Выпуск p2p-мессенджера Communist 1.4

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|1.1, Аноним (1), 09:38, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Хорошее название. И программа наверняка неплохая. Надо будет потестировать и собрать пакет для mageia linux. Насчет слова коммунист. Представляю как тут будут его обсирать и ерничать. Но сути это не изменит - хорошее и великое слово. За ним будущее.
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|3.34, Ан (??), 11:32, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поливали за интерфейс, который правда убог. Пример хорошего интерфейса мессенджера от нашего же разработчика, например, Vaccum-IM.
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|2.39, Аноним (39), 11:50, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У коммунистов исторически были некоторые проблемы с "дружественностью к пользователям".
А так - чем им протокол Tox не понравился? Они вроде вообще явные подписи не используют (это плюс для приваси) а кроме hole punching умеют и TCP-relay на случай если иначе ну совсем никак (всякие прокси, файрфолы и проч). И у них хватило ума в либу оформить так что месенжеров на все вкусы, от консольных для фриков, до мобилочных для хипстеров. Это как-то дружественнее к пользователю - можно найти то что по вкусу именно мне.
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|1.6, Ю.Т. (?), 09:49, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Игра в то, что это игра слов над communication, конечно. ))
Но остроумно.
To build communism from source...
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|2.9, Аноним (1), 09:52, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вдруг это не игра слов и сам автор из коммунистов? Напомнил о главном.
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|1.8, Аноним (7), 09:51, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Насчёт GTK4. Зря это гуано взял. Лучше бы какой-нибудь FOX toolkit использовать.
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|3.41, Аноним (-), 11:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Токсеры умнее сделали - засунули мессенжер в либу. Поэтому быает и в текстовом и в графическом и даже в мобилочном виде. А не так что одна программа где все прибито на гвозди.
К тому же либа является годной основой для чатботов. Все же возможность загнать себе в месенжер всякие анонсы, уведомления и проч - это удобно.
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|4.51, ProfessorNavigator (ok), 12:15, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор один. При этом программирование отнюдь не является его основным занятием. И по образованию он тоже далеко не программист. Иными словами, будет время и возможность - всё сделаем. И текстовый интерфейс, и оформление в виде библиотеки.
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|1.12, Аноним (5), 09:54, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1. Чем эта поделка лучше, чем Jami и решения на основ libtoxcore?
2. Почему такой безобразный интерфейс (как минимум на скриншотах)? Сочетание такого интерфейса с названием "Коммунист" - это дискредитация коммунистической идеологии, антисоветская деятельность!
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|2.15, Аноним (1), 09:57, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так критикуйте и предлагайте. Автор наверняка уже тут и услышит. А Советская власть верила в то, что человек может перевоспитаться, а прогресс уйдет вперед.
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|2.26, Аноним (24), 10:20, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлый раз уже всё это спрашивали. Очевидно это вторая часть второго пункта.
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|2.52, ProfessorNavigator (ok), 12:19, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс изначально планировался минималистичным. Текущие изменения добавлены в основном в силу того, что это можно было сделать при минимальных изменениях в коде. В связи с этим также добавлена возможность создавать свои темы оформления: не нравится дизайн - делайте свой, в readme написано - как.
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|2.54, ProfessorNavigator (ok), 12:25, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Групповые чаты будут. Это следующий запланированный этап разработки. Если не вылезут какие-нибудь очередные "детские" болезни. Собственно именно этим автор и занимался в основном после выхода первой версии - устранял выявленные недочёты. Вы можете с этим помочь - тестируйте и пишите отчёты. Или на форуме Альта, или на GitHub/GitFlic, или на почту.
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|1.20, ms is piece of s (?), 10:11, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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свой сервер для хеш-таблицы можно поднять не приседая?
в токсе это без переписывания кода не сделать, а левым серверам доверия нет
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|2.32, Аноним (32), 10:50, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве локально она в токсе не храниться?
Почему, интересно, не организовать подобно торренту: входи через пиры, трекеры, хоть через бутстрап
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|2.36, Аноним (36), 11:46, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в TOX есть вообще сервера?
И разве протокол Communist не левый? :)
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|3.43, Аноним (43), 11:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в токс нода начальных узлов точно есть
есть ещё очень хороший консольный токс - toxic
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|4.50, Аноним (-), 12:13, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в токс нода начальных узлов точно есть
Можно поставить свои, стартуя с них, а после 1го старта оно вообще пользуется для бутстрапа и теми юзерями которых знает. При первом старте надо ж к чему-то конектиться, и если туда юзера на динамике прописать - он через час офлайн уйдет, и тогда чего?
А так запуститься оно может и даже с соседнего юзера в лан. Чисто локальная конфигурация токса может жить и без конекта в интернет. Похоже они утверждая что это "аналог скайп" и половину идей из старого скайпа взяли.
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|2.45, Аноним (45), 12:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> свой сервер для хеш-таблицы можно поднять не приседая?
D в DHT означает Distributed. И так то это обычно означает что оно из пользователей делается, в чем смысл и состоит: если нет сервера, нельзя его замочить.
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|1.22, Аноним (24), 10:16, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мишаня опять после тонны помоев в комментах - выполненного плана, скроет новость?
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|1.29, Аноним (29), 10:29, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Название выбрано мягко говоря так себе. Да и тема оформления вызывает вопросы. Видимо автор не знаком с теорией цвета и смутно себе представляет, почему не стоит заливать основной фон красным цветом или его оттенками.
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|2.33, Аноним (33), 11:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если к фону добавить серп и молот желтого цвета? Отлично будет смотреться.
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|1.30, eugener (ok), 10:40, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными
Не по коммунистически это. Всё открыто должно быть.
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|2.42, Аноним (-), 11:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У криптографов так то есть забавное понятие - socialist millionaire protocol.
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|3.48, Аноним (48), 12:10, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор понятия - Яо "Эндрю" Цичжи, коллаборационист "коммунистического" КНР, отказался от гражданства США, где раньше жил и работал, вернулся на тоталитарную родину и продолжает там вкалывать на благо режима. Видимо для некоторых чем тоталитарнее хозяин, тем комфортнее.
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|1.46, Аноним (46), 12:05, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом коммунисты опять скажут, что коммунизм строили неправильно и вообще не коммунизм получился</s>
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