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Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов

31.01.2025 11:47

Разработчики почтового клиента Thunderbird объявили о смене модели формирования значительных релизов. Вместо ныне применяемой схемы, при которой значительный релиз формируется раз в год и основывается на ESR-ветках Firefox, начиная с марта 2025 года планируется публиковать значительные релизы раз в месяц и основывать их на релизах Firefox с обычным временем сопровождения.

С октября прошлого года Thunderbird уже начал формировать сборки на основе обычных выпусков Firefox, но данные сборки не отражались на странице загрузки, позиционировались как тестовые и снабжались специальным предупреждением в примечании к выпуску. Нынешний стабильный релиз Thunderbird 128 опубликован в июле 2024 года и с тех пор каждый месяц формировались лишь корректирующие обновления для ветки 128.x. В марте помимо корректирующей версии 128.8.0 для широкой публики будет предложен релиз Thunderbird 136, который будет предлагаться по умолчанию и без метки о назначении только для тестирования.

Переход на ежемесячное формирование значительных релизов ускорит доведение новых возможностей до пользователей, смягчит переход на новые значительные выпуски (изменения будут размыты во времени) и расширит спектр исправляемых при каждом обновлении ошибок (в ESR-ветке исправлялись только уязвимости и серьёзные проблемы).

В соответствии с собираемой проектом статистикой у Thunderbird насчитывается 10.5 млн активных установок. К концу года разработчики рассчитывают довести число активных установок ежемесячно обновляемых значительных релизов до 20%. Сейчас доля сборок Thunderbird на основе не-ESR релизов Firefox составляет 0.27% (29543).

  1. Главная ссылка к новости (https://thunderbird.topicbox.c...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Thunderbird для Android, продолжающий развитие K-9 Mail
  3. OpenNews: В Thunderbird добавили иконку с уведомлением о новых письмах, закрыв жалобу 24-летней давности
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 128
  5. OpenNews: В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust
  6. OpenNews: Реклама программы-вымогателя под видом почтового клиента Thunderbird
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62648-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Им же пользуется ещё меньше людей, чем лисой.
    Никаких киллер-фич кроме лютого жора ресурсов там нет.
    За счёт чего выживают?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:18, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаю за счет тех "кто привык".
    Или тех кто считает что "свобода" (если она в громоптице есть) стоит неудобств.

    > кроме лютого жора ресурсов там нет.

    не уверен что конкуренты получше)

     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 12:23, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > кроме лютого жора ресурсов там нет

    У меня вся птица с 6 почтовыми ящиками жрёт как одна вкладка гмейла в хроме. ЧЯДНТ?

     
     
  • 3.15, пох. (?), 12:38, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    подключи уже свои "почтовые ящики" из 80х к интернету - будет жрать ровно столько же.

    А пока у тебя там письма от крона только - конечно не будет.
    Но их вообще-то можно было и mailx'ом поудалять.

     
     
  • 4.21, Жироватт (ok), 12:53, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм...
    ЧЯДНТ?
    https://imgur.com/a/JdEsfF8
     
     
  • 5.32, пох. (?), 13:36, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не понял, чем ты хотел похвастаться - количеством писем от крона?
    У меня есть мэйлбоксы где и по двадцать тыщ их лежит. mailx справляется.

    Чего там справляться-то - d 1-20000

    А если тебе почты из этих ваших инторнетов придется когда-нибудь читать, с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки (для чего еще может понадобиться браузеропочтовая программа) - то щастье быстро закончится.

     
     
  • 6.49, Аноним (49), 14:52, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое крон? Что особенного в письмах от него?
     
