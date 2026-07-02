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Выпуск утилиты для проверки целостности файлов Precizer 0.16.0

02.07.2026 06:13 (MSK)

Опубликован выпуск Precizer 0.16.0, консольной утилиты Precizer, предназначенной для проверки целостности больших деревьев файлов и выявления расхождений после синхронизации данных. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки ранее были доступны для Linux и macOS, а ключевым изменением нового выпуска стала экспериментальная поддержка Windows.

Проект Precizer развивается более двух лет и позиционируется как небольшая, быстрая и удобная CLI-утилита для задач, где обычного сравнения метаданных файлов уже недостаточно. Программа обходит дерево каталогов, вычисляет контрольные суммы файлов (SHA512) и сохраняет сведения в SQLite-базу. После этого базы, созданные для разных источников данных, можно сравнить между собой и получить список отсутствующих файлов, лишних файлов и объектов с несовпадающими контрольными суммами.

Основной сценарий использования связан с проверкой результатов синхронизации больших хранилищ, резервных копий и disaster recovery-копий. В отличие от разового запуска утилит, пересчитывающих контрольные суммы с нуля, Precizer сохраняет состояние между запусками и позволяет возобновлять длительные операции после прерывания. Это особенно важно для файловых деревьев с большим числом объектов или объёмами, измеряемыми терабайтами и петабайтами, где повторный полный проход по данным после случайной остановки может превратиться в задачу, у которой нет хорошего практического решения.

Также отмечена возможность применения Precizer в качестве инструмента контроля безопасности для выявления несанкционированных изменений файлов, в том числе в случаях, когда метаданные не позволяют заметить подмену содержимого.

Для обновления ранее созданной базы предусмотрен режим "--update", позволяющий добавлять новые файлы, удалять записи об исчезнувших объектах и пересчитывать контрольные суммы изменённых файлов. Для ограничения области проверки и сравнения поддерживаются фильтры путей через "--ignore" и "--include".

Готовые архивы Precizer 0.16.0 доступны для Linux x86_64, Linux AArch64, macOS arm64 и Windows x64. Для Linux предлагаются переносимые статически собранные ELF-файлы, не привязанные к конкретному дистрибутиву. Для сборки из исходных текстов можно использовать обычный Makefile или подготовленные Docker-окружения для AlmaLinux, Alpine, Arch, Debian, Gentoo, Rocky и Ubuntu.

В составе релиза подготовлены два варианта Windows-сборки: ZIP-архив с исполняемым файлом и необходимой DLL-зависимостью, а также переносимый EXE-файл без внешних зависимостей. Windows-сборки пока не имеют цифровой подписи издателя. Кроме того, переносимый EXE-файл может вызывать предупреждения Microsoft Defender, что типично для ранних неподписанных бинарных файлов, собранных вне привычной цепочки поставки Windows-приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/precizer/pr...)
  2. OpenNews: Регрессии в rsync 3.4.3 и принятие изменений, подготовленных с использованием AI
  3. OpenNews: Релиз SparkleShare 1.0, программы для синхронизации данных и организации совместного доступа
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  6. OpenNews: Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.5, совместимой с Syncthing
Автор новости: EiLef3Woos
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65823-precizer
Ключевые слова: precizer
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Hedgehog (??), 08:28, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно сравнение с fapolicyd
     
     
  • 2.9, penetrator (?), 09:41, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    This is a simple application whitelisting daemon for Linux.

    это же совсем другая задача

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:32, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я уверен, это востребованная функциональность для венды, она любит терять и повреждать файлы. Остальным, видимо, не интересно было. Но чтобы что, вот узнал ты -- хеши расходятся. Переведёшь венду на рейд с btrfs теперь?

    >выявления расхождений после синхронизации данных

    Практически миллионы-миллиарды изменений отслеживать не реалистично. Rsync уже позволяет перепроверить после завершения синхронизации, этого достаточно.

     
     
  • 2.8, aname (ok), 09:40, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > она любит терять и повреждать файлы

    Наглядное пособие, что в интернетах какой только дичи не пишут.

    > Переведёшь венду на рейд с btrfs теперь?

    И это когда есть прекрасная NTFS. Таким переводителям медицина уже вряд ли поможет

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 09:46, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не та самая ntfs, которая регулярно разваливает MFT?
     
     
  • 4.11, aname (ok), 09:52, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня она спокойно переживает аварийные отключения электричества. Если у тебя NTFS постоянно разваливает MFT, то это вопросы к твоему железу/рукам, а не к NTFS.
     
     
  • 5.12, Аноним (4), 09:55, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это как повезёт и какие обновления установлены. Если бы ты хоть немного владел темой, то знал, что это самый популярный деструктивный баг, который исправляют из года в год.
     
     
  • 6.15, aname (ok), 10:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний раз, когда я видел проблемы с MFT- была XP.

    Что ты там делаешь, какое некроговно используешь, какие эксперименты ставишь, какие драйверы NTFS используешь- я не знаю, но очевидно, что проблема уж точно не в шинде.

    Вот что- что в шинде уж точно стабильное, так это NTFS.

     
     
  • 7.17, Аноним (4), 10:49, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот майкрософт считает, что в 10 раз 10 устраняли. Никаких экспериментов, чистый сток. Просто признай, что ты ничего не знаешь об обожаемой тобой венде. Ещё раз, такое стабильное, что MFT рассыпается при исчерпании места.
     
     
  • 8.18, aname (ok), 11:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня, как и у многих, исчерпывалось место и не раз MFT на месте Почему ты сд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.19, Аноним (4), 11:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это как повезёт и какие обновления установлены ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.20, aname (ok), 11:09, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня устанавливаются все обновления MFT в норме Опять линуксоиды не осилили ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.21, Аноним (4), 11:12, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты выглядишь глупо Майкрософт признаёт проблему, а ты переводишь в плоскость л... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.22, aname (ok), 11:56, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не увидел, до сих пор, ни одной ссылки Впрочем, чего ж от тебя ещё ожидать- то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.24, Аноним (4), 12:19, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 14.25, aname (ok), 13:19, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 15.26, Аноним (4), 13:29, 02/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.13, Аноним (4), 09:57, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аварийные отключения, кстати, часто ни при чём. Это просто драйвер нтфс у венды такой хороший.
     
  • 2.27, EiLef3Woos (ok), 14:42, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Rsync уже позволяет перепроверить после завершения синхронизации, этого достаточно.

    Нет, не позволяет и нет, этого не достаточно. Вот тут подробно объясняется почему: https://habr.com/ru/articles/1012934/

     

  • 1.7, Рмщъ (?), 09:17, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вспоминается Adinf
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:02, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего надёжнее старой-доброй проверки целостности файлов так и не изобрели.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:58, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждая новость о борьбе с/за безопасность убеждаюсь что собирать софт нужно самому из сурцов.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:20, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иллюзорный мир демиурга воплотившего мыслеформу в крошечную цифровую реальность рушится на глазах.
     

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