Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов

3.15 , пох. ( ? ), 12:38, 31/01/2025 подключи уже свои "почтовые ящики" из 80х к интернету - будет жрать ровно столько же. А пока у тебя там письма от крона только - конечно не будет.

Но их вообще-то можно было и mailx'ом поудалять.

4.21 , Жироватт ( ok ), 12:53, 31/01/2025 Хм...

ЧЯДНТ?

https://imgur.com/a/JdEsfF8

5.32 , пох. ( ? ), 13:36, 31/01/2025 не понял, чем ты хотел похвастаться - количеством писем от крона?

У меня есть мэйлбоксы где и по двадцать тыщ их лежит. mailx справляется. Чего там справляться-то - d 1-20000 А если тебе почты из этих ваших инторнетов придется когда-нибудь читать, с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки (для чего еще может понадобиться браузеропочтовая программа) - то щастье быстро закончится. 6.49 , Аноним ( 49 ), 14:52, 31/01/2025 Что такое крон? Что особенного в письмах от него?

6.54 , Жироватт ( ok ), 14:59, 31/01/2025 > не понял, чем ты хотел похвастаться Неархивированной перепиской за декабрь-январь и потреблением ресурсов под неё > с кортиночками а часто еще и скриптами и этим, как его.... корпоративным дизайном переписки Это они и есть - их как раз имеет смысл хранить в базе тандербёрда, ради истории переписки. Для крон-рассылок стотышь лет назад сделана безголовая интеграция прямиком в учетную систему - эти письма тупо не живут более 20-30 секунд после окончания забора почты и создания записи в БД. Утверждая - покажи, что жрёт. Ну, давай, скриншотом.

5.48 , Аноним ( 49 ), 14:51, 31/01/2025 >> ЧЯДНТ? У тебя винда

6.56 , Жироватт ( ok ), 14:59, 31/01/2025 Ну ква, что дали, ч тем и работаю

7.73 , пох. ( ? ), 16:18, 31/01/2025 > Ну ква, что дали, ч тем и работаю вооот! А я, как истиный приверженец шва6одки - удаляю почту прямо на линуксном сервере! 3.19 , Аноним ( 19 ), 12:46, 31/01/2025 У меня вся птица с 16ю почтовыми ящиками жрёть 45Мб, о чём вообще речь?

4.26 , Аноним ( 26 ), 13:25, 31/01/2025 Речь о том зачем тебе столько ящиков?

5.33 , пох. ( ? ), 13:37, 31/01/2025 для каждого крона небось отдельный.