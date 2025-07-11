Google заменил Android Developer Preview на непрерывно обновляемую ветку Canary

Компания Google объявила об изменении организации тестирования находящихся в разработке будущих выпусков платформы Android. Прекращена публикация отдельных предварительных выпусков Android Developer Preview, вместо которых предложена отдельная постоянно существующая ветка Android Canary, позволяющая разработчикам приложений на ранних стадиях тестировать вносимые в API изменения и улучшения. Формирование бета-выпусков Android, в которых акцент делается не на ознакомлении с новыми API, а на тестировании видимой пользователю функциональности, продолжится без изменений.

Ключевое отличие новой модели в том, что выпуски Developer Preview формировались по отдельности и их требовалось каждый раз специально прошивать на устройства, в то время как Canary является параллельно поддерживаемой тестовой веткой, непрерывно обновляемой (rolling stream) и отражающей актуальное состояние разработки платформы. Достаточно один раз прошить устройство на ветку Canary и все дальнейшие обновления с изменениями будут устанавливаться автоматически в режиме OTA (over-the-air). Сборки с веткой Canary подготовлены для прошивки на устройства Pixel и скоро станут доступны в Android Emulator (пока доступны только в тестовых версиях Android Studio и Android SDK).

Достоинством отдельной Canary-ветки также является независимость от релизов, что позволяет продолжить тестирования новых API после перехода очередного выпуска Android на стадию бета-тестирования. Ранее сборки Developer Preview привязывались к следующему релизу и прекращали формироваться после появления бета выпусков, что не позволяло продолжить тестирование экспериментальных API, которые не успели довести до готовности включения в бета-версию. В Canary такой проблемы не возникает и разработчики могут продолжать экспериментировать с ещё сырыми API, независимо от стадии подготовки будущего релиза. При этом не гарантируется, что все доступные в ветке Canary экспериментальные возможности попадут в состав ближайшего релиза.



