Третий предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

Представлен третий экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.92). Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak (пока доступен только архив с кодом).

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранение истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP, SIP и Bonjour, которые пока поддерживаются частично. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Наиболее заметным улучшением в новой версии стало добавление в конфигуратор секций Appearance, Privacy и Development. В секции Appearance предложена опция для показа элементов форматирования сообщений. В секции Privacy можно отключить отправку данных для индикации набора текста. В секции Development предоставлена возможность активации режима для разработчиков, упрощающего отладку плагинов и предоставляющего доступ к ещё находящимся в разработке возможностям, таким как поддержка протоколов Bonjour и XMPP.