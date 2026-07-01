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Система трассировки лучей, реализованная на языке SQL

01.07.2026 21:00 (MSK)

Алексей Миловидов, сооснователь СУБД ClickHouse, при содействии AI-ассистента Claude опубликовал систему трассировки лучей, реализованную целиком на языке SQL. Рендеринг с симуляцией освещения на базе трассировки путей реализован в виде одного SQL-запроса без пользовательских функций (UDF) и без подключения внешнего кода. Для вывода графики используется возможность СУБД ClickHouse, сохранять результат запросов в формате PNG. Полноценно проект работоспособен при запуске в СУБД ClickHouse, но с отдельными ошибками и в 33 раза медленнее может работать в СУБД CedarDB. Проект распространяется под лицензией Creative Commons BY-NC-SA.

Каждый пиксель представляет собой строку в таблице, в которой имеются столбцы с координатами (X, Y) и представлением цвета (R, G, B). Необходимые для 3D-вычислений математические операции построены на кортежах - вектор кодируется как Tuple(Float64, Float64, Float64). Цикл для моделирования многократных отражений света от поверхностей реализован через SQL-функцию arrayFold и выполняется внутри каждой строки для распараллеливания рендеринга. Из геометрических примитивов поддерживаются цилиндры, торы, сферы и ориентированные параллелепипеды, над которыми выполняются операции объединения и разности (удаления пересечений). Ландшафт генерируется математически.

Ранее разработчики СУБД ClickHouse подготовили написанные на SQL Doom-подобную игру, эмулятор RISC-V и синтезатор музыки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ClickHouse/...)
  2. OpenNews: Реализована многопользовательская DOOM-подобная игра, написанная на SQL
  3. OpenNews: Драйвер для ввода цифр при помощи дискового номеронабирателя от старых телефонов
  4. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  5. OpenNews: Варианты игры Doom для САПР KiCAD и осциллографа
  6. OpenNews: Реализация игры DOOM, использующая для отрисовки только CSS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65820-sql
Ключевые слова: sql, 3d
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько фпс?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:40, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня другой вопрос: на... зачем?!
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:46, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Я всегда осуждал комментарии в стиле "ненужное ненужно", но тут у меня просто нет аргументов зачем всё это :)
     
     
  • 2.4, Xo (?), 21:55, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что может.
    Правда, зачем делать новость из этого.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:06, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Just for fun
    Потому что прикольно
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:08, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очевидная реклама кликхауса же.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:49, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс платит за разработку хрени, так он показывает меньшую прибыль и платит меньше налогов и дивидендов акционерам.
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:18, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну выше уже сказали про just for fun...
    Это как запуск Bad Apple на всём.
    Просто инженерный интерес. Челлендж.
    Получится ли.
     

  • 1.5, Евгений Р. (?), 21:59, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    AI Claude при содействии ассистента (промтера) Алексея Миловидова опубликовал систему трассировки лучей, реализованную целиком на языке SQL.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:12, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом AI Claude обнаружила новость на опеннете и подала в суд на Алексея Миловидова за нарушение авторских прав. По решению AI Judge Алексей Миловидов выплатит представителю AI Claude 3 кг своего мяса.
     
     
  • 3.13, Халфвщик не корпораст (?), 23:25, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - выплатит представителю AI Claude...

    Не знаю, но видимо уже выплатил пару кило своего мозга, ведь ума (не)известно сколько там было.... Кто знает? Кто считал?

     

  • 1.9, Аноним (2), 22:20, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто для понимания, Nvidia представила технологию АППАРАТНОЙ трассировки лучей в 2018 году с выходом RTX 20ХХ и до сих пор, спустя несколько новых поколений оно сильно просаживает FPS, что делает эту опцию главной на отключение.
    - https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition/im
    - https://www.techpowerup.com/review/intel-arc-b580/images/arch14.jpg

    И многие разработчики тоже с трудом реализуют Ray tracing в своих играх, а те кто смог нормально "прикрутить" по пальцам пересчитать.
    Всё из-за того, что даже с поддержкой в "железе" пока работает со скрипом:
    https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/08/20/1127980/rt_retu

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:03, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, ZLUDA всё стерпит.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 00:11, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она для другого.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:33, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На чём ещё там Doom не переписали? На Коболе уже есть?
     
  • 1.14, Ананоним (?), 23:43, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой только хренью люди не занимаются...
     

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