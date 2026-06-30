Выпуск ZLUDA 6, универсальной открытой реализации технологии CUDA

Анджей Яник (Andrzej Janik) представил выпуск ZLUDA 6, открытой реализации технологии CUDA. Целью проекта является предоставление возможности запуска немодифицированных приложений CUDA на системах с GPU, отличными от GPU NVIDIA, с производительностью, близкой к производительности приложений, выполняемых без прослоек. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

ZLUDA 6 стал третьим значительным выпуском проекта, сформированным после чистки кодовой базы от кода, разработанного во время работы Анджея в компании AMD. С 2022 года Анджей работал в AMD над созданием слоя для совместимости GPU AMD с CUDA, но в 2024 году проект был свернут. В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD и позволяющих выполнять CUDA-приложения поверх стека ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability).

В позапрошлом году Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение, данное в ходе переписки по email, не имеет юридической силы. После этого Анджей начал работу над новой редакцией ZLUDA, сформированной на основе кодовой базы, существовавшей до начала работы Анджея в AMD. В текущем виде разработка сосредоточена на выполнении приложений, использующих CUDA для ускорения задач, связанных с машинным обучением. Проект пока ограничивается работой на GPU AMD, но в дальнейшем будет адаптирован для GPU Intel.

В новом выпуске добавлена начальная поддержка запуска поверх ZLUDA движка симуляции физических процессов PhysX и системы 3D-моделирования Blender. Поддержка PhysX пока имеет статус ранней альфа-версии и ограничена возможностью запуска 32-разрядных сборок PhysX, что позволяет на системах с GPU AMD запускать некоторые старые игры, использующие данный движок. Например, в игре Mafia II после включения ZLUDA удалось повысить FPS с 26 до 80 кадров в секунду. Реализована поддержка текстур, достаточная для запуска Blender с использованием ZLUDA. Значительно улучшена поддержка платформы Windows. Расширены возможности для запуска поверх ZLUDA фреймворков для выполнения больших языковых моделей (например, PyTorch) с задействованием CUDA-оптимизаций, применяемых для GPU NVIDIA.



