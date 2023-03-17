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Cheerp 3.0, компилятор C/C++ в JavaScript, переведён на лицензии Apache 2.0 и LLVM

17.03.2023 08:12

Представлен компилятор Cheerp 3.0, позволяющий скомпилировать любой код C/C++ в WebAssembly или JavaScript. Новая ветка примечательна переводом компилятора и сопутствующих библиотек на использование пермиссивных лицензий Apache 2.0 и LLVM, вместо ранее применяемой ограниченной лицензионной политики, предлагающей вариант с лицензией GPLv2 для некоммерческих проектов и проприетарную лицензию для коммерческих. Код компилятора основан на наработках LLVM и Clang, и включает дополнительные оптимизации для повышения производительности и уменьшения размера скомпилированного результата.

Cheerp может применяться как для портирования существующих C/C++ библиотек и приложений для выполнения в браузере, так и для создания высокопроизводительных web-приложений и WebAssembly-компонентов с нуля. Проект позволяет комбинировать в одном web-приложении код на C/C++ и JavaScript с возможностью доступа из кода JavaScript к функциям, изначально разработанным на C/C++, а из кода C/C++ к объектам JavaScript, JavaScript-библиотекам, Web API и всем возможностям DOM. Допускается создание комбинированных сборок, часть кода в которых компилируется в JavaScript, а часть в WebAssembly. Поддерживается сборка проектов, использующих стандартные библиотеки libc и libc++.

По сравнению с компилятором Emscripten, Cheerp генерирует более оптимизированный и компактный промежуточный код WebAssembly (в среднем размер итоговых файлов на 7% меньше). Концептуально различия сводятся к тому, что Emscripten используется в качестве объектного формата WebAssembly и выполняет связывание и оптимизацию на стадии постобработки WebAssembly (wasm-opt). В Cheerp в качестве промежуточного представления для библиотек и объектных файлов используется байткод в формате LLVM, что позволяет применять более широкие оптимизации, охватывающие проект в целом и использующие метаданные на уровне LLVM, без необходимости выполнения постобработки.

Дополнительное в Cheerp применяются оптимизатор PreExecuter, обеспечивающий упреждающее выполнение кода на этапе компиляции, например, для преобразования в константы конструкторов, используемых для инициализации глобальных объектов. Также при компиляции используется PartialExecuter, который на основе анализа параметров функций удаляет код, который гарантированно не используется при выполнении.

Cheer также может генерировать код JavaScript для динамической работы с памятью, охватываемой сборщиком мусора. В частности, вместо эмулирования традиционного адресного пространства при помощи типизированных массивов, Cheerp обеспечивает прямой маппинг объектов C++ в объекты JavaScript, что позволяет снизить потребление памяти, так как сборщик мусора JavaScript имеет возможность удалять неиспользуемые объекты. Для повышения производительности в генерируемом промежуточном коде WebAssembly применяются SIMD-расширения, позволяющие организовать распараллеливание выполнения операций над данными.

Cheerp может использоваться как платформа для создания интегрированных клиент/серверных web-приложений на языке C++. В существующей практике, обычно отдельно разрабатываются выполняемый в браузере фронтэнд, написанный на языке JavaScript, и раздельная серверная часть, написанная на языках PHP, Python, Ruby или JavaScript/Node.js. Cheerp предоставляет средства для создания целостных web-приложений на языке C++, в которых бэкенд и фронтэнд поддерживаются в единой кодовой базе. В процессе компиляции серверная часть компилируется в нативный код, а интерфейс преобразуется в JavaScript-представление. Отладка всех компонентов проекта, в том числе преобразуемых в JavaScript, осуществляется по исходным текстам на языке C++ с использованием технологии Source Map (при возникновении ошибки можно увидеть участок кода на C++, поддерживается установка точек останова в коде C++ и построчного пошагового выполнения С++ кода).

  1. Главная ссылка к новости (https://leaningtech.com/cheerp...)
  2. OpenNews: Релиз Cheerp 1.3, компилятора C++ в JavaScript
  3. OpenNews: Началось ограниченное бета-тестирование Duetto, компилятора из C++ в JavaScript
  4. OpenNews: Открыт код Duetto, системы для запуска в web-браузере проектов на языке C++
  5. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  6. OpenNews: Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58807-cheerp
Ключевые слова: cheerp, compile, webassembly, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 08:41, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это скорей интерпритатор, чем компилятор.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 08:45, 17/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:52, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вибратор!
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:52, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее компилятор, чем интерпритатор (орфография автора сохранена).
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 08:55, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    возможно, они с классом ещё не добрались до этой теории на уроках информатики, дай ему время!
     

  • 1.9, ИмяХ (?), 08:48, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть транслятор из ассемблера в пайтон?
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 08:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ням-ням!
     

  • 1.10, Аноним (12), 08:50, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    народ тикайте отсюда я серьезно!
    ещё Хокинг говорил что опеннет пробивает дно всякий раз когда кажется, что это уже невозможно
    вы всегда можете узнавать актуальный информацию из официальных источников своих проектов любимых!
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 08:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > узнавать актуальный информацию из официальных источников своих проектов любимых

    Проблемы такого подхода:

    1) Чтобы узнавать информацию из официальных источников, нужно ежедневно посещать сотни ресурсов. RSS есть далеко не на всех из них.
    2) О появлении принципиально новых проектов ты так и не узнаешь, так как никто тебе не добавит новую закладку в браузер.

    Возьмем новость о том, что в линукс отказались принимать патчи. Чтобы узнать это самостоятельно, пришлось бы ежедневно шерстить майл-рассылку линукса. Это работа на час минимум. Ежедневно. Только линукс. Это лишь один из сотен любимых проектов.

     
     
  • 3.16, 1 (??), 09:03, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вменяемый Аноним на опеннет ...
    Опасная тенденция ...
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 09:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чем же ? тут не приветствуется здравое мнение ?
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 09:18, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Здесь принято поклоняться бздешэчке и запрещать чужие комменты под своим. Здравых мнений в этом лепрозории уже более 15 лет как не наблюдается.
     
  • 3.21, Жироватт (ok), 09:15, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До, но. Везде есть НО.
    Тут стоило бы подчистить ленту от растодетей (вышла утилита ddhrustit, которая как dd, но другая и написана на русте <три рекламсных абзаца про дёргальщика боровов и про то, какой язычок невзбебенный и безопасТный>).
    Далее научить постеров новостей не копипастить "рекламные" абзацы ("Палемун - это форк пре-аустарлис файрфокса, нацеленный на..."), вынеся в ссылку на вики (путь и тутошнюю).
    Ну и вынести (если нет отдельного фида?) всякие мелкие "Обновление ХХХ до версии YYY. Чейнджлог: ... " или "Сборище Линуксоидое ЛинуксКонф_НьюВасюки будет проходить 32 и 33 мартобря в ДК им. Культуры и Отдыха. Вход за бутылку пиваса." в отдельные ленты, которые можно комбинировать.

    А так да, агрегаторы новостей в принципе важны и нужны. Особенно если они лицом к пользователю, а не переливающийся web2.0.

     
  • 2.17, Жироватт (ok), 09:05, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда? К тебе в бложек
    http://Иванов,_Иванов,_Иванов_и_немного_о_(правильном)_опенсурсе.рф?
    Или на сайтик ручного клоуна майрософт - карманова - стоплинукс?
    Критикуя - предлагай.
     

  • 1.18, Аноним (14), 09:07, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман оказывается родился в год когда умер Сталин ...
     
     
  • 2.22, Жироватт (ok), 09:15, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже веришь в реинкарнацию и переселение (в) душ?
     

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