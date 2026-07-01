Второй альфа-выпуск мессенджера Pidgin 3

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|1.1, kravich (ok), 09:44, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Воистину странные времена настали, раз самый маргинальный мессенджер прошлого теперь живее всех живых
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|2.3, Аноним (3), 10:19, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм.. а где тут его "живость"?
Да, что-то фанатичные люди колупают.
Даже кто-то его скачает.
Но всё равно оно скорее мертво, чем живо.
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|4.7, Аноним (7), 10:30, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тысячи их! (с)
От ТГ и ватцапа, до вайбера и сигнала.
ИМХО (не является авторитетным мнением))) даже у матрикса больше юзеров.
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|5.12, Аноним (12), 11:11, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Pidgin тем и хорош, что поддерживает практически всё из вышеперечисленного и является единым клиентом к ним всем. При том, адекватным клиентом, без этих ваших электронов, рекламы и прочего spyware. Ну или, по крайней мере, так оно было во времена pidgin 2.x, новый не смотрел.
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|6.17, Жироватт (ok), 11:37, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не смотри.
И не смотри ты по сторонам,
Оставайся такой как есть,
Оставайся самим собой.
Потому, что 3.х - рождается сразу полумёртвыи и действительно тяжко идет.
Идея мультипротокольного клиента на родных виждетах прекрасна, без сарказма, но убыточна для *провайдеров* которым нужен на эндпоинте только свой, фирменный клиент.
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|2.13, X86 (ok), 11:13, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему маргинальный? Вполне хороший был клиент времен ICQ
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|2.14, Аноним (12), 11:13, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Pigdin является клиентом к куче разных протоколов и сетей. Соответственно, к чему ты его подключаешь, такие и требования.
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|2.20, Аноним (15), 11:41, 01/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для XMPP - да,.для TOX - нет. Хотя неизвестно, будет ли плагин для TOX.
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|1.10, Аноним (10), 10:34, 01/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> объединены в одном окне список контактов и чат
Невероятное достижение как для 2026 года!
Думаю примерно как грамота в победе на спец олимпиаде)
> Обеспечен показ аватаров участников дискуссии.
😮
Вот это инновации кучно пошли.
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