Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 9.0, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на среде рабочего стола MATE. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 4.2 ГБ (i386 и x86_64). Поддерживается установка на внешние USB-накопители с возможностью сохранения изменений на том же накопителе и обновления пакетов. В новом выпуске: Начинка синхронизирована с веткой Slackware Current и поставляется с ядром Linux 6.18.37 для 64-разрядных систем и 6.12.94 для 32-разрядных.

Вместо оконного менеджера Openbox задействована среда рабочего стола MATE.

Предложено три режима установки: полная с рабочим столом MATE, браузером, мультимедийными и офисными приложениями; базовая с минимальной графической системой, браузером и основными утилитами; урезанная с инструментарием командной строки.

Обновлены версии программ, среди которых libreoffice 26.2.4, firefox 152.0.3, thunderbird 140.12.0, pidgin 2.14.14, transmission 2.94, GIMP 3.2.4, exaile 4.2.1, smplayer 25.6.0, mpv 0.41.0, brasero 3.12.3.



