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Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3

13.02.2022 10:57

После более года разработки опубликован выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3, поддерживающего участие в чатах и обмен сообщениями с использованием протокола Jabber/XMPP. Программа совместима с различными клиентами и серверами XMPP, ориентирована на обеспечение конфиденциальности переговоров и поддерживает сквозное шифрование с применением XMPP-расширения OMEMO на базе протокола Signal или шифрование при помощи OpenPGP. Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK и распространяется под лицензией GPLv3+.

В новой версии помимо текстовых сообщений реализована поддержка видеовызовов и видеоконференций, позволяющих совершать видеовызовы с привлечением двух и большего числа участников. Видеопотоки шифруются с использованием сквозного шифрования, а трафик направляется напрямую между пользователями в режиме P2P, но в качестве запасного варианта предоставляется и возможность работы через промежуточный сервер.

Расширены средства групповых вызовов - пользователь может инициировать вызов в закрытой группе или пригласить дополнительных участников к уже установленному вызову. Групповые вызовы могут быть организованы в режиме P2P без привлечения дополнительных серверов, кроме XMPP-сервера, координирующего подключение к конференции. Для конференций с большим числом участников для снижения требований к пропускной способности может быть организована работа через централизованный сервер. Обмен ключами для шифрования трафика участников, которые генерируются на стороне клиента, осуществляется через DTLS, после чего данные передаются по шифрованному каналу SRTP. Достоверность ключей аутентифицируется при помощи XMPP-расширения OMEMO.

Для организации соединения используется протокол XMPP и типовые расширения XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP, поддерживающими соответствующие спецификации, например, возможна установка шифрованных видеовызовов с приложениями Conversations и Movim, а также незашифрованных вызовов с приложением Gajim. При отсутствии поддержки видео может быть установлен аудиовызов.

Основные возможности Dino и поддерживаемые XEP-расширения:

  • Многопользовательские чаты с поддержкой приватных групп и публичных каналов (в группах можно общаться только с включёнными в группу людьми на произвольные темы, а в каналах любые пользователи могут общаться только на заданную тему);
  • Использование аватаров;
  • Управление архивом сообщений;
  • Пометка последнего полученного и прочитанного сообщений в чатах;
  • Прикрепление файлов и изображений к сообщениям. Файлы могут передаваться как напрямую от клиента к клиенту, так и с загрузкой на сервер и предоставлением ссылки, по которой другой пользователь сможет загрузить этот файл;
  • Поддержка прямой передачи мультимедийного контента (звук, видео, файлы) между клиентами при помощи протокола Jingle;
  • Поддержка SRV-записей для установки прямого шифрованного соединения с использованием TLS, в дополнение к отправке через XMPP-сервер;
  • Шифрование при помощи OMEMO и OpenPGP;
  • Распространение сообщений по подписке (Publish-Subscribe);
  • Уведомление о состоянии набора сообщения другим пользователем (можно отключить отправку уведомлений о наборе в привязке к чатам или отдельным пользователям);
  • Отложенная доставка сообщений;
  • Ведение закладок на чаты и web-страницы;
  • Уведомление об успешной доставке сообщения;
  • Расширенные средства поиска сообщений и фильтрации вывода в истории переписки;
  • Поддержка работы в одном интерфейсе с несколькими учётными записями, например, для разделения рабочей и личной переписки;
  • Работа в offline-режиме с фактической отправкой написанных сообщений и приёмом накопившихся на сервере сообщений после появления сетевого соединения;
  • Поддержка SOCKS5 для проброса прямых P2P-соединений;
  • Поддержка XML-формата vCard.


  1. Главная ссылка к новости (https://dino.im/blog/2022/02/d...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного XMPP-клиента Profanity 0.8
  3. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 6.0
  4. OpenNews: Выпуск XMPP-клиента Kaidan 0.6.0
  5. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14
  6. OpenNews: XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56689-dino
Ключевые слова: dino, im, xmpp
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Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 11:04, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    IRC лучше и за OTR будущее!
     
