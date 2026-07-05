Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В ReactOS продемонстрирован запуск игры Half-Life 2 и реализован первый системный вызов из Windows Vista

05.07.2026 14:52 (MSK)

Разработчики открытой операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, добились успешного запуска игры Half-Life 2, который был продемонстрирован на реальном оборудовании. Игра была запущена с разрешением 2560x1440 на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960 и звуковой карой SoundBlaster Audigy, для работы с которыми был задействован проприетарный видеодрайвер NVIDIA 368.61 и звуковой драйвер из набора Audigy SupportPack 7.0. Месяц назад в ReactOS удалось запустить игры Half-Life и Unreal Tournament 2004.

Помимо этого несколько дней назад в состав ReactOS была принята реализация системного вызова cbNtGetCurrentProcessorNumberEx, позволяющего определить номер CPU, на котором выполняется программа, отправившая запрос. cbNtGetCurrentProcessorNumberEx стал первым реализованным в RectOS системным вызовом из ядра NT 6, применявшегося в Windows Vista и Windows Server 2008. Ранее проект ReactOS ограничивался обеспечением совместимости с ядром NT 5.2, используемым в Windows XP и Windows Server 2003.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.neowin.net/news/re...)
  2. OpenNews: Проект ReactOS достиг возможности запуска игр Half-Life и Unreal Tournament 2004
  3. OpenNews: В ReactOS реализованы единый BootCD, графический установщик и экспериментальная поддержка ARM64
  4. OpenNews: В ReactOS обеспечена совместимость с проприетарными видеодрайверами
  5. OpenNews: Loss32 - Windows-подобная система, похожая на ReactOS, но на ядре Linux
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.15
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65848-reactos
Ключевые слова: reactos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:01, 05/07/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто там хотел Вино для Хрюнделя? Определенно зачетнее чем Дум на кофеварке.
     
     
  • 2, Аноним (2), 15:06, 05/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дум на кофеварке ты хотя бы можешь поиграть. Я знаю, какой код в вайне, в сабже он гарантированно ещё более паршивый.
     

  • 3, Zenitur (ok), 15:18, 05/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Но ведь последние дрова для Windows XP поддерживают только одну карту GTX 900 series... Насколько я помню, 950.
    Upd: а, ой, две. https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/105200/
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру