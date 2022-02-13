Выпуск коммуникационного клиента Dino 0.3

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|1.2, Alex (??), 11:05, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Хорошо, что этот протокол не забыт и не заброшен. Поскольку он позволяет создать свой мессенджер без привязки к какой либо компании торгующей данными своих пользователей.
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|2.25, . (?), 12:41, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Плохо только что в фантазиях опеннетодр04eров.
> Поскольку он позволяет создать свой мессенджер
несовместимый, как обычно, ни с каким другим.
Поправил, не благодари.
Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников.
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|3.27, Аноним (27), 12:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Херачь, г-ди, молниями по площадям. Нет тут праведников.
Кроме тебя?
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|4.107, . (?), 19:03, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предложи решение проблемы.
Я и предложил - молниями. Нет тут праведников.
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|3.65, OpenEcho (?), 15:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> несовместимый, как обычно, ни с каким другим.
Читать лучше до конца, перед тем как выдать brain fart:
> XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет совершать вызовы между Dino и любыми другими клиентами XMPP
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|4.106, . (?), 19:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Читать лучше используя голову, а не пихать в нее любое дерьмо с лопаты за обе щеки.
> XMPP (XEP-0353, XEP-0167), что позволяет
ровно ниXEPа - потому что никто эту херню не поддерживает и не будет. Поправил, не благодари.
Очередные васяны изобрели 353й ни с чем несовместимый протокол - ровно о чем тебе и талдычат.
Нет, от того что у него есть номерок, он не станет ни с чем совместимым все равно.
|
|2.29, Аноним (29), 13:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема в открытых протоколах только в том, что их никто не использует.
Взять тот же XMPP для него написано сотни клиентов, но это все удел каких-то гиков и корпораций.
Простые люди ставят WatsApp / Telegramm. Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола
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|3.31, Аноним (31), 13:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Им настолько неинтересно, что каждые 5-10 лет они мигрируют на новые мессенджеры и никого это не смущает. Ставят 100500 мессенджеров, потому что "все же там" и никого этого тоже не смущает. Так что стенания преувеличены.
|
|3.60, VZ (??), 15:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно.
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|4.85, псевдонимус (?), 16:35, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мессенджеры вернули ту аудиторию соцсетей, которым совершенно неинтересно смотреть чужие
> фоточки, образ жизни, ЧСВ. Им нужны общение, каналы новостей, автоматизация. В
> XMPP нет каких-то интересных тематических каналов. Для простых людей не важен
> протокол, когда требуется охват аудиторией. Параллельно можно пользоваться чем угодно.
Во бред ты написал. Как раз аудитории и массагетов и интересно все, что ты перечислил. Вот поиск инфы, а не "скандалы, интриги, расследования" не интересен совсем.
ЗЫ: тематическим сайтам пока замены нет и не придвидется. Разве что почта.
|
|3.108, . (?), 19:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проблема в открытых протоколах только в том
что они г-но. Поэтому
> их никто не использует.
> Взять тот же XMPP
это всего лишь притянутый за уши к передаче данных xml. Сам по себе совершенно бесполезен и чудовищно неудобен для выбранной цели.
> для него написано сотни клиентов
но они могут между собой передать только плэйнтекст и тот нешифрованный. Потому что авторам протокола было некогда думать. И они оставили место для миллиарда несовместимых расширений.
> Никому не интересно заниматься установкой и поиском лучшего клиента ради протокола
тебя это удивляет?
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|2.63, FSA (??), 15:16, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хорошо, что этот протокол не забыт и не заброшен. Поскольку он позволяет создать свой мессенджер без привязки к какой либо компании торгующей данными своих пользователей.
Да за столько лет его толком не реализовали в серверах и клиентах. Только гора XEPов. Позже появился протокол Matrix. Вот его действительно сейчас активно пилят. И есть клиенты под любую систему.
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|3.104, Аноним (104), 18:56, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XMPP прекрасно себя чувствует на малинке.
Для Matrix нужен сервер с 24 ГБ оперативки, либо забанить связь с крупнейшей-но-точно-не-центральной,-мамой-клянусь нодой matrix.org, тем самым отрезав себя от 2/3 сети примерно.
