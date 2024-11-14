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Каталог PyPI внедрил новую систему проверки подлинности пакетов

14.11.2024 20:20

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о внедрении поддержки механизма цифровой аттестации для проверки подлинности опубликованных пакетов, которая пришла на смену верификации с использованием PGP-подписей. Ключевым отличием аттестации является то, что публикация пакета заверяется не разработчиком, а третьим лицом (каталогом пакетов) после подтверждения достоверности публикации через внешнего провайдера OpenID Connect (например, после проверки, что публикуемый пакет соотносится со связанным с ним репозиторием на GitHub или GitLab).

Система аттестации устраняет недостатки, свойственные механизму верификации по PGP-подписям, который ранее был объявлен в PyPI устаревшим. Данное решение принято из-за проблем с проверкой принадлежности разработчикам открытых PGP-ключей, используемых для проверки цифровых подписей - из 1069 PGP-ключей, использованных с 2020 года для формирования подписей в PyPI, 29% открытых ключей отсутствовали на крупных публичных серверах ключей, а 35% ключей оказалось невозможно подтвердить в ходе аудита. При этом подтверждённые 36% PGP-ключей охватывали лишь 0.3% от всех подписанных файлов.

В новой системе используемые для заверения пакетов подписи создаются с использованием короткоживущих эфемерных ключей, генерируемых на основе полномочий, подтверждённых провайдерами OpenID Connect. В момент генерации ключей, необходимых для создания цифровой подписи, разработчик идентифицирует себя через провайдера OpenID, подтверждающего его связь с основным проектом. Инфраструктура для цифровой аттестации построена при помощи системы Sigstore и инструментария in-toto Attestation Framework.

Из достоинств аттестации называется отсутствие привязки к постоянным PGP-ключам - утеря или компрометация закрытого ключа разрушает доверие к созданным на его основе подписям, в то время как при аттестации подпись формируется в привязке к токену, подтверждающему полномочия в момент размещения пакета и связь пакета с основным репозиторием с кодом. Например, при публикации пакета, подготовленного через GitHub Action, аттестация определяет верифицируемую и подтверждённую связь между размещаемым в PyPI файлом, репозиторием, workflow-процессом и хэшем коммита на основе которого сформирован пакет.

Для отслеживания подлинности ключей и выявления возможных компрометаций формирующий пакеты проектов и самого PyPI применяется публичный централизованный лог, для обеспечения целостности и защиты от искажения данных задним числом в котором задействована структура "дерево Меркла" (Merkle Tree, каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы благодаря древовидному хешированию).

Дополнительно можно отметить выявление в каталоге PyPI вредоносного пакета "fabrice", который при помощи тайпсквотинга (назначение похожих имён, отличающихся отдельными символами, например, exampl вместо example, djangoo вместо django, pyhton вместо python и т.п.) маскировался под популярную библиотеку "fabric", насчитывающую 201 миллионов загрузок (7 миллионов загрузок за прошлый месяц). Вредоносный пакет оставался незамеченным с 2021 года и с тех пор был загружен более 37 тысяч раз.

Пакет "fabrice" повторял базовую функциональность исходной библиотеки и дополнительно включал код для выявления и отправки на внешних хост ключей для доступа к AWS (Amazon Web Services), установки бэкдора и выполнения определённых скриптов. Активация вредоносных компонентов производилась в Linux и Windows. В Linux связанные с вредоносной активностью файлы загружались в каталог ~/.local/bin/vscode.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python
  3. OpenNews: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI
  4. OpenNews: Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию
  5. OpenNews: PyPI пересмотрит политику в отношении персональных данных и прекратит поддержку PGP-подписей
  6. OpenNews: В PyPI реализована возможность публикации пакетов без привязки к паролям и токенам API
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62234-pypi
Ключевые слова: pypi, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 20:52, 14/11/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот поэтому всё нужно писать с нуля самостоятельно. Это быстрее и надёжнее, чем качать 100500 надстроек и прослоек, которые написаны не пойми кем и вполне себе могут быть напичканы бэкдорами. Любители фреймворков можете критиковать, но в таком случае задумайтесь, чем вы отличаетесь от ф///шистов, который точно так же нетерпимы ко всему, что не вписывается в их мировоззрение.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:08, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что это за конкурс такой отличить от фошизда? И зачем в нем участвовать? Ну и будет прям сильно не быстрее. Это твой привет мир будет писаться быстрее.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:27, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот поэтому всё нужно писать с нуля самостоятельно

    Ок, будь последователен - начинай новый проект с написания tcp-стека. Ой, нет, в эзернете же тоже может быть что-то плохое. Так, погоди, а с физикой что будем делать? Наверняка там китайцы свои китайские фотоны гоняют. Придется паять своё. Возвращайся лет через 10, расскажешь как всё быстро и надёжно.

     

  • 1.2, Аноним (3), 21:06, 14/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же он не поймут что все что надо это переписать PyPI на Rust!
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:12, 14/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Правильный заголовок новости:

    >Pypi внедрил систему энфорсинга лояльности Micro$oft и его проприетарной платформе

    Не за горами внедрение системы проверки лояльности Micro$oft и его копирастическим (Pluton) и биометрическим (Windows Hello) технологиям в сам интерпретатор. Всё-таки у каждого разработчика есть фамилия, имя, отчество, номер  сотового телефона (у кого нет - тот вылетел с GitHubа как пробка из бутылки, и бальше не разработчик) и вектор лица, а использовать какой-либо код без разрешения "правообладателя" по Бернской конвенци - вообще нарушение копирайта! Логично в рамках "supply chain security" внедрить проверку того, что конкретный разработчик (или конкретное ответственное лицо в структуре ко(рп|пр)орации) предоставило разрешение на использование конкретного модуля путём генерации подписи на GitHub.

     
  • 1.5, Аноним (5), 21:20, 14/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    ПуПУ и ЛуПу устроились на работу...
     
  • 1.8, Аноним (-), 21:31, 14/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Все правильно. PGP показал свою бесполезность уже давно.
    Пользоваться имеет смысл только если есть подписи с личным подтверждением.
    Иначе получается что это чел, который знает чела, который бухал на PGP-пати с знакомым твоего знакомого. А кто там что понаподписывал - одному богу известно.
     

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