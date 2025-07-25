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Каталог PyPI убрал блокировку регистрации с email-адресов inbox.ru

25.07.2025 21:39

Администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) сняли блокировку, после того как выяснилось, что 1500 проектов были созданы не злоумышленниками, а командой, занимающейся обеспечением безопасности в компании VK, которой принадлежит домен inbox.ru. Целью была заявлена деятельность по предотвращению потенциальных атак на внешние библиотеки, используемые в VK. Представители VK извинились и заверили, что больше не будут подобным образом регистрировать проекты для выявления и предотвращения атак.

Напомним, что на прошлой неделе в PyPI было заблокировано использование почтовых адресов @inbox.ru при создании новых проектов из-за регистрации более 1500 проектов, которые предположительно могли использоваться для атак на пользователей, следующих рекомендациям чат-ботов или ошибающихся при написании названий пакетов. В проектах использовались имена несуществующих библиотек, ошибочно рекомендуемых большими языковыми моделями (слопсквоттинг) или похожих на названия популярных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Каталог PyPI заблокировал регистрацию с email-адресов inbox.ru из-за спама
  3. OpenNews: Инциденты с безопасностью в репозиториях PyPI и crates.io
  4. OpenNews: В каталоге PyPI реализована возможность перевода проектов в архив
  5. OpenNews: Каталог PyPI внедрил новую систему проверки подлинности пакетов
  6. OpenNews: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63628-pypi
Ключевые слова: pypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 25/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +12 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:07, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то слишком многоходовочный план. Что именно они тестировали?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:25, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что именно они тестировали?

    не тестировали, защищали свои проекты

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 03:11, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проплатили с черного хода и всё.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:44, 25/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 01:34, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Inbox.ru принадлежит VK?

    Никогда об этом не слышал, это что-то из начала 2000х.

     
     
  • 2.15, Аноним (17), 03:09, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это от mail.ru и да в 2000-х он уже был.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 06:55, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь его лицо, когда узнает что все соц сети принадлежат газпрому по праву владения больше 51% акции, через компании посредники.
     

  • 1.14, Аноним (17), 03:09, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни идиоты используют домен inbox.ru другие его банят. Баланс сил в природе.
     

  • 1.20, Аноним (21), 06:53, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем использовать домен inbox?
     

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