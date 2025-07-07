В завтрашнем обновлении Windows Server будет нарушена совместимость с Samba

2.7 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 22:47, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >А когда перешёл на *nix и настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать. И как в современных дистрах с soft-mount дела обстоят?

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:58, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Для простой домашней сети сколько помню мучался с этим А надо было всего лишь не менять дефолты. > настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать На локалхосте всё, что угодно работает. Попробуй в проде NFS. С совместным доступом. И смотри, чтобы девопсы не могли данные финансового отдела читать!

3.12 , нах. ( ? ), 23:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На локалхосте всё, что угодно работает. эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала.

(хотя казалось бы - надо ж суметь) > Попробуй в проде NFS. С совместным доступом. ты с венды чтоль лазишь? Там локинг уже видимо никогда работать не будет. Так-то именно в проде (где кроме пары человек никто не полезет, а кругом только мертвые скрипты с косами) особых проблем нет. А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы. Поскольку либо complete trust чужой (виндовой) системе, либо очень длинная и грустная (потому что все равно не работает) история с kerberos 4.30 , morphe ( ? ), 03:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы Как раз тут проблем нет - заведи отдельную шару, сеть ограничь через VPN да укажи белый список IP адресов для неё Kerberos нужен для гораздо более сложных случаев, когда тебе надо данные делить с многопользовательскими системами, да теми что руками люди хотят дёргать

4.31 , morphe ( ? ), 03:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала. (хотя казалось бы - надо ж суметь) Чтобы самба нормально утилизировала 2.5GBASE и выше надо попотеть, да

