В каталоге PyPI реализована возможность перевода проектов в архив

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о возможности присвоения проектам архивного статуса, при котором запрещена публикация любых обновлений. На странице архивных проектов показывается предупреждение о том, что сопровождающий больше не будет публиковать новые релизы. Для пользователя подобная метка может быть сигналом, что не стоит использовать выбранный пакет, так как для него не будут устраняться уязвимости и исправляться ошибки.

Пакеты архивных проектов остаются доступны для загрузки и установки. При желании владелец проекта может убрать архивный статус и возобновить публикацию новых версий. В дальнейшем планируется добавить поддержку дополнительных статусов, таких как "устаревший" и "оставшийся без сопровождения".



