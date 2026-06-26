Выпуск компилятора ISPC 1.31, развиваемого Intel для языка Си с расширениями SPMD

Компания Intel опубликовала компилятор ISPC 1.31 (Implicit SPMD Program Compiler), предназначенный для сборки кода на языке Си с расширениями параллельного программирования SPMD (Single Program, Multiple Data), позволяющими добиться параллельного выполнения нескольких экземпляров одной программы с разными наборами входных данных. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Си-программы с расширениями SPMD компилируются для выполнения на вычислительных блоках SIMD, предоставляемых CPU и GPU, что позволяет задействовать механизмы векторизации SIMD без низкоуровневых оптимизаций и явного применения в коде SIMD-инструкций. Для написания распараллеливаемых функций используется привычный синтаксис и идиомы языка Си - SPMD-функции напрямую взаимодействуют с функциями и структурами, написанными на C/C++. Для отладки программ могут применяться существующие отладчики. В качестве бэкенда для генерации кода и оптимизации в ISPC используется инфраструктура LLVM. Поддерживаются векторные инструкции x86 (SSE2, SSE4, AVX, AVX2, AVX512) и ARM (NEON), а также вынос вычислений на сторону GPU (Intel Gen9 и Xe). На архитектурах с векторными блоками SSE, обрабатывающими по 4 элемента за раз, применение ISPC даёт возможность добиться ускорения выполнения программы в 3 или более раз, а на архитектурах с векторными блоками AVX, обрабатывающими по 8 элементов за раз, ускорение может достигать 5-6 раз. При этом помимо размера векторного блока, масштабирование также обеспечивается за счёт выполнения на разных процессорных ядрах. Основные новшества, добавленные в версии ISPC 1.31: Добавлена экспериментальная поддержка 64-разрядной little-endian архитектуры PowerPC (ppc64le). По умолчанию осуществляется сборка для POWER ISA 2.7 (POWER8+) с расширениями VSX (Vector Scalar Extension).

Добавлены новые сборочные цели avx10.2nvl-x4, avx10.2nvl-x8, avx10.2nvl-x16, avx10.2nvl-x32 и avx10.2nvl-x64, реализующие поддержку расширенный наборов инструкций AVX10.2 (Advanced Vector Extensions) и APX (Advanced Performance Extensions) для процессоров на базе микроархитектуры Intel Nova Lake.

В диспетчеризаторе обеспечен выбор вариантов сборочных целей с поддержкой AMX (avx512spr, avx512gnr, avx10.2dmr) только при реальной поддержке расширений AMX (Advanced Matrix Extensions) в операционной системе и CPU.

Добавлена опция "--opt=disable-apx" для выборочного отключения отдельных возможностей x86 APX (egpr, ndd, push2pop2, ppx, ccmp, cf, nf, zu и jmpabs), которые по умолчанию включены в поддерживающих APX сборочных целях, таких как avx10.2dmr и avx10.2nvl.

Добавлены сбалансированный ("balanced") и агрессивный ("aggressive") режимы оптимизации математических вычислений, включаемые через опцию "--opt=fast-math" и более агрессивные по сравнению с применяемым по умолчанию режимом оптимизации.

В сандартную библиотеку добавлены новые математические функции: erf, erfc (функции ошибок Гаусса), expm1 (точное вычисление "exp(x)-1"), log1p ("log(1+x)"), sinh, cosh и tanh (гиперболические синус, косинус и тангенс). Повышена точность и производительность функций asin, acos, atan и log.

Значительно повышена производительность 32-битных операций перестановки (shuffles) для сборочной цели avx2-i32x16 и вычислений popcnt для целей avx2-i8x32, avx512skx-x32 и avx512skx-x64.

Инструментарий LLVM обновлён до находящейся в разработке ветки 23.



