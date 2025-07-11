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Google заменил Android Developer Preview на непрерывно обновляемую ветку Canary

11.07.2025 09:21

Компания Google объявила об изменении организации тестирования находящихся в разработке будущих выпусков платформы Android. Прекращена публикация отдельных предварительных выпусков Android Developer Preview, вместо которых предложена отдельная постоянно существующая ветка Android Canary, позволяющая разработчикам приложений на ранних стадиях тестировать вносимые в API изменения и улучшения. Формирование бета-выпусков Android, в которых акцент делается не на ознакомлении с новыми API, а на тестировании видимой пользователю функциональности, продолжится без изменений.

Ключевое отличие новой модели в том, что выпуски Developer Preview формировались по отдельности и их требовалось каждый раз специально прошивать на устройства, в то время как Canary является параллельно поддерживаемой тестовой веткой, непрерывно обновляемой (rolling stream) и отражающей актуальное состояние разработки платформы. Достаточно один раз прошить устройство на ветку Canary и все дальнейшие обновления с изменениями будут устанавливаться автоматически в режиме OTA (over-the-air). Сборки с веткой Canary подготовлены для прошивки на устройства Pixel и скоро станут доступны в Android Emulator (пока доступны только в тестовых версиях Android Studio и Android SDK).

Достоинством отдельной Canary-ветки также является независимость от релизов, что позволяет продолжить тестирования новых API после перехода очередного выпуска Android на стадию бета-тестирования. Ранее сборки Developer Preview привязывались к следующему релизу и прекращали формироваться после появления бета выпусков, что не позволяло продолжить тестирование экспериментальных API, которые не успели довести до готовности включения в бета-версию. В Canary такой проблемы не возникает и разработчики могут продолжать экспериментировать с ещё сырыми API, независимо от стадии подготовки будущего релиза. При этом не гарантируется, что все доступные в ветке Canary экспериментальные возможности попадут в состав ближайшего релиза.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google прекратил публикацию кода для поддержки устройств Pixel в репозитории с кодом Android
  3. OpenNews: Apple обеспечит поддержку разработки Android-приложений на языке Swift
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 16
  5. OpenNews: Google переходит к разработке Android за закрытыми дверями с открытием кода после релизов
  6. OpenNews: Предварительный выпуск Android 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63567-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ося Бендер (?), 10:16, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ясно, понятно, не хватает бесплатных бета-тестеров. Гугель, а платить за работу тестерам не пробовали?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:19, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уверен, что бета тестер в гугле получает в разы больше русского бича вроде тебя)
     
     
  • 3.7, Ося Бендер (?), 10:27, 11/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:30, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > уверен, что бета тестер в гугле получает в разы больше русского бича вроде тебя)

    Вот поэтому они и хотят использовать бесплатного бича вроде тебя)

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугл как обычно что-то улучшил. Моя любимая корпорация.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:20, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ахахах, моя тоже, особенно за третий манифест по расширениям
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:25, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для третьего манифеста адблокеры есть. Надо понимать, что в гугле (как и везде) есть две абстрактные команды: маркетолухи и разрабы. Именно в гугле чаще всего побеждают разрабы. В случае с блокировкой адблокеров на ютубе временно победили маркетолухи.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:29, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда уж не "абстрактные команды", а два лагеря, да и то разделение притянуто за уши, всё-таки мир поцветастее чёрно-белой картинки
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 10:34, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу себе представить разраба, который бы такой: "а давайте блочить адблокеры на ютубе, а то я у себя дома рекламу смотрю, пусть и другие смотрят". Нет. Такая идея могла взбрендить только маркетолухам.
     
     
  • 6.11, Аноним (8), 10:36, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно не можете. вы же там не работали. так зачем гадать как у них там устроено?
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:18, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    суууука я ору
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:45, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хватит орать!
    подумайте о людях вокруг.
    и гоях.
     

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