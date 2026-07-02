Выпуск утилиты для проверки целостности файлов Precizer 0.16.0

|
|
|
|2.9, penetrator (?), 09:41, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
This is a simple application whitelisting daemon for Linux.
это же совсем другая задача
|
|1.4, Аноним (4), 08:32, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я уверен, это востребованная функциональность для венды, она любит терять и повреждать файлы. Остальным, видимо, не интересно было. Но чтобы что, вот узнал ты -- хеши расходятся. Переведёшь венду на рейд с btrfs теперь?
>выявления расхождений после синхронизации данных
Практически миллионы-миллиарды изменений отслеживать не реалистично. Rsync уже позволяет перепроверить после завершения синхронизации, этого достаточно.
|
|
|
|2.8, aname (ok), 09:40, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> она любит терять и повреждать файлы
Наглядное пособие, что в интернетах какой только дичи не пишут.
> Переведёшь венду на рейд с btrfs теперь?
И это когда есть прекрасная NTFS. Таким переводителям медицина уже вряд ли поможет
|
|
|
|
|
|4.11, aname (ok), 09:52, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня она спокойно переживает аварийные отключения электричества. Если у тебя NTFS постоянно разваливает MFT, то это вопросы к твоему железу/рукам, а не к NTFS.
|
|
|
|5.12, Аноним (4), 09:55, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А это как повезёт и какие обновления установлены. Если бы ты хоть немного владел темой, то знал, что это самый популярный деструктивный баг, который исправляют из года в год.
|
|
|
|6.15, aname (ok), 10:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Последний раз, когда я видел проблемы с MFT- была XP.
Что ты там делаешь, какое некроговно используешь, какие эксперименты ставишь, какие драйверы NTFS используешь- я не знаю, но очевидно, что проблема уж точно не в шинде.
Вот что- что в шинде уж точно стабильное, так это NTFS.
|
|
|
|7.17, Аноним (4), 10:49, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вот майкрософт считает, что в 10 раз 10 устраняли. Никаких экспериментов, чистый сток. Просто признай, что ты ничего не знаешь об обожаемой тобой венде. Ещё раз, такое стабильное, что MFT рассыпается при исчерпании места.
|
|
|
|8.18, aname (ok), 11:06, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У меня, как и у многих, исчерпывалось место и не раз MFT на месте Почему ты сд... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.20, aname (ok), 11:09, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня устанавливаются все обновления MFT в норме Опять линуксоиды не осилили ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|12.22, aname (ok), 11:56, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не увидел, до сих пор, ни одной ссылки Впрочем, чего ж от тебя ещё ожидать- то... текст свёрнут, показать
|
|5.13, Аноним (4), 09:57, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аварийные отключения, кстати, часто ни при чём. Это просто драйвер нтфс у венды такой хороший.
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 12:02, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего надёжнее старой-доброй проверки целостности файлов так и не изобрели.
|
|1.14, Аноним (14), 09:58, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Каждая новость о борьбе с/за безопасность убеждаюсь что собирать софт нужно самому из сурцов.
|
|1.16, Аноним (16), 10:20, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Иллюзорный мир демиурга воплотившего мыслеформу в крошечную цифровую реальность рушится на глазах.
|