Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 5.0

06.05.2026 08:03 (MSK)

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 5.0. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки Qt6. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен сценарий сборки готового пакета. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, odt, txt, md, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, tar, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Для каталогизации также доступен формат fbd (файл книги, упакованный в архив вместе с файлом с расширением fbd, содержащем тег description формата fb2). В формате fbd могут храниться любые файлы, не только книги. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны. Поддерживается отображение списка файлов, входящих в коллекцию; списка книг, входящих в конкретный файл; списка авторов коллекции; списка книг, для которых пользователь создал заметки.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хеш-сумм доступных файлов), быстрое обновление (сличаются размеры файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, добавление в коллекцию папок с книгами, добавление в коллекцию архивов с книгами, копирование книг коллекции в произвольную папку. Доступно ручное редактирование записей о книгах в базе данных. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам. Есть возможность создавать пользовательские заметки к книгам. Доступен интерфейс для создания и подключения плагинов.

MyLibrary может работать с коллекциями, находящимися на внешнем сервере (соответствующие папки и файлы должны быть доступны по протоколу SMB и смонтированы на локальном компьютере с помощью gvfs, kio-fuse или их аналогов).

Значимые изменения:

  • Проект переведён на использование нового типа базы данных (коллекции, закладки, заметки).
  • Добавлен слой совместимости со старыми базами данных: коллекции, созданные в предыдущих версиях программы, загружаются и работают в режиме ограниченной функциональности (отключены функции редактирования базы данных и некоторые другие), закладки и заметки - без каких либо ограничений (старые базы будут автоматически преобразованы в новые при изменении заметок или закладок).
  • Графический интерфейс переведён на использование Qt6.
  • Изменено поведение функции создания коллекций - теперь в коллекцию можно добавлять произвольный набор папок и поддерживаемых файлов.
  • Добавлена функция создания коллекций из inpx файлов. Содержимое inpx файлов будет загружаться "на лету" при переключении на соответствующую коллекцию. Inpx коллекции работают в режиме ограниченной функциональности (отключены функции редактирования базы данных и некоторые другие).
  • Изменено поведение функции обновления коллекций. При попытке обновления устаревших и inpx коллекций они будут преобразованы в нативные. При обновлении нативных коллекций - в случае быстрого обновления - проверяются наличие и размеры файлов, если размер файла изменился - будет выполнен его повторный разбор. При обычном обновлении вместо размеров проверяются хеш-суммы файлов.
  • Изменено поведение функции добавления книг в существующую коллекцию. Новые книги теперь добавляются в базу данных без перемещения соответствующих файлов.
  • Улучшена работа поисковых алгоритмов.
  • Ускорена работа функции отображения авторов коллекции.
  • Переработан API библиотеки MLBookProc и библиотеки для подключения плагинов.
  • Улучшена работа библиотеки разбора xml файлов, добавлена начальная поддержка формата html.
  • Отключена возможность создания документации внутренних библиотек в формате pdf. Вместо неё добавлена документация в виде man страниц. Документация в формате html - без изменений.
  • Для сборки теперь требуется поддержка компилятором стандарта C++20.
  • В разряд обязательных переведена поддержка компилятором стандарта OpenMP.
  • Изменены сценарии сборки и сборочные опции.
  • Другие небольшие изменения и улучшения.

Дополнительно можно отметить обновление плагина MLFBDPlugin (доступен под лицензией GPLv3 на altlinux.space и GitHub, для пользователей Arch Linux доступен в AUR), предназначенного для создания файлов в формате fbd. В новой версии плагин переведён на использование Qt6.

Также можно отметить первый выпуск плагина MLArchiverPlugin. Плагин предназначен для создания и редактирования архивов и доступен (altlinux.space, GitHub, AUR) под лицензией GPLv3.

Репозитории плагина MLInpxPlugin переведены в архивный режим - функциональность плагина включена в состав основной программы.

Автор новости: ProfessorNavigator
Обсуждение (34)
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 06/05/2026  
    		• +5 +/
    Интерфейс конечно всратый. Сейчас, в эпоху ИИ, можно попросить нейронку, она нарисует нормальный интерфейс. А такой, только для любителей 90-х.
     
     
  • 2.18, Bob (??), 09:22, 06/05/2026  
    		• +2 +/
    Тогда получше был)
     
  • 2.25, Жироватт (ok), 09:56, 06/05/2026  
    		• –2 +/
    Аккуратнее, аффтырь как возьмет свою библиотеку разбора ХМЛ, да как придет к тебе домой, да как пересадит тебя на мессенджер "Коммунизм"...
    Он знает, где ты живёшь - и твой дом скоро станет таким же!
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:31, 06/05/2026  
    		• +/
    Какое хорошее название у мессенджера! Надо брать!
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:05, 06/05/2026  
    		• +/
    Вы здесь новенький?
     
  • 1.2, Sm0ke85 (ok), 08:19, 06/05/2026  
    		• +/
    А будет работать со скачанной "библиотекой флибусты" на 220ГБ из зеленого магазинчика?

    Просто сейчас там под линь скриптом можно доставать книги (это конечно не напрягает, но хочется больше функционала)

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:40, 06/05/2026  
    		• +/
    Зачем платить? Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
    Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, без надуманных блокировок и без VPN, запланированного устаревания, оффлайн...
     
     
  • 3.11, Bob (??), 09:04, 06/05/2026  
    		• +/
    Слишком много барыг правообладателей задрали цены, отдавая авторам - копейки. Такое поддерживать не стоит. А на вой "правильных" - можно забить.

    Налоги с покупок идут на чебурнетизацию - так вообще смысл какой чёт покупать? Залочат же. Инет)

    На счёт сервера... Хз... А нужно ли каждому именно его деожать? Внешний hdd с роутером на open-wrt достаточно.

    Устаревание - будет. Потребительский ширпотреб и лень - делают своё дело)

     
  • 2.22, anonymously (?), 09:37, 06/05/2026  
    		• +/
    пример скрипта в студию?
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:22, 06/05/2026  
    		• +5 +/
    Всегда захожу на скрины глянуть. Интерфейс менять не нужно. Это уже фишка.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:25, 06/05/2026  
    		• +/
    >Графический интерфейс переведён на использование Qt6
    >требуется поддержка компилятором стандарта C++20

    Пример реального развития софта, а не обновление ради обновления.

     
     
  • 2.14, Bob (??), 09:19, 06/05/2026  
    		• –1 +/
    И зачем оно надо? Это же читалка)

    stdu viewer на винде, alreader на дроиде - вершина, которую не покорили до сих пор)
    А софтины 10+ летних версий и работают отлично.

    Можно с эпохи j2me и xp чёт вспомнить - аналогично)

    А вот гонка за новым компилятором и фреймворком мне непонятна, смысл то в чём?

    Вообще, пора бы базовый софт как PWA версии пилить, тогда все силы чисто в функционал вбрасывать можно.

     

  • 1.6, Аноним (8), 08:33, 06/05/2026  
    		• +/
    MyLibrary + весь архив Флибуста = ❤️
     

  • 1.7, 16yo expert (?), 08:39, 06/05/2026  
    		• +/
    Глядя на этот кошмар на картинках хочется спросить - разве сегодня 1 апреля?
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 10:37, 06/05/2026  
    		• +/
    Глядя на парад комических артистов в комментариях, аналогичный вопрос!
     

  • 1.9, anonymos (?), 08:59, 06/05/2026  
    		• +/
    "папки и файлы должны быть доступны по протоколу SMB" - это такой странный юмор?
     
  • 1.10, Аноним (10), 08:59, 06/05/2026  
    		• +/
    > Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов

    А в каком формате хэш? Вот бы это можно было юзать для восстановления побитых файлов через p2p

     
     
  • 2.17, Bob (??), 09:21, 06/05/2026  
    		• +/
    >юзать для восстановления побитых файлов через p2p

    сам торрент перехэшируй, чудак

     
  • 1.12, Аноним (12), 09:15, 06/05/2026  
    		• +2 +/
    Здравствуйте, отличная программа. Поддерживается ли в ней (или планируются ли) следующие возможности?

    - маркировка произведения как экстремисткого (или запрещённого)?

    - маркировка произведения как нежелательного?

    - маркировка автора как иноагента?

    Спасибо!

     

  • 1.23, Pascal (??), 09:51, 06/05/2026  
    		• +/
    Блииииин, эта чо за GUI? Рак глаз получить можно.
     
  • 1.26, Жироватт (ok), 09:59, 06/05/2026  
    		• +/
    Аффтар! Почему ты забросил свои остальные программы?
    Мессенджер сейчас как-никак куда более актуальная нонче весчь, чем книгоиндексилка.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:10, 06/05/2026  
    		• +/
    Вот после такого люди и говорят, что UI в Linux уродлив.
     
  • 1.33, Аноним (33), 10:40, 06/05/2026  
    		• +/
    Автору уважение за труд
     
  • 1.34, Аноним (34), 10:42, 06/05/2026  
    		• +/
    Зачем делать половину UI со светлым текстом на темном фоне, а вторую наоборот? Если удалить styles.css, то наверное будет дефолтная палитра от QT.
     