  • 1.2, Alex (??), 11:05, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Хорошо, что этот протокол не забыт и не заброшен. Поскольку он позволяет создать свой мессенджер без привязки к какой либо компании торгующей данными своих пользователей.
     
     
  • 2.25, . (?), 12:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Плохо только что в фантазиях опеннетодр04eров.

    > Поскольку он позволяет создать свой мессенджер

    несовместимый, как обычно, ни с каким другим.

    Поправил, не благодари.

    Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников.


      

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников.

    Кроме тебя?

     
  • 3.38, псевдонимус (?), 14:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложи решение проблемы.

    Я раз предлагал.

     
     
  • 4.107, . (?), 19:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предложи решение проблемы.

    Я и предложил - молниями. Нет тут праведников.

     
     
  • 5.125, псевдонимус (?), 19:54, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё ты до бога докапался? Самому слабо? По образу и подобию ведь запилен.
     
  • 3.65, OpenEcho (?), 15:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > несовместимый, как обычно, ни с каким другим.

    Читать лучше до конца, перед тем как выдать brain fart:

    > XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP

     
     
  • 4.106, . (?), 19:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Читать лучше используя голову, а не пихать в нее любое дерьмо с лопаты за обе щеки.
    > XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет

    ровно ниXEPа - потому что никто эту херню не поддерживает и не будет. Поправил, не благодари.

    Очередные васяны изобрели 353й ни с чем несовместимый протокол - ровно о чем тебе и талдычат.
    Нет, от того что у него есть номерок, он не станет ни с чем совместимым все равно.


     
  • 2.29, Аноним (29), 13:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема в открытых протоколах только в том, что их никто не использует.

    Взять тот же XMPP для него написано сотни клиентов, но это все удел каких-то гиков и корпораций.

    Простые люди ставят WatsApp / Telegramm. Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Им настолько неинтересно, что каждые 5-10 лет они мигрируют на новые мессенджеры и никого это не смущает. Ставят 100500 мессенджеров, потому что "все же там" и никого этого тоже не смущает. Так что стенания преувеличены.
     
  • 3.60, VZ (??), 15:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно.
     
     
  • 4.85, псевдонимус (?), 16:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие
    > фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В
    > XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен
    > протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно.

    Во бред ты написал. Как раз аудитории и массагетов и интересно все, что ты перечислил. Вот поиск инфы, а не "скандалы, интриги, расследования" не интересен совсем.

    ЗЫ: тематическим сайтам пока замены нет и не придвидется. Разве что почта.


     
  • 3.108, . (?), 19:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проблема в открытых протоколах только в том

    что они г-но. Поэтому
    > их никто не использует.
    > Взять тот же XMPP

    это всего лишь притянутый за уши к передаче данных xml. Сам по себе совершенно бесполезен и чудовищно неудобен для выбранной цели.

    > для него написано сотни клиентов

    но они могут между собой передать только плэйнтекст и тот нешифрованный. Потому что авторам протокола было некогда думать. И они оставили место для миллиарда несовместимых расширений.

    > Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола

    тебя это удивляет?

     
  • 2.63, FSA (??), 15:16, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хорошо, что этот протокол не забыт и не заброшен. Поскольку он позволяет создать свой мессенджер без привязки к какой либо компании торгующей данными своих пользователей.

    Да за столько лет его толком не реализовали в серверах и клиентах. Только гора XEPов. Позже появился протокол Matrix. Вот его действительно сейчас активно пилят. И есть клиенты под любую систему.

     
     
  • 3.104, Аноним (104), 18:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMPP прекрасно себя чувствует на малинке.

    Для Matrix нужен сервер с 24 ГБ оперативки, либо забанить связь с крупнейшей-но-точно-не-центральной,-мамой-клянусь нодой matrix.org, тем самым отрезав себя от 2/3 сети примерно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:08, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Windows можно как-то запустить?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:19, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Вендузятники туту не нужны.
     
