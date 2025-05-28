Опубликован почтовый клиент Thunderbird 139.0

Доступен релиз почтового клиента Thunderbird 139.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 139 построен на кодовой базе Firefox 139 и отнесён к промежуточным версиям, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветке с длительным сроком поддержки, обновления для которой выпускаются в течение года, сформирован выпуск Thunderbird 128.11.0. Ключевые изменения в Thunderbird: Добавлена поддержка ручной сортировки папок в панели.

В уведомление о новой почте добавлены кнопки для пометки прочитанным и удаления.

К конфигураторе предоставлена возможность настройки числа столбцов в режиме Cards View.

Для предприятий реализована политика для выборочного управления уведомлениями.

В Thunderbird 128.11.0 устранено 11 уязвимостей и исправлена проблема, приводившая к аварийному завершению в случае прерывания операции копировния сообщения в папку Sent.



