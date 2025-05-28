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Опубликован почтовый клиент Thunderbird 139.0

28.05.2025 09:42

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 139.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 139 построен на кодовой базе Firefox 139 и отнесён к промежуточным версиям, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветке с длительным сроком поддержки, обновления для которой выпускаются в течение года, сформирован выпуск Thunderbird 128.11.0.

Ключевые изменения в Thunderbird:

  • Добавлена поддержка ручной сортировки папок в панели.
  • В уведомление о новой почте добавлены кнопки для пометки прочитанным и удаления.
  • К конфигураторе предоставлена возможность настройки числа столбцов в режиме Cards View.
  • Для предприятий реализована политика для выборочного управления уведомлениями.
  • В Thunderbird 128.11.0 устранено 11 уязвимостей и исправлена проблема, приводившая к аварийному завершению в случае прерывания операции копировния сообщения в папку Sent.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Betterbird 128.9.0, форка Thunderbird
  4. OpenNews: Опубликован почтовый клиент Thunderbird 136.0
  5. OpenNews: Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов
  6. OpenNews: Первый выпуск Thunderbird для Android, продолжающий развитие K-9 Mail
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63318-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:53, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас вся почта в вебе и на мобилках. Бесполезный софт.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:59, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас вся почта в вебе и на мобилках. Бесполезный софт.

    Разработчики, видимо, этого не знают. Надо передать им, чтобы сворачивали разработку.

     
     
  • 3, Аноним (3), 10:07, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да знают. И разрабы, и пользователи. Но есть привычки, традиции, и просто люди которые хотят юзать нативный софт. Я к таким не отношусь, мне браузня ближе.
     
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