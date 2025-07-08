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Выпуск почтового клиента Thunderbird 140

08.07.2025 20:39

Представлен релиз почтового клиента Thunderbird 140, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 140 построен на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 140 и отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года.

Основные изменения в Thunderbird 140:

  • Улучшена реализация тёмного режима оформления. В панель сообщений интегрировано дополнение Dark Reader для автоматического применения тёмной темы оформления к содержимому сообщений со светлым фоном.
  • В настройки добавлена опция для глобального управления сортировкой и нитевидным режимом показа сообщений во всех компонентах Thunderbird. Предоставлена возможность настройки числа столбцов в режиме Cards View.
  • В уведомление о новой почте добавлены кнопки для пометки прочитанным, пометки спамом, маркировки звёздочкой, архивирования или удаления сообщения. Для предприятий реализована политика для выборочного управления уведомлениями. При выводе уведомлений задействованы родные для Linux, macOS и Windows системные механизмы показа уведомлений.
  • Включён по умолчанию интерфейс Account Hub, позволяющий управлять несколькими учётными записями к разным почтовым службам.
  • В боковой панели реализована поддержка ручной сортировки папок.
  • Добавлена экспериментальная поддержка настройки учётной записи в Microsoft Exchange из Thunderbird.
  • Реализована возможность генерации QR-кода для быстрого переноса настроек учётной записи на мобильную версию Thunderbird для Android.
  • Добавлена настройка mail.threadpane.table.horizontal_scroll для включения поддержки горизонтальной прокрутки в интерфейсе для просмотра списка сообщений.
  • В контекстное меню панели со списком почтовых папок добавлена возможность работы с фильтрами сообщений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Опубликован почтовый клиент Thunderbird 139.0
  3. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Betterbird 128.9.0, форка Thunderbird
  5. OpenNews: Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 128
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63550-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 20:55, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    как только клиентом перестала заниматься мозилла - сразу пошёл прогресс
     
     
  • 2.2, Анёним (?), 21:07, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто ним занимается? Не в курсе
     

  • 1.3, Анёним (?), 21:08, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, там есть защита от вирусных писем?
     

  • 1.5, JackONeill (?), 21:15, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Exchange родили, это ж надо... Я успел постареть.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:16, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    > для автоматического применения тёмной темы оформления к содержимому сообщений со светлым фоном.

    Это что за сообщения такие?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:43, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTML вестимо
     

  • 1.9, Сеньор Помидор (?), 21:44, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Перенос настроек на смарт, через qr в десктопной версии, пушка вообще
     

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