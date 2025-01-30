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В каталоге PyPI реализована возможность перевода проектов в архив

30.01.2025 22:39

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о возможности присвоения проектам архивного статуса, при котором запрещена публикация любых обновлений. На странице архивных проектов показывается предупреждение о том, что сопровождающий больше не будет публиковать новые релизы. Для пользователя подобная метка может быть сигналом, что не стоит использовать выбранный пакет, так как для него не будут устраняться уязвимости и исправляться ошибки.

Пакеты архивных проектов остаются доступны для загрузки и установки. При желании владелец проекта может убрать архивный статус и возобновить публикацию новых версий. В дальнейшем планируется добавить поддержку дополнительных статусов, таких как "устаревший" и "оставшийся без сопровождения".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Каталог PyPI внедрил новую систему проверки подлинности пакетов
  3. OpenNews: Атакующие получили доступ к 174 учётным записям в каталоге PyPI
  4. OpenNews: PyPI приостановил регистрацию новых пользователей и проектов из-за всплеска вредоносных публикаций
  5. OpenNews: Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию
  6. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62646-pypi
Ключевые слова: pypi, python
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 30/01/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда уже архивный статус присвоят питону?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:24, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем заменить питон? Да, питон часто обновляется, надо переписывать, поддерживать, что такое себе. Но какие альтернативы?
     
     
  • 3.4, Ivan_83 (ok), 00:01, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    PHP, LUA :)
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 00:15, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bash хватит всем
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем заменить мусор?
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 00:16, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы, сударь, автоматизируете поди на Си? Или, о ужас, пишите bash портянки?
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 00:33, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ничего не понял. Это вопрос или приказ?
    Если вопрос то "пи́шете"
    Если приказ, то "пиши́те"
     
  • 2.5, Аноним (6), 00:08, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эй! Я хотел написать то же самое!
     

  • 1.2, Аноним (1), 23:21, 30/01/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Кстати этой да плашкой можно награждать неугодных. Например из отмененных стран.
     
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