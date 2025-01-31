Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов

Разработчики почтового клиента Thunderbird объявили о смене модели формирования значительных релизов. Вместо ныне применяемой схемы, при которой значительный релиз формируется раз в год и основывается на ESR-ветках Firefox, начиная с марта 2025 года планируется публиковать значительные релизы раз в месяц и основывать их на релизах Firefox с обычным временем сопровождения.

С октября прошлого года Thunderbird уже начал формировать сборки на основе обычных выпусков Firefox, но данные сборки не отражались на странице загрузки, позиционировались как тестовые и снабжались специальным предупреждением в примечании к выпуску. Нынешний стабильный релиз Thunderbird 128 опубликован в июле 2024 года и с тех пор каждый месяц формировались лишь корректирующие обновления для ветки 128.x. В марте помимо корректирующей версии 128.8.0 для широкой публики будет предложен релиз Thunderbird 136, который будет предлагаться по умолчанию и без метки о назначении только для тестирования.

Переход на ежемесячное формирование значительных релизов ускорит доведение новых возможностей до пользователей, смягчит переход на новые значительные выпуски (изменения будут размыты во времени) и расширит спектр исправляемых при каждом обновлении ошибок (в ESR-ветке исправлялись только уязвимости и серьёзные проблемы).

В соответствии с собираемой проектом статистикой у Thunderbird насчитывается 10.5 млн активных установок. К концу года разработчики рассчитывают довести число активных установок ежемесячно обновляемых значительных релизов до 20%. Сейчас доля сборок Thunderbird на основе не-ESR релизов Firefox составляет 0.27% (29543).



