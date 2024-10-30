The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Первый выпуск Thunderbird для Android, продолжающий развитие K-9 Mail

30.10.2024 22:59

Представлен первый стабильный выпуск почтового клиента Thunderbird для Android, построенный с использованием технологий, полученных после слияния с проектом K-9 Mail. Thunderbird для Android получил номер версии 8.0, продолжающий нумерацию версий K-9 Mail. Поддерживаются все штатные возможности K-9 Mail, среди которых шифрование email при помощи OpenPGP, работа с несколькими учётными записями, наличие тёмной и светлой тем оформления. Установочные пакеты размещены в Google Play, GitHub и на сайте проекта (в скором времени ожидается публикация в каталоге F-Droid).

Thunderbird для Android продолжает развитие почтового клиента K-9 Mail и использует кодовую базу данного проекта. Изменения в основном сводятся к приближению внешнего вида и функциональности K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird. Для существующих пользователей K-9 Mail кроме смены названия и появления дополнительной функциональности принципиально ничего изменилось.

Объединению Thunderbird и K-9 Mail способствовали сходные цели проектов, трепетное отношение к обеспечению конфиденциальности, использование открытого процесса разработки и похожее представление о том, что должно из себя представлять современное мобильное приложение для работы с электронной почтой. Разработчикам K-9 Mail объединение выгодно из-за появления дополнительных ресурсов, расширения пользовательской базы и ускорения темпов разработки. Разработчикам Thunderbird объединение дало возможность не распылять силы на создание мобильной версии.

Основные изменения в Thunderbird для Android по сравнению с последним выпуском K-9 Mail:

  • Внешний вид интерфейса приближен к оформлению настольной версии Thunderbird.
  • Почтовые папки оформлены в соответствии с третьей версией стиля Material Design.
  • Предоставлена возможность переноса настроек из K-9 Mail в Thunderbird и из Thunderbird Desktop в Thunderbird для Android. В последнем случае для миграции достаточно сфотографировать на телефоне QR-код, показываемый в настольной версии.
  • Обновлена поддержка протокола OAuth, которая теперь совместима с Fastmail и некоторыми другими почтовыми сервисами.
  • Расширены возможности для управления почтовыми папками.
  • Улучшено визуальное разделение прочитанных и новых сообщений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  3. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
  4. OpenNews: В Thunderbird добавят реализацию протокола Microsoft Exchange на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 128
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62142-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 30/10/2024 [ответить]  
    		• –8 +/
    Лучше Aqua Mail все равно ничего нет. Жаль исходники закрыты.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:00, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    K9-Mail надо было не переименовывать в Thunderbird, а портировать на десктоп. А Thunderbird - в мусор.
     
  • 1.3, ASRSim (ok), 00:11, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда для меня были лучшими оба. Как бы гибрид не стал чем то странным.

     
  • 1.4, OpenEcho (?), 00:30, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    > трепетное отношение к обеспечению конфиденциальности...

    ну и троли... блин...

     
  • 1.5, Аноним (-), 00:39, 31/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:48, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    А тандерберд гарантирует поддержку старых версий их приложения?
     
  • 1.7, Аноним (2), 00:50, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    А что за огромный поток обновлений в Debian Sid через binary non-maintiner upload? Согласно политике, они должны быть описано в чейнджлоге. А вот нифига. Загружаю пакеты, смотрю встроенный в них чейнджлог - нифига нет. Странно, что в списках рассылки ничего нет, как и на https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?users=release.debian.org@pa . Может кто-то ломанул Дебиан?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:05, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Согласно политике....

    И она прям распростаняется на сид?

     

  • 1.9, Аноним (9), 02:26, 31/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе новости
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру