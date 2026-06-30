Microsoft реализовал Linux-контейнеры в WSL

Компания Microsoft объявила о начале тестирования системы для запуска Linux-контейнеров в Windows, реализованной на базе прослойки WSL (Windows Subsystem for Linux). Инструментарий предоставляет типовой интерфейс командной строки wslc и API для создания, развёртывания и запуска контейнеров на базе Linux из окружения Windows, а также для обращения к запущенным контейнерам из Windows. Функциональность для работы с контейнерами включена в состав экспериментального выпуска WSL 2.9.3. Основные возможности WSLC (WSL Containers): Операции для управление жизненным циклом контейнеров, такие как создание, запуск, остановка, экспорт, очистка и инспектирование.

Ограничение потребления CPU и памяти отельных контейнеров.

Сборка, загрузка, отправка, импорт, сохранение и проверка системных образов. Команды для просмотра списков доступных образов. Пакетные операции сразу с несколькими образами. Возможность упаковки нескольких образов в один tar-архив.

Создание и управления виртуальными сетями. Присоединение контейнеров к нескольким сетям. Создание собственных типов сетей. Проброс сетевых портов.

Создание, просмотр и удаление разделов. Работа с виртуальными дисками (VHD).

Доступа к GPU из контейнеров и предоставление библиотек для работы непривилегированных пользователей с GPU.

Создание сеансов по мере необходимости, присвоение имён сеансам, настраиваемое местоположение хранилища.

SDK c API для автоматизации работы с контейнерами из программ на C++ и C#/WinRT.

Команда "wslc logs" для просмотра и выборки данных из логов. Вывод статистики о работе контейнера. Подсветка вывода в утилите "wslc".

Интеграция с MSBuild и CMake.

Поддержка управления при помощи групповых политик ADMX.

Поддержка расширения VS Code dev container для запуска и сборки разрабатываемого кода в контейнере. Помимо поддержки контейнеров в новой версии WSL реализованы следующие возможности: Предложена и задействована по умолчанию в контейнерах новая файловая система "virtiofs", обеспечивающая двукратное ускорение доступа к Windows-файлам.

Реализован и задействован по умолчанию в контейнерах режим работы сети "consomme", обеспечивающий улучшенную совместимость с различными сетевыми конфигурациями (VPN, прокси и т.п.). В режиме "consomme" Linux-трафик пересылается через Windows, что позволяет использовать для Linux приложений все возможности сетевого окружения Windows, включая политики безопасности и средства для интеграции с корпоративными системами.

Улучшено автоматическое возвращение в основное окружение с Windows памяти, не использованной в виртуальной машине с Linux. WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 и 6.18), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.



