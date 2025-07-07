В завтрашнем обновлении Windows Server будет нарушена совместимость с Samba

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|1.4, Аноним (4), 22:25, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Шлак эта samba, та и windows тоже... Для простой домашней сети сколько помню мучался с этим... А когда перешёл на *nix и настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать.
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|2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 22:47, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>А когда перешёл на *nix и настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать.
И как в современных дистрах с soft-mount дела обстоят?
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|2.9, Аноним (9), 22:58, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Для простой домашней сети сколько помню мучался с этим
А надо было всего лишь не менять дефолты.
> настроил NFS - то всё просто и стабильно стало работать
На локалхосте всё, что угодно работает. Попробуй в проде NFS. С совместным доступом. И смотри, чтобы девопсы не могли данные финансового отдела читать!
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|3.12, нах. (?), 23:11, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На локалхосте всё, что угодно работает.
эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала.
(хотя казалось бы - надо ж суметь)
> Попробуй в проде NFS. С совместным доступом.
ты с венды чтоль лазишь? Там локинг уже видимо никогда работать не будет.
Так-то именно в проде (где кроме пары человек никто не полезет, а кругом только мертвые скрипты с косами) особых проблем нет. А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы. Поскольку либо complete trust чужой (виндовой) системе, либо очень длинная и грустная (потому что все равно не работает) история с kerberos
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|4.30, morphe (?), 03:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот если просто соседу дать доступ к своим файликам - и так чтоб он куда надо не полез и лишнего не натворил - тут да, нюансы
Как раз тут проблем нет - заведи отдельную шару, сеть ограничь через VPN да укажи белый список IP адресов для неё
Kerberos нужен для гораздо более сложных случаев, когда тебе надо данные делить с многопользовательскими системами, да теми что руками люди хотят дёргать
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|4.31, morphe (?), 03:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эммм... сумел же этот анти-супергерой настроить самбу так что она у него не работала.
(хотя казалось бы - надо ж суметь)
Чтобы самба нормально утилизировала 2.5GBASE и выше надо попотеть, да
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|3.15, нах. (?), 23:52, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А с кем, по-твоему, они работают-то?
(но клиенты могут спать спокойно, у них-то ничего не отвалится - там проблема с сервером, это для подвалов покрупнее. Т.е. не получится, сэкономив на лицензиях, четыре сервера сделать виндовые а пятый на coc@мбе. Впрочем, вон, вам уже обновление выкатило, так что даже будет работать. Наверное. Может быть.)
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|3.26, Аноним (26), 01:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WebDAV бы как раз и заменил NFS с SMB хотя бы домашние развёртки всех этих приколов, которые с настройками по умолчанию ахренеть какую кучу привелегий получают просто для того чтобы файлики писать по определённому пути. Просто Microsoft "случайно" сделали так, что WebDAV у них какой-то свой вышел, и больше 4 гигабайт за один раз крашат клиент.
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|2.14, Аноним (14), 23:44, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> старым линуксовым NAS
...интегрированными с AD. Сколько таких?
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|3.32, morphe (?), 03:12, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...интегрированными с AD. Сколько таких?
Не знаком с AD, но разве оно не через Kerberos интегрируется?
AD ж по идее реализация Kerberos KDC + LDAP + пара проприетарных и не очень протоколов
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|1.17, Аноним (17), 00:07, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Завтро, то есть в среду, весь день не заходим в актив директори. Рейтинг майрософта упадет, и Билл Гейтс вернет совместимость. Потерпите, зато потом нормальная самба. Ведь только мы приносим ему прибыль...
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|1.20, Аноним (22), 00:29, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>включая Windows Server 2008
Вот вам пресловутая обратная совместимость в Windows.
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|1.23, Аноним (23), 00:43, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не пробовал винду для серверов. Но мне кажется винда на сервере - извращение
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|2.28, Аноним (28), 01:56, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согл, но это скорее тяжелая форма деменции - когда старые диды, которые еще в 90е админили виндовые сетки во всяких ООО "Вектор", по привычке в 2025г тянут эту недо-ОС на сервера. Ну просто потому что старые и ничего другого учить не хотят.
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