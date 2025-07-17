Каталог PyPI заблокировал регистрацию с email-адресов inbox.ru из-за спама

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|1.1, МИСАКА (?), 08:42, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О да, ведь фишеры не найдут где ещё нарегать мыла, хоть на том же селфхост почтовике с зареганым на левые данные домене
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|2.2, КО (?), 08:50, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так можно белый список почт сделать раз уж на то пошло
Если кто захочет зарегаться но не сможет? Ну туда его раз живешь не где нужно /s
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|3.16, Аноним (16), 09:56, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это централизованные хозяяин-контролируемые каталоги - на хрен.
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|2.5, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 08:55, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда будут проблемы с другими проблемами заблокируют их, в чем проблема?
Если выявлена массовая регистрация именно с этого домена, то не должны блокировать потому что он принадлежит мыловарне и это вызовет крики «русских нелюдей обижают» на разных помоечных ресурсах? Да они на хвосте крутили те помойки, где будет такая вонь, вот и все
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|3.8, Аноним (8), 08:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот специально ради вас пойду и наделаю им тысячи регистраций с западных почтовых сервисов, пусть страдают из-за своей тупой логики, благодаря которой они не могут решить саму проблему в корне.
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|4.15, trashanonym (?), 09:44, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Держите нас в курсе. Ваш клад в развитие инфраструктуры пакетов Python очень важен для сообщества.
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|2.6, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 08:56, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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На триллиардный сервис мыловарни всему миру плевать
Даже если на всех почтовиках мира его заблочат никто не заметит и никто ничего не потеряет
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|3.18, Аноним (18), 10:03, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да вообще на всех плевать, кто не из числа своей собственности. Не не вышла голова скотины маркой процессора - на хрен пусть идёт. Весь мир сидит на Интел, AMD, Apple Silicon, Exynos, Qualcomm современных моделей... А кто без DRM - тот на хрен пусть идёт.
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|1.7, Аноним (7), 08:56, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>о введении блокировки использования почтовых адресов @inbox.ru
у mail.ru вроде бы же ещё домены были, не помню уже.
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|1.17, Сергей (??), 09:58, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Основная то проблема не в ящиках от inbox.ru, а в > пользователей, слепо следующих рекомендациям чат-ботов
С этим я думаю столкнуться и другие проекты, а не только PyPl
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|1.20, Аноним (20), 10:55, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и чё так можно было! пошел решать ящики на Гугле, я тоже хакиром хочу стать
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