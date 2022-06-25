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Выпуск p2p-мессенджера Communist 1.4

25.06.2022 09:23

Опубликована версия 1.4 P2P-мессенджера Communist. Исходный код написан на языке программирования С++ и распространяется (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен на библиотеке GTK 4. Поддерживается работа в операционных системах Linux и Windows. Готовые пакеты подготовлены для Arch Linux (AUR) и дистрибутивов на базе десятой платформы Альт Линукс.

Communist - простой P2P-мессенджер, предназначенный для работы как в сети Интернет, так и в локальных сетях различной конфигурации. Для установки связи между пользователями используется сочетание распределённой хэш-таблицы (используется вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punch (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена функциональность STUN-сервера.
  • Добавлена возможность включения собственных словарей для проверки орфографии без изменения исходного кода.
  • Реорганизована система перевода.
  • Переработан внешний вид программы: добавлены темы оформления (по умолчанию доступны две).
  • Добавлена возможность создания собственных тем оформления без изменения исходного кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Вышла первая версия p2p-мессенджера Communist
  3. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Delta Chat 1.22
  5. OpenNews: Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов
  6. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.6
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57404-communist
Ключевые слова: communist, messenger, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Хорошее название. И программа наверняка неплохая. Надо будет потестировать и собрать пакет для mageia linux. Насчет слова коммунист. Представляю как тут будут его обсирать и ерничать. Но сути это не изменит - хорошее и великое слово. За ним будущее.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:17, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлой новости уже поливали его.
     
     
  • 3.34, Ан (??), 11:32, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поливали за интерфейс, который правда убог. Пример хорошего интерфейса мессенджера от нашего же разработчика, например, Vaccum-IM.
     
  • 2.38, Аноним (-), 11:48, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.google.com/search?q=it+will+work+this+time&tbm=isch
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:50, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У коммунистов исторически были некоторые проблемы с "дружественностью к пользователям".

    А так - чем им протокол Tox не понравился? Они вроде вообще явные подписи не используют (это плюс для приваси) а кроме hole punching умеют и TCP-relay на случай если иначе ну совсем никак (всякие прокси, файрфолы и проч). И у них хватило ума в либу оформить так что месенжеров на все вкусы, от консольных для фриков, до мобилочных для хипстеров. Это как-то дружественнее к пользователю - можно найти то что по вкусу именно мне.

     

  • 1.3, Герострат (?), 09:41, 25/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:46, 25/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.14, Герострат (?), 09:54, 25/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.16, Аноним (1), 10:01, 25/06/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 10:26, 25/06/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, Ю.Т. (?), 09:49, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Игра в то, что это игра слов над communication, конечно. ))
    Но остроумно.
    To build communism from source...
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 09:52, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вдруг это не игра слов и сам автор из коммунистов? Напомнил о главном.
     
     
  • 3.49, ProfessorNavigator (ok), 12:12, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор действительно считает себя коммунистом. И это действительно напоминание. Но и игра слов тоже.
     
  • 3.53, Аноним (53), 12:21, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о грибе?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:49, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Официальный месенжер КПРФ?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:53, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Нет. Да и не коммунисты они.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:54, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не, у этих Opportunist и Revisionist.
     
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 10:12, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё Soglashatel. Можно считать, что оно от слова "глашатай", как раз для мессенджера.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 10:18, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё у них #MePutin (калька #MeToo).
     
  • 3.40, Аноним (39), 11:51, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больно громкие названия, им скорее Shesterka подойдет.
     

  • 1.8, Аноним (7), 09:51, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Насчёт GTK4. Зря это гуано взял. Лучше бы какой-нибудь FOX toolkit использовать.
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 09:54, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или сразу текстовый интерфейс.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 11:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Токсеры умнее сделали - засунули мессенжер в либу. Поэтому быает и в текстовом и в графическом и даже в мобилочном виде. А не так что одна программа где все прибито на гвозди.

    К тому же либа является годной основой для чатботов. Все же возможность загнать себе в месенжер всякие анонсы, уведомления и проч - это удобно.

     
     
  • 4.51, ProfessorNavigator (ok), 12:15, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор один. При этом программирование отнюдь не является его основным занятием. И по образованию он тоже далеко не программист. Иными словами, будет время и возможность - всё сделаем. И текстовый интерфейс, и оформление в виде библиотеки.
     
