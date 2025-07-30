В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.4

Компания Collabora объявила о реализации в Vulkan-драйвере PanVK поддержки графического API Vulkan 1.4 для устройств с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Изменения включены в кодовую базу Mesa и будут предложены пользователям в выпуске Mesa 25.2, находящемся на стадии кандидата в релизы. В текущем стабильном выпуске Mesa 25.1 в PanVK поддерживается лишь версия Vulkan 1.2.

Из планов по дальнейшему развитию драйвера PanVK упоминается сертификация поддержки Vulkan 1.4 в консорциуме Khronos, проведение оптимизации производительности DDK при выполнении типовых задач, улучшение совместимости с существующими приложениями и реализация поддержки дополнительных расширений Vulkan. Отдельно отмечается намерение повысить производительность для старых поколений GPU Mali, таких как Bifrost (V6 и V7), и обеспечить поддержку Vulkan для первых поколений GPU семейства Valhall (V9).



