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Второй альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3

01.07.2026 09:22 (MSK)

Представлен второй альфа-выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.96). Выпуск отмечен как ещё не готовый для повседневного применения. Сборки подготовлены в формате Flatpak и размещены в beta-репозитории на Flathub.

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотек GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока развиваются реализации протоколов IRCv3, XMPP, SIP, Demo, Bonjour и Zulip. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном тестовом выпуске:

  • Функциональность для показа текстовых уведомлений и звуковых сигналов о поступлении новых сообщений перенесена из плагинов purple-toast и notification-sound в основной состав Pidgin. В настройки добавлены опции для управления выводом уведомлений.
  • Обеспечен показ аватаров участников дискуссии.
  • Добавлен интерфейс пользователя для управления встроенным планировщиком (Scheduler) для запуска задач по расписанию. Через предложенный интерфейс, например, можно узнать через какое время будет совершена следующая попытка повторной установки соединения.
  • В реализации протокола для платформы обмена сообщениями Zulip появилась возможность прямой отправки сообщений пользователям и в группы.
  • Добавлена возможность входа через сканирование QR-кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.imfreedom.or...)
  2. OpenNews: Альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3 и анонс мессенджера Gaim 3
  3. OpenNews: Предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0
  4. OpenNews: В плагине ss-otr к Pidgin выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65816-pidgin
Ключевые слова: pidgin, messendger
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 09:44, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Воистину странные времена настали, раз самый маргинальный мессенджер прошлого теперь живее всех живых
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм.. а где тут его "живость"?
    Да, что-то фанатичные люди колупают.
    Даже кто-то его скачает.

    Но всё равно оно скорее мертво, чем живо.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:22, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли более живых.        
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:30, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тысячи их! (с)
    От ТГ и ватцапа, до вайбера и сигнала.
    ИМХО (не является авторитетным мнением))) даже у матрикса больше юзеров.

     
     
  • 5.12, Аноним (12), 11:11, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Pidgin тем и хорош, что поддерживает практически всё из вышеперечисленного и является единым клиентом к ним всем. При том, адекватным клиентом, без этих ваших электронов, рекламы и прочего spyware. Ну или, по крайней мере, так оно было во времена pidgin 2.x, новый не смотрел.
     
     
  • 6.17, Жироватт (ok), 11:37, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не смотри.

    И не смотри ты по сторонам,
    Оставайся такой как есть,
    Оставайся самим собой.

    Потому, что 3.х - рождается сразу полумёртвыи и действительно тяжко идет.
    Идея мультипротокольного клиента на родных виждетах прекрасна, без сарказма, но убыточна для *провайдеров* которым нужен на эндпоинте только свой, фирменный клиент.

     
  • 4.8, Аноним (8), 10:31, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вотсап
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:33, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Перечисли более живых

    Signal, Telegram, WhatsApp

     
  • 4.15, Аноним (15), 11:33, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Psi, я им пользуюсь.
     
  • 2.13, X86 (ok), 11:13, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему маргинальный? Вполне хороший был клиент времен ICQ
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:37, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миранда был маргинальный, сабж вполне ничего.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мессенджер курильщика.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    требуется ли сервер, сразу пишите в мессенджерах первой строкой.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:13, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pigdin является клиентом к куче разных протоколов и сетей. Соответственно, к чему ты его подключаешь, такие и требования.
     
  • 2.20, Аноним (15), 11:41, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для XMPP - да,.для TOX - нет. Хотя неизвестно, будет ли плагин для TOX.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:34, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > объединены в одном окне список контактов и чат

    Невероятное достижение как для 2026 года!
    Думаю примерно как грамота в победе на спец олимпиаде)

    > Обеспечен показ аватаров участников дискуссии.

    😮
    Вот это инновации кучно пошли.

     
  • 1.11, Аноним (18), 10:57, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там privacy-please и lurch уже завезли? Без них сабж нафиг не нужен.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:37, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lurch?
     

  • 1.19, Жироватт (ok), 11:39, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уныло, на самом деле.
    Хоть бери и возрождай копыто на шестом кути
     

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