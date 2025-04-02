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Выпуск почтового клиента Betterbird 128.9.0, форка Thunderbird

02.04.2025 15:59

Представлен релиз почтового клиента Betterbird, являющегося soft-форком Mozilla Thunderbird, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla Firefox. Betterbird 128.9 построен на кодовой базе ветки с длительным сроком поддержки Thunderbird 128.9.0 ESR, обновления для которой выпускаются в течение года. Для загрузки доступны установочные пакеты для Windows и macOS, а также бинарные сборки для Linux. Поддерживается локализация интерфейса для русского и украинского языков.

Проект Betterbird был основан Йоргом Кноблохом (Jörg Knobloch),бывшим мейнтейнером Thunderbird, который принимал участие в работе над проектом с 2016-го года. В 2020-м году, после обвинений в токсичном поведении и агрессивных нападках на других участников проекта, решением Thunderbird Council он был отстранён от участия в любых проектах, связанных с Thunderbird на 3 месяца ("3 months mandatory ban from participation in Thunderbird communities"). После нарушения условий отстранения он был исключён из числа мейнтейнеров и пожизненно отстранён от любого участия в проектах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird.

Betterbird представляет собой набор патчей, исправляющих длительно игнорируемые или нерешённые проблемы в Thunderbird, а также добавляющих и возвращающих некоторую функциональность, которая не была принята или была исключена из Thunderbird его разработчиками. По сравнении с Mozilla Thunderbird, в Betterbird реализованы следующие дополнительные возможности:

  • Режим многострочного просмотра, как в MS Outlook, Lotus Notes и Postbox.
  • Вертикальные закладки.
  • Цветовые акценты в оформлении.
  • Перенос поля со списком почтовых вложений в верхнюю часть окна письма.
  • Изменение размера панели в заголовке окна.
  • Дополнительные индикаторы при сортировке.
  • Дополнительные виды и компоновки (layouts) главного окна.
  • Редактирование заголовков в сообщении при отправке.
  • Дополнительные режимы просмотра переписки (threading).
  • Режим ручной сортировки для директорий и папок.
  • Поддержка более сложных условий поиска, включая регулярные выражения.
  • Глобальный поиск по сообщениям, зашифрованным PGP.
  • Поддержка иконки в системном трее в Windows и Linux.
  • Сворачивание в трей в Linux.
  • Поддержка Movemail.

Ключевые изменения и исправления в Betterbird 128 по сравнению с Thunderbird 128:

  • Убраны ненужные сообщения об ошибке для несуществующих сообщений.
  • Исправлено некорректное отображение дней недели при определённых форматах даты.
  • Добавлена автоматическая установка языковых пакетов для Betterbird из диалога с настройками.
  • Сохранение писем через пункт в меню и посредством drag-n-drop использует одно и то же имя для файла.
  • Исправлена некорректная работа расширения OWL.
  • Исправлена проблема в работе с расширением Quick Folder Move Classic, из-за которой новые и переименованные папки не показывались как недавно изменённые.
  • Количество папок в аккаунтах, использующих IMAP, больше не показывается как удвоенное (было вызвано проблемами в IMAP-бэкенде Thunderbird).
  • Исправлено сворачивание в трей под Linux в окружениях, использующих Wayland.
  • Исправлены проблемы с показом изображений в искажённом виде.
  • Устранена проблема с повреждением данных в mbox, проявлявшаяся при сортировке писем полученных через POP3, если фильтр сортировки был настроен на поиск значения внутри тела письма.
  • Решена проблема с некорректным отображением результатов поиска при сортировке (quick filter) только по теме письма.
  • Ошибки, возникающие при обработке mbox-архива, теперь всегда корректно отображаются в консоли.
  • Улучшена производительность при работе с виртуальными папками (IMAP) и поиском по ним.
  • Исправлены разнообразные ошибки при поиске и сортировке писем при помощи сложных регулярных выражений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.betterbird.eu/rele...)
  2. OpenNews: Опубликован почтовый клиент Thunderbird 136.0
  3. OpenNews: Thunderbird переходит к ежемесячному формированию значительных релизов
  4. OpenNews: Первый выпуск Thunderbird для Android, продолжающий развитие K-9 Mail
  5. OpenNews: Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 46.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63004-betterbird
Ключевые слова: betterbird, thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:30, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мда уж, биография у товарища. Кто-то пользуется этим?
     
