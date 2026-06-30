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Выпуск ZLUDA 6, универсальной открытой реализации технологии CUDA

30.06.2026 13:27 (MSK)

Анджей Яник (Andrzej Janik) представил выпуск ZLUDA 6, открытой реализации технологии CUDA. Целью проекта является предоставление возможности запуска немодифицированных приложений CUDA на системах с GPU, отличными от GPU NVIDIA, с производительностью, близкой к производительности приложений, выполняемых без прослоек. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

ZLUDA 6 стал третьим значительным выпуском проекта, сформированным после чистки кодовой базы от кода, разработанного во время работы Анджея в компании AMD. С 2022 года Анджей работал в AMD над созданием слоя для совместимости GPU AMD с CUDA, но в 2024 году проект был свернут. В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD и позволяющих выполнять CUDA-приложения поверх стека ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability).

В позапрошлом году Анджей был вынужден убрать код из открытого доступа после письма от юристов, давших понять, что разрешение, данное в ходе переписки по email, не имеет юридической силы. После этого Анджей начал работу над новой редакцией ZLUDA, сформированной на основе кодовой базы, существовавшей до начала работы Анджея в AMD. В текущем виде разработка сосредоточена на выполнении приложений, использующих CUDA для ускорения задач, связанных с машинным обучением. Проект пока ограничивается работой на GPU AMD, но в дальнейшем будет адаптирован для GPU Intel.

В новом выпуске добавлена начальная поддержка запуска поверх ZLUDA движка симуляции физических процессов PhysX и системы 3D-моделирования Blender. Поддержка PhysX пока имеет статус ранней альфа-версии и ограничена возможностью запуска 32-разрядных сборок PhysX, что позволяет на системах с GPU AMD запускать некоторые старые игры, использующие данный движок. Например, в игре Mafia II после включения ZLUDA удалось повысить FPS с 26 до 80 кадров в секунду. Реализована поддержка текстур, достаточная для запуска Blender с использованием ZLUDA. Значительно улучшена поддержка платформы Windows. Расширены возможности для запуска поверх ZLUDA фреймворков для выполнения больших языковых моделей (например, PyTorch) с задействованием CUDA-оптимизаций, применяемых для GPU NVIDIA.

  1. Главная ссылка к новости (https://vosen.github.io/ZLUDA/...)
  2. OpenNews: Выпуск ZLUDA 5, универсальной открытой реализации технологии CUDA
  3. OpenNews: Выпуск ZLUDA 4, универсальной реализации технологии CUDA
  4. OpenNews: Проект ZLUDA продолжит развитие в форме универсальной реализации CUDA
  5. OpenNews: Требования юристов AMD привели к удалению части кода ZLUDA, открытой реализации CUDA
  6. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65810-zluda
Ключевые слова: zluda, cuda
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:44, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Mafia Lost heaven норм, а дальше все хуже, Old country и вовсе для любителей Асасина. Так что да, ради прикольных игр пусть суетятся, а то и поиграть не во что будет.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:53, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит норм/хуже? Этот физикс вообще реально заметить без лупы?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 14:04, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В последней вайб только, а в старых геймплей солидный.
     
  • 3.7, Аноним (1), 14:08, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если про конкретно про Physx, то вообще до лампочки,лишь бы работало. На Win11 Physx работает, но на играх старее чем Fallout 4, Witcher 3 не проверял.
     
  • 3.23, Аноним (-), 16:07, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, kravich (ok), 13:47, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасение убитого нвидией PhysX пришло откуда не ждали
     
     
  • 2.4, aname (ok), 13:59, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки ещё не пришло, а только надвигается.

    Задонатить надо, тогда шевелиться будет лучше

     
  • 2.8, Аноним (8), 14:11, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Спасение убитого нвидией PhysX

    NVIDIA в 50-й серии убрала поддержку устаревшего 32-битного PhysX, а не полностью отказалась и то потом частично вернула:
    https://3dnews.ru/1133418/

     
     
  • 3.9, Аноним (8), 14:19, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=Aci0dxtEa5I
     

  • 1.6, Аноним (8), 14:04, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С одной стороны круто, что вообще работает, а с другой это всё равно "костыль" т.к. CUDA это в первую очередь аппаратная часть:
    https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#Version_features_and_specifications

    Там уже больше десяти поколений реализации в разных архитектурах.
    Как по мне развивали бы свои платформы, у AMD есть ROCm, у Intel есть OneAPI (UXL).

