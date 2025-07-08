Выпуск почтового клиента Thunderbird 140

Представлен релиз почтового клиента Thunderbird 140, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 140 построен на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 140 и отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Основные изменения в Thunderbird 140: Улучшена реализация тёмного режима оформления. В панель сообщений интегрировано дополнение Dark Reader для автоматического применения тёмной темы оформления к содержимому сообщений со светлым фоном.

В настройки добавлена опция для глобального управления сортировкой и нитевидным режимом показа сообщений во всех компонентах Thunderbird. Предоставлена возможность настройки числа столбцов в режиме Cards View.

В уведомление о новой почте добавлены кнопки для пометки прочитанным, пометки спамом, маркировки звёздочкой, архивирования или удаления сообщения. Для предприятий реализована политика для выборочного управления уведомлениями. При выводе уведомлений задействованы родные для Linux, macOS и Windows системные механизмы показа уведомлений.

Включён по умолчанию интерфейс Account Hub, позволяющий управлять несколькими учётными записями к разным почтовым службам.

В боковой панели реализована поддержка ручной сортировки папок.

Добавлена экспериментальная поддержка настройки учётной записи в Microsoft Exchange из Thunderbird.

Реализована возможность генерации QR-кода для быстрого переноса настроек учётной записи на мобильную версию Thunderbird для Android.

Добавлена настройка mail.threadpane.table.horizontal_scroll для включения поддержки горизонтальной прокрутки в интерфейсе для просмотра списка сообщений.

В контекстное меню панели со списком почтовых папок добавлена возможность работы с фильтрами сообщений.



