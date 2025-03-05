Опубликован почтовый клиент Thunderbird 136.0

Представлен релиз почтового клиента Thunderbird 136.0, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Thunderbird 136 построен на кодовой базе Firefox 136 и отнесён к категории промежуточных версий, обновления для которых выпускаются до следующего выпуска. В ESR-ветке с длительным сроком поддержки, обновления для которой выпускаются в течение года, сформирован выпуск Thunderbird 128.8.0. Публикация Thunderbird 136.0 ознаменовала изменение подхода к формированию релизов. В дополнение к ранее применявшейся схеме, при которой значительный релиз формируется раз в год и основается на ESR-ветках Firefox, значительные релизы отныне также будут публиковаться раз в месяц и основываться на релизах Firefox с обычным временем сопровождения. Ранее сборки на основе обычных выпусков Firefox не отражались на странице загрузки, позиционировались как тестовые и снабжались специальным предупреждением в примечании к выпуску. Thunderbird 136 предложен по умолчанию и без метки о назначении только для тестирования. Формирование и сопровождение ESR-веток Thunderbird будет продолжено без изменений. Предполагается, что переход на ежемесячное формирование значительных релизов ускорит доведение новых возможностей до пользователей, смягчит переход на новые значительные выпуски (изменения будут размыты во времени) и расширит спектр исправляемых при каждом обновлении ошибок (в ESR-ветке исправлялись только уязвимости и серьёзные проблемы). Ключевые изменения в Thunderbird 136: Улучшена реализация тёмного режима оформления. Добавлена настройка mail.dark-reader.enabled, добавляющая в панель сообщений дополнение Dark Reader для автоматического применения тёмной темы оформления к содержимому сообщений со светлым фоном.

В настройки добавлена опция для глобального управления сортировкой и нитевидным режимом показа сообщений во всех компонентах Thunderbird.

В контекстное меню панели со списком почтовых папок добавлена возможность работы с фильтрами сообщений.

Добавлена настройка mail.threadpane.table.horizontal_scroll для включения поддержки горизонтальной прокрутки в интерфейсе для просмотра списка сообщений.

В мастер настройки календаря-планировщика добавлена опция для установки и снятия выделения сразу для всех календарей.



