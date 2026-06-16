Конкурс разработчиков СПО Код Логики

Компания "Базальт СПО" и АНО "Институт логики, когнитологии и развития личности" проводят конкурс СПО проектов "Код логики", для участия в котором приглашаются разработчики, внёсшие значимый вклад в существующие СПО проекты, опубликованные в публичном репозитории под свободной лицензией (по ГОСТ Р 54593-2011, включая лицензии, одобренные FSF и OSI). К конкурсу допускаются физические лица, являющиеся дееспособными совершеннолетними налоговыми резидентами РФ. Предусмотрено 3 призовых места с максимальным количеством победителей - до 6 человек (одно первое место, не более двух вторых и трёх третьих). Победитель получит миллион рублей, занявшие 2 место - 500 тысяч рублей, а 3 место - 300 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 15 августа 2026 года. Награждение лауреатов состоится 2-4 октября на XXII конференции разработчиков свободных программ. В своё время при поддержке Института Логики зародился IPlabs Linux Team, ставший в дальнейшем основой для ALT Linux.



