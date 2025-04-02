Выпуск почтового клиента Betterbird 128.9.0, форка Thunderbird

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|3.6, Аноним (1), 16:41, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>со своими
Это всего лишь клиент. Протоколы не "его". Он ен виноват, что более половины сдохли уже.
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|2.8, Аноним (8), 16:43, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со сворачиванием в трей пользоваться почтой/календарём стало явно удобнее. Почему этого до сих пор в стандартном TB нет - загадка
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|3.37, Аноним (37), 17:48, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это политика Мозиллы: "ни в коем случае нельзя увеличивать количество пользователей".
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|2.10, Аноним (10), 16:48, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользуюсь. Гораздо быстрее оригинала работает с теми аккаунтами через IMAP, где есть ведро папок и сложных правил фильтрации. То что товарищ так себе как человек - меня не волнует, я не в десны с ним целоваться иду.
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|3.12, Аноним (1), 16:50, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Соглашусь, пожалуй. Запиливает фичи и фиксы сам отдельно от монстрокорпорации и правильно делает. Вот только бы выдрать оттуда этот ненужный комбайн в виде календаря, чатов и таском - цены б не было. Я за минимализм в программах: одной программе - одна задача.
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|4.24, Аноним (10), 17:11, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Календарь меня вполне устраивает. Мы в конторе недавно с MS-стека и аутглюка соответственно перекатились на стандартные решения - и именно сабж юзаем в качестве основной замены десктопного клиента. Пользоваться ванилью было невозможно на тяжёлых ящиках с 30К+ писем, а вот сабж - нормально. Календарь тоже работает стабильнее ванили и не устраивает припадков с не-принятием событий или их утерей.
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|4.27, Анонимище (?), 17:14, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимализм хорош для консольных программ, можно в случае надобности скомбинировать из них нужный функционал. А в случае с GUI выясняется что аналог Bash туда не завезли, поэтому синергетический эффект возникнет только между родными программами, которые были заранее созданы чтобы друг с другом взаимодействовать. Поэтому популярны комбайны и программы-монстры с убердофига функциями. Даже если нужна лишь малая часть функций, юзер скорее предпочет комбайн/монстр, на случай чтобы не тратиь время/деньги на освоение/покупку нового ПО если будет нужна одна из дополнительных функций
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|5.46, Аноним (46), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сколько можно переписывать существующие программы?? Может, давно уже нужно взять и сделать протокол для обмена!?! Или хотя бы кастомно для каждой программы продумать, как в неё можно передать данные из другой программы (тем же JSON).
Вот работает календарь. К нему стучится локальная прога "браузер" - календарь проверил права - да, такой программе можно соединяться. Принимает соединение и команду "создай ивент" (с JSON объектом, который заранее описан в доках). ВСЁ! Вот тебе и вся интеграция.
Тем более, что для самих ивентов давно уже есть стандарты (где есть все мыслимые поля) - по ним можно сделать этот самый объект.
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|6.57, Анонимище (?), 18:22, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если такое появится, то вряд ли в коммерческом ПО, где выгодней подсадить юзеров на вендерлок. Если юзер воспользуется этой фичей чтобы дополнить функционал другой программой, то фирма рискует недополучить барыш
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|6.58, Аноним (-), 18:23, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это опенсорс так что столько сколько захочется Хахахаха, в сообществе любите... большой текст свёрнут, показать
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|3.19, penetrator (?), 17:04, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а что в нем плохого? если его отстранили потому что он люто критиковал дерьмо, так за это наоборот бурные аплодисменты
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|4.22, Аноним (10), 17:08, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Критиковать дерьмо можно по-разному. Тем не менее, нужно отделять продукт или код от личности его написавшей - иначе я бы уже тремя четвертями попенсорса бы пользоваться не мог.
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|5.33, Анонимище (?), 17:34, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая какая Mozilla прогнившая, не удивлюсь (а скорее ожидаю даже), что там был такой швах, что "слов нет, только музыка".
И да, в конечном счете у человека языковые способности появились чтобы лучше координировать труд. В группе #1 программисты обливают друг друга матюками, В группе #2 всё мило и няшно. При этом в группе #1 разработка идет шустро, а в #2 годами висят простые баги и реквесты фич. Всё остальное, кроме культуры общения, одинаково. Вопрос, где общение более продуктивно? В #1, несмотря на матюки. Может им и стоит поубавить накал страстей, но слепо копировать манеру группы #2 - точно нет.
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|6.43, Аноним (46), 17:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тупых стало слишком много, поэтому они стали обижаться, что их так быстро везде вычисляют и посылают на___й. Вот и стали везде давить свою "культуру общения", чтобы тупых ещё и облизывали!
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|6.45, Аноним (45), 18:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
На этот вопрос нам ответят HR, показав текучку кадров бизнес-аналитик, показав ... большой текст свёрнут, показать
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|7.54, какая разница (?), 18:16, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> потенциальных работников о работе в компании
Так если они ещё не работают в компании, то что они могут рассказать о работе в ней?
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|6.50, Аноним (-), 18:10, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, примерно тогда же появились такие понятия как вежливость , этикет и тд Э... большой текст свёрнут, показать
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|2.41, Аноним (46), 17:55, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты, инклюзивная снежинка? Может, тебе сразу расстаять в г___не из которого ты вылез?
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|3.47, Аноним (45), 18:06, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Штука-то отличная, но вот проблем CVS (которые, в свою очередь, нерешённые проблемы RCS) SVN решить не смог. Там они втроём и остались — в прошлом.
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|2.9, Аноним (1), 16:44, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем оно нужно если он сам прекрасно сворачивается в трей?
