Выпуск почтового клиента Betterbird 128.9.0, форка Thunderbird

3.12 , Аноним ( 1 ), 16:50, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Соглашусь, пожалуй. Запиливает фичи и фиксы сам отдельно от монстрокорпорации и правильно делает. Вот только бы выдрать оттуда этот ненужный комбайн в виде календаря, чатов и таском - цены б не было. Я за минимализм в программах: одной программе - одна задача.

4.24 , Аноним ( 10 ), 17:11, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Календарь меня вполне устраивает. Мы в конторе недавно с MS-стека и аутглюка соответственно перекатились на стандартные решения - и именно сабж юзаем в качестве основной замены десктопного клиента. Пользоваться ванилью было невозможно на тяжёлых ящиках с 30К+ писем, а вот сабж - нормально. Календарь тоже работает стабильнее ванили и не устраивает припадков с не-принятием событий или их утерей.

4.27 , Анонимище ( ? ), 17:14, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минимализм хорош для консольных программ, можно в случае надобности скомбинировать из них нужный функционал. А в случае с GUI выясняется что аналог Bash туда не завезли, поэтому синергетический эффект возникнет только между родными программами, которые были заранее созданы чтобы друг с другом взаимодействовать. Поэтому популярны комбайны и программы-монстры с убердофига функциями. Даже если нужна лишь малая часть функций, юзер скорее предпочет комбайн/монстр, на случай чтобы не тратиь время/деньги на освоение/покупку нового ПО если будет нужна одна из дополнительных функций

5.46 , Аноним ( 46 ), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так сколько можно переписывать существующие программы?? Может, давно уже нужно взять и сделать протокол для обмена!?! Или хотя бы кастомно для каждой программы продумать, как в неё можно передать данные из другой программы (тем же JSON). Вот работает календарь. К нему стучится локальная прога "браузер" - календарь проверил права - да, такой программе можно соединяться. Принимает соединение и команду "создай ивент" (с JSON объектом, который заранее описан в доках). ВСЁ! Вот тебе и вся интеграция.

Тем более, что для самих ивентов давно уже есть стандарты (где есть все мыслимые поля) - по ним можно сделать этот самый объект.

6.57 , Анонимище ( ? ), 18:22, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если такое появится, то вряд ли в коммерческом ПО, где выгодней подсадить юзеров на вендерлок. Если юзер воспользуется этой фичей чтобы дополнить функционал другой программой, то фирма рискует недополучить барыш

6.58 , Аноним ( - ), 18:23, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это опенсорс так что столько сколько захочется Хахахаха, в сообществе любите... 3.19 , penetrator ( ? ), 17:04, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – а что в нем плохого? если его отстранили потому что он люто критиковал дерьмо, так за это наоборот бурные аплодисменты

4.22 , Аноним ( 10 ), 17:08, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Критиковать дерьмо можно по-разному. Тем не менее, нужно отделять продукт или код от личности его написавшей - иначе я бы уже тремя четвертями попенсорса бы пользоваться не мог.

5.30 , Аноним ( 30 ), 17:19, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ударим токсичностью по тупизне и лени!

5.33 , Анонимище ( ? ), 17:34, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Учитывая какая Mozilla прогнившая, не удивлюсь (а скорее ожидаю даже), что там был такой швах, что "слов нет, только музыка". И да, в конечном счете у человека языковые способности появились чтобы лучше координировать труд. В группе #1 программисты обливают друг друга матюками, В группе #2 всё мило и няшно. При этом в группе #1 разработка идет шустро, а в #2 годами висят простые баги и реквесты фич. Всё остальное, кроме культуры общения, одинаково. Вопрос, где общение более продуктивно? В #1, несмотря на матюки. Может им и стоит поубавить накал страстей, но слепо копировать манеру группы #2 - точно нет.

6.43 , Аноним ( 46 ), 17:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тупых стало слишком много, поэтому они стали обижаться, что их так быстро везде вычисляют и посылают на___й. Вот и стали везде давить свою "культуру общения", чтобы тупых ещё и облизывали!

6.45 , Аноним ( 45 ), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать На этот вопрос нам ответят HR, показав текучку кадров бизнес-аналитик, показав ... 7.54 , какая разница ( ? ), 18:16, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > потенциальных работников о работе в компании Так если они ещё не работают в компании, то что они могут рассказать о работе в ней?

6.50 , Аноним ( - ), 18:10, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Угу, примерно тогда же появились такие понятия как вежливость , этикет и тд Э...