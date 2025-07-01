Третий предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

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|3.25, Аноним (-), 20:17, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вряд ли, там вк делает аналог китайского вичата, и там возьмут лучшие практики:
А что, фича автоудаления аккаунта там зачетно сделана! :)
> китайский мессенджер WeChat удалил её аккаунт через 45 секунд после того, как
> она установила пароль F*ckCCP89, оскорбительный для Коммунистической партии КНР (CCP)
Прикиньте как удобно? Не надо писать саппорту никакие пасквили с требованиями снести аккаунт - просто сменил пароль и оно само сотрет :)
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|5.31, Аноним (-), 20:37, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как всегда, от шести анонимных источников?
Да там в вике вроде подписан источник, кто это сделал. Но идея - зачет, по любому. Вот попробуй саппорт гугли, вконтача, яндекса и проч убедить за 45 секунд тебя выпилить? Хрен там, семь потов сойдет. А тут весьма user friendly :)
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|6.36, Dzen Python (ok), 20:51, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом, как это обычно для подобного ни одного видео?
Хотя казалось бы, купить амерскую есим, зарегаться, поставить такой пароль и зафиксировать на камеру, стоит 30 минут времени и дешевле бигмакаэ
Зачем уж такое позорное дно тянуть?
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|7.40, Аноним (-), 20:57, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на камеру, стоит 30 минут времени и дешевле бигмакаэ
Вот ты этим и займись. В свое время. Опровергнешь мерзких пропагандистов на отличненько, не так ли? Сможешь даже в вике зачеленджить это все - конкретным пруфлинком.
> Зачем уж такое позорное дно тянуть?
Позорное дно тут - только одно. Угадай где.
А у меня есть знакомые китайцы, как впрочем и много кого еще. И я отлично в курсе без твоего ценного мнения, какой там уровень чего. Они даже по кастомному протоколу вооооон туда - через раз попадают. Потому что GFW та еще пакость и может заагриться по рандому на что попало. И на будущее - держи свое "ценное" мнение из агиток при себе, если лично с темой не знаком.
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|9.48, Аноним (-), 21:27, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В одном чатруме, бывают порой Мы на самом деле про айти в основном болтаем Но ... текст свёрнут, показать
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|6.38, Dzen Python (ok), 20:53, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя бы то, что нет ни одного хотя бы смонтированного видео реги с таким паролем и с пшиком удаления, одно "МАМАЙ КЛЯНУС, Я ДЖУРНОЛИТСТКО И СОВСЕМ-СОВСЕМ НЕ ОТРАБАТЫВАЮ ДЕШЕВЫЙ НАБОР ВБРОСОВ"
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|7.41, Аноним (-), 21:03, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя бы то, что нет ни одного хотя бы смонтированного видео реги
> с таким паролем и с пшиком удаления, одно "МАМАЙ КЛЯНУС, Я
> ДЖУРНОЛИТСТКО И СОВСЕМ-СОВСЕМ НЕ ОТРАБАТЫВАЮ ДЕШЕВЫЙ НАБОР ВБРОСОВ"
Это просто тупой троллинг какой-то. Тому анон(3) советую не вестись на этого овоща. А для тебя порекомендую например поинтересоваться что случилось с репой Clowwindy на гитхабе (надеюсь правильно напечатал). Автора шадоусоксов, в общем. Да, у цензоров на этого типа зуб - shadowsocks довольно неудобно детектить.
Правда, суммарный эффект с этого был ессно мизерный - и вызвал скорее эффект стрейзанд с 100500 форков и дальнейшее развитие семейства утилс.
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|2.12, pic (??), 18:50, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А макс — попытка отбить провалившийся тамтам за госсчёт
Может быть, а может быть это стандартный психологический приём, при котором заведомо делают совершенно ужасное, чтобы потом люди приняли немного менее ужасное, что совершенно не отменяет того, что оно ужасное. Нельзя грешить наполовину.
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|3.20, pic (??), 19:22, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что за Tox ID?
Как предполагается найти своего собеседника?
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|4.24, Аноним (-), 20:08, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как предполагается найти своего собеседника?
По Tox ID и предполагается - в распределенной p2p сети. Это вполне однозначный идентификатор. Более того. Это еще и публичный ключ, так что большую часть хэндшейка в стиле Diffie Hellman - уже сделана, просто фактом записи/добавления этого ID.
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|1.7, Аноним (-), 18:35, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года,
> переход на ... библиотеки GTK4
Весьма вовремя.
Тут уже GTK5 маячит на горизонте.
> а до этого ещё три года обсуждалась
Не, это как-то не серьезно.
Надо минимум пять лет обсуждать! И десять делать.
