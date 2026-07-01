Второй альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3

Представлен второй альфа-выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.96). Выпуск отмечен как ещё не готовый для повседневного применения. Сборки подготовлены в формате Flatpak и размещены в beta-репозитории на Flathub. Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотек GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu. В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока развиваются реализации протоколов IRCv3, XMPP, SIP, Demo, Bonjour и Zulip. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2. Среди изменений в представленном тестовом выпуске: Функциональность для показа текстовых уведомлений и звуковых сигналов о поступлении новых сообщений перенесена из плагинов purple-toast и notification-sound в основной состав Pidgin. В настройки добавлены опции для управления выводом уведомлений.

Обеспечен показ аватаров участников дискуссии.

Добавлен интерфейс пользователя для управления встроенным планировщиком (Scheduler) для запуска задач по расписанию. Через предложенный интерфейс, например, можно узнать через какое время будет совершена следующая попытка повторной установки соединения.

В реализации протокола для платформы обмена сообщениями Zulip появилась возможность прямой отправки сообщений пользователям и в группы.

Добавлена возможность входа через сканирование QR-кода.