     
  • 3.78, VZ (??), 16:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лунксоиды часто оказываются бывшими виндузятниками, как Вы их называете, и часто этот переход начинается с банального, использования кроссплатформенных программ. Так что тут не нужна классовая ненависть.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:55, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Windows

    Интересно, вы серьёзно добровольно этим пользуетесь?

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоже самое можно задать и про твою ОС)
     
     
  • 4.33, . (?), 13:33, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кто его спрашивал? Кукарекалкам кроме ведроида выбирать не из чего. Это на писе ты можешь быть не такой как все.

     
  • 4.54, Аноним (11), 14:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Тоже самое можно задать и про твою ОС)

    Я имею в виду проблемы конкретной ОС, а ты про что?

     
  • 3.42, псевдонимус (?), 14:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикладные проги прежде всего пишут под вантуз. Вот и все, rебята.

    Есть правда ведроид, Но это мерзотная дырявая помойка. И винда идёт в ту же сторону.

    Выбора особо и нет.

     
     
  • 4.55, Аноним (11), 14:49, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И винда идёт в ту же сторону.

    Смешно. А до этого она где была?

     
     
  • 5.59, псевдонимус (?), 15:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До этого там не было магазина приложений и автообновлений и ей даже можно было пользоваться без перманентного батхерта.
     
  • 3.43, псевдонимус (?), 14:18, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично я в виртуалке пускаю. Семёрку.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:00, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть сборка Pidgin для Windows.
     
  • 2.22, syt (ok), 12:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://github.com/LAGonauta/dino/releases
     
  • 2.115, lockywolf (ok), 19:32, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да (выше ссылка), и даже видео звонки работают.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:13, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Когда то, когда Билайн заблочил для своих клиентов аську, я узнал, что блокировку можно обойти через транспорты даббер клиента. Сначала мне это казалось жутким костылем, но потом я узнал об этом протоколе поподробнее и стал его фанатом. Даже пытался сам писать под него клиент и кое что получалось. Но потом появился скайп и все аськи умерли почти мгновенно. А потом появился дядя жлобс и смартфоны со всякими ватсапами и вайберами, которые настолько кривые по сравнению с жаббером, что аж блевать тянет. Вход с нескольких девайсов? Эта фича была в жаббере уже 100500 лет назад. Но они даже содрать ее не смогли по человечески. Рад, что он все еще жив.
     
     
  • 2.20, . (?), 12:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Вход с нескольких девайсов?

    с сохранением хотя бы видимости end2end шифрования. И подтягиванием истории не с сервера (где она не должна храниться вообще).

    Нет, этой фичи в говняббере нет и не будет. Будет двести несовместимых XEPов (простите за выражение) поддерживаемых нулем клиентов. И тот ноль linoops only, то есть наxep никому кроме твоей тульпы не сдался.

    А что восап использует калечный вариант xmpp (так было проще), хотя и ни с чем несоместимым образом - это не ваша заслуга, это у них программисты были дешевые. Если б только этим и ограничилось...

    Эх, старина Коум, не спасет тебя пожертвование миллиона. Грех твой неискупаем.


     
     
  • 3.116, lockywolf (ok), 19:34, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dino+Conversations умеют OMEMO.

    Но end2end+server history+forward secrecy = выбери любые два.

     

  • 1.7, ИмяХ (?), 11:28, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ещё один мессенджер, который ничем не отличается от сотен других.
     
     
  • 2.15, keydon (ok), 12:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он нормально работает, то он уже лучше всех.

    retroshare - не работает за натом
    riot - в принципе криво работает, часто не приходят сообщения по неизвестной причине, подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии), через предоставляемый jitsy сервер качество видео отвратное, но у jitsy в принципе проблемы с подавлением эха и шума, что делает невозможным использованием на андройдах, да и сам riot на андройдах работает через одно место, неофициальные клиенты либо не умели в видео, либо работали также криво. По-крайней мере так было примерно год назад.
    wire - работал криво, видеозвонки не работали. По-крайней мере так было примерно два года назад.
    С jami тоже были проблемы (уже не помню какие)
    signal давно дискредитировали
    Что там еще осталось?

