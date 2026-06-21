Выпуск PorteuX 2.7, дистрибутива на основе Slackware

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|1.1, Аноним (1), 08:27, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один день, ещё один дистрибутив. Никому слава убунты покоя не даёт.
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|2.3, лихоборец (?), 08:48, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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слакварь появилась задолго до ... :) пользовал её в прошлом веке, если чЁ :)
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|3.8, Аноним (8), 09:53, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слакварь не подразумевает появления на её основе красивых дистрибутивов, в отличие от.
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|2.5, Аноним (5), 08:55, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Статья начинается с
> развиваемого под впечатлением от проектов Slax и Porteus
т.е. это не обычный десктопный Linux.
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|2.14, Аноним (14), 11:02, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле ещё один день, ещё один дистрибутив? Он не сегодня появился, а довольно давно.
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|1.4, Аноним (4), 08:55, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на базе рабочих столов Cinnamon, COSMIC, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и Xfce, размером около 600 Mb
Тогда позвольте спросить, чем же запихивают Федору/Убунту, что как в том анекдоте про "влезет"?
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|2.9, Аноним (9), 10:09, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего минимальная база. Остальное необходимое затягивается из репы. Или по традиции Слакваре - того чего нет собирается из исходников. Так что вполне возможный вариант.
Тем более авторы дистрибутива использовали Slax как ориентир. А тот ни когда не отличался большими размерами.
зы. Вот ни разу не имею ни чего против Слаквари (это когда-то был мой первый дистрибутив, на нем и обучался понимать, что такое пингвин). Это мой первый учебник и букварь.)
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|1.6, warlock (??), 09:03, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> системный образ в режиме только для чтения с доустановкой приложений из каталога PorteuX App Store
Ясно, очередной бесполезный хлам.
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|3.13, Аноним (13), 10:58, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и за любой централизованный магазин приложений!
Иначе перецпоковщики приложений с блекдорами в репозиториях просто лишатся работы!
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|1.7, Аноним (8), 09:43, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Древнее зло пробудилось.
(нет, правда, зачем? Как человек, начинавший с третьей слаки, не понимаю.)
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|2.10, Аноним (10), 10:24, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Освоить бюджет компании. А ты думал почему Сбер занимается всем чем угодно, лишь бы не платить дивиденды.
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