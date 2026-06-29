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Выпуск дистрибутива Slackel 9.0

29.06.2026 13:18 (MSK)

Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 9.0, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на среде рабочего стола MATE. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 4.2 ГБ (i386 и x86_64). Поддерживается установка на внешние USB-накопители с возможностью сохранения изменений на том же накопителе и обновления пакетов.

В новом выпуске:

  • Начинка синхронизирована с веткой Slackware Current и поставляется с ядром Linux 6.18.37 для 64-разрядных систем и 6.12.94 для 32-разрядных.
  • Вместо оконного менеджера Openbox задействована среда рабочего стола MATE.
  • Предложено три режима установки: полная с рабочим столом MATE, браузером, мультимедийными и офисными приложениями; базовая с минимальной графической системой, браузером и основными утилитами; урезанная с инструментарием командной строки.
  • Обновлены версии программ, среди которых libreoffice 26.2.4, firefox 152.0.3, thunderbird 140.12.0, pidgin 2.14.14, transmission 2.94, GIMP 3.2.4, exaile 4.2.1, smplayer 25.6.0, mpv 0.41.0, brasero 3.12.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://slackel.sourceforge.io...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 8.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  5. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Выпуск PorteuX 2.7, дистрибутива на основе Slackware
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65799-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
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Обсуждение (2) RSS
  • 3, Аноним (3), 15:18, 29/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Угу, собрал Патрик кде6, и они побежали выпускать.
     
  • 4, Аноним (4), 16:03, 29/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Линукс дистрибутивов уже больше чем пользователей.
     

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