Выпуск ZLUDA 6, универсальной открытой реализации технологии CUDA

|
|1.1, Аноним (1), 13:44, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Mafia Lost heaven норм, а дальше все хуже, Old country и вовсе для любителей Асасина. Так что да, ради прикольных игр пусть суетятся, а то и поиграть не во что будет.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 13:53, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что значит норм/хуже? Этот физикс вообще реально заметить без лупы?
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 14:08, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если про конкретно про Physx, то вообще до лампочки,лишь бы работало. На Win11 Physx работает, но на играх старее чем Fallout 4, Witcher 3 не проверял.
|
|
|
|2.4, aname (ok), 13:59, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну таки ещё не пришло, а только надвигается.
Задонатить надо, тогда шевелиться будет лучше
|
|
|
|2.13, FixingGunsInAir (ok), 15:04, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так AMD и отказалась от этой затеи. Однако чувак затею не бросил.
А прослойка, пусть будет. Про потенциальный Physx на AMD уже написали. + мало ли какой софт потребуется запустить, который только CUDA обмазываться умеет и всё тут.
Если вашей, сударь, логике следовать, то нафиг вообще прослойки DXVK пилят, всякие там открытые графические API Vulkan?
Пусть у каждой копрорации будет свой графический API, с блекджеком и шалавами. Чтоб если игра была написана для NvidiaGL, ты бы мог в неё поиграть, только если купишь карточку от невидии и поставишь специальный проприетарный драйвер. Так же как и если кто-то игру будет пилить исключительно под AMDGm, придётся разжиться карточкой от красных и уже их драйвером. И сиди такой, меняй карточки местами и драйвера туда-сюда переставляй, чтобы поиграть то в одну игру, то в другую. Вот заживём то. А сколько прибыли получат копрорации, от таких, любителей поиграть в разное... (Нет)
|
|
|
|3.16, Аноним (8), 15:15, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Если вашей, сударь, логике следовать, то нафиг вообще прослойки DXVK пилят, всякие там открытые графические API Vulkan?
Нет, вы не правильно поняли, такие платформы как CUDA, ROCm, OneAPI должны быть максимально интегрированы с железом.
>Чтоб если игра была написана для NvidiaGL, ты бы мог в неё поиграть, только если купишь карточку от невидии
Глобально это так и есть, ВСЯ поддержка и реализация в итоге зависит от разработчика игры, а NVIDIA, AMD, INTEL всегда всем предоставляют всё необходимое и сами реализуют это в драйвере.
|
|
|
|4.17, Аноним (8), 15:25, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Недавний пример:
Разработчики игры Crimson Desert не добавили поддержку Intel Arc и игра просто не запускалась.
Причём с помощью костыльного патча энтузиасты смогли запустить и всё работало, Интел в свою очередь задолго до релиза игры предоставляла разработчикам всё необходимое.
В итоге поднялся шум во всех соцсетях и после патчей теперь всё работает.
|
|1.10, Аноним (10), 14:31, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD
Не совсем правда.
Анджей УТВЕРЖДАЛ, что он получил разрешения, но не предоставил никаких доказательств и не опубликовал "кто ему разрешил".
Интересно сколько кода он скопировал из "того который нельзя использовать"?
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 15:03, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мне лениво)
Вопрос был риторический: с какой вероятностью мы увидим новость "Злое АМД заставило удалить еще кусок кода!! свобода в опасности!!"
|
|
|
|4.14, FixingGunsInAir (ok), 15:07, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А им уже не пофиг? Они патентного срача боятся. А не за код трясутся, который куда-то там выпал.
Что выпало, обратно не затащишь. Инцидент с FSR это уже явно показал. :)
С юридической точки зрения, разрешения не давали. А там Nvidia пусть сидит, доказывает, что он использует тот самый код, а не с нуля пишет.
|
|1.20, Аноним (-), 16:02, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
на плюсах КУДА точно не нужна - разбираться дольше. на расте.... почему это называется zcuda, ведь она cuda-rs - не на зиге ведь?
|