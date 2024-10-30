Первый выпуск Thunderbird для Android, продолжающий развитие K-9 Mail

Представлен первый стабильный выпуск почтового клиента Thunderbird для Android, построенный с использованием технологий, полученных после слияния с проектом K-9 Mail. Thunderbird для Android получил номер версии 8.0, продолжающий нумерацию версий K-9 Mail. Поддерживаются все штатные возможности K-9 Mail, среди которых шифрование email при помощи OpenPGP, работа с несколькими учётными записями, наличие тёмной и светлой тем оформления. Установочные пакеты размещены в Google Play, GitHub и на сайте проекта (в скором времени ожидается публикация в каталоге F-Droid).

Thunderbird для Android продолжает развитие почтового клиента K-9 Mail и использует кодовую базу данного проекта. Изменения в основном сводятся к приближению внешнего вида и функциональности K-9 Mail к оформлению и возможностям настольной версии Thunderbird. Для существующих пользователей K-9 Mail кроме смены названия и появления дополнительной функциональности принципиально ничего изменилось.

Объединению Thunderbird и K-9 Mail способствовали сходные цели проектов, трепетное отношение к обеспечению конфиденциальности, использование открытого процесса разработки и похожее представление о том, что должно из себя представлять современное мобильное приложение для работы с электронной почтой. Разработчикам K-9 Mail объединение выгодно из-за появления дополнительных ресурсов, расширения пользовательской базы и ускорения темпов разработки. Разработчикам Thunderbird объединение дало возможность не распылять силы на создание мобильной версии.

Основные изменения в Thunderbird для Android по сравнению с последним выпуском K-9 Mail: