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В завтрашнем обновлении Windows Server будет нарушена совместимость с Samba

07.07.2025 21:56

Сформированы внеплановые обновления Samba 4.22.3 и 4.21.7, решающие проблему с нарушением совместимости серверов Samba с завтрашним обновлением Windows Server. В случае, если не установить предложенные корректирующие обновления, серверы Samba, не смогут функционировать в роли членов доменов Windows Active Directory, если в настройках для маппинга идентификаторов пользователей задействован бэкенд 'ad'.

Компания Microsoft наметила на 8 июля выпуск обновлений к поддерживаемым версиям Windows Server, в которых будут устранены проблемы с безопасностью в реализации контроллера домена Active Directory. В рамках обновления во всех поддерживаемых версиях Windows Server, включая Windows Server 2008, в протокол Microsoft RPC Netlogon будут внесены изменения, связанные с добавлением дополнительных проверок доступа к некоторым вызовам RPC. Ранее расширенные проверки применялись только в Windows Server 2025, но начиная с завтрашнего дня будут задействованы и в других версиях.

Подобные изменения нарушают совместимость с Samba и приводят к сбою при отправке сервисом winbind запросов обнаружения контроллера домена (Netlogon DC Discovery). Из-за возникающего сбоя пользователи домена не смогут подключиться к SMB-сервисам на базе Samba, в которых используется бэкенд 'ad'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.22.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Samba и MIT/Heimdal Kerberos, приводящая к переполнению буфера
  4. OpenNews: Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога
  5. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63540-samba
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В разнос пошли: https://xakep.ru/2025/07/04/windows-firewall-errors/
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 23:09, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    оно ещё живо... яндек сру в наличии
     
  • 2.24, АнонимЯ (?), 01:03, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то недавно отобедал с мелкомягим.
     

  • 1.3, мяв (?), 22:18, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вау ! спасибо, OPENNet !
    хорошая новость.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:25, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Шлак эта samba, та и windows тоже... Для простой домашней сети сколько помню мучался с этим... А когда перешёл на *nix и настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать.
     
     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 22:47, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А когда перешёл на *nix и настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать.

    И как в современных дистрах с soft-mount дела обстоят?

     
  • 2.9, Аноним (9), 22:58, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Для простой домашней сети сколько помню мучался с этим

    А надо было всего лишь не менять дефолты.

    > настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать

    На локалхосте всё, что угодно работает. Попробуй в проде NFS. С совместным доступом. И смотри, чтобы девопсы не могли данные финансового отдела читать!

     
     
  • 3.12, нах. (?), 23:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На локалхосте всё, что угодно работает.

    эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала.
    (хотя казалось бы - надо ж суметь)

    > Попробуй в проде NFS. С совместным доступом.

    ты с венды чтоль лазишь? Там локинг уже видимо никогда работать не будет.

    Так-то именно в проде (где кроме пары человек никто не полезет, а кругом только мертвые скрипты с косами) особых проблем нет. А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы. Поскольку либо complete trust чужой (виндовой) системе, либо очень длинная и грустная (потому что все равно не работает) история с kerberos

     
     
  • 4.30, morphe (?), 03:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы

    Как раз тут проблем нет - заведи отдельную шару, сеть ограничь через VPN да укажи белый список IP адресов для неё

    Kerberos нужен для гораздо более сложных случаев, когда тебе надо данные делить с многопользовательскими системами, да теми что руками люди хотят дёргать

     
  • 4.31, morphe (?), 03:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала.

    (хотя казалось бы - надо ж суметь)

    Чтобы самба нормально утилизировала 2.5GBASE и выше надо попотеть, да

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:27, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошие новости!
     
  • 1.6, IdeaFix (ok), 22:33, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще одна придумка старым линуксовым NAS на погибель...
     
     
  • 2.8, AlexYeCu_not_logged (?), 22:49, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего это на погибель-то? Много ли «старых линуксовых NAS» работают с win-клиентами?
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 22:58, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приблизительно 99%.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:31, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И все в домашних сетях. Где Windows Server'ов нету.
     
  • 3.15, нах. (?), 23:52, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с кем, по-твоему, они работают-то?

    (но клиенты могут спать спокойно, у них-то ничего не отвалится - там проблема с сервером, это для подвалов покрупнее. Т.е. не получится, сэкономив на лицензиях, четыре сервера сделать виндовые а пятый на coc@мбе. Впрочем, вон, вам уже обновление выкатило, так что даже будет работать. Наверное. Может быть.)

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:35, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нужно было сделать на WebDAV.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebDAV бы как раз и заменил NFS с SMB хотя бы домашние развёртки всех этих приколов, которые с настройками по умолчанию ахренеть какую кучу привелегий получают просто для того чтобы файлики писать по определённому пути. Просто Microsoft "случайно" сделали так, что WebDAV у них какой-то свой вышел, и больше 4 гигабайт за один раз крашат клиент.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:44, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > старым линуксовым NAS

    ...интегрированными с AD. Сколько таких?

     
     
  • 3.32, morphe (?), 03:12, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...интегрированными с AD. Сколько таких?

    Не знаком с AD, но разве оно не через Kerberos интегрируется?

    AD ж по идее реализация Kerberos KDC + LDAP + пара проприетарных и не очень протоколов

     

  • 1.16, Pahanivo (ok), 23:52, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    под видом секурити патчей ломаю обратную совместимость )))
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:14, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Е,Е и ещё раз Е
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:07, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Завтро, то есть в среду, весь день не заходим в актив директори. Рейтинг майрософта упадет, и Билл Гейтс вернет совместимость. Потерпите, зато потом нормальная самба. Ведь только мы приносим ему прибыль...
     

  • 1.18, Аноним (19), 00:14, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мне теперь перестать орать?
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 00:29, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Промочить горло.
     

  • 1.20, Аноним (22), 00:29, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >включая Windows Server 2008

    Вот вам пресловутая обратная совместимость в Windows.

     
  • 1.23, Аноним (23), 00:43, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не пробовал винду для серверов. Но мне кажется винда на сервере - извращение
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 01:52, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 01:56, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согл, но это скорее тяжелая форма деменции - когда старые диды, которые еще в 90е админили виндовые сетки во всяких ООО "Вектор", по привычке в 2025г тянут эту недо-ОС на сервера. Ну просто потому что старые и ничего другого учить не хотят.
     

  • 1.29, Аноним (29), 02:32, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой кошмар! Как теперь программисты будут жить?!
     

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