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|1.7, Аноним (7), 16:42, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Проект Betterbird был основан Йоргом Кноблохом (Jörg Knobloch),бывшим мейнтейнером Thunderbird, который принимал участие в работе над проектом с 2016-го года. В 2020-м году, после обвинений в токсичном поведении и агрессивных нападках на других участников проекта, решением Thunderbird Council он был отстранён от участия в любых проектах, связанных с Thunderbird на 3 месяца ("3 months mandatory ban from participation in Thunderbird communities"). После нарушения условий отстранения он был исключён из числа мейнтейнеров и пожизненно отстранён от любого участия в проектах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird.
Отличный чел! Наверняка проект куда лучше оригинала.
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|2.25, Нуину (?), 17:12, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Наверняка там закладок тоже нет...
Наверняка никто не стучит на мои письма...
Наверняка... Кто-то стучит в дверь...
Наверняка ко мне
...
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|2.59, Аноним (59), 18:24, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Угу, который до ся до орфографии и оскорблял людей делавших ошибки There have ... большой текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (1), 16:48, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Убрать бы все эти календари, таски и чаты - было бы шикарно. Юзал бы сей форк. Но ради, по сути, сворачивания в трей... Да и автор та еще белка-истеричка, смотрю. Да ну нахиг.
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|2.16, Аноним (-), 16:56, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ладно чаты, это еще можно понять.
Но чем тебе календарь не угодил?
Это одна из самых востребованных интеграций в мейл-клиентах.
Без календаря такое поделие подойдет только васяну которому приходит только спам из интернет магазинов.
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|3.17, Аноним (1), 17:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Календарь у меня под рукой в трее. Зачем еще?
Почтовый клиент должен быть почтовым клиентом. Именно поэтому я перестал обновляться, сижу на версии 68. Не стоит всех под одну гребенку. У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.
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|4.26, Нуину (?), 17:14, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Именно поэтому я перестал обновляться, сижу на версии 68.
Старые уязвимости греют душу?
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|4.35, Аноним (-), 17:42, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.
У меня один рабочий и интеграция с календарем нужна каждый день.
Одна фича "клик по дате -> создать ивент" чего стоит.
> Не стоит всех под одну гребенку.
Вот именно. У тебя есть прекрасная возможность не пользоваться календарем.
Но ты же предлагаешь его вообще все убрать и испортить жизнь всем, кто ими пользуется.
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|5.38, Аноним (46), 17:50, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не прав. Как раз юниксвэй в том и состоит - ОДНА программа делает ОДНУ задачу, но делает её ХОРОШО. Вот поэтому нужен один простой ПОЧТОВИК, а уже куда там "кликать и создавать ивенты" должны заботиться ПЛАГИНЫ, причём ведущие не сами в себя, а во внешнюю программу-календарь (или таски). Это и есть low coupling, о котором так долго мечтали большевики.
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|6.44, Аноним (-), 18:02, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в итоге юниксвей сдох вместе с юниксом Потому что у гиканутых одно понимание ... большой текст свёрнут, показать
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|4.49, Аноним (45), 18:10, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня 8 почтовых ящиков и как-то за 10 лет пользования не потребовался календарь.
Из чего мы можем понять, что свой первый ящик ты завёл в 6 лет. Когда пойдёшь работать поймёшь за что в бизнесе так любят аутлук.
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|2.39, Аноним (46), 17:54, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю! Разведение комбайнов закончилось давным давно, ещё когда незабвенный Нетскейп пытался сделать из простого браузера комбайн из кучи хлама - СРАЗУ же нет! Но мозилле эти грабли по-нраву, поэтому вот опять.... интеграции, перетягивание одеяла и безобразная работа над собственно почтовиком.
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|2.55, КО (?), 18:18, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жесть, а для чего ещё нужно 200 плагинов качать?
Как всякое дерьмо пихать так это пожалуйста, а как нужное - пожалуйте в плагины?
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|1.18, Аноним (1), 17:03, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лол, как хорошо, что я забекапил свой профиль тандерберда :))
Не спрашивайте почему. Betterfox такой betterfox.
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|1.20, Аноним (20), 17:04, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В 2020-м году, после обвинений в токсичном поведении
Надо было назвать Toxikbird.
Проблема всех этих форков в том что не известно через сколько времени они загнутся. Я допускаю что форк имеет какие-то интересный фичи которых нет в ванилле, но вопрос остаётся открытым.
Ванилла то вот-вот загнётся, клянчит донаты на поддержание штанов.
А воообще да, нужны форки Firefox и Thunderbird которые можно пихать в свои дистрибутивы не оглядываюсь на Mozilla с её закидонами.
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|2.21, Аноним (10), 17:06, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Четыре года вроде живёт и не загибается, существует в виде патчей - кмк, вполне нормальный подход. Bromite вон так и жил, загнулся - ничего, взяли патчи, отряхнули, пошли дальше.
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|3.28, Аноним (20), 17:15, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фактор автобуса никто не отменял. Но с другой стороны, это не такой уж жизненно важный софт.
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|4.29, Аноним (10), 17:18, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фактор автобуса, с учётом количества людей девелопящих апстрим, выглядит ничем не лучше.
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|1.23, xsignal (ok), 17:10, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо глянуть! В последнее время самых толковых людей по надуманным предлогам выкидывают из проектов.
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|1.48, Аноним (46), 18:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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128 - это та самая тухлая windows10-only версия? на___й не надо! Я сижу в 7 и мне нафик не упёрлись эти "новые веяния в spyware".
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|1.52, Аноним (56), 18:15, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пользуюсь и кайфую. С Йоргом имел общение - вполне адекватный чувак, подсказывает и помогает без каких-либо намеков на грубости. Предполагаю, что забанили за адекватность, так как Mozilla давно уже стала гадюшником.
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