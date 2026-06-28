Выпуск Coreboot 26.06, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

Опубликован выпуск проекта CoreBoot 26.06, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 1163 изменения, подготовленных при участии 101 разработчика, из которых 22 впервые приняли участие в разработке. Основные изменения: Реализована поддержка 31 материнской платы: AMD Crater для SoC V2000A AMD Jaguar для SoC Faegan AMD Maple для SoC Strix Halo ASRock H370M-ITX/ac, ASRock Z87 Extreme6 ASUS H81M-K, P8H61-I R2.0, P8H61-M LX2, PRIME H610M-K D4, Z87-K ASUS Maximus VI EXTREME ASUS Maximus VI FORMULA, VI HERO, VII IMPACT, VI IMPACT, VII RANGER Framework Laptop 13 (Intel Core Ultra Series 1) Framework Laptop 13 Pro (Intel Core Ultra Series 3) Lenovo ThinkPad X61 / X61s Star Labs Byte Mk I (Ryzen 7 5800U), StarBook Mk VI (Ryzen 7 5800U) System76 bonw15-b, gaze20 8 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.

Прекращена поддержка материнских плат AMD Crater Renoir (заменена на AMD Crater для SoC V2000A) и Google Myst.

Добавлена начальная поддержка SoC Intel Nova Lake (NVL). Реализованы bootblock, romstage, ramstage, FSP-M и FSP-S (Firmware Support Package), добавлены определения выводов GPIO и таблицы ACPI, обеспечена поддержка PCIe и Flash. Обновлены утилиты ifdtool и spd_tools. Из ограничений - пока не поддерживается DDR5.

Добавлена начальная поддержка SoC Intel Panther Lake (PTL) с возможностью inline-шифрования UFS.

Добавлена начальная поддержка SoC AMD Strix Halo c демонстрацией загрузки на материнской плате AMD Maple.

Добавлена начальная поддержка SoC Qualcomm Calypso и основанных на данном SoC материнских плат Google Calypso, Mensa и C1nv. Имеется поддержка ARM Trusted Firmware, PCIe, инициализации таймера QUPv3, драйвера SPMI, загрузки прошивок CPUCP и PDP.

Для чипов AMD добавлена поддержка механизма ROM Armor, реализующего защиту от неавторизированной модификации системного SPI Flash.

Для чипов AMD реализована поддержка механизма A/B Recovery, обеспечивающего сохранение резервной копии при обновлении прошивки для загрузки старой прошивки в случае невозможности загрузиться с новой версии или при проблемах с верификацией целостности прошивки. Добавлена возможность загрузки со второго Flash-чипа и сохранения флага восстановления между перезагрузками.. В утилитах amdfwtool и amdfwread обеспечена поддержка разделения директорий и парсинга A/B-разделов.

Для плат на чипах Qualcomm, таких как Google Bluey и Calypso, реализованы расширенные возможности управления зарядом и аккумулятором. Реализованы: плавный переход от медленной к быстрой зарядке, мониторинг температуры, режим загрузки без аккумулятора, оптимизированная подача питания на NVMe.

Расширена поддержка устройств на базе чипов Intel Haswell и Broadwell. Унифицирован код поддержки платформ Haswell и Broadwell, и реализована общая инициализация графики. Добавлена начальная поддержка вариантов чипов Broadwell для ПК. Добавлен драйвер для искусственного снижения напряжения (undervolt) и переопределены лимиты мощности PL1/PL2. Добавлена поддержка материнских плат ASUS на чипах Haswell, таких как Maximus VI/VII, Z87-K и H81M-K.

В драйвер Intel FSP 2.0 добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstd.

Предоставлена возможность включения нескольких изображений логотипов c разным разрешением для их отображения в зависимости от разрешения экрана.

Продолжена работа по адаптации кода для поддержки стандарта C23.

Обновлены версии GCC 15.2.0, NASM 3.01, binutils 2.45.1 и ACPICA 20251212.



