Выпуск p2p-мессенджера Communist 1.4

2.32 , Аноним ( 32 ), 10:50, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разве локально она в токсе не храниться?

Почему, интересно, не организовать подобно торренту: входи через пиры, трекеры, хоть через бутстрап

2.36 , Аноним ( 36 ), 11:46, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в TOX есть вообще сервера?

И разве протокол Communist не левый? :)

3.43 , Аноним ( 43 ), 11:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в токс нода начальных узлов точно есть

есть ещё очень хороший консольный токс - toxic

4.50 , Аноним ( - ), 12:13, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в токс нода начальных узлов точно есть Можно поставить свои, стартуя с них, а после 1го старта оно вообще пользуется для бутстрапа и теми юзерями которых знает. При первом старте надо ж к чему-то конектиться, и если туда юзера на динамике прописать - он через час офлайн уйдет, и тогда чего? А так запуститься оно может и даже с соседнего юзера в лан. Чисто локальная конфигурация токса может жить и без конекта в интернет. Похоже они утверждая что это "аналог скайп" и половину идей из старого скайпа взяли.

2.45 , Аноним ( 45 ), 12:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > свой сервер для хеш-таблицы можно поднять не приседая? D в DHT означает Distributed. И так то это обычно означает что оно из пользователей делается, в чем смысл и состоит: если нет сервера, нельзя его замочить.

