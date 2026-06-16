Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Конкурс разработчиков СПО Код Логики

16.06.2026 09:55 (MSK)

Компания "Базальт СПО" и АНО "Институт логики, когнитологии и развития личности" проводят конкурс СПО проектов "Код логики", для участия в котором приглашаются разработчики, внёсшие значимый вклад в существующие СПО проекты, опубликованные в публичном репозитории под свободной лицензией (по ГОСТ Р 54593-2011, включая лицензии, одобренные FSF и OSI). К конкурсу допускаются физические лица, являющиеся дееспособными совершеннолетними налоговыми резидентами РФ. Предусмотрено 3 призовых места с максимальным количеством победителей - до 6 человек (одно первое место, не более двух вторых и трёх третьих). Победитель получит миллион рублей, занявшие 2 место - 500 тысяч рублей, а 3 место - 300 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 15 августа 2026 года. Награждение лауреатов состоится 2-4 октября на XXII конференции разработчиков свободных программ. В своё время при поддержке Института Логики зародился IPlabs Linux Team, ставший в дальнейшем основой для ALT Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://logic.ru/#contest...)
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65696-contest
Ключевые слова: contest
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Награждение лауреатов состоится 2-4 октября на XXII конференции разработчиков свободных программ.

    Надо будет туда сходить покурить на тот самый балкон, а то что-то новость прикрыли. Устроим на балконе секцию опеннета.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:40, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > СПО
    > OSI

    Опять пытаются кормить аудиторию с лопаты, выдавая открытое за свободное? Типично и для организаторов, и для открытосети.

     
     
  • 2.15, bircoph (ok), 12:11, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Практически все OSI лицензии и все реально применяемые на практике в живых проектах удовлетворяют критериям СПО.
     
     
  • 3.23, Аноним (11), 14:02, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После такой массовой промывки да, что угодно будет удовлетворять критериям чего угодно. Особенно когда критерии определяет хозяин, а та самая аудитория неспособна ни на что окромя повторения того, что хозяин определил правильным.

    Это ничего не оправдывает. Не нужно постить мне ответы в стиле "мне хозяин сказал, что противоречий нет" - мне не интересны ваши иерархии и восхваления хозяина.

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:29, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем конкурс-то? Просто раздают деньги понравившимся людям, что отправят заявку? Будут оценивать проделанную работу в СПО репах?

    Второй вопрос, каков шанс что победителем уже предопределен каким-нибудь сыном директора Базальта?

     
     
  • 2.21, bircoph (ok), 13:59, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будут оценивать проделанную работу в СПО репах?

    Да.

    > каков шанс что победителем уже предопределен каким-нибудь сыном директора Базальта?

    Нулевой.

     

  • 1.20, Аноним (20), 13:42, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > АНО "Институт логики, когнитологии и развития личности"

    Капец, называется скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты. Базальт реально не понимают какой удар по репутации в профессиональной среде сотрудничество с такими организациями? Или им похрен на репутацию?

     
     
  • 2.22, bircoph (ok), 14:00, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с названием? Из Института Логики Альт и вырос, между прочим.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру