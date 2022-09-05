Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0

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|2.6, Аноним (6), 21:58, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Буржуазная подделка, на раз-два вычисляемая по отсутствию шифрования по ГОСТ.
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|2.4, Dzen Python (ok), 21:55, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы остались только стойкие товарищи, естессно.
Все эти эстеты и яблочники, если ты не знал, самая первая контра и есть, за час четыре миллиона доносов напишут в ЦРУ и поминай как звали. Промежбуллятся, значит, в своих эппсторах, и на UI молятся. Тьфу, гадость.
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|2.13, Ivan1986 (?), 22:59, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда идеология идет впереди то все обычно через жопу, это и коммунизмов всяких касается и прочих упоротых людей типа штолмана, от которого теперь нормальным разработчикам и пользователям линукса приходится открещиваться.
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|2.8, Аноним (5), 22:26, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мда, библиотека там в стиле C с классами, свалка кода. Ожидаешь видеть create_connection, send_message, а там прямо вот так: cryptFile(Username, Password, string infile, string outfile). Ну надеюсь хоть мессенджер NAT нормально пробивает, это окупит неаккуратность реализации.
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|1.7, Анонн (?), 22:13, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Аффтар крут - первый релиз был 16 May 2022, а уже сломал обратную совместимость. Даже 4 месяцев не прошло. Просто гениальное решение.
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|2.12, Аноним (-), 22:47, 05/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако до автора дошло сделать core либой и даже написать документацию. Нефиговый прогресс в мышлении кодера с прошлого раза, вообще говоря. Далеко не каждый так может.
Правда в этом он наломал дров - явно не задав себе простой вопрос: "как другим юзать эту либу?"
1) Плюсатое апи у либы - ну вы поняли. Вы либо убежденный хардкорный плюсовик, либо пролетаете. Чего там в этом апи так уж требовало именно плюсоты, и почему наружу нельзя было экспортнуть именно сишное апи, как все нормальные люди (даже плюсатый внутрях libUTP и ему подобные) черт его знает, но это не дает ни из сей это использовать, ни биндинги к другим яп нормально делать. Смысла в ТАКОЙ либе сильно меньше чем могло бы быть. Выигрыш с такого решения точно перевешивает многочисленные проигрыши?
2) Дока не говорит о структурировании протокола, апи и почему оно сделано именно такое чуть менее чем нихрена. Ну да, описания, ну да, функций. И вот вы смотрите на все это великолепие и ... чего? Rationale дизайна не особо понятен. Почему оно именно такое именно так тоже.
2.1) Общий flow тоже лучше дать конкретным минимальным примером, как libtoxcore с ботом в вике на полстраницы, минус 9000 идиотских нубских вопросов, плюс живой код с которым можно сразу что-то попытаться делать. Заодно и основа для тесткейсов всяких, без которых в продвинутых сетевых штуках не сильно далеко уедешь, т.к. после изменений в core нехило бы проверять что хотя-бы ключевые вещи не отвалились. Иначе будет более 9000 претензий в стиле "опять все сломали" и около 0 желающих заложиться на такую либу или софтину.
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|1.9, Аноним (-), 22:29, 05/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мезон? "Как эффективно наcpaть сишнику на голову - definitive guide".
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