Выпуск PorteuX 2.7, дистрибутива на основе Slackware

Доступен выпуск дистрибутива PorteuX 2.7, основанного на Slackware и развиваемого под впечатлением от проектов Slax и Porteus. Из особенностей PorteuX отмечается наличие преднастроенных окружений на базе рабочих столов Cinnamon, COSMIC, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и Xfce, включение аппаратного ускорения обработки мультимедийных файлов на GPU Intel, AMD и NVIDIA, загрузка в Live-режиме за 3 секунды, системный образ в режиме только для чтения с доустановкой приложений из каталога PorteuX App Store, поддержка отката установки обновлений, режим загрузки в ОЗУ (copy2ram) и возможность загрузки по сети. Проектом сформировано 8 сборок, размером около 600 Mb. Ключевые изменения: Для работы с файловой системой NTFS задействован драйвер ntfs-plus вместо ntfs3.

Задействованы новые версии сред рабочего стола KDE Plasma 6.7.0, GNOME 50.2, Cinnamon 6.6.8, COSMIC 1.0.16, LXQt 2.4.0.

Обновлены версии пакетов, например, ядро Linux 7.1.1, GCC 16.1.0, FFmpeg 8.1.1, Qt 6.11.1, NVIDIA 610.43.02.

При сборке ядра Linux включены Android Binder, FB_DEVICE и CONFIG_COREDUMP. Выставлены sysctl vm.swappiness=10 и vm.vfs_cache_pressure=50.

В ZSWAP для сжатия задействован алгоритм LZ4.

По умолчанию для TCP задействован алгоритм контроля перегрузки BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT).

Проведена оптимизация сборочных опций для повышения производительности. При тестировании в пакете Geekbench 6 дистрибутив PorteuX 2.7 показал более высокий уровень производительности, чем CachyOS (2836 против 2700 в одноядерном режиме тестирования и 12507 против 10890 в многоядерном).

Улучшена поддержка web-камер.

Предложена новая тема оформления курсора и добавлен шрифт noto-fonts-ttf.

В GNOME включена тема оформления adw-gtk3.

В COSMIC задействованы глобально действующие комбинации клавиш.

В состав включён gpgmepp, набор обвязок к GnuPG.

В просмотрщик изображений KDE добавлена поддержка дополнительных форматов изображений.

Удалены пакеты paper-cursor и wlrctl.