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|3.78, VZ (??), 16:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лунксоиды часто оказываются бывшими виндузятниками, как Вы их называете, и часто этот переход начинается с банального, использования кроссплатформенных программ. Так что тут не нужна классовая ненависть.
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|2.11, Аноним (11), 11:55, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Windows
Интересно, вы серьёзно добровольно этим пользуетесь?
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|4.33, . (?), 13:33, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А кто его спрашивал? Кукарекалкам кроме ведроида выбирать не из чего. Это на писе ты можешь быть не такой как все.
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|4.54, Аноним (11), 14:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Тоже самое можно задать и про твою ОС)
Я имею в виду проблемы конкретной ОС, а ты про что?
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|3.42, псевдонимус (?), 14:17, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикладные проги прежде всего пишут под вантуз. Вот и все, rебята.
Есть правда ведроид, Но это мерзотная дырявая помойка. И винда идёт в ту же сторону.
Выбора особо и нет.
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|4.55, Аноним (11), 14:49, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И винда идёт в ту же сторону.
Смешно. А до этого она где была?
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|5.59, псевдонимус (?), 15:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До этого там не было магазина приложений и автообновлений и ей даже можно было пользоваться без перманентного батхерта.
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|1.5, Аноним (5), 11:13, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Когда то, когда Билайн заблочил для своих клиентов аську, я узнал, что блокировку можно обойти через транспорты даббер клиента. Сначала мне это казалось жутким костылем, но потом я узнал об этом протоколе поподробнее и стал его фанатом. Даже пытался сам писать под него клиент и кое что получалось. Но потом появился скайп и все аськи умерли почти мгновенно. А потом появился дядя жлобс и смартфоны со всякими ватсапами и вайберами, которые настолько кривые по сравнению с жаббером, что аж блевать тянет. Вход с нескольких девайсов? Эта фича была в жаббере уже 100500 лет назад. Но они даже содрать ее не смогли по человечески. Рад, что он все еще жив.
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|2.20, . (?), 12:37, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вход с нескольких девайсов?
с сохранением хотя бы видимости end2end шифрования. И подтягиванием истории не с сервера (где она не должна храниться вообще).
Нет, этой фичи в говняббере нет и не будет. Будет двести несовместимых XEPов (простите за выражение) поддерживаемых нулем клиентов. И тот ноль linoops only, то есть наxep никому кроме твоей тульпы не сдался.
А что восап использует калечный вариант xmpp (так было проще), хотя и ни с чем несоместимым образом - это не ваша заслуга, это у них программисты были дешевые. Если б только этим и ограничилось...
Эх, старина Коум, не спасет тебя пожертвование миллиона. Грех твой неискупаем.
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|3.116, lockywolf (ok), 19:34, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Dino+Conversations умеют OMEMO.
Но end2end+server history+forward secrecy = выбери любые два.
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|1.7, ИмяХ (?), 11:28, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ещё один мессенджер, который ничем не отличается от сотен других.
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|2.15, keydon (ok), 12:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если он нормально работает, то он уже лучше всех.
retroshare - не работает за натом
riot - в принципе криво работает, часто не приходят сообщения по неизвестной причине, подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии), через предоставляемый jitsy сервер качество видео отвратное, но у jitsy в принципе проблемы с подавлением эха и шума, что делает невозможным использованием на андройдах, да и сам riot на андройдах работает через одно место, неофициальные клиенты либо не умели в видео, либо работали также криво. По-крайней мере так было примерно год назад.
wire - работал криво, видеозвонки не работали. По-крайней мере так было примерно два года назад.
С jami тоже были проблемы (уже не помню какие)
signal давно дискредитировали
Что там еще осталось?
По факту ничего приватного и адекватно работающего с видеосвязью нет, периодически раз в два года перепроверяю.
С аудиосвязью в целом доволен mumble (но под андройд нет шумо и эхоподавление, что ставит крест на использовании без наушников вне помещения).
Про децентрализацию и не говорю - до нее еще как до китая.
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|3.73, OpenEcho (?), 15:26, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> подключить свой signal/turn сервер не получилось (хотя вроде должно было работать, вероятно баг именно проверяемой на тот момент версии)
> хотя вроде должно было работать
Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии, они не дадут использовать свой STUN/TURN
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|4.98, keydon (ok), 17:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, не должно, в принципе, т.к. Вектор (он же Риот, он же
> Елемент) прямо и открыто об этом говорили, что в мобильной версии,
> они не дадут использовать свой STUN/TURN
Шок. С веб-версией у меня тоже не работало (если не ошибаюсь, оно так и шло на дефолтные STUN/TURN сервера).
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|2.17, . (?), 12:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ещё один мессенджер, который ничем не отличается от сотен других.
ЧО?! Да тут же уникальные смузи-технологии ! Как ты мог не заметить разницы?!
(Может ты еще и бананово-клубничный от бананово-мангового не в силах отличить?)
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|1.10, Аноним (10), 11:52, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подскажите адрес сервера xmpp без регистрации по ымэйлу и в идеале с доставкой истории сообщений из оффлайна
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|2.14, Аноним (13), 12:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представляете, какие ресурсы нужны для его поддержки? Поставьте свой. Openfire неплох.
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|3.18, . (?), 12:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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banana pi должно вполне хватить.
А, да... "в связи с газом по 1000 евро" ip адреса теперь стоят e5/month + e500 setup fee...
Но я могу желающим перепродать по 4.
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|4.83, псевдонимус (?), 16:30, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> banana pi должно вполне хватить.
> А, да... "в связи с газом по 1000 евро" ip адреса теперь
> стоят e5/month + e500 setup fee...
> Но я могу желающим перепродать по 4.
Без видео?
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|5.112, . (?), 19:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адреса-то? Без.
Зачем мне твое видео... четыре евры гони.
А если ты про помойкоpi - так упомянутое в теме ненужно использует XEP166. Оно не через сервер твою порнуху пересылает, так что тот особо не напряжется. Поддерживается, как обычно, примерно никем.
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|6.123, псевдонимус (?), 19:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Адреса-то? Без.
> Зачем мне твое видео... четыре евры гони.
> А если ты про помойкоpi - так упомянутое в теме ненужно использует
> XEP166. Оно не через сервер твою порнуху пересылает, так что тот
> особо не напряжется. Поддерживается, как обычно, примерно никем.
У тебя пох какая-то болезненная фиксация на порнухе. Не стоит что-ли? Хочешь, но не можешь?
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|4.21, . (?), 12:39, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сорта того же самого. Вероятно именно потому что обмазываться этим только такие "программисты" и хотят.
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|1.30, Аноним (30), 13:12, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В РФ основная масса пользуется максимально централизованными мессенжерами и сетями.
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|2.44, псевдонимус (?), 14:22, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А неврф конечно все пользуются токсом и диаспорой, да.
Они опомоились ещё хуже:фэйлпук и Твиттер.
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|3.47, Аноним (47), 14:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мода на Вацап пришла с запада, как и на Скайп до этого.
Пора ограничить тлетворное влияние запада.
Пора законодательно ввести отечественный мессенджер!
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|4.61, псевдонимус (?), 15:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Который будет таким же омном, но ещё опаснее, благодаря тому, что местный г-н майор может прийти ктебе, в отличии от американского?
Мне не нужен.
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|5.70, Аноним (70), 15:24, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все корпорации сотрудничают со всеми государствами. Продолжай прибывать в иллюзиях.
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|1.32, Аноним (32), 13:29, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Jitsi, старый клиент на Java имел примерно такие же возможности и более вменяемый интерфейс, однако проект скатился в сторону вэбни и богомерзкого WebRTC, старый клиент похожь на заброшенный.
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|1.34, Аноним (34), 13:35, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Ведение закладок на чаты и web-страницы;
А это точно функционал ХМРР-клиента.
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|1.37, Аноним (47), 14:01, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это убийца скайпа? Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
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|2.46, псевдонимус (?), 14:27, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет никакого убийцы проплиетарных мессенджеров, если не свалить туда кучу денег. На рекламу и поддержку серверов. Чистый ты-ту-ты можешь даже не рассматривать, это не взлетело и не взлетит.
Вот если хотя бы универы нескольких стран в это вложились. Но у них труп Скайпа и это позор.
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|3.48, Аноним (47), 14:29, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Назовите СПО мессенджеры с поддержкой аудио-виде звонков-сообщений.
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|4.66, FSA (??), 15:19, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Назовите СПО мессенджеры с поддержкой аудио-виде звонков-сообщений.
Element (element.io)
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|4.92, Аноним (92), 16:50, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я пользовался Jitsi, который старый, а не вэбовский, который ещё на java, насчёт... большой текст свёрнут, показать
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|2.49, Аноним (49), 14:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это убийца скайпа? Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
Discord? Такое же проприетарное днище, только качество связи лучше + свистелки
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|5.110, Аноним (70), 19:13, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Название джаббер клиента с аудио-видео звонками-сообщениями назови.
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|6.114, Аноним (114), 19:32, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Название джаббер клиента с аудио-видео звонками-сообщениями назови.
Забыл добавить - "Быстро, мля, мне назови!.."
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|2.77, Аноним (77), 16:09, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тысячи их. Все примерно на уровне скайпа - глючные и дырявые. Более того, сейчас реализовать простой видео чат на webrtc для личных нужд сможет даже обезьяна за пару рабочих дней.
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|3.82, псевдонимус (?), 16:28, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тысячи их. Все примерно на уровне скайпа - глючные и дырявые. Более
> того, сейчас реализовать простой видео чат на webrtc для личных нужд
> сможет даже обезьяна за пару рабочих дней.
Обезьяна с 64-мя гигами оперативы для полусотни клиентов.
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|4.84, Аноним (77), 16:31, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хера у тебя личные нужды. Если ты вебкам модель, то лучше конечно использовать готовые решения.
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|5.87, псевдонимус (?), 16:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если нужна видеоконфа из полусотни человек. В связи с ковидобесием, например.
>Вэбкам модель
Вижу ты знаешь толк в извращениях. Жаль от этого вебертэцэ-дерьмо лучше не становится
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|6.96, Аноним (96), 16:59, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я вам небольшой серет открою, по опыту, основная масса вашей конфы, в полсотни ч... большой текст свёрнут, показать
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|7.100, псевдонимус (?), 17:47, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я может покровы сейчас срываю, но большинство людей не знает слово "опенсорс". Страдать их приучили смартфоны. Просто не понимают, как это когда не глючит, не тормозит и не показывает рекламу.
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|6.101, Аноним (77), 18:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем причина твоего поведения? Ты ведь понимаешь, что пишешь чушь, если ты человек - человеки умеют читать и соотносят прочитанное с написанным ими. Ты бот?
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|2.111, Сцукенберг (?), 19:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
так это ж... я вам дал whatsup!
Если тебе именно перечисленное - пользуйся на здоровье. Благодарить не надо, мы свое и так у тебя возьмем, причем - без спросу. Но, заметь, работает лучше чем ms.
Вот с "видеоконференция на 50 человек" - это не к нам. Это к zoom (и там получше чем у сцайпа - но... за денежку, ага)
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|3.126, псевдонимус (?), 20:05, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Какие есть аналоги скайпа? Виде аудио сообщения, звонки.
> так это ж... я вам дал whatsup!
> Если тебе именно перечисленное - пользуйся на здоровье. Благодарить не надо, мы
> свое и так у тебя возьмем, причем - без спросу. Но,
> заметь, работает лучше чем ms.
> Вот с "видеоконференция на 50 человек" - это не к нам. Это
> к zoom (и там получше чем у сцайпа - но... за
> денежку, ага)
Не дал, а сп..ил и продал.
Скайп естественно работал лучше
Аська работала лучше.
И ты не сахарная гора, а куча дерьма, придумать что-то полезное в принципе не способная.
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|1.40, Аноним (40), 14:09, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дино — в переводе на русский — «страшный». Зашёл в новость проверить так ли это. Разработчики не обманули.
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|2.93, kusb (?), 16:51, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно. Понравился интерфейс. Не нравится во многом огромное расстояние между виджетами и прочая фигня с пустыми пространствами, деланием планшета из пк, но на интерфейсы созданные из GTK временами радуюсь.
|
|1.90, kusb (?), 16:49, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А в чём проблема сделать мессенжер? Он просто текст передаёт и всякие ресурсы. Кодированием видео занимается не он, а всякие библиотеки. Что там сложного?
До кучи можно грамотно обмазать вебом так, чтобы достаточно было ссылки для разговора без какого-либо браузера. P2P конечно.
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|2.119, kusb (?), 19:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скучно. Просто скучно. Кем нужно быть, чтобы заниматься такой ерундой.
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