     
  • 2.5, Мешок пельменей (?), 16:36, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ну так сегодня сам email уже на дожитии. Как тот пиджин со своими ископаемыми протоколами.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 16:41, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >со своими

    Это всего лишь клиент. Протоколы не "его". Он ен виноват, что более половины сдохли уже.

     
  • 3.53, КО (?), 18:15, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А альтернатива у вас походу клей, да?
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:43, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со сворачиванием в трей пользоваться почтой/календарём стало явно удобнее. Почему этого до сих пор в стандартном TB нет - загадка
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:48, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это политика Мозиллы: "ни в коем случае нельзя увеличивать количество пользователей".
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:48, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь. Гораздо быстрее оригинала работает с теми аккаунтами через IMAP, где есть ведро папок и сложных правил фильтрации. То что товарищ так себе как человек - меня не волнует, я не в десны с ним целоваться иду.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 16:50, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Соглашусь, пожалуй. Запиливает фичи и фиксы сам отдельно от монстрокорпорации и правильно делает. Вот только бы выдрать оттуда этот ненужный комбайн в виде календаря, чатов и таском - цены б не было. Я за минимализм в программах: одной программе - одна задача.
     
     
  • 4.24, Аноним (10), 17:11, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Календарь меня вполне устраивает. Мы в конторе недавно с MS-стека и аутглюка соответственно перекатились на стандартные решения - и именно сабж юзаем в качестве основной замены десктопного клиента. Пользоваться ванилью было невозможно на тяжёлых ящиках с 30К+ писем, а вот сабж - нормально. Календарь тоже работает стабильнее ванили и не устраивает припадков с не-принятием событий или их утерей.
     
  • 4.27, Анонимище (?), 17:14, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимализм хорош для консольных программ, можно в случае надобности скомбинировать из них нужный функционал. А в случае с GUI выясняется что аналог Bash туда не завезли, поэтому синергетический эффект возникнет только между родными программами, которые были заранее созданы чтобы друг с другом взаимодействовать. Поэтому популярны комбайны и программы-монстры с убердофига функциями. Даже если нужна лишь малая часть функций, юзер скорее предпочет комбайн/монстр, на случай чтобы не тратиь время/деньги на освоение/покупку нового ПО если будет нужна одна из дополнительных функций
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сколько можно переписывать существующие программы?? Может, давно уже нужно взять и сделать протокол для обмена!?! Или хотя бы кастомно для каждой программы продумать, как в неё можно передать данные из другой программы (тем же JSON).

    Вот работает календарь. К нему стучится локальная прога "браузер" - календарь проверил права - да, такой программе можно соединяться. Принимает соединение и команду "создай ивент" (с JSON объектом, который заранее описан в доках). ВСЁ! Вот тебе и вся интеграция.
    Тем более, что для самих ивентов давно уже есть стандарты (где есть все мыслимые поля) - по ним можно сделать этот самый объект.

     
     
  • 6.57, Анонимище (?), 18:22, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если такое появится, то вряд ли в коммерческом ПО, где выгодней подсадить юзеров на вендерлок. Если юзер воспользуется этой фичей чтобы дополнить функционал другой программой, то фирма рискует недополучить барыш
     
  • 6.58, Аноним (-), 18:23, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс так что столько сколько захочется Хахахаха, в сообществе любите... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, penetrator (?), 17:04, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а что в нем плохого? если его отстранили потому что он люто критиковал дерьмо, так за это наоборот бурные аплодисменты
     
     
  • 4.22, Аноним (10), 17:08, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критиковать дерьмо можно по-разному. Тем не менее, нужно отделять продукт или код от личности его написавшей - иначе я бы уже тремя четвертями попенсорса бы пользоваться не мог.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 17:19, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ударим токсичностью по тупизне и лени!
     
  • 5.33, Анонимище (?), 17:34, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая какая Mozilla прогнившая, не удивлюсь (а скорее ожидаю даже), что там был такой швах, что "слов нет, только музыка".

