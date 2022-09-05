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Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0

05.09.2022 15:54

Опубликованы P2P-мессенджер Communist 2.0 и библиотека libcommunist 1.0, в которую вынесены возможности, связанные с сетевыми операциями и P2P-связью. Поддерживается работа как в сети Интернет, так и в локальных сетях различной конфигурации. Код проектов распространяется по лицензии GPLv3 и доступен на GitHub (Communist, libcommunist) и GitFlic (Communist, libcommunist). Поддерживается работа в Linux и Windows.

Для установки связи между пользователями в Communist используется сочетание распределённой хэш-таблицы (вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punching (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Сообщения могут быть переданы через ретрансляторы (см. документацию). Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

Среди изменений в новой версии:

  • Все сетевые возможности вынесены в библиотеку libcommunist.
  • Добавлена функциональность ретранслятора сообщений (сервер и клиент).
  • Проведена общая реорганизация кода.
  • Версия 2.0 несовместима с предыдущими версиями (требуется пересоздание профиля пользователя).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск p2p-мессенджера Communist 1.4
  3. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  4. OpenNews: Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord
  5. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
  6. OpenNews: Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57734-communist
Ключевые слова: communist, im
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ВОРОНА (?), 21:49, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Название огонь, кто сабжем пользовался напишите как он.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Буржуазная подделка, на раз-два вычисляемая по отсутствию шифрования по ГОСТ.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:50, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вырвиглазный UX - это баг, или при коммунизме иначе не бывает?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:53, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При линуксе иначе не бывает, а особенно при gtk
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 21:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы остались только стойкие товарищи, естессно.
    Все эти эстеты и яблочники, если ты не знал, самая первая контра и есть, за час четыре миллиона доносов напишут в ЦРУ и поминай как звали. Промежбуллятся, значит, в своих эппсторах, и на UI молятся. Тьфу, гадость.
     
  • 2.13, Ivan1986 (?), 22:59, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда идеология идет впереди то все обычно через жопу, это и коммунизмов всяких касается и прочих упоротых людей типа штолмана, от которого теперь нормальным разработчикам и пользователям линукса приходится открещиваться.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:57, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только из-за названия не поставлю себе такое. Но код гляну.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 22:26, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда, библиотека там в стиле C с классами, свалка кода. Ожидаешь видеть create_connection, send_message, а там прямо вот так: cryptFile(Username, Password, string infile, string outfile). Ну надеюсь хоть мессенджер NAT нормально пробивает, это окупит неаккуратность реализации.
     
  • 2.10, YetAnotherAnonymus (?), 22:33, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ты чувствительный, мальчик Томми
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 22:39, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я за свою собственность беспокоюсь
     

  • 1.7, Анонн (?), 22:13, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аффтар крут - первый релиз был 16 May 2022, а уже сломал обратную совместимость. Даже 4 месяцев не прошло. Просто гениальное решение.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 22:47, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако до автора дошло сделать core либой и даже написать документацию. Нефиговый прогресс в мышлении кодера с прошлого раза, вообще говоря. Далеко не каждый так может.

    Правда в этом он наломал дров - явно не задав себе простой вопрос: "как другим юзать эту либу?"

    1) Плюсатое апи у либы - ну вы поняли. Вы либо убежденный хардкорный плюсовик, либо пролетаете. Чего там в этом апи так уж требовало именно плюсоты, и почему наружу нельзя было экспортнуть именно сишное апи, как все нормальные люди (даже плюсатый внутрях libUTP и ему подобные) черт его знает, но это не дает ни из сей это использовать, ни биндинги к другим яп нормально делать. Смысла в ТАКОЙ либе сильно меньше чем могло бы быть. Выигрыш с такого решения точно перевешивает многочисленные проигрыши?

    2) Дока не говорит о структурировании протокола, апи и почему оно сделано именно такое чуть менее чем нихрена. Ну да, описания, ну да, функций. И вот вы смотрите на все это великолепие и ... чего? Rationale дизайна не особо понятен. Почему оно именно такое именно так тоже.

    2.1) Общий flow тоже лучше дать конкретным минимальным примером, как libtoxcore с ботом в вике на полстраницы, минус 9000 идиотских нубских вопросов, плюс живой код с которым можно сразу что-то попытаться делать. Заодно и основа для тесткейсов всяких, без которых в продвинутых сетевых штуках не сильно далеко уедешь, т.к. после изменений в core нехило бы проверять что хотя-бы ключевые вещи не отвалились. Иначе будет более 9000 претензий в стиле "опять все сломали" и около 0 желающих заложиться на такую либу или софтину.

     

  • 1.9, Аноним (-), 22:29, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мезон? "Как эффективно наcpaть сишнику на голову - definitive guide".
     
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