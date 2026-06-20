Релиз среды разработки Qt Creator 20

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 20, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: В состав включено дополнение с AI-агентом, понимающим кодовую базу и способным отвечать на вопросы о коде в форме чата и решать такие задачи, как анализ кода, редактирование файлов, запуск команд и инициирование сборки. Агент использует протокол ACP (Agent Client Protocol) и может использовать различные AI-провайдеры, а также интегрироваться с AI-ассистентами Claude Code, Codex, Gemini CLI и GitHub Copilot. Помимо этого реализовано дополнение с MCP-сервером (Model Context Protocol), предоставляющее AI-ассистентам информацию о текущем состоянии Qt Creator и позволяющее выполнять различные типы действий в среде разработки.





Добавлено дополнение "Zen Mode" (Tools > Zen Mode), скрывающее элементы интерфейса для фокусирования внимания на редактирование кода.

Обновлена модель кода для языка C++. Инструментарий Clangd/LLVM обновлён до версии 22.1 и собран с PGO-оптимизациями (profile-guided optimization).

Добавлена возможность сворачивания блоков препроцессора (#if, #ifdef, #ifndef), областей #pragma и многострочных комментариев в стиле C++.

По умолчанию включена подсветка семантики QML и возможности рефакторинга, предоставляемые LSP-сервером Qmlls (QML Language Server).

Добавлено дополнение GN для открытия и работы с проектами GN (Generate Ninja).

Расширены возможности для работы с проектами на базе CMake. Добавлены новые пресеты "qt" и "compiler".

Из редактора Android-манифестов выделены отдельные интерфейсы для редактирования пиктограмм, заставок и прав доступа.

Обеспечено автоматическое подключение к Linux-устройствам при инициировании развёртывания, запуска или сборки приложения на этом устройстве. Реализовано предоставление доступа к локальным каталогам с кодом для внешних Linux-устройств, на которых осуществляется сборка.

В интерфейс, отображающий список открытых файлов, добавлены операции для управления версиями. Состояние управления версиями отражено в диалоге со свойствами файла. В редакторе Git-коммитов реализован вывод предупреждений о действиях, которые могут привести к потере информации. Усложнено инициирование деструктивных операций в диалоге перебазирования (rebase).

Добавлен отдельный тип конфигурации запуска для подключения отладчика к серверу отладки приложения, запущенному на внешнем устройстве.



