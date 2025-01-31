Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов

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|1.1, Аноним (1), 11:57, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Им же пользуется ещё меньше людей, чем лисой.
Никаких киллер-фич кроме лютого жора ресурсов там нет.
За счёт чего выживают?
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|2.8, Аноним (-), 12:18, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаю за счет тех "кто привык".
Или тех кто считает что "свобода" (если она в громоптице есть) стоит неудобств.
> кроме лютого жора ресурсов там нет.
не уверен что конкуренты получше)
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|2.11, НяшМяш (ok), 12:23, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> кроме лютого жора ресурсов там нет
У меня вся птица с 6 почтовыми ящиками жрёт как одна вкладка гмейла в хроме. ЧЯДНТ?
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|3.15, пох. (?), 12:38, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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подключи уже свои "почтовые ящики" из 80х к интернету - будет жрать ровно столько же.
А пока у тебя там письма от крона только - конечно не будет.
Но их вообще-то можно было и mailx'ом поудалять.
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|5.32, пох. (?), 13:36, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не понял, чем ты хотел похвастаться - количеством писем от крона?
У меня есть мэйлбоксы где и по двадцать тыщ их лежит. mailx справляется.
Чего там справляться-то - d 1-20000
А если тебе почты из этих ваших инторнетов придется когда-нибудь читать, с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки (для чего еще может понадобиться браузеропочтовая программа) - то щастье быстро закончится.
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|7.68, Аноним (68), 16:12, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кронос — Википедия
ru.wikipedia.org›wiki/Кронос
Кро́нос, Крон (др.-греч. Κρόνος), в древнегреческой мифологии — верховное божество, по иному мнению титан, младший сын первого бога Урана (неба) и богини-демиурга Геи (земли).
Этимология
Крон
Поглощение детей Кроносом...
Литература
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|6.54, Жироватт (ok), 14:59, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не понял, чем ты хотел похвастаться
Неархивированной перепиской за декабрь-январь и потреблением ресурсов под неё
> с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки
Это они и есть - их как раз имеет смысл хранить в базе тандербёрда, ради истории переписки. Для крон-рассылок стотышь лет назад сделана безголовая интеграция прямиком в учетную систему - эти письма тупо не живут более 20-30 секунд после окончания забора почты и создания записи в БД.
Утверждая - покажи, что жрёт. Ну, давай, скриншотом.
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|7.73, пох. (?), 16:18, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну ква, что дали, ч тем и работаю
вооот! А я, как истиный приверженец шва6одки - удаляю почту прямо на линуксном сервере!
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|3.19, Аноним (19), 12:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня вся птица с 16ю почтовыми ящиками жрёть 45Мб, о чём вообще речь?
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|2.18, Жироватт (ok), 12:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расширения - у 99% остальных (тех, кто построен не на громопчтице) не имеют такой библиотеки аддонов. По большей части за счёт них
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|3.88, Аноним (88), 17:25, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так 99% остальных и без расширений отлично работают с почтой. Вперёд-назад, пометить всё как прочтённое, удалить, иногда поиск — что ещё от почтовика нужно-то?
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|4.43, ryoken (ok), 14:41, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вы без этого вантузоподелия почту себе не представляете? Были слухи, что EWS скоро щелкнет хвостом и будет нечто вовсе иное.
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|5.77, ryoken (ok), 16:35, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Thunderbird в недавней версии тоже научился без плагинов
А можете показать плз? В свое время были всякие станные дополнения за некие суммы...
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|2.51, Аноним (51), 14:54, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну не скажи, очень даже неплохая и вполне себе популярная альтернатива оутлуку.
это если почта для работы, особенно со многими ящиками да еще расшаренными
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|2.66, eugener (ok), 15:57, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да больше нормальных почтовых клиентов-то и нет.
Коллега мне как-то разрекламировал geary — попробовал, так тот вообще ниочём.
И ресурсов он не много жрёт (много разве что по сравнению с mutt).
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|2.67, Аноним (68), 16:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Им же пользуется ещё меньше людей, чем лисой.
А чем пользуются, просмотром в аут? Даже в Астре Тхундербирд. С пятнами, конечно, родимыми..
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|2.12, Аноним (12), 12:27, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто такие "все"?
Все, кто только потребляют контент, все, кто производят контент, или все, кто зарабатывают на производстве контента?
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|2.22, pic (??), 13:02, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надеюсь в другом браузере (а не профиле одного), иначе свои метаданные подаришь либо Яндексу, либо VK Group, либо Google.
Можно завести свою почту на хостинге, но, к примеру, у nic.ru или reg.ru чтобы завести аккаунт и купить домен нужна уже существующая почта, получается какой-то замкнутый круг. Можно, конечно, левую, но это небезопасно.
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|4.34, пох. (?), 13:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтоб яндекс тоже был в курсе твоей переписки. А то ему обидно.
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|2.37, chdlb (?), 13:44, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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у некоторых даже мозг в чатгпт уже
но это не мешает существованию альтернативного подхода ))
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|2.44, ryoken (ok), 14:42, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайдите в этом вашем вебинтерфейсе в 3 гуглоящика, 2 мылсру и какой-нить яндекс на закуску. Это только Фаерфокс, который тут все хоронят изо всех сил, умеет (не уверен, что не отпилили ему эту фичу еще).
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|4.60, ryoken (ok), 15:32, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НО ЗОЧЕМ?!