     
  • 7.68, Аноним (68), 16:12, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кронос — Википедия
    ru.wikipedia.org›wiki/Кронос
    Кро́нос, Крон (др.-греч. Κρόνος), в древнегреческой мифологии — верховное божество, по иному мнению титан, младший сын первого бога Урана (неба) и богини-демиурга Геи (земли).
    Этимология
    Крон
    Поглощение детей Кроносом...
    Литература
     
  • 6.54, Жироватт (ok), 14:59, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не понял, чем ты хотел похвастаться

    Неархивированной перепиской за декабрь-январь и потреблением ресурсов под неё

    > с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки

    Это они и есть - их как раз имеет смысл хранить в базе тандербёрда, ради истории переписки. Для крон-рассылок стотышь лет назад сделана безголовая интеграция прямиком в учетную систему - эти письма тупо не живут более 20-30 секунд после окончания забора почты и создания записи в БД.

    Утверждая - покажи, что жрёт. Ну, давай, скриншотом.

     
  • 5.48, Аноним (49), 14:51, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ЧЯДНТ?

    У тебя винда

     
     
  • 6.56, Жироватт (ok), 14:59, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ква, что дали, ч тем и работаю
     
     
  • 7.73, пох. (?), 16:18, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну ква, что дали, ч тем и работаю

    вооот! А я, как истиный приверженец шва6одки - удаляю почту прямо на линуксном сервере!

     
  • 3.19, Аноним (19), 12:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вся птица с 16ю почтовыми ящиками жрёть 45Мб, о чём вообще речь?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:25, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь о том зачем тебе столько ящиков?
     
     
  • 5.33, пох. (?), 13:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для каждого крона небось отдельный.
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 12:46, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширения - у 99% остальных (тех, кто построен не на громопчтице) не имеют такой библиотеки аддонов. По большей части за счёт них
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 17:25, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так 99% остальных и без расширений отлично работают с почтой. Вперёд-назад, пометить всё как прочтённое, удалить, иногда поиск — что ещё от почтовика нужно-то?
     
  • 2.36, chdlb (?), 13:43, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем ты предлагаешь ее заменить?
     
     
  • 3.38, kravich (ok), 13:51, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хотя бы Evolution. У этого хоть нормальный Exchange плагин есть
     
     
  • 4.43, ryoken (ok), 14:41, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вы без этого вантузоподелия почту себе не представляете? Были слухи, что EWS скоро щелкнет хвостом и будет нечто вовсе иное.
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 15:53, 31/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.52, Аноним (49), 14:54, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunderbird в недавней версии тоже научился без плагинов
     
     
  • 5.77, ryoken (ok), 16:35, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Thunderbird в недавней версии тоже научился без плагинов

    А можете показать плз? В свое время были всякие станные дополнения за некие суммы...

     
  • 2.51, Аноним (51), 14:54, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не скажи, очень даже неплохая и вполне себе популярная альтернатива оутлуку.
    это если почта для работы, особенно со многими ящиками да еще расшаренными
     
  • 2.66, eugener (ok), 15:57, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да больше нормальных почтовых клиентов-то и нет.
    Коллега мне как-то разрекламировал geary — попробовал, так тот вообще ниочём.

    И ресурсов он не много жрёт (много разве что по сравнению с mutt).

     
     
  • 3.72, Аноним (68), 16:17, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне geary в кэш себе архив рар с троянами нашёл на мэйлдотру.
     
  • 2.67, Аноним (68), 16:09, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им же пользуется ещё меньше людей, чем лисой.

    А чем пользуются, просмотром в аут? Даже в Астре Тхундербирд. С пятнами, конечно, родимыми..

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Все давно уже в веб интерфейсе.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:16, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очень удобно, когда у тебя пара личных и пара рабочих.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:27, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто такие "все"?

    Все, кто только потребляют контент, все, кто производят контент, или все, кто зарабатывают на производстве контента?

     
  • 2.22, pic (??), 13:02, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь в другом браузере (а не профиле одного), иначе свои метаданные подаришь либо Яндексу, либо VK Group, либо Google.

    Можно завести свою почту на хостинге, но, к примеру, у nic.ru или reg.ru чтобы завести аккаунт и купить домен нужна уже существующая почта, получается какой-то замкнутый круг. Можно, конечно, левую, но это небезопасно.

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 13:26, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем иметь почту не в Гугле?
     