    И да, в конечном счете у человека языковые способности появились чтобы лучше координировать труд. В группе #1 программисты обливают друг друга матюками,  В группе #2 всё мило и няшно. При этом в группе #1 разработка идет шустро, а в #2 годами висят простые баги и реквесты фич. Всё остальное, кроме культуры общения, одинаково. Вопрос, где общение более продуктивно? В #1, несмотря на матюки. Может им и стоит поубавить накал страстей, но слепо копировать манеру группы #2 - точно нет.

     
     
  • 6.43, Аноним (46), 17:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тупых стало слишком много, поэтому они стали обижаться, что их так быстро везде вычисляют и посылают на___й. Вот и стали везде давить свою "культуру общения", чтобы тупых ещё и облизывали!
     
  • 6.45, Аноним (45), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этот вопрос нам ответят HR, показав текучку кадров бизнес-аналитик, показав ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.54, какая разница (?), 18:16, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потенциальных работников о работе в компании

    Так если они ещё не работают в компании, то что они могут рассказать о работе в ней?

     
  • 6.50, Аноним (-), 18:10, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, примерно тогда же появились такие понятия как вежливость , этикет и тд Э... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.41, Аноним (46), 17:55, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты, инклюзивная снежинка? Может, тебе сразу расстаять в г___не из которого ты вылез?
     
  • 2.51, какая разница (?), 18:15, 02/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (45), 16:33, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SVN когда-то тоже рекламировал себя как better CVS…
     
     
  • 2.34, xsignal (ok), 17:38, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    svn отличная штука, не то, что git...
     
     
  • 3.47, Аноним (45), 18:06, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штука-то отличная, но вот проблем CVS (которые, в свою очередь, нерешённые проблемы RCS) SVN решить не смог. Там они втроём и остались — в прошлом.
     

  • 1.4, Жироватт (ok), 16:35, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С SysTray-X работает?
    Сколько расширений не работает из-за софтфорковости?
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 16:44, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем оно нужно если он сам прекрасно сворачивается в трей?
     
  • 2.14, Аноним (10), 16:53, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только те что явно задизейблены.
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:42, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Проект Betterbird был основан Йоргом Кноблохом (Jörg Knobloch),бывшим мейнтейнером Thunderbird, который принимал участие в работе над проектом с 2016-го года. В 2020-м году, после обвинений в токсичном поведении и агрессивных нападках на других участников проекта, решением Thunderbird Council он был отстранён от участия в любых проектах, связанных с Thunderbird на 3 месяца ("3 months mandatory ban from participation in Thunderbird communities"). После нарушения условий отстранения он был исключён из числа мейнтейнеров и пожизненно отстранён от любого участия в проектах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird.

    Отличный чел! Наверняка проект куда лучше оригинала.

     
     
  • 2.25, Нуину (?), 17:12, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наверняка там закладок тоже нет...
    Наверняка никто не стучит на мои письма...
    Наверняка... Кто-то стучит в дверь...
    Наверняка ко мне
    ...
     
  • 2.59, Аноним (59), 18:24, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, который до ся до орфографии и оскорблял людей делавших ошибки There have ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (1), 16:48, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Убрать бы все эти календари, таски и чаты - было бы шикарно. Юзал бы сей форк. Но ради, по сути, сворачивания в трей... Да и автор та еще белка-истеричка, смотрю. Да ну нахиг.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 16:56, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ладно чаты, это еще можно понять.

    Но чем тебе календарь не угодил?
    Это одна из самых востребованных интеграций в мейл-клиентах.
    Без календаря такое поделие подойдет только васяну которому приходит только спам из интернет магазинов.

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 17:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Календарь у меня под рукой в трее. Зачем еще?
    Почтовый клиент должен быть почтовым клиентом. Именно поэтому я перестал обновляться, сижу на версии 68. Не стоит всех под одну гребенку. У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.
     
     
  • 4.26, Нуину (?), 17:14, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Именно поэтому я перестал обновляться, сижу на версии 68.

    Старые уязвимости греют душу?

     
  • 4.35, Аноним (-), 17:42, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.

    У меня один рабочий и интеграция с календарем нужна каждый день.
    Одна фича "клик по дате -> создать ивент" чего стоит.

    > Не стоит всех под одну гребенку.