Вот именно, незачем. 1 сабж все это на ура умеет :).
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|2.69, Аноним (69), 16:13, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы у Протона, кроме веба, на бесплатном аккаунте был IMAP, я бы предпочёл его.
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|3.81, пох. (?), 16:53, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если бы у Протона, кроме веба, на бесплатном аккаунте был IMAP, я
> бы предпочёл его.
товарищмаер - тут балуются враждебными сервисами. Наверняка шпион!
(отдельный вопрос - как он вообще себе имап видит на сервисе, который не хранит твою переписку в нешифрованном виде и ключи от нее ТОЖЕ не хранит. Но это товарищлейтенанты на допросе установят.)
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|1.4, Аноним (-), 12:04, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сейчас доля сборок Thunderbird на основе не-ESR релизов Firefox
> составляет 0.27% (29543).
Это, кстати, огромная проблема.
И даже не потому, что в ESR могут прокрасться баги, потому что QA и 30к юзеров недостаточно для выявления всех edge-case, а потому что сама фича может оказаться неудобной и/или недоработаной, т.к. не охватывает все многообразие пользовательский сценариев/сетапов и так далее.
Но оно уже попадет в ESR, причем не одна фича, а сразу куча которая накопилась между ESR. Юзеры прифигевают от этого всего и переходят на более адекватный почтовик.
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|1.6, Аноним (-), 12:14, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Какой профит от почтового клиента на основе браузера? Бэкапы писем можно и более лёгкими клиентами сделать
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|4.59, ryoken (ok), 15:30, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> включаешь на своем гмыле imap, заходишь туда мутью.
IMAP не нужен, хотеть POP3. (Все мое чтоб у меня лежало :) ).
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|1.10, xsignal (ok), 12:21, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень тяжеловесная программа, просто гиря... Но наверно единственный полноценный почтовый клиент на сегодня.
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|4.16, пох. (?), 12:39, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как будто ты можешь понять код "открытого", и даже хотя бы одну букву в нем поменять.
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|4.62, Аноним (-), 15:39, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе шашечки или ехать?
Не ну я понимаю что есть люди, которые на халяву готовы овно кушать, но если от этого зависит их работа (и благосостояние) то они выберут то что работает.
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|5.76, Аноним (69), 16:26, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ехать не по минному полю.
Одно дело, начальник по работе навязал, другое дело - для личного использования.
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|6.83, пох. (?), 16:54, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ехать не по минному полю.
> Одно дело, начальник по работе навязал, другое дело - для личного использования.
то есть тем более аутлук.
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|3.53, Аноним (49), 14:56, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он на электроне и показывает рекламу. И по сути всё приложение - это веб-страница почты.
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|4.71, Аноним (47), 16:15, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и не показывает подпапки в папке Входящие, показывает все подпапки ниже как отдельные, не в виде дерева
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|1.17, Жироватт (ok), 12:42, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Куда такая спешка?
Зачем гнаться за цифрами *значительных релизов*?
> в ESR-ветке исправлялись только уязвимости и серьёзные проблемы
Именно для этого она (ESR) и создавалась. Именно потому, что новые фичи приходили крупнодискретно, много позже и уже обкатанными. Совсем уже поехали со своей перестройкой политики релизов.
Видимо придётся делать запасной аэродром на каком-нибудь Claws Mail для винд и Kontact/Kmail с Evolution на разных средах линукса
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|2.20, Аноним (-), 12:52, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Именно потому, что новые фичи приходили крупнодискретно, много позже и уже обкатанными.
В том-то и дело что нет.
НеESR юзеров полторы калеки, никто ничего не тестит и тем более не обкатывает.
А потом это всё прилетает в ESR и пользователи в шоке.
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|3.61, Аноним (-), 15:38, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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WAT?
Люди просто уже отвыкли от системы "подождите год-два, мы как раз выпустим большой багфикс".
Ждать ProgramName Service Pack 2030 никто не будет.
Баги должны фикситься постоянно и регулярно.
Причем желательно с графиком.
Но это, конечно, не про опенсорс.
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|2.63, Аноним (64), 15:51, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они там когда-нибудь написание писем во вкладках осилят?
А оно кому-то вообще нужно?
> Багу лет 15 уже
Ссылочка на багтреккер есть?
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|1.42, Аноним (41), 14:30, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, как одни и те же люди ненавидят electron, но при этом выбирают громоптицу.
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|2.65, Аноним (-), 15:55, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению нет.
И даже менеджера с пачкой хрустящих купюр.
Поэтому имеем то что им имеем((
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|1.50, Аноним (50), 14:54, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столкнулся я значит с Мой Офис Почта. Так вот клиент это форк Thunderbird.
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|1.78, Аноним (78), 16:42, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший клиент, лет 20 пользуюсь.
Но я не хочу новых фич.
Чувстую что его настигнет судьба The Bat!
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|2.85, Аноним (85), 17:13, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Поэтому имеем то что им имеем((
> А вот построили бы коммунизм…
И отправляли бы сообщения телеграфом после проверки соответсвующих органов?
Не, спасибо, лучше уж так.
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|1.87, rshadow (ok), 17:22, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На андроиде у них неплохой клиент получился, после слияния с К9. Наверно лучшее и удобное что я видел для мобильника.
Но это конечно совсем отдельный от десктопа проект.
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