совет не был уведомлён о возможных проблемах и голосовал без учёта мнения сообщества.

Процесс Community Initiatives признан не эффективным и приостановлен до создания нового механизма, позволяющего открыто и прозрачно продвигать стратегические проекты, учитывая мнение сообщества. Предполагается, что новый механизм будет привлекать сообщество к совместному обсуждению проектов на раннем этапе продвижения идей, а не ставить перед фактом после уже принятого решения.

В качестве одного из возможных вариантов реформирования рассматривается предложение по созданию "песочницы" для упрощения тестирования новых идей и экспериментирования с новыми технологиями в дистрибутиве, без риска снижения стабильности основного проекта. Песочница позволит развивать инновационные идеи по развитию дистрибутива бок о бок с основным дистрибутивом.

Развиваемые в песочнице проекты будут интегрироваться в основной состав дистрибутива после выполнения определённых условий, подтверждения ценности для проекта и наличия интереса других разработчиков. Жизненный цикл экспериментальных технологий подразумевает наличие нескольких этапов становления с рецензированием в контрольных точках, привязанных ко времени, и переходом на другой этап после достижения соответствия определённым для каждого этапа критериям.

Что касается проекта Fedora AI Developer Desktop по созданию атомарно обновляемых десктоп-редакций Fedora Linux для разработчиков, использующих и разрабатывающих AI-технологии, то его обсуждение закрыто их-за неэффективности механизма Community Initiative. Инициаторам данного проекта рекомендовано попытаться реализовать его другим путём. Когда проект созреет, то сможет получить статус официальной редакции Fedora через признание Remix-редакции после отправки соответствующей заявки по согласования товарных знаков и утверждения в техническом комитете FESCo. До этого инициатива будет оставаться независимой разработкой, а не официальным проектом Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Готовность платформы совместной разработки Fedora Forge
  3. OpenNews: В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений
  4. OpenNews: Пересмотр решения о создании редакции Fedora AI Developer Desktop
  5. OpenNews: Проект Fedora вводит обязательную двухфакторную аутентификацию для привилегированных сопровождающих
  6. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65838-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:51, 03/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    А COPRo не собираются отменять? Тоже типо сообщество?
     
     
  • 2.4, aname (ok), 23:08, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Чтобы что?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 23:15, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну название символизирует отношение. Явно собирались изначально выкинуть.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:09, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сравнил систему сборки и релиза пакетов с проектами, в которых пакеты используются в том числе. У тебя сегодня выдался непростой день, да?
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 23:17, 03/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верхушку кулурная - так что разницы нет. Не удивлюсь любым трюкам редбием.
     

  • 1.3, aname (ok), 23:06, 03/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Ожидалось, что участники из сообщества обратятся к
    > представителям управляющего совета в случае опасений по
    > тем или иным предстоящим решениям, но на деле совет не был уведомлён
    > о возможных проблемах и голосовал без учёта мнения сообщества.

    "Сообщество" ®™©

    Либо управляющий совет ложил на мнение, либо "тысячи глаз" ®™© готовы жрать, что дают.

    Оба варианта ожидаемы.

     

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