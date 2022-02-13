Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3

2.25 , . ( ? ), 12:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Плохо только что в фантазиях опеннетодр04eров. > Поскольку он позволяет создать свой мессенджер несовместимый, как обычно, ни с каким другим. Поправил, не благодари. Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников.



3.27 , Аноним ( 27 ), 12:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников. Кроме тебя?

3.38 , псевдонимус ( ? ), 14:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предложи решение проблемы. Я раз предлагал.

4.107 , . ( ? ), 19:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Предложи решение проблемы. Я и предложил - молниями. Нет тут праведников. 5.125 , псевдонимус ( ? ), 19:54, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чё ты до бога докапался? Самому слабо? По образу и подобию ведь запилен.

3.65 , OpenEcho ( ? ), 15:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > несовместимый, как обычно, ни с каким другим. Читать лучше до конца, перед тем как выдать brain fart: > XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP 4.106 , . ( ? ), 19:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Читать лучше используя голову, а не пихать в нее любое дерьмо с лопаты за обе щеки.

> XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет ровно ниXEPа - потому что никто эту херню не поддерживает и не будет. Поправил, не благодари. Очередные васяны изобрели 353й ни с чем несовместимый протокол - ровно о чем тебе и талдычат.

Нет, от того что у него есть номерок, он не станет ни с чем совместимым все равно.

2.29 , Аноним ( 29 ), 13:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Проблема в открытых протоколах только в том, что их никто не использует. Взять тот же XMPP для него написано сотни клиентов, но это все удел каких-то гиков и корпораций. Простые люди ставят WatsApp / Telegramm. Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Им настолько неинтересно, что каждые 5-10 лет они мигрируют на новые мессенджеры и никого это не смущает. Ставят 100500 мессенджеров, потому что "все же там" и никого этого тоже не смущает. Так что стенания преувеличены.

3.60 , VZ ( ?? ), 15:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно.

4.85 , псевдонимус ( ? ), 16:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие

> фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В

> XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен

> протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно. Во бред ты написал. Как раз аудитории и массагетов и интересно все, что ты перечислил. Вот поиск инфы, а не "скандалы, интриги, расследования" не интересен совсем. ЗЫ: тематическим сайтам пока замены нет и не придвидется. Разве что почта.

3.108 , . ( ? ), 19:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Проблема в открытых протоколах только в том что они г-но. Поэтому

> их никто не использует.

> Взять тот же XMPP это всего лишь притянутый за уши к передаче данных xml. Сам по себе совершенно бесполезен и чудовищно неудобен для выбранной цели. > для него написано сотни клиентов но они могут между собой передать только плэйнтекст и тот нешифрованный. Потому что авторам протокола было некогда думать. И они оставили место для миллиарда несовместимых расширений. > Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола тебя это удивляет? 2.63 , FSA ( ?? ), 15:16, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Хорошо, что этот протокол не забыт и не заброшен. Поскольку он позволяет создать свой мессенджер без привязки к какой либо компании торгующей данными своих пользователей. Да за столько лет его толком не реализовали в серверах и клиентах. Только гора XEPов. Позже появился протокол Matrix. Вот его действительно сейчас активно пилят. И есть клиенты под любую систему.

3.104 , Аноним ( 104 ), 18:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XMPP прекрасно себя чувствует на малинке. Для Matrix нужен сервер с 24 ГБ оперативки, либо забанить связь с крупнейшей-но-точно-не-центральной,-мамой-клянусь нодой matrix.org, тем самым отрезав себя от 2/3 сети примерно.

