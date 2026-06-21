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Выпуск PorteuX 2.7, дистрибутива на основе Slackware

21.06.2026 08:17 (MSK)

Доступен выпуск дистрибутива PorteuX 2.7, основанного на Slackware и развиваемого под впечатлением от проектов Slax и Porteus. Из особенностей PorteuX отмечается наличие преднастроенных окружений на базе рабочих столов Cinnamon, COSMIC, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и Xfce, включение аппаратного ускорения обработки мультимедийных файлов на GPU Intel, AMD и NVIDIA, загрузка в Live-режиме за 3 секунды, системный образ в режиме только для чтения с доустановкой приложений из каталога PorteuX App Store, поддержка отката установки обновлений, режим загрузки в ОЗУ (copy2ram) и возможность загрузки по сети. Проектом сформировано 8 сборок, размером около 600 Mb.

Ключевые изменения:

  • Для работы с файловой системой NTFS задействован драйвер ntfs-plus вместо ntfs3.
  • Задействованы новые версии сред рабочего стола KDE Plasma 6.7.0, GNOME 50.2, Cinnamon 6.6.8, COSMIC 1.0.16, LXQt 2.4.0.
  • Обновлены версии пакетов, например, ядро Linux 7.1.1, GCC 16.1.0, FFmpeg 8.1.1, Qt 6.11.1, NVIDIA 610.43.02.
  • При сборке ядра Linux включены Android Binder, FB_DEVICE и CONFIG_COREDUMP. Выставлены sysctl vm.swappiness=10 и vm.vfs_cache_pressure=50.
  • В ZSWAP для сжатия задействован алгоритм LZ4.
  • По умолчанию для TCP задействован алгоритм контроля перегрузки BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT).
  • Проведена оптимизация сборочных опций для повышения производительности. При тестировании в пакете Geekbench 6 дистрибутив PorteuX 2.7 показал более высокий уровень производительности, чем CachyOS (2836 против 2700 в одноядерном режиме тестирования и 12507 против 10890 в многоядерном).
  • Улучшена поддержка web-камер.
  • Предложена новая тема оформления курсора и добавлен шрифт noto-fonts-ttf.
  • В GNOME включена тема оформления adw-gtk3.
  • В COSMIC задействованы глобально действующие комбинации клавиш.
  • В состав включён gpgmepp, набор обвязок к GnuPG.
  • В просмотрщик изображений KDE добавлена поддержка дополнительных форматов изображений.
  • Удалены пакеты paper-cursor и wlrctl.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/porteux/por...)
  2. OpenNews: Выпуск PorteuX 2.5, дистрибутива на основе Slackware
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 8.0
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slax 15, вернувшегося на пакетную базу Slackware
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65735-porteux
Ключевые слова: porteux
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:27, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ещё один день, ещё один дистрибутив. Никому слава убунты покоя не даёт.
     
     
  • 2.3, лихоборец (?), 08:48, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слакварь появилась задолго до ... :) пользовал её в прошлом веке, если чЁ :)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:53, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слакварь не подразумевает появления на её основе красивых дистрибутивов, в отличие от.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:55, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статья начинается с

    > развиваемого под впечатлением от проектов Slax и Porteus

    т.е. это не обычный десктопный Linux.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:02, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле ещё один день, ещё один дистрибутив? Он не сегодня появился, а довольно давно.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:26, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее скажем так, никого "слава" Ubuntu не интересует.
     

  • 1.2, Аноним (-), 08:31, 21/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:55, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на базе рабочих столов Cinnamon, COSMIC, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и Xfce, размером около 600 Mb

    Тогда позвольте спросить, чем же запихивают Федору/Убунту, что как в том анекдоте про "влезет"?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:09, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего минимальная база. Остальное необходимое затягивается из репы. Или по традиции Слакваре - того чего нет собирается из исходников. Так что вполне возможный вариант.
    Тем более авторы дистрибутива использовали Slax как ориентир. А тот ни когда не отличался большими размерами.
    зы. Вот ни разу не имею ни чего против Слаквари (это когда-то был мой первый дистрибутив, на нем и обучался понимать, что такое пингвин). Это мой первый учебник и букварь.)
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:16, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту то ладно. Но что в Альпине запихали такого
     

  • 1.6, warlock (??), 09:03, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > системный образ в режиме только для чтения с доустановкой приложений из каталога PorteuX App Store

    Ясно, очередной бесполезный хлам.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:42, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зловредный хлам, за "эп стор" в опенсурсе нужно наказывать.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:58, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как и за любой централизованный магазин приложений!
    Иначе перецпоковщики приложений с блекдорами в репозиториях просто лишатся работы!
     

  • 1.7, Аноним (8), 09:43, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Древнее зло пробудилось.
    (нет, правда, зачем? Как человек, начинавший с третьей слаки, не понимаю.)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:24, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Освоить бюджет компании. А ты думал почему Сбер занимается всем чем угодно, лишь бы не платить дивиденды.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 10:44, 21/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сбер, как и любой банк, работает на обнищание народа.
     

  • 1.16, Анон1110м (?), 11:25, 21/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу Zenwalk!
     

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