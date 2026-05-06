Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 5.0

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 5.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки Qt6. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен сценарий сборки готового пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор. MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, odt, txt, md, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Для каталогизации также доступен формат fbd (файл книги, упакованный в архив вместе с файлом с расширением fbd, содержащем тег description формата fb2). В формате fbd могут храниться любые файлы, не только книги. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов. Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию; списка книг, входящих в конкретный файл; списка авторов коллекции; списка книг, для которых пользователь создал заметки. Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хеш-сумм доступных файлов), быстрое обновление (сличаются размеры файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам. Есть возможность создавать пользовательские заметки к книгам. Доступен интерфейс для создания и подключения плагинов. MyLibrary может работать с коллекциями, находящимися на внешнем сервере (соответствующие папки и файлы должны быть доступны по протоколу SMB и смонтированы на локальном компьютере с помощью gvfs, kio-fuse или их аналогов). Значимые изменения: Проект переведён на использование нового типа базы данных (коллекции, закладки, заметки).

Добавлен слой совместимости со старыми базами данных: коллекции, созданные в предыдущих версиях программы, загружаются и работают в режиме ограниченной функциональности (отключены функции редактирования базы данных и некоторые другие), закладки и заметки - без каких либо ограничений (старые базы будут автоматически преобразованы в новые при изменении заметок или закладок).

Графический интерфейс переведён на использование Qt6.

Изменено поведение функции создания коллекций - теперь в коллекцию можно добавлять произвольный набор папок и поддерживаемых файлов.

Добавлена функция создания коллекций из inpx файлов. Содержимое inpx файлов будет загружаться "на лету" при переключении на соответствующую коллекцию. Inpx коллекции работают в режиме ограниченной функциональности (отключены функции редактирования базы данных и некоторые другие).

Изменено поведение функции обновления коллекций. При попытке обновления устаревших и inpx коллекций они будут преобразованы в нативные. При обновлении нативных коллекций - в случае быстрого обновления - проверяются наличие и размеры файлов, если размер файла изменился - будет выполнен его повторный разбор. При обычном обновлении вместо размеров проверяются хеш-суммы файлов.

Изменено поведение функции добавления книг в существующую коллекцию. Новые книги теперь добавляются в базу данных без перемещения соответствующих файлов.

Улучшена работа поисковых алгоритмов.

Ускорена работа функции отображения авторов коллекции.

Переработан API библиотеки MLBookProc и библиотеки для подключения плагинов.

Улучшена работа библиотеки разбора xml файлов, добавлена начальная поддержка формата html.

Отключена возможность создания документации внутренних библиотек в формате pdf. Вместо неё добавлена документация в виде man страниц. Документация в формате html - без изменений.

Для сборки теперь требуется поддержка компилятором стандарта C++20.

В разряд обязательных переведена поддержка компилятором стандарта OpenMP.

Изменены сценарии сборки и сборочные опции.

Другие небольшие изменения и улучшения. Дополнительно можно отметить обновление плагина MLFBDPlugin (доступен под лицензией GPLv3 на altlinux.space и GitHub, для пользователей Arch Linux доступен в AUR), предназначенного для создания файлов в формате fbd. В новой версии плагин переведён на использование Qt6. Также можно отметить первый выпуск плагина MLArchiverPlugin. Плагин предназначен для создания и редактирования архивов и доступен (altlinux.space, GitHub, AUR) под лицензией GPLv3. Репозитории плагина MLInpxPlugin переведены в архивный режим - функциональность плагина включена в состав основной программы.



