Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0

Однако до автора дошло сделать core либой и даже написать документацию. Нефиговый прогресс в мышлении кодера с прошлого раза, вообще говоря. Далеко не каждый так может. Правда в этом он наломал дров - явно не задав себе простой вопрос: "как другим юзать эту либу?" 1) Плюсатое апи у либы - ну вы поняли. Вы либо убежденный хардкорный плюсовик, либо пролетаете. Чего там в этом апи так уж требовало именно плюсоты, и почему наружу нельзя было экспортнуть именно сишное апи, как все нормальные люди (даже плюсатый внутрях libUTP и ему подобные) черт его знает, но это не дает ни из сей это использовать, ни биндинги к другим яп нормально делать. Смысла в ТАКОЙ либе сильно меньше чем могло бы быть. Выигрыш с такого решения точно перевешивает многочисленные проигрыши? 2) Дока не говорит о структурировании протокола, апи и почему оно сделано именно такое чуть менее чем нихрена. Ну да, описания, ну да, функций. И вот вы смотрите на все это великолепие и ... чего? Rationale дизайна не особо понятен. Почему оно именно такое именно так тоже. 2.1) Общий flow тоже лучше дать конкретным минимальным примером, как libtoxcore с ботом в вике на полстраницы, минус 9000 идиотских нубских вопросов, плюс живой код с которым можно сразу что-то попытаться делать. Заодно и основа для тесткейсов всяких, без которых в продвинутых сетевых штуках не сильно далеко уедешь, т.к. после изменений в core нехило бы проверять что хотя-бы ключевые вещи не отвалились. Иначе будет более 9000 претензий в стиле "опять все сломали" и около 0 желающих заложиться на такую либу или софтину.