  • 2.35, Ан (??), 11:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FLTK
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:06, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бают, что он кривой и костыльный.
    https://www.linux.org.ru/forum/development/16620722?cid=16620937
     

  • 1.12, Аноним (5), 09:54, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1. Чем эта поделка лучше, чем Jami и решения на основ libtoxcore?
    2. Почему такой безобразный интерфейс (как минимум на скриншотах)? Сочетание такого интерфейса с названием "Коммунист" - это дискредитация коммунистической идеологии, антисоветская деятельность!
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 09:57, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так критикуйте и предлагайте. Автор наверняка уже тут и услышит. А Советская власть верила в то, что человек может перевоспитаться, а прогресс уйдет вперед.
     
     
  • 3.23, Аноним (24), 10:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не первая новость, автор все читал. Выводы не сделал.
     
  • 2.26, Аноним (24), 10:20, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлый раз уже всё это спрашивали. Очевидно это вторая часть второго пункта.
     
  • 2.52, ProfessorNavigator (ok), 12:19, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс изначально планировался минималистичным. Текущие изменения добавлены в основном в силу того, что это можно было сделать при минимальных изменениях в коде. В связи с этим также добавлена возможность создавать свои темы оформления: не нравится дизайн - делайте свой, в readme написано - как.
     

  • 1.19, BrainFucker (ok), 10:10, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название огонь ))
    Я так понимаю, из-за такого шифрования групповые чаты не поддерживаются?
     
     
  • 2.27, Аноним (24), 10:21, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Jami/Tox/etc посылают пламенный салют!
     
  • 2.54, ProfessorNavigator (ok), 12:25, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Групповые чаты будут. Это следующий запланированный этап разработки. Если не вылезут какие-нибудь очередные "детские" болезни. Собственно именно этим автор и занимался в основном после выхода первой версии - устранял выявленные недочёты. Вы можете с этим помочь - тестируйте и пишите отчёты. Или на форуме Альта, или на GitHub/GitFlic, или на почту.
     

  • 1.20, ms is piece of s (?), 10:11, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    свой сервер для хеш-таблицы можно поднять не приседая?
    в токсе это без переписывания кода не сделать, а левым серверам доверия нет
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:50, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве локально она в токсе не храниться?
    Почему, интересно, не организовать подобно торренту: входи через пиры, трекеры, хоть через бутстрап
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:46, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в TOX есть вообще сервера?
    И разве протокол Communist не левый? :)
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в токс нода начальных узлов точно есть
    есть ещё очень хороший консольный токс - toxic
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 12:13, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в токс нода начальных узлов точно есть

    Можно поставить свои, стартуя с них, а после 1го старта оно вообще пользуется для бутстрапа и теми юзерями которых знает. При первом старте надо ж к чему-то конектиться, и если туда юзера на динамике прописать - он через час офлайн уйдет, и тогда чего?

    А так запуститься оно может и даже с соседнего юзера в лан. Чисто локальная конфигурация токса может жить и без конекта в интернет. Похоже они утверждая что это "аналог скайп" и половину идей из старого скайпа взяли.

     
  • 2.45, Аноним (45), 12:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свой сервер для хеш-таблицы можно поднять не приседая?

    D в DHT означает Distributed. И так то это обычно означает что оно из пользователей делается, в чем смысл и состоит: если нет сервера, нельзя его замочить.

     

  • 1.22, Аноним (24), 10:16, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мишаня опять после тонны помоев в комментах - выполненного плана, скроет новость?
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:29, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название выбрано мягко говоря так себе. Да и тема оформления вызывает вопросы. Видимо автор не знаком с теорией цвета и смутно себе представляет, почему не стоит заливать основной фон красным цветом или его оттенками.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если к фону добавить серп и молот желтого цвета? Отлично будет смотреться.
     

  • 1.30, eugener (ok), 10:40, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными

    Не по коммунистически это. Всё открыто должно быть.

     
     
  • 2.42, Аноним (-), 11:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У криптографов так то есть забавное понятие - socialist millionaire protocol.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:10, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор понятия - Яо "Эндрю" Цичжи, коллаборационист "коммунистического" КНР, отказался от гражданства США, где раньше жил и работал, вернулся на тоталитарную родину и продолжает там вкалывать на благо режима. Видимо для некоторых чем тоталитарнее хозяин, тем комфортнее.
     

  • 1.31, Аноним (31), 10:42, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж оно такое вырвиглазное. Наймите дизайнера, на время хотя бы.
     
  • 1.44, Аноним (43), 11:59, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Консольный бы!!!
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:05, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом коммунисты опять скажут, что коммунизм строили неправильно и вообще не коммунизм получился</s>
     

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