    По факту ничего приватного и адекватно работающего с видеосвязью нет, периодически раз в два года перепроверяю.
    С аудиосвязью в целом доволен mumble (но под андройд нет шумо и эхоподавление, что ставит крест на использовании без наушников вне помещения).
    Про децентрализацию и не говорю - до нее еще как до китая.

     
     
  • 3.73, OpenEcho (?), 15:26, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии)
    > хотя вроде должно было работать

    Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии, они не дадут использовать свой STUN/TURN

     
     
  • 4.98, keydon (ok), 17:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же
    > Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии,
    > они не дадут использовать свой STUN/TURN

    Шок. С веб-версией у меня тоже не работало (если не ошибаюсь, оно так и шло на дефолтные STUN/TURN сервера).

     
  • 4.99, macfaq (?), 17:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем они это обосновывают?
     
  • 3.117, lockywolf (ok), 19:36, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он работает
     
  • 2.17, . (?), 12:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ещё один мессенджер, который ничем не отличается от сотен других.

    ЧО?! Да тут же уникальные смузи-технологии ! Как ты мог не заметить разницы?!

    (Может ты еще и бананово-клубничный от бананово-мангового не в силах отличить?)

     

  • 1.9, Аноним (11), 11:51, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ураа!
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:52, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите адрес сервера xmpp без регистрации по ымэйлу и в идеале с доставкой истории сообщений из оффлайна
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    404.city
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представляете, какие ресурсы нужны для его поддержки? Поставьте свой. Openfire неплох.
     
     
  • 3.18, . (?), 12:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    banana pi должно вполне хватить.

    А, да... "в связи с газом по 1000 евро" ip адреса теперь стоят e5/month + e500 setup fee...

    Но я могу желающим перепродать по 4.

     
     
  • 4.83, псевдонимус (?), 16:30, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > banana pi должно вполне хватить.
    > А, да... "в связи с газом по 1000 евро" ip адреса теперь
    > стоят e5/month + e500 setup fee...
    > Но я могу желающим перепродать по 4.

    Без видео?

     
     
  • 5.112, . (?), 19:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адреса-то? Без.
    Зачем мне твое видео... четыре евры гони.

    А если ты про помойкоpi - так упомянутое в теме ненужно использует XEP166. Оно не через сервер твою порнуху пересылает, так что тот особо не напряжется. Поддерживается, как обычно, примерно никем.

     
     
  • 6.123, псевдонимус (?), 19:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Адреса-то? Без.
    > Зачем мне твое видео... четыре евры гони.
    > А если ты про помойкоpi - так упомянутое в теме ненужно использует
    > XEP166. Оно не через сервер твою порнуху пересылает, так что тот
    > особо не напряжется. Поддерживается, как обычно, примерно никем.

    У тебя пох какая-то болезненная фиксация на порнухе. Не стоит что-ли? Хочешь, но не можешь?

     
  • 3.19, Ан (??), 12:36, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openfire для дома оверкилл, лучше Prosody.
     
     
  • 4.21, . (?), 12:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сорта того же самого. Вероятно именно потому что обмазываться этим только такие "программисты" и хотят.

     

  • 1.30, Аноним (30), 13:12, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В РФ основная масса пользуется максимально централизованными мессенжерами и сетями.
     
     
  • 2.44, псевдонимус (?), 14:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А неврф конечно все пользуются токсом и диаспорой, да.

    Они опомоились ещё хуже:фэйлпук и Твиттер.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мода на Вацап пришла с запада, как и на Скайп до этого.
    Пора ограничить тлетворное влияние запада.
    Пора законодательно ввести отечественный мессенджер!
     
     
  • 4.61, псевдонимус (?), 15:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Который будет таким же омном, но ещё опаснее, благодаря тому, что местный г-н майор может прийти ктебе, в отличии от американского?

    Мне не нужен.