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|2.50, Аноним (50), 21:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в рунете ещё остались живые IRC-сети? Их в мире-то всего 3,5 популярных, да и в тех по большей части диды сурово молчат в тематических каналах. Былого величия больше нет.
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|3.56, Аноним (56), 21:53, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, IRC всегда была непопулярна. Но в этом плюс, если нужен альтернативный канал связи, а пилить свое нет желания.
У Ирки большой плюс - она не хранит историю. И нет привязки к паспорту. Шифрование можно на клиенте прикрутить.
Сегодня, когда большой брат уже следит за всеми, ирка может выручить, когда надо.
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|1.10, th3m3 (ok), 18:40, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком медленно и долго. Ещё и обсуждают годами. Мда. Но сам Pidgin норм, раньше пользовался во всю.
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|1.11, Аноним (11), 18:50, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Офигеть! Клёво! Это выглядит просто божественно... божественно дерьмово.
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|2.29, Аноним (-), 20:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Закопайте его уж.
Не забудьте щедро полить святой водой, подстрелить серебряной пулей и проткнуть осиновым колом. Потому что когда в проекте самое приличное слово это SQLite, а в настройках 1 крыжик на весь экран... ых, ых, ых, проверьте трижды что оно из могилы не вылезет!
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|1.16, FSA (??), 19:13, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как пользователь старых версий вообще не вижу зачем он сейчас нужен. Версия 2 не была особо удобной. Да и по функционалу не очень была, мне не хватало многих вещей, которые были в Miranda IM. Но это был самый адекватный из мультипротокольных месседжеров, когда были ICQ, XMPP. Сейчас он зачем? Для XMPP? Так для него лучше клиенты есть. Matrix добавят? Так кроме эталонного Element особо другим и не очень удобно пользоваться.
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|1.23, Аноним (-), 20:00, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Наиболее заметным улучшением в новой версии стало
> добавление в конфигуратор секций Appearance, Privacy и Development.
Да там просто тьмы настроек, как я погляжу. Пользователи не разберутся! Надо выпилить парочку. А, погодите, там всего одна? Ну тогда ее и выпилить!
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|1.26, Аноним (56), 20:19, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня даже в 2011 были вопросы, зачем им пользоваться, а сегодня так и вообще - вспомнил что оно существует открыв новость.
Хотя логотип и название всегда нравились, да. Если прикрутят телегу, вайбер, воцап и вк мессенджер - то чем реальные нормальные люди пользуются, может и будут пользователи.
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|2.28, Аноним (-), 20:26, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для телеги и вацапа для v2 по жизни плагины были. Но правда в v3 апи плагинов сменили - так что это теперь несчитово. Можете написать плагины еще раз, если не лениво.
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|1.27, Аноним (-), 20:24, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita,
> сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранение истории чатов
> и GSettings для работы с настройками. П
Вот уж обмазались то. Из приличных слов тут разве что SQLite, и то - реально П, ибо для экспорта чата в человекочитаемый вид вам наверное придется побыть немного DBA :)
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|2.33, Аноним (-), 20:42, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А храниться ничего в человекочитаемом виде и не должно, это неэффективно. Если кому-то вдруг понадобится содержимое БД в виде текста, то для этого можно сделать отдельную функцию экспорта. В крайнем случае, есть левые утилиты.
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|1.44, Аноним (44), 21:07, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>выполнен переход на систему типов GObject
Сразу в мусор. C++ не осилили.
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|2.52, Аноним (56), 21:41, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема с ГОбжект и другими похожими штуками - люди пытаюся нести ооп в язык с совсем другой парадигмой программирования, предсказуемо получается неочень.
К тому же была недавно новость, где нашли уязвимость завязанную на этот самый гобжект.
Зы: вот смеху будет, когда кому нибудь придет в голову портировать его на раст(назовут RObject).
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|3.58, 12yoexpert (ok), 22:05, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К тому же была недавно новость, где нашли уязвимость завязанную на этот самый гобжект.
это учёные доказали или так говорят эксперты?
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|1.54, Аноним (54), 21:46, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько теперь ресурсов жрёт? Достоинство 2 в том, что 8 мегабайт потребляет и из них 6 в свопе, при том, что это единственная программа на гтк2 и этих либах. Т.е. ресурсов вообще не потребляет, можно считать, в 20 раз меньше конкурентов. Хотя, чатрумы жабера лагали и с иркой некоторые сложности, это да. Сомневаюсь, что теперь лучше.
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|1.55, Аноним (56), 21:46, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они специально делают серые шрифты на белом фоне? Это же кринж, даже если придраться к тому, что гномовцы все сплошь фронтендеры, нормальные фронтендеры же знают что такое contrast ratio.
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