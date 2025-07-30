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В драйвер PanVK добавлена поддержка Vulkan 1.4

30.07.2025 08:14

Компания Collabora объявила о реализации в Vulkan-драйвере PanVK поддержки графического API Vulkan 1.4 для устройств с GPU ARM на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310. Изменения включены в кодовую базу Mesa и будут предложены пользователям в выпуске Mesa 25.2, находящемся на стадии кандидата в релизы. В текущем стабильном выпуске Mesa 25.1 в PanVK поддерживается лишь версия Vulkan 1.2.

Из планов по дальнейшему развитию драйвера PanVK упоминается сертификация поддержки Vulkan 1.4 в консорциуме Khronos, проведение оптимизации производительности DDK при выполнении типовых задач, улучшение совместимости с существующими приложениями и реализация поддержки дополнительных расширений Vulkan. Отдельно отмечается намерение повысить производительность для старых поколений GPU Mali, таких как Bifrost (V6 и V7), и обеспечить поддержку Vulkan для первых поколений GPU семейства Valhall (V9).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В драйвере PanVK сертифицирована поддержка Vulkan 1.2
  3. OpenNews: В Vulkan-драйвер PanVK добавлена поддержка GPU ARM на базе архитектуры V10
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
  5. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена поддержка GPU Mali Valhall
  6. OpenNews: Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali серии Valhall
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63643-panvk
Ключевые слова: panvk, vulkan, mesa, arm, mali
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 30/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, на сколько реально увидеть десктопы с CPU ARM и главное GPU Mali? Почему не делают дешевые видеокарточки, на mali для десктопа?
     
     
  • 2.2, Karl Richter (ok), 09:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему Mali, а не Adreno?
     
  • 2.3, name (??), 09:18, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одноплатников море, покупай, смотри.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:20, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он хочет нормальный процессор на 100+ ватт TDP, что непонятно?
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:47, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеоускорение там в .... плачевном состоянии. Там где смартфоны выдают сотни тысяч попугаев эти твои платники только нагревают атмосферу.
     

  • 1.5, Аноним (6), 09:45, 30/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    И тут ВКонтакте подгадил.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:52, 30/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    ...а для Mali T720 делать поддержку OpenGL 3.0 так никто не собирается.
     
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