     
     
  • 2.13, FixingGunsInAir (ok), 15:04, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так AMD и отказалась от этой затеи. Однако чувак затею не бросил.

    А прослойка, пусть будет. Про потенциальный Physx на AMD уже написали. + мало ли какой софт потребуется запустить, который только CUDA обмазываться умеет и всё тут.

    Если вашей, сударь, логике следовать, то нафиг вообще прослойки DXVK пилят, всякие там открытые графические API Vulkan?

    Пусть у каждой копрорации будет свой графический API, с блекджеком и шалавами. Чтоб если игра была написана для NvidiaGL, ты бы мог в неё поиграть, только если купишь карточку от невидии и поставишь специальный проприетарный драйвер. Так же как и если кто-то игру будет пилить исключительно под AMDGm, придётся разжиться карточкой от красных и уже их драйвером. И сиди такой, меняй карточки местами и драйвера туда-сюда переставляй, чтобы поиграть то в одну игру, то в другую. Вот заживём то. А сколько прибыли получат копрорации, от таких, любителей поиграть в разное... (Нет)

     
     
  • 3.16, Аноним (8), 15:15, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Если вашей, сударь, логике следовать, то нафиг вообще прослойки DXVK пилят, всякие там открытые графические API Vulkan?

    Нет, вы не правильно поняли, такие платформы как CUDA, ROCm, OneAPI должны быть максимально интегрированы с железом.

    >Чтоб если игра была написана для NvidiaGL, ты бы мог в неё поиграть, только если купишь карточку от невидии

    Глобально это так и есть, ВСЯ поддержка и реализация в итоге зависит от разработчика игры, а NVIDIA, AMD, INTEL всегда всем предоставляют всё необходимое и сами реализуют это в драйвере.

     
     
  • 4.17, Аноним (8), 15:25, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавний пример:
    Разработчики игры Crimson Desert не добавили поддержку Intel Arc и игра просто не запускалась.
    Причём с помощью костыльного патча энтузиасты смогли запустить и всё работало, Интел в свою очередь задолго до релиза игры предоставляла разработчикам всё необходимое.

    В итоге поднялся шум во всех соцсетях и после патчей теперь всё работает.

     
     
  • 5.22, Аноним (-), 16:05, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.24, Аноним (8), 16:39, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:31, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В соответствии с условиями контракта и после получения разрешения на публикацию от представителя AMD, Анджей открыл код наработок, созданных во время работы в AMD

    Не совсем правда.
    Анджей УТВЕРЖДАЛ, что он получил разрешения, но не предоставил никаких доказательств и не опубликовал "кто ему разрешил".

    Интересно сколько кода он скопировал из "того который нельзя использовать"?

     
     
  • 2.11, FixingGunsInAir (ok), 14:49, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найди резервную копию оригинальной выкладки, да сравни.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:03, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне лениво)
    Вопрос был риторический: с какой вероятностью мы увидим новость "Злое АМД заставило удалить еще кусок кода!! свобода в опасности!!"
     
     
  • 4.14, FixingGunsInAir (ok), 15:07, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А им уже не пофиг? Они патентного срача боятся. А не за код трясутся, который куда-то там выпал.

    Что выпало, обратно не затащишь. Инцидент с FSR это уже явно показал. :)

    С юридической точки зрения, разрешения не давали. А там Nvidia пусть сидит, доказывает, что он использует тот самый код, а не с нуля пишет.

     
     
  • 5.21, Аноним (-), 16:03, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:35, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько уже этих движков было и кануло в бездну...
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:59, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (-), 16:02, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на плюсах КУДА точно не нужна - разбираться дольше. на расте.... почему это называется zcuda, ведь она cuda-rs - не на зиге ведь?
     

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