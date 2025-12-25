The OpenNET Project / Index page

Во Франции прошло награждение лучших проектов открытой науки 2025 года

25.12.2025 00:06

В Университете Париж-Сакле прошла церемония вручения премии Open Science Awards, присуждаемой во Франции за достижения в области открытой науки. Министерство высшего образования и исследований Франции вручило награды в трёх категориях: свободное программное обеспечение, открытые данные и диссертации, демонстрирующие принципы открытой науки. Всего было отмечено 8 лауреатов среди открытых данных, 3 проекта свободного ПО и 8 диссертаций. Каждый проект-лауреат получил премию в 5000 евро, а лауреаты в категории диссертаций - 2500 евро и памятный приз.

Победители в категории "Открытое ПО":

  • GNU MPFR (Multiple Precision Floating-Point Reliable) - библиотека, реализующая арифметику с плавающей запятой произвольной точности с корректным округлением, основываясь на стандарте IEEE 754. Код распространяется под лицензией LGPLv3.
  • HyperSpy - Python-библиотека для анализа и визуализации сложных многомерных данных в материаловедении. Код распространяется под лицензией GPLv3.
  • Qumin (QUantitative Modelling of INflection) - пакет для моделирования морфологии языков, позволяющий лингвистам анализировать закономерности склонения и спряжения слов в различных языках. Проект получил приз в категории "Наука и техника" за количественное моделирование флективной морфологии языков. Код распространяется под лицензией GPLv3.
  • SMASH (Spatially distributed Modeling and ASsimilation for Hydrology) - библиотека численного моделирования гидрологических явлений. Проект сочетает концептуальные, физические подходы и методы искусственного интеллекта, позволяя применять его к сложным многобассейновым системам. Проект получил приз "Выбор жюри". Код распространяется под лицензией GPLv3.
  • NeuRon Virtualizer - Python-фреймворк для моделирование нервной системы. Моделирует электрическое поведение периферических нервов, позволяя интерактивно исследовать их реакцию на различные электрические стимулы. Проект награждён в категории "Документация". Код распространяется под лицензией CeCILL-C.

Победители в категории "Открытые данные":

  • Corpus les Vocaux - набор голосовых сообщений на французском языке, представляющий спонтанную неконтролируемую устную речь.
  • Subwork - база данных с информацией о структуре, географии и социальных характеристиках работников во Франции, способствующая социальным исследованиям на стыке социологии, географии и урбанистики.
  • e-NDP - обновляет знания о Нотр-Дам-де-Пари через цифровое издание 26 средневековых регистров. Приложение использует распознавание рукописного текста (HTR) и предоставляет доступ ко всем произведённым ресурсам с подробной документацией.
  • Panel de Caen - данные социалогического проекта, с 1995 года отслеживавшего жизненные траектории и эволюцию социальных связей 87 людей.
  • ArchiMed - платформа, предоставляющая для исследовательских проектов медицинские изображения из более чем 100 университетских больничных центров. Соответствует требованиям к работе с особо конфиденциальными персональными данными.
  • Seatizen - собирает и предоставляет данные об изображениях коралловых экосистем для мониторинга биоразнообразия.
  • Rivages normands - собирает данные о подземных водах прибрежных зон, дополненные моделями водных рисков. Данные поддерживают исследования системы Земли, биоразнообразия и климатических эффектов, помогая местным властям принимать решения.

Победители в категории "Диссертации":

  • В области цифровой археологии победителем признана диссертация о рационализации цифровых практик в археологии на примере раскопок Бибракта (Университет Бургундии - Франш-Конте, 2023). В работе исследован переход к цифровой и открытой археологии на основе свободного ПО, производящего прозрачные, структурированные данные в открытых форматах.
  • В области социальной психологии победила работа о реакциях на нарушения гендерных норм подростков с использованием мультипарадигмального подхода (Парижский университет Сите, 2024).
  • В области урбанистика победило исследование потенциала местных планов урбанизма для интеграции управления ливневыми водами на примере метрополии Нанта (Технологический университет Компьеня, 2024).


Автор новости: User097
Лицензия: CC BY 3.0
  • 1.1, Bottle (?), 00:13, 25/12/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, у нас есть похожие премии?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:27, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Были у Роснано. Только премии в 10 раз больше и всё за закрытыми дверями.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:26, 25/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    У них и в нейросетках большой прогресс (Mistral AI):
    https://opennet.ru/63286-mistral
     
  • 1.3, Ilnarildarovuch (?), 00:35, 25/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ого, почти везде GNU Proprietary license
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:53, 25/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    А где общеупотребительные проекты? Гном, веснот, рисоваська?
     
     
  • 2.6, ветеринар по насесту (?), 01:48, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рисоваська ещё жива? Я думал, канула эпоха. Линукс-газета, эхх...
     
