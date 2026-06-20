Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз среды разработки Qt Creator 20

19.06.2026 23:33 (MSK)

Состоялся выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 20, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • В состав включено дополнение с AI-агентом, понимающим кодовую базу и способным отвечать на вопросы о коде в форме чата и решать такие задачи, как анализ кода, редактирование файлов, запуск команд и инициирование сборки. Агент использует протокол ACP (Agent Client Protocol) и может использовать различные AI-провайдеры, а также интегрироваться с AI-ассистентами Claude Code, Codex, Gemini CLI и GitHub Copilot. Помимо этого реализовано дополнение с MCP-сервером (Model Context Protocol), предоставляющее AI-ассистентам информацию о текущем состоянии Qt Creator и позволяющее выполнять различные типы действий в среде разработки.

  • Добавлено дополнение "Zen Mode" (Tools > Zen Mode), скрывающее элементы интерфейса для фокусирования внимания на редактирование кода.
  • Обновлена модель кода для языка C++. Инструментарий Clangd/LLVM обновлён до версии 22.1 и собран с PGO-оптимизациями (profile-guided optimization).
  • Добавлена возможность сворачивания блоков препроцессора (#if, #ifdef, #ifndef), областей #pragma и многострочных комментариев в стиле C++.
  • По умолчанию включена подсветка семантики QML и возможности рефакторинга, предоставляемые LSP-сервером Qmlls (QML Language Server).
  • Добавлено дополнение GN для открытия и работы с проектами GN (Generate Ninja).
  • Расширены возможности для работы с проектами на базе CMake. Добавлены новые пресеты "qt" и "compiler".
  • Из редактора Android-манифестов выделены отдельные интерфейсы для редактирования пиктограмм, заставок и прав доступа.
  • Обеспечено автоматическое подключение к Linux-устройствам при инициировании развёртывания, запуска или сборки приложения на этом устройстве. Реализовано предоставление доступа к локальным каталогам с кодом для внешних Linux-устройств, на которых осуществляется сборка.
  • В интерфейс, отображающий список открытых файлов, добавлены операции для управления версиями. Состояние управления версиями отражено в диалоге со свойствами файла. В редакторе Git-коммитов реализован вывод предупреждений о действиях, которые могут привести к потере информации. Усложнено инициирование деструктивных операций в диалоге перебазирования (rebase).
  • Добавлен отдельный тип конфигурации запуска для подключения отладчика к серверу отладки приложения, запущенному на внешнем устройстве.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65719-qt
Ключевые слова: qt, qtcreator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 02:23, 20/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена возможность сворачивания блоков

    Ну ничосе! Кто-нибудь знает, подсветку незакоммиченных изменений как в idea / netbeans / vscode сделали? Не представляю, как без этого работать.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру