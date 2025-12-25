Во Франции прошло награждение лучших проектов открытой науки 2025 года

В Университете Париж-Сакле прошла церемония вручения премии Open Science Awards, присуждаемой во Франции за достижения в области открытой науки. Министерство высшего образования и исследований Франции вручило награды в трёх категориях: свободное программное обеспечение, открытые данные и диссертации, демонстрирующие принципы открытой науки. Всего было отмечено 8 лауреатов среди открытых данных, 3 проекта свободного ПО и 8 диссертаций. Каждый проект-лауреат получил премию в 5000 евро, а лауреаты в категории диссертаций - 2500 евро и памятный приз. Победители в категории "Открытое ПО": GNU MPFR (Multiple Precision Floating-Point Reliable) - библиотека, реализующая арифметику с плавающей запятой произвольной точности с корректным округлением, основываясь на стандарте IEEE 754. Код распространяется под лицензией LGPLv3.

HyperSpy - Python-библиотека для анализа и визуализации сложных многомерных данных в материаловедении. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Qumin (QUantitative Modelling of INflection) - пакет для моделирования морфологии языков, позволяющий лингвистам анализировать закономерности склонения и спряжения слов в различных языках. Проект получил приз в категории "Наука и техника" за количественное моделирование флективной морфологии языков. Код распространяется под лицензией GPLv3.

SMASH (Spatially distributed Modeling and ASsimilation for Hydrology) - библиотека численного моделирования гидрологических явлений. Проект сочетает концептуальные, физические подходы и методы искусственного интеллекта, позволяя применять его к сложным многобассейновым системам. Проект получил приз "Выбор жюри". Код распространяется под лицензией GPLv3.

NeuRon Virtualizer - Python-фреймворк для моделирование нервной системы. Моделирует электрическое поведение периферических нервов, позволяя интерактивно исследовать их реакцию на различные электрические стимулы. Проект награждён в категории "Документация". Код распространяется под лицензией CeCILL-C. Победители в категории "Открытые данные": Corpus les Vocaux - набор голосовых сообщений на французском языке, представляющий спонтанную неконтролируемую устную речь.

Subwork - база данных с информацией о структуре, географии и социальных характеристиках работников во Франции, способствующая социальным исследованиям на стыке социологии, географии и урбанистики.

e-NDP - обновляет знания о Нотр-Дам-де-Пари через цифровое издание 26 средневековых регистров. Приложение использует распознавание рукописного текста (HTR) и предоставляет доступ ко всем произведённым ресурсам с подробной документацией.

Panel de Caen - данные социалогического проекта, с 1995 года отслеживавшего жизненные траектории и эволюцию социальных связей 87 людей.

ArchiMed - платформа, предоставляющая для исследовательских проектов медицинские изображения из более чем 100 университетских больничных центров. Соответствует требованиям к работе с особо конфиденциальными персональными данными.

Seatizen - собирает и предоставляет данные об изображениях коралловых экосистем для мониторинга биоразнообразия.

Rivages normands - собирает данные о подземных водах прибрежных зон, дополненные моделями водных рисков. Данные поддерживают исследования системы Земли, биоразнообразия и климатических эффектов, помогая местным властям принимать решения. Победители в категории "Диссертации": В области цифровой археологии победителем признана диссертация о рационализации цифровых практик в археологии на примере раскопок Бибракта (Университет Бургундии - Франш-Конте, 2023). В работе исследован переход к цифровой и открытой археологии на основе свободного ПО, производящего прозрачные, структурированные данные в открытых форматах.

В области социальной психологии победила работа о реакциях на нарушения гендерных норм подростков с использованием мультипарадигмального подхода (Парижский университет Сите, 2024).

В области урбанистика победило исследование потенциала местных планов урбанизма для интеграции управления ливневыми водами на примере метрополии Нанта (Технологический университет Компьеня, 2024).



