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Выпуск Coreboot 26.06, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

28.06.2026 00:08 (MSK)

Опубликован выпуск проекта CoreBoot 26.06, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 1163 изменения, подготовленных при участии 101 разработчика, из которых 22 впервые приняли участие в разработке.

Основные изменения:

  • Реализована поддержка 31 материнской платы:
    • AMD Crater для SoC V2000A
    • AMD Jaguar для SoC Faegan
    • AMD Maple для SoC Strix Halo
    • ASRock H370M-ITX/ac, ASRock Z87 Extreme6
    • ASUS H81M-K, P8H61-I R2.0, P8H61-M LX2, PRIME H610M-K D4, Z87-K
    • ASUS Maximus VI EXTREME
    • ASUS Maximus VI FORMULA, VI HERO, VII IMPACT, VI IMPACT, VII RANGER
    • Framework Laptop 13 (Intel Core Ultra Series 1)
    • Framework Laptop 13 Pro (Intel Core Ultra Series 3)
    • Lenovo ThinkPad X61 / X61s
    • Star Labs Byte Mk I (Ryzen 7 5800U), StarBook Mk VI (Ryzen 7 5800U)
    • System76 bonw15-b, gaze20
    • 8 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
  • Прекращена поддержка материнских плат AMD Crater Renoir (заменена на AMD Crater для SoC V2000A) и Google Myst.
  • Добавлена начальная поддержка SoC Intel Nova Lake (NVL). Реализованы bootblock, romstage, ramstage, FSP-M и FSP-S (Firmware Support Package), добавлены определения выводов GPIO и таблицы ACPI, обеспечена поддержка PCIe и Flash. Обновлены утилиты ifdtool и spd_tools. Из ограничений - пока не поддерживается DDR5.
  • Добавлена начальная поддержка SoC Intel Panther Lake (PTL) с возможностью inline-шифрования UFS.
  • Добавлена начальная поддержка SoC AMD Strix Halo c демонстрацией загрузки на материнской плате AMD Maple.
  • Добавлена начальная поддержка SoC Qualcomm Calypso и основанных на данном SoC материнских плат Google Calypso, Mensa и C1nv. Имеется поддержка ARM Trusted Firmware, PCIe, инициализации таймера QUPv3, драйвера SPMI, загрузки прошивок CPUCP и PDP.
  • Для чипов AMD добавлена поддержка механизма ROM Armor, реализующего защиту от неавторизированной модификации системного SPI Flash.
  • Для чипов AMD реализована поддержка механизма A/B Recovery, обеспечивающего сохранение резервной копии при обновлении прошивки для загрузки старой прошивки в случае невозможности загрузиться с новой версии или при проблемах с верификацией целостности прошивки. Добавлена возможность загрузки со второго Flash-чипа и сохранения флага восстановления между перезагрузками.. В утилитах amdfwtool и amdfwread обеспечена поддержка разделения директорий и парсинга A/B-разделов.
  • Для плат на чипах Qualcomm, таких как Google Bluey и Calypso, реализованы расширенные возможности управления зарядом и аккумулятором. Реализованы: плавный переход от медленной к быстрой зарядке, мониторинг температуры, режим загрузки без аккумулятора, оптимизированная подача питания на NVMe.
  • Расширена поддержка устройств на базе чипов Intel Haswell и Broadwell. Унифицирован код поддержки платформ Haswell и Broadwell, и реализована общая инициализация графики. Добавлена начальная поддержка вариантов чипов Broadwell для ПК. Добавлен драйвер для искусственного снижения напряжения (undervolt) и переопределены лимиты мощности PL1/PL2. Добавлена поддержка материнских плат ASUS на чипах Haswell, таких как Maximus VI/VII, Z87-K и H81M-K.
  • В драйвер Intel FSP 2.0 добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstd.
  • Предоставлена возможность включения нескольких изображений логотипов c разным разрешением для их отображения в зависимости от разрешения экрана.
  • Продолжена работа по адаптации кода для поддержки стандарта C23.
  • Обновлены версии GCC 15.2.0, NASM 3.01, binutils 2.45.1 и ACPICA 20251212.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 25.12, открытой альтернативы проприетарным прошивкам
  3. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.14
  4. OpenNews: Проект U-Boot перешёл под крыло организации Software Freedom Conservancy
  5. OpenNews: Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 26.01 и Canoeboot 26.01
  6. OpenNews: Истекает время жизни сертификата, которым заверен загрузчик для UEFI Secure Boot в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65773-coreboot
Ключевые слова: coreboot, bios, firmware
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:17, 28/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >ASUS H81M-K

    Была у меня такая плата, покупал в 14-м году. Сейчас практически неактуальна, оперативной памяти можно вставить всего 16 гб, что критически мало для какого-то адекватного использования.

     
     
  • 2, Аноним (2), 00:42, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сейчас практически неактуальна, оперативной памяти можно вставить всего 16 гб

    Вкупе с i5-4690/i7-4770 может под интернет сёрфинг сгодиться, сейчас они б/у за копейки продаются.

     
  • 3, Аноним (3), 01:05, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всего 16 гб, что критически мало для какого-то адекватного использования.

    у меня ноут 10+ лет с 16гб озу, иногда и думаю новый уже купить, а то корпус сыпется, но блин работает как часики, не тупит не глючит, 265 кодеков нет, это да, но кроме этого просто даже придумать не могу, что не так, kde, fedora

     

  • 4, Аноним (4), 01:15, 28/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Кроме коры дуба 20 летне давности оно что то воопще поддержевает
     
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