     
  • 4.34, пох. (?), 13:37, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтоб яндекс тоже был в курсе твоей переписки. А то ему обидно.

     
  • 3.35, chdlb (?), 13:40, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > nic.ru или reg.ru

    а вот это безопасно )))

     
  • 2.37, chdlb (?), 13:44, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у некоторых даже мозг в чатгпт уже

    но это не мешает существованию альтернативного подхода ))

     
  • 2.44, ryoken (ok), 14:42, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайдите в этом вашем вебинтерфейсе в 3 гуглоящика, 2 мылсру и какой-нить яндекс на закуску. Это только Фаерфокс, который тут все хоронят изо всех сил, умеет (не уверен, что не отпилили ему эту фичу еще).
     
     
  • 3.55, нах. (?), 14:59, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НО ЗОЧЕМ?!

     
     
  • 4.60, ryoken (ok), 15:32, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НО ЗОЧЕМ?!

    Вот именно, незачем. 1 сабж все это на ура умеет :).

     
  • 2.69, Аноним (69), 16:13, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы у Протона, кроме веба, на бесплатном аккаунте был IMAP, я бы предпочёл его.
     
     
  • 3.81, пох. (?), 16:53, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы у Протона, кроме веба, на бесплатном аккаунте был IMAP, я
    > бы предпочёл его.

    товарищмаер - тут балуются враждебными сервисами. Наверняка шпион!
    (отдельный вопрос - как он вообще себе имап видит на сервисе, который не хранит твою переписку в нешифрованном виде и ключи от нее ТОЖЕ не хранит. Но это товарищлейтенанты на допросе установят.)

     

  • 1.4, Аноним (-), 12:04, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сейчас доля сборок Thunderbird на основе не-ESR релизов Firefox
    > составляет 0.27% (29543).

    Это, кстати, огромная проблема.
    И даже не потому, что в ESR могут прокрасться баги, потому что QA и 30к юзеров недостаточно для выявления всех edge-case, а потому что сама фича может оказаться неудобной и/или недоработаной, т.к. не охватывает все многообразие пользовательский сценариев/сетапов и так далее.

    Но оно уже попадет в ESR, причем не одна фича, а сразу куча которая накопилась между ESR. Юзеры прифигевают от этого всего и переходят на более адекватный почтовик.

     
  • 1.6, Аноним (-), 12:14, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какой профит от почтового клиента на основе браузера? Бэкапы писем можно и более лёгкими клиентами сделать
     
  • 1.9, Штыбель (?), 12:18, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кого не устроит политика партии, велкам на mutt.
     
     
  • 2.45, ryoken (ok), 14:43, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научите его настраивать хотя бы на gmail..?
     
     
  • 3.57, нах. (?), 15:00, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    включаешь на своем гмыле imap, заходишь туда мутью.

     
     
  • 4.59, ryoken (ok), 15:30, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > включаешь на своем гмыле imap, заходишь туда мутью.

    IMAP не нужен, хотеть POP3. (Все мое чтоб у меня лежало :) ).

     

  • 1.10, xsignal (ok), 12:21, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень тяжеловесная программа, просто гиря... Но наверно единственный полноценный почтовый клиент на сегодня.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:33, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/outlook/email-and-calendar-softw
     
     
  • 3.14, xsignal (ok), 12:36, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закрытий блоб.
     
     
  • 4.16, пох. (?), 12:39, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как будто ты можешь понять код "открытого", и даже хотя бы одну букву в нем поменять.

     
     
  • 5.75, Аноним (69), 16:23, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одну букву легко, и даже скомпилируется.
     
  • 4.62, Аноним (-), 15:39, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе шашечки или ехать?
    Не ну я понимаю что есть люди, которые на халяву готовы овно кушать, но если от этого зависит их работа (и благосостояние) то они выберут то что работает.
     
     
  • 5.76, Аноним (69), 16:26, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ехать не по минному полю.
    Одно дело, начальник по работе навязал, другое дело - для личного использования.
     
