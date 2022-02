Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3

2.15 , keydon ( ok ), 12:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если он нормально работает, то он уже лучше всех. retroshare - не работает за натом

riot - в принципе криво работает, часто не приходят сообщения по неизвестной причине, подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии), через предоставляемый jitsy сервер качество видео отвратное, но у jitsy в принципе проблемы с подавлением эха и шума, что делает невозможным использованием на андройдах, да и сам riot на андройдах работает через одно место, неофициальные клиенты либо не умели в видео, либо работали также криво. По-крайней мере так было примерно год назад.

wire - работал криво, видеозвонки не работали. По-крайней мере так было примерно два года назад.

С jami тоже были проблемы (уже не помню какие)

signal давно дискредитировали

Что там еще осталось? По факту ничего приватного и адекватно работающего с видеосвязью нет, периодически раз в два года перепроверяю.

С аудиосвязью в целом доволен mumble (но под андройд нет шумо и эхоподавление, что ставит крест на использовании без наушников вне помещения).

Про децентрализацию и не говорю - до нее еще как до китая.

3.73 , OpenEcho ( ? ), 15:26, 13/02/2022
> подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии)

> хотя вроде должно было работать Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии, они не дадут использовать свой STUN/TURN

4.98 , keydon ( ok ), 17:08, 13/02/2022
> Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же

> Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии,

> они не дадут использовать свой STUN/TURN Шок. С веб-версией у меня тоже не работало (если не ошибаюсь, оно так и шло на дефолтные STUN/TURN сервера).

4.99 , macfaq ( ? ), 17:29, 13/02/2022
Чем они это обосновывают?

3.117 , lockywolf ( ok ), 19:36, 13/02/2022
Он работает

2.17 , . ( ? ), 12:28, 13/02/2022
> Ещё один мессенджер, который ничем не отличается от сотен других. ЧО?! Да тут же уникальные смузи-технологии ! Как ты мог не заметить разницы?! (Может ты еще и бананово-клубничный от бананово-мангового не в силах отличить?)