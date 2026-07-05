В ReactOS продемонстрирован запуск игры Half-Life 2 и реализован первый системный вызов из Windows Vista

Разработчики открытой операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, добились успешного запуска игры Half-Life 2, который был продемонстрирован на реальном оборудовании. Игра была запущена с разрешением 2560x1440 на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960 и звуковой карой SoundBlaster Audigy, для работы с которыми был задействован проприетарный видеодрайвер NVIDIA 368.61 и звуковой драйвер из набора Audigy SupportPack 7.0. Месяц назад в ReactOS удалось запустить игры Half-Life и Unreal Tournament 2004.





Помимо этого несколько дней назад в состав ReactOS была принята реализация системного вызова cbNtGetCurrentProcessorNumberEx, позволяющего определить номер CPU, на котором выполняется программа, отправившая запрос. cbNtGetCurrentProcessorNumberEx стал первым реализованным в RectOS системным вызовом из ядра NT 6, применявшегося в Windows Vista и Windows Server 2008. Ранее проект ReactOS ограничивался обеспечением совместимости с ядром NT 5.2, используемым в Windows XP и Windows Server 2003.