     
  • 6.83, пох. (?), 16:54, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ехать не по минному полю.
    > Одно дело, начальник по работе навязал, другое дело - для личного использования.

    то есть тем более аутлук.

     
  • 3.53, Аноним (49), 14:56, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на электроне и показывает рекламу. И по сути всё приложение - это веб-страница почты.
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:29, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mailspring
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:48, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    электрон
     
     
  • 4.71, Аноним (47), 16:15, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не показывает подпапки в папке Входящие, показывает все подпапки ниже как отдельные, не в виде дерева
     

  • 1.17, Жироватт (ok), 12:42, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда такая спешка?
    Зачем гнаться за цифрами *значительных релизов*?

    > в ESR-ветке исправлялись только уязвимости и серьёзные проблемы

    Именно для этого она (ESR) и создавалась. Именно потому, что новые фичи приходили крупнодискретно, много позже и уже обкатанными. Совсем уже поехали со своей перестройкой политики релизов.

    Видимо придётся делать запасной аэродром на каком-нибудь Claws Mail для винд и Kontact/Kmail с Evolution на разных средах линукса

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 12:52, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно потому, что новые фичи приходили крупнодискретно, много позже и уже обкатанными.

    В том-то и дело что нет.
    НеESR юзеров полторы калеки, никто ничего не тестит и тем более не обкатывает.
    А потом это всё прилетает в ESR и пользователи в шоке.

     
  • 2.39, Аноним (-), 14:10, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Система пожирает сама себя, обновление ради обновлений.
     
     
  • 3.61, Аноним (-), 15:38, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WAT?
    Люди просто уже отвыкли от системы "подождите год-два, мы как раз выпустим большой багфикс".

    Ждать ProgramName Service Pack 2030 никто не будет.
    Баги должны фикситься постоянно и регулярно.
    Причем желательно с графиком.
    Но это, конечно, не про опенсорс.

     

  • 1.23, vitalif (ok), 13:23, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они там когда-нибудь написание писем во вкладках осилят? Багу лет 15 уже
     
     
  • 2.63, Аноним (64), 15:51, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они там когда-нибудь написание писем во вкладках осилят?

    А оно кому-то вообще нужно?

    > Багу лет 15 уже

    Ссылочка на багтреккер есть?

     

  • 1.31, Аноним (31), 13:34, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поспешишь - людей нсмешишь!
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:13, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ежедневные надо, чтобы циферки быстрее росли.
     
  • 1.42, Аноним (41), 14:30, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, как одни и те же люди ненавидят electron, но при этом выбирают громоптицу.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:02, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я выбираю sylpheed
     

  • 1.46, ryoken (ok), 14:44, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Над разрабами надзиратель с дубиной стоит?
     
     
  • 2.65, Аноним (-), 15:55, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению нет.
    И даже менеджера с пачкой хрустящих купюр.
    Поэтому имеем то что им имеем((
     

  • 1.50, Аноним (50), 14:54, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столкнулся я значит с Мой Офис Почта. Так вот клиент это форк Thunderbird.
     
  • 1.78, Аноним (78), 16:42, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший клиент, лет 20 пользуюсь.
    Но я не хочу новых фич.
    Чувстую что его настигнет судьба The Bat!
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 16:59, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не хочу. Все нужное уже придумано давно.
     

  • 1.80, Аноним (68), 16:52, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поэтому имеем то что им имеем((

    А вот построили бы коммунизм…

     
     
  • 2.85, Аноним (85), 17:13, 31/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Поэтому имеем то что им имеем((
    > А вот построили бы коммунизм…

    И отправляли бы сообщения телеграфом после проверки соответсвующих органов?
    Не, спасибо, лучше уж так.

     

  • 1.86, Аноним (-), 17:15, 31/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.87, rshadow (ok), 17:22, 31/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На андроиде у них неплохой клиент получился, после слияния с К9. Наверно лучшее и удобное что я видел для мобильника.
    Но это конечно совсем отдельный от десктопа проект.
     

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