    Вот именно. У тебя есть прекрасная возможность не пользоваться календарем.
    Но ты же предлагаешь его вообще все убрать и испортить жизнь всем, кто ими пользуется.

     
     
  • 5.38, Аноним (46), 17:50, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не прав. Как раз юниксвэй в том и состоит - ОДНА программа делает ОДНУ задачу, но делает её ХОРОШО. Вот поэтому нужен один простой ПОЧТОВИК, а уже куда там "кликать и создавать ивенты" должны заботиться ПЛАГИНЫ, причём ведущие не сами в себя, а во внешнюю программу-календарь (или таски). Это и есть low coupling, о котором так долго мечтали большевики.
     
     
  • 6.44, Аноним (-), 18:02, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в итоге юниксвей сдох вместе с юниксом Потому что у гиканутых одно понимание ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.49, Аноним (45), 18:10, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.

    Из чего мы можем понять, что свой первый ящик ты завёл в 6 лет. Когда пойдёшь работать поймёшь за что в бизнесе так любят аутлук.

     
  • 2.39, Аноним (46), 17:54, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю! Разведение комбайнов закончилось давным давно, ещё когда незабвенный Нетскейп пытался сделать из простого браузера комбайн из кучи хлама - СРАЗУ же нет! Но мозилле эти грабли по-нраву, поэтому вот опять.... интеграции, перетягивание одеяла и безобразная работа над собственно почтовиком.
     

  • 1.13, Alex (??), 16:52, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для сворачивателей в трей, 100 лет как плаг есть к thunderbird
     
     
  • 2.55, КО (?), 18:18, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть, а для чего ещё нужно 200 плагинов качать?
    Как всякое дерьмо пихать так это пожалуйста, а как нужное - пожалуйте в плагины?
     
  • 2.56, Аноним (56), 18:18, 02/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (1), 17:03, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лол, как хорошо, что я забекапил свой профиль тандерберда :))
    Не спрашивайте почему. Betterfox такой betterfox.
     
  • 1.20, Аноним (20), 17:04, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В 2020-м году, после обвинений в токсичном поведении

    Надо было назвать Toxikbird.
    Проблема всех этих форков в том что не известно через сколько времени они загнутся. Я допускаю что форк имеет какие-то интересный фичи которых нет в ванилле, но вопрос остаётся открытым.
    Ванилла то вот-вот загнётся, клянчит донаты на поддержание штанов.
    А воообще да, нужны форки Firefox и Thunderbird которые можно пихать в свои дистрибутивы не оглядываюсь на Mozilla с её закидонами.

     
     
  • 2.21, Аноним (10), 17:06, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Четыре года вроде живёт и не загибается, существует в виде патчей - кмк, вполне нормальный подход. Bromite вон так и жил, загнулся - ничего, взяли патчи, отряхнули, пошли дальше.
     
     
  • 3.28, Аноним (20), 17:15, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фактор автобуса никто не отменял. Но с другой стороны, это не такой уж жизненно важный софт.
     
     
  • 4.29, Аноним (10), 17:18, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фактор автобуса, с учётом количества людей девелопящих апстрим, выглядит ничем не лучше.
     
     
  • 5.31, Аноним (20), 17:20, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если этих посадить в автобус.
     

  • 1.23, xsignal (ok), 17:10, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо глянуть! В последнее время самых толковых людей по надуманным предлогам выкидывают из проектов.
     
     
  • 2.42, Bob (??), 17:55, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    со времён Обамы еще...
     

  • 1.36, Аноним (46), 17:46, 02/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:54, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Импорт из Outlook вернуть бы, исключенный после Thunderbird 38.
     
  • 1.48, Аноним (46), 18:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    128 - это та самая тухлая windows10-only версия? на___й не надо! Я сижу в 7 и мне нафик не упёрлись эти "новые веяния в spyware".
     
  • 1.52, Аноним (56), 18:15, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пользуюсь и кайфую. С Йоргом имел общение - вполне адекватный чувак, подсказывает и помогает без каких-либо намеков на грубости. Предполагаю, что забанили за адекватность, так как Mozilla давно уже стала гадюшником.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 18:25, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажи, плз, дополнения от ТВ к этому ВВ подходят?
     

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