     
     
  • 5.70, Аноним (70), 15:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все корпорации сотрудничают со всеми государствами. Продолжай прибывать в иллюзиях.
     
     
  • 6.75, псевдонимус (?), 15:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам с собой разговариваешь?
     
  • 4.89, kusb (?), 16:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Telegram
     
     
  • 5.95, псевдонимус (?), 16:54, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Telegram

    Бу-э-э..тьфу.

    Спасибо.

     
     
  • 6.103, kusb (?), 18:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стимулятор моторики ЖКТ...
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:29, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jitsi, старый клиент на Java имел примерно такие же возможности и более вменяемый интерфейс, однако проект скатился в сторону вэбни и богомерзкого WebRTC, старый клиент похожь на заброшенный.
     
  • 1.34, Аноним (34), 13:35, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ведение закладок на чаты и web-страницы;

    А это точно функционал ХМРР-клиента.

     
  • 1.37, Аноним (47), 14:01, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это убийца скайпа? Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
     
     
  • 2.46, псевдонимус (?), 14:27, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет никакого убийцы проплиетарных мессенджеров, если не свалить туда кучу денег. На рекламу и поддержку серверов. Чистый ты-ту-ты можешь даже не рассматривать, это не взлетело и не взлетит.

    Вот если хотя бы универы нескольких стран в это вложились. Но у них труп Скайпа и это позор.

     
     
  • 3.48, Аноним (47), 14:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назовите СПО мессенджеры с поддержкой аудио-виде звонков-сообщений.
     
     
  • 4.62, псевдонимус (?), 15:16, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаббер умеет через костыли.
     
     
  • 5.72, Аноним (70), 15:25, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название клиента, назови его!
     
     
  • 6.76, псевдонимус (?), 15:50, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пси+
     
  • 4.66, FSA (??), 15:19, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Назовите СПО мессенджеры с поддержкой аудио-виде звонков-сообщений.

    Element (element.io)

     
  • 4.92, Аноним (92), 16:50, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пользовался Jitsi, который старый, а не вэбовский, который ещё на java, насчёт... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это убийца скайпа? Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.

    Discord? Такое же проприетарное днище, только качество связи лучше + свистелки


     
     
  • 3.51, Аноним (47), 14:32, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет видео
    Есть Циско джаббер но он проприетарен.
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 17:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет видео

    ЛОЛШТО?!!!!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Discord
    Discord — кроссплатформенная проприетарная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.
    https://discordik.ru/wp-content/uploads/2021/01/est-li-v-diskorde-videosvyaz.j

    > Есть Циско джаббер но он проприетарен.

    Вы, либо из криокамеры вылезайте, клиентов с видеозвонками как грязи, либо прекратите набрасывать так жирно!

     
     
  • 5.109, Аноним (70), 19:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам своим Discord пользуйся школьник
     
  • 5.110, Аноним (70), 19:13, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название джаббер клиента с аудио-видео звонками-сообщениями назови.
     
     
  • 6.114, Аноним (114), 19:32, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Название джаббер клиента с аудио-видео звонками-сообщениями назови.

    Забыл добавить - "Быстро, мля, мне назови!.."

     
  • 6.118, lockywolf (ok), 19:38, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dino+Conversations
     
     
  • 7.122, Аноним (70), 19:50, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Conversations требует регистрации.
     
  • 3.64, псевдонимус (?), 15:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно использует вебртц. Этого достаточно, чтобы не использовать.
     
  • 2.77, Аноним (77), 16:09, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тысячи их. Все примерно на уровне скайпа - глючные и дырявые. Более того, сейчас реализовать простой видео чат на webrtc для личных нужд сможет даже обезьяна за пару рабочих дней.
     
     
  • 3.82, псевдонимус (?), 16:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тысячи их. Все примерно на уровне скайпа - глючные и дырявые. Более
    > того, сейчас реализовать простой видео чат на webrtc для личных нужд
    > сможет даже обезьяна за пару рабочих дней.

    Обезьяна с 64-мя гигами оперативы для полусотни клиентов.

     
     
  • 4.84, Аноним (77), 16:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хера у тебя личные нужды. Если ты вебкам модель, то лучше конечно использовать готовые решения.
     
     
  • 5.87, псевдонимус (?), 16:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если нужна видеоконфа из полусотни человек. В связи с ковидобесием, например.

    >Вэбкам модель

    Вижу ты знаешь толк в извращениях.  Жаль от этого вебертэцэ-дерьмо лучше не становится

     
     
  • 6.96, Аноним (96), 16:59, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам небольшой серет открою, по опыту, основная масса вашей конфы, в полсотни ч... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.100, псевдонимус (?), 17:47, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я может покровы сейчас срываю, но большинство людей не знает слово "опенсорс". Страдать их приучили смартфоны. Просто не понимают, как это когда не глючит, не тормозит и не показывает рекламу.
     
     
  • 8.113, Аноним (113), 19:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но я не об этом Вот вам известно хоть одно опенсорсное решение, чтобы прост... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.121, псевдонимус (?), 19:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Такие мне неизвестны Инфраструктура сама себя не обеспе... текст свёрнут, показать
     
  • 6.101, Аноним (77), 18:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем причина твоего поведения? Ты ведь понимаешь, что пишешь чушь, если ты человек - человеки умеют читать и соотносят прочитанное с написанным ими. Ты бот?
     
     
  • 7.124, псевдонимус (?), 19:53, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уе..вый на тижорнал.
    000
     
  • 2.111, Сцукенберг (?), 19:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.

    так это ж... я вам дал whatsup!

    Если тебе именно перечисленное - пользуйся на здоровье. Благодарить не надо, мы свое и так у тебя возьмем, причем - без спросу. Но, заметь, работает лучше чем ms.

    Вот с "видеоконференция на 50 человек" - это не к нам. Это к zoom (и там получше чем у сцайпа - но... за денежку, ага)

     
     
  • 3.126, псевдонимус (?), 20:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
    > так это ж... я вам дал whatsup!
    > Если тебе именно перечисленное - пользуйся на здоровье. Благодарить не надо, мы
    > свое и так у тебя возьмем, причем - без спросу. Но,
    > заметь, работает лучше чем ms.
    > Вот с "видеоконференция на 50 человек" - это не к нам. Это
    > к zoom (и там получше чем у сцайпа - но... за
    > денежку, ага)

    Не дал, а сп..ил и продал.

    Скайп естественно работал лучше


    Аська работала лучше.

    И ты не сахарная гора, а куча дерьма, придумать что-то полезное в принципе не способная.


     

  • 1.40, Аноним (40), 14:09, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дино — в переводе на русский — «страшный». Зашёл в новость проверить так ли это. Разработчики не обманули.
     
     
  • 2.50, Аноним (47), 14:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого с латыни, английского, францухкого?
     
  • 2.57, Аноним (-), 14:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец! Комплексуй дальше!
     
     
  • 3.74, Аноним (70), 15:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комплексуем комплексно.
     
  • 2.79, Аноним (77), 16:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    trans -t ru dino
    дино, динозавр

    у тебя гуглтранслейт китайский

     
  • 2.93, kusb (?), 16:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно. Понравился интерфейс. Не нравится во многом огромное расстояние между виджетами и прочая фигня с пустыми пространствами, деланием планшета из пк, но на интерфейсы созданные из GTK временами радуюсь.
     

  • 1.90, kusb (?), 16:49, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в чём проблема сделать мессенжер? Он просто текст передаёт и всякие ресурсы. Кодированием видео занимается не он, а всякие библиотеки. Что там сложного?
    До кучи можно грамотно обмазать вебом так, чтобы достаточно было ссылки для разговора без какого-либо браузера. P2P конечно.
     
     
  • 2.119, kusb (?), 19:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучно. Просто скучно. Кем нужно быть, чтобы заниматься такой ерундой.
     

  • 1.120, Степан (?), 19:46, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект русский что-ли? Одни свинные кацапские хари
     

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