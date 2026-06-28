Выпуск Coreboot 26.06, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

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Опубликован выпуск проекта CoreBoot 26.06, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 1163 изменения, подготовленных при участии 101 разработчика, из которых 22 впервые приняли участие в разработке.
Основные изменения:
- Реализована поддержка 31 материнской платы:
- AMD Crater для SoC V2000A
- AMD Jaguar для SoC Faegan
- AMD Maple для SoC Strix Halo
- ASRock H370M-ITX/ac, ASRock Z87 Extreme6
- ASUS H81M-K, P8H61-I R2.0, P8H61-M LX2, PRIME H610M-K D4, Z87-K
- ASUS Maximus VI EXTREME
- ASUS Maximus VI FORMULA, VI HERO, VII IMPACT, VI IMPACT, VII RANGER
- Framework Laptop 13 (Intel Core Ultra Series 1)
- Framework Laptop 13 Pro (Intel Core Ultra Series 3)
- Lenovo ThinkPad X61 / X61s
- Star Labs Byte Mk I (Ryzen 7 5800U), StarBook Mk VI (Ryzen 7 5800U)
- System76 bonw15-b, gaze20
- 8 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
- Прекращена поддержка материнских плат AMD Crater Renoir (заменена на AMD Crater для SoC V2000A) и Google Myst.
- Добавлена начальная поддержка SoC Intel Nova Lake (NVL). Реализованы bootblock, romstage, ramstage, FSP-M и FSP-S (Firmware Support Package), добавлены определения выводов GPIO и таблицы ACPI, обеспечена поддержка PCIe и Flash. Обновлены утилиты ifdtool и spd_tools. Из ограничений - пока не поддерживается DDR5.
- Добавлена начальная поддержка SoC Intel Panther Lake (PTL) с возможностью inline-шифрования UFS.
- Добавлена начальная поддержка SoC AMD Strix Halo c демонстрацией загрузки на материнской плате AMD Maple.
- Добавлена начальная поддержка SoC Qualcomm Calypso и основанных на данном SoC материнских плат Google Calypso, Mensa и C1nv. Имеется поддержка ARM Trusted Firmware, PCIe, инициализации таймера QUPv3, драйвера SPMI, загрузки прошивок CPUCP и PDP.
- Для чипов AMD добавлена поддержка механизма ROM Armor, реализующего защиту от неавторизированной модификации системного SPI Flash.
- Для чипов AMD реализована поддержка механизма A/B Recovery, обеспечивающего сохранение резервной копии при обновлении прошивки для загрузки старой прошивки в случае невозможности загрузиться с новой версии или при проблемах с верификацией целостности прошивки. Добавлена возможность загрузки со второго Flash-чипа и сохранения флага восстановления между перезагрузками.. В утилитах amdfwtool и amdfwread обеспечена поддержка разделения директорий и парсинга A/B-разделов.
- Для плат на чипах Qualcomm, таких как Google Bluey и Calypso, реализованы расширенные возможности управления зарядом и аккумулятором. Реализованы: плавный переход от медленной к быстрой зарядке, мониторинг температуры, режим загрузки без аккумулятора, оптимизированная подача питания на NVMe.
- Расширена поддержка устройств на базе чипов Intel Haswell и Broadwell. Унифицирован код поддержки платформ Haswell и Broadwell, и реализована общая инициализация графики. Добавлена начальная поддержка вариантов чипов Broadwell для ПК. Добавлен драйвер для искусственного снижения напряжения (undervolt) и переопределены лимиты мощности PL1/PL2. Добавлена поддержка материнских плат ASUS на чипах Haswell, таких как Maximus VI/VII, Z87-K и H81M-K.
- В драйвер Intel FSP 2.0 добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstd.
- Предоставлена возможность включения нескольких изображений логотипов c разным разрешением для их отображения в зависимости от разрешения экрана.
- Продолжена работа по адаптации кода для поддержки стандарта C23.
- Обновлены версии GCC 15.2.0, NASM 3.01, binutils 2.45.1 и ACPICA 20251212.