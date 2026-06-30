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Microsoft реализовал Linux-контейнеры в WSL

29.06.2026 23:44 (MSK)

Компания Microsoft объявила о начале тестирования системы для запуска Linux-контейнеров в Windows, реализованной на базе прослойки WSL (Windows Subsystem for Linux). Инструментарий предоставляет типовой интерфейс командной строки wslc и API для создания, развёртывания и запуска контейнеров на базе Linux из окружения Windows, а также для обращения к запущенным контейнерам из Windows. Функциональность для работы с контейнерами включена в состав экспериментального выпуска WSL 2.9.3.

Основные возможности WSLC (WSL Containers):

  • Операции для управление жизненным циклом контейнеров, такие как создание, запуск, остановка, экспорт, очистка и инспектирование.
  • Ограничение потребления CPU и памяти отельных контейнеров.
  • Сборка, загрузка, отправка, импорт, сохранение и проверка системных образов. Команды для просмотра списков доступных образов. Пакетные операции сразу с несколькими образами. Возможность упаковки нескольких образов в один tar-архив.
  • Создание и управления виртуальными сетями. Присоединение контейнеров к нескольким сетям. Создание собственных типов сетей. Проброс сетевых портов.
  • Создание, просмотр и удаление разделов. Работа с виртуальными дисками (VHD).
  • Доступа к GPU из контейнеров и предоставление библиотек для работы непривилегированных пользователей с GPU.
  • Создание сеансов по мере необходимости, присвоение имён сеансам, настраиваемое местоположение хранилища.
  • SDK c API для автоматизации работы с контейнерами из программ на C++ и C#/WinRT.
  • Команда "wslc logs" для просмотра и выборки данных из логов. Вывод статистики о работе контейнера. Подсветка вывода в утилите "wslc".
  • Интеграция с MSBuild и CMake.
  • Поддержка управления при помощи групповых политик ADMX.
  • Поддержка расширения VS Code dev container для запуска и сборки разрабатываемого кода в контейнере.

Помимо поддержки контейнеров в новой версии WSL реализованы следующие возможности:

  • Предложена и задействована по умолчанию в контейнерах новая файловая система "virtiofs", обеспечивающая двукратное ускорение доступа к Windows-файлам.
  • Реализован и задействован по умолчанию в контейнерах режим работы сети "consomme", обеспечивающий улучшенную совместимость с различными сетевыми конфигурациями (VPN, прокси и т.п.). В режиме "consomme" Linux-трафик пересылается через Windows, что позволяет использовать для Linux приложений все возможности сетевого окружения Windows, включая политики безопасности и средства для интеграции с корпоративными системами.
  • Улучшено автоматическое возвращение в основное окружение с Windows памяти, не использованной в виртуальной машине с Linux.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 и 6.18), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft представил Coreutils для Windows, эмулятор терминала Intelligent Terminal и контейнеры в WSL
  3. OpenNews: Доступен TypeScript 6.0, последний выпуск с компилятором на JavaScript
  4. OpenNews: Microsoft открыл код среды разработки XAML Studio
  5. OpenNews: Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit
  6. OpenNews: Проект WSL9x для запуска современных Linux-ядер в окружении Windows 95
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65805-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, container
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 01:00, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Россияне первыми предложили контейнеры с помощью технологии OpenVZ, а теперь Макось и Винда подтянулись.
     
     
  • 2.4, смузихлеб (?), 01:55, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    гугл говорит что компания автор vitruozzo из швейцарии, кому верить ?
     
     
  • 3.5, q (ok), 02:02, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно верить официальным правительственным источникам информации, свободных от фейков. Никакого дефицита контейнеров нет, есть лишь искусственный ажиотаж, вызванный перекупщиками.
     
  • 3.7, mikhailnov (ok), 02:19, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Джон Титор (ok), 03:00, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 01:01, 30/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 01:29, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала MS Linux, теперь MS Docker
     
     
  • 2.6, одвто7 (?), 02:08, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парни с завода по производству окон нацелились откусить кусок пирога у k8s 😁
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 03:00, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две совершенно ортогональные вещи. Windows ноды для k8s ещё в 2019 релизнулись.
     

  • 1.8, Rev (ok), 02:49, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Охренеть, как это круто!
    Микрософт уже торт, что